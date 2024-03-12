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*資料來源：Omdia，LG 為 11 年來 (在 2013 至 2023 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
經過時間考驗的傳奇之作
打造像 LG OLED 那樣令人驚嘆和震撼的產品並非一朝一夕之事。這需要對創新、藝術有無與倫比的承諾，以及不只改變畫質的 α11 AI 處理器。現在，殿堂級鉅作又再加入新的一員 - LG OLED evo G4。
*模擬螢幕影像。
**對比對象為採用 α5 AI 處理器的傳統電視。
***虛擬 11.1.2 環迴立體聲和 AI Voice Remastering 僅適用於 α11 AI 處理器型號。
****必須透過音效模式選單啟動。
*****音效或因聆聽環境而有所差異。
全球首部無線 4K 144Hz 影音連接的 OLED 電視 - LG OLED evo M4 系列，讓您將電視放置在任何地方並享受自由的室內設計。將 Zero Connect Box 放置在最適合的位置，並將遊戲機和其他週邊裝置連接上，使您的電視視野不受連接線和雜物的干擾。
*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
***電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。
****「全球首部無線 OLED」是指具有 4k 144Hz 連接的 OLED 電視。
*****144Hz 模式僅適用於 65/77/83 吋 OLED evo M4，並且與電腦連接的影視內容兼容。而 97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不適用。
LG OLED evo AI G4
設計完美配合不同場合
令人驚歎的創新，配合不同室內設計。LG OLED evo G4 的 One Wall Design
無縫設計和完美匹配的 LG Soundbar SG10TY 堪稱設計工程學的奇蹟，兩者幾乎沒有邊框或突出的部分，與牆身完美貼合，帶來更身臨其境的觀賞效果。
依序顯示三幅影像。第一個影像顯示一對夫婦在現代化的客廳中使用 LG OLED evo G4 與完美配合的 LG Soundbar SG10TY 觀看音樂會，而流動裝置中則顯示了一名男士正在看電視的相同影像。下面是 LG OLED 電視和 LG Soundbar 底部的斜視圖。另一個影像則顯示 LG OLED evo G4 和 LG Soundbar SG10TY 的側面外觀，兩者的尺寸都非常薄，幾乎與牆身無縫接合。
LG OLED evo AI C4 配搭 Soundbar SC9
帶來令人難忘的二重奏
令人難以置信的和諧視聽體驗。LG OLED evo C4 和與其匹配的 LG Soundbar SC9，讓人沉醉於觀賞體驗之中。
依序顯示三幅影像。第一個影像顯示 LG OLED evo C4 的側面外觀，畫面中是一個舒適而波西米亞風格的客廳，在溫暖的燈光下展示風景攝影相片。然後，兩名女士在明亮而舒適的客廳裡，觀看在 LG OLED evo C4 上播放的足球比賽並為此而歡呼。LG Soundbar SC9 整齊地固定在電視上。最後一個影像顯示在 Synergy 支架上，與 LG Soundbar SC9 連接的 LG OLED evo C4 的斜角裁剪視圖。
LG OLED Flex
重塑遊戲體驗
流麗彎曲，提升體驗。LG OLED Flex 配備創新的可彎曲螢幕，只需按一下按鈕即可從平面螢幕轉變為 900R 曲面顯示屏，提升沉浸感。
在色彩繽紛的遊戲室中，從後面看的 LG OLED Flex。「盾牌設計」帶有紅色背光。另一個影像顯示在黑暗、紫色燈光的遊戲室中，從正面看的 LG OLED Flex，螢幕顯示正在玩賽車遊戲。
LG Object Collection Posé
任何角度、空間都能展現美感
LG OLED Posé 的前後機身的全方位美感設計能為所有空間都增添一抹藝術氣息。
依序顯示四幅影像。第一個影像顯示在白色和木質的客廳中，從正面看的 LG OLED Posé，螢幕上呈現出色彩繽紛的簡約藝術品。第二個影像顯示在復古色彩的客廳中，從後面看的 LG OLED Posé，後面的媒體架上放著一張黑膠唱片。最後的影像顯示兩張不同的側面圖像，顯示 LG OLED Posé 的角度特寫，展示了其邊緣和後架的圓潤造型。
*邊框大小因應不同系列和尺寸而有所差異。
**此產品並無固定弧度，而是設有可彎曲、變動的曲線。
***根據內部測試結果，最大弧度近似於具有固定 900R 曲率的產品，而最小弧度則與平面螢幕相似。
****模擬螢幕影像。
在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
聽聽為什麼世界級導演也選擇 LG OLED AI
*資料來源：Omdia，LG 為 11 年來 (在 2013 至 2023 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。