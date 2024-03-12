依序顯示三幅影像。第一個影像顯示 LG OLED evo C4 的側面外觀，畫面中是一個舒適而波西米亞風格的客廳，在溫暖的燈光下展示風景攝影相片。然後，兩名女士在明亮而舒適的客廳裡，觀看在 LG OLED evo C4 上播放的足球比賽並為此而歡呼。LG Soundbar SC9 整齊地固定在電視上。最後一個影像顯示在 Synergy 支架上，與 LG Soundbar SC9 連接的 LG OLED evo C4 的斜角裁剪視圖。