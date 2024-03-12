一台 LG AI 電視顯示一位女士和一隻狗在廣闊的田野中的圖像。在螢幕底部，文字「每次按下遙控器上的咪高峰按鈕時都會推薦新關鍵字」 顯示於一個粉紫色圓圈圖像旁邊。以下關鍵字建議各以單獨粉紅色條顯示：狗表演、動物動畫、紀錄片、有狗的電影、放鬆。在 LG AI 電視前面，LG 魔術遙控器指向電視，咪高峰按鈕周圍有多個霓虹紫色同心圓圈。在遙控器旁邊，顯示一隻手指按下按鈕的圖像，以及「短按」的文字。