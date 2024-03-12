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一個金色的徽章，代表著已連續 11 年世界第一，而背景是黑色的。一束聚光燈照亮著徽章，金色抽象星星填滿了空間。

11 年過去，依然領先

*資料來源：Omdia，LG 為 11 年來 (在 2013 至 2023 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

經過時間考驗的傳奇之作

打造像 LG OLED 那樣令人驚嘆和震撼的產品並非一朝一夕之事。這需要對創新、藝術有無與倫比的承諾，以及不只改變畫質的 α11 AI 處理器。現在，殿堂級鉅作又再加入新的一員 - LG OLED evo G4。

一段影片以 2013 年的自發光 OLED 開始，並展示了其他突破性的 LG OLED 型號：2017 年的壁畫式設計、2020 年的可捲式 LG OLED R、2022 年的 LG OLED Posé，最後以 2024 年的 LG OLED evo 作結，後者顯示一幅紫色和橙色的抽象藝術作品，以及「LG OLED evo」的文字和 α11 AI 處理器的標誌。螢幕上的顏色反射到地板上。
紅色、橙色和紫色燈光聚焦於下面的文字：「為您帶來獨一無二的影音體驗」。

為您帶來獨一無二的影音體驗

LG 的 α11 4K AI 處理器在黑暗中幾乎看不見。AI 處理器發出紫色和粉紅色的光芒，並有彩色的光束從中射出。更多閃電出現在主機板上，並延伸至更遠。

α11 AI 處理器

晶片專為 OLED 設計，透過 11 年專業的深度學習、圖像和處理速度帶來前所未有的效能，重新定義觀賞體驗。

6.7x

更快的 AI 性能

7.7x

圖像改善

2.8x

處理速度

展示了一個圖片庫，其中有 6 張熱氣球在天空中的圖像。選擇了兩張圖像。接下來，出現了一個畫廊，其中有 6 張人們吹泡泡的圖像。再有兩張被選取了。出現了一個黑屏，帶著粉紅色和紫色的加載圖示。一幅神秘的景觀出現了，從左到右，逐漸出現各種改進。

AI Picture Wizard

只需挑選您心愛的圖片，AI Picture Wizard 會從 8,500 萬個可能中，選擇最適合您口味的畫質設定，並保存到您的帳戶之中。

LG OLED 電視在現代城市住宅中。網格疊層出現在圖像上，像是在掃描整個空間，然後藍色的聲波從屏幕上投射出來，完美地填滿了整個空間。

AI 聲學調音

音響系統會檢測所在空間的佈局，以及您所處的位置，為您周圍創建出一個音效包圍網，按照空間佈局，調校出完美且獨特的聲學效果。

一名擁有深邃藍眼睛和穿著深橙色上衣的女性身處黑暗的空間中。紅線描繪出 AI 的精細調整，覆蓋了女士的部分臉龐，這部分明亮而細緻，而圖像的其他部分看起來色彩較淡。

AI Super Upscaling

在對每幀畫面進行分類後，AI Noise Reduction 和 AI Super Resolution 實際改善場景顯示。

正在播放結他演奏的 LG OLED 電視漂浮在淡紫紅色的背景上。白色的音珠和波浪從電視中投射出來，並圍繞著它。

虛擬 11.1.2 環迴立體聲

體驗全方位 11.1.2 虛擬環迴立體聲效帶來的極緻沉浸感。

*模擬螢幕影像。

**對比對象為採用 α5 AI 處理器的傳統電視。

***虛擬 11.1.2 環迴立體聲和 AI Voice Remastering 僅適用於 α11 AI 處理器型號。

****必須透過音效模式選單啟動。

*****音效或因聆聽環境而有所差異。

黃光逐漸聚焦於下面的文字：「讓您享有自由的創新科技」。

讓您享有自由的創新科技

座地架上的 LG OLED 電視和 Zero Connect Box 的鳥瞰圖。紅色的連接標誌和訊號出現在盒子上方，將其與電視連接起來。電視被開啟，視角切換到正面視圖，顯示芭蕾舞者在舞台上獨舞。

Zero Connect 

無線連接 OLED 電視

Zero Connect  了解更多
晚上，在舒適的起居空間中，掛牆安裝 LG OLED 電視播放著牛仔電影。智能電視周圍沒有任何電線。無線連接盒可以整齊地放在一旁的桌子上。畫面滑出，顯示出不同的生活空間，LG OLED 電視螢幕上有輛汽車在高速公路上行駛，風景如畫。智能電視放在落地腳架上，周圍沒有任何電線。其無線連接盒可以整齊地放在一旁的桌子上。
其中一張圖片顯示的是中性裝潢的舒適起居空間。透過窗戶可以看到城市景觀。掛牆式 LG OLED 電視周圍沒有任何連接線，無線連接盒整齊地放在側邊的桌子上。另一個圖像顯示一個人的手將裝置連接到無線連接盒。

全球首部無線 4K 144Hz 影音連接的 OLED 電視 - LG OLED evo M4 系列，讓您將電視放置在任何地方並享受自由的室內設計。將 Zero Connect Box 放置在最適合的位置，並將遊戲機和其他週邊裝置連接上，使您的電視視野不受連接線和雜物的干擾。

*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。

**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

***電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。

****「全球首部無線 OLED」是指具有 4k 144Hz 連接的 OLED 電視。

*****144Hz 模式僅適用於 65/77/83 吋 OLED evo M4，並且與電腦連接的影視內容兼容。而 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不適用。

藍綠色、紫色和紫羅蘭色的燈光聚焦於下面的文字：「適合您生活方式的設計」。

適合您生活方式的設計

LG OLED evo AI G4

設計完美配合不同場合

令人驚歎的創新，配合不同室內設計。LG OLED evo G4 的 One Wall Design

無縫設計和完美匹配的 LG Soundbar SG10TY 堪稱設計工程學的奇蹟，兩者幾乎沒有邊框或突出的部分，與牆身完美貼合，帶來更身臨其境的觀賞效果。

了解更多

依序顯示三幅影像。第一個影像顯示一對夫婦在現代化的客廳中使用 LG OLED evo G4 與完美配合的 LG Soundbar SG10TY 觀看音樂會，而流動裝置中則顯示了一名男士正在看電視的相同影像。下面是 LG OLED 電視和 LG Soundbar 底部的斜視圖。另一個影像則顯示 LG OLED evo G4 和 LG Soundbar SG10TY 的側面外觀，兩者的尺寸都非常薄，幾乎與牆身無縫接合。

LG OLED evo AI C4 配搭 Soundbar SC9 

帶來令人難忘的二重奏

令人難以置信的和諧視聽體驗。LG OLED evo C4 和與其匹配的 LG Soundbar SC9，讓人沉醉於觀賞體驗之中。

了解更多

依序顯示三幅影像。第一個影像顯示 LG OLED evo C4 的側面外觀，畫面中是一個舒適而波西米亞風格的客廳，在溫暖的燈光下展示風景攝影相片。然後，兩名女士在明亮而舒適的客廳裡，觀看在 LG OLED evo C4 上播放的足球比賽並為此而歡呼。LG Soundbar SC9 整齊地固定在電視上。最後一個影像顯示在 Synergy 支架上，與 LG Soundbar SC9 連接的 LG OLED evo C4 的斜角裁剪視圖。

LG OLED Flex

重塑遊戲體驗

流麗彎曲，提升體驗。LG OLED Flex 配備創新的可彎曲螢幕，只需按一下按鈕即可從平面螢幕轉變為 900R 曲面顯示屏，提升沉浸感。

在色彩繽紛的遊戲室中，從後面看的 LG OLED Flex。「盾牌設計」帶有紅色背光。另一個影像顯示在黑暗、紫色燈光的遊戲室中，從正面看的 LG OLED Flex，螢幕顯示正在玩賽車遊戲。

LG Object Collection Posé

任何角度、空間都能展現美感

LG OLED Posé 的前後機身的全方位美感設計能為所有空間都增添一抹藝術氣息。

依序顯示四幅影像。第一個影像顯示在白色和木質的客廳中，從正面看的 LG OLED Posé，螢幕上呈現出色彩繽紛的簡約藝術品。第二個影像顯示在復古色彩的客廳中，從後面看的 LG OLED Posé，後面的媒體架上放著一張黑膠唱片。最後的影像顯示兩張不同的側面圖像，顯示 LG OLED Posé 的角度特寫，展示了其邊緣和後架的圓潤造型。

*邊框大小因應不同系列和尺寸而有所差異。

**此產品並無固定弧度，而是設有可彎曲、變動的曲線。

***根據內部測試結果，最大弧度近似於具有固定 900R 曲率的產品，而最小弧度則與平面螢幕相似。

****模擬螢幕影像。

值得信賴的專業知識

從鳥瞰角度看的 LG OLED evo G4，底角帶有 5 年保養標誌。電視上顯示紫色和橙色的抽象藝術作品，彩色的光線從電視中投射出來，反射在地板上。

5 年面板保養

與卓越品質相符的保養。享受 5 年面板保養，讓您更長久地體驗全新電視。

在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

聽聽為什麼世界級導演也選擇 LG OLED AI

金棕櫚獎得主 Sean Baker 談論其影響力及啟發性。

與 Netflix 的《齮齕人生》導演李成真對話。

濱口龍介如何製作其得獎電影。

LG OLED evo G4、LG OLED evo C4 和 LG OLED B4 並排，每部的螢幕都顯示不同顏色的抽象藝術品。光線從每部電視投射到下面的地面。右上角有代表著 11 年世界第一 OLED 電視的金色徽章。另一方面，在流動裝置中以一排的方式顯示相同的 LG OLED evo G4、LG OLED evo C4 和 LG OLED B4 影像。

全新 LG OLED AI

認識 LG OLED 連續 11 年領先業界的代表性產品

認識 LG OLED 連續 11 年領先業界的代表性產品 了解更多

*資料來源：Omdia，LG 為 11 年來 (在 2013 至 2023 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。