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LG AI 電視是指採用 webOS 的智能電視，結合多種 AI 功能，包括影視內容推薦、AI picture, or AI sound，並內置 α5 或更高效能的 AI 處理器。除了 AI Picture Pro 及 AI Sound Pro 外，所有 AI 功能均需要網絡連接才能使用。
*模擬螢幕影像。
**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
專為您而設計的 AI 電視
令您的電視完美融入家中
LG AI 電視根據您的環境定制最理想的亮度及音效。
*模擬螢幕影像。
**LG AI 功能透過深度學習演算法，實時升級圖像和音效。
***所有 LG webOS 24 系列的電視均支援 AI 定制，沒有感光器的型號除外。
精準微調每格畫面
AI 人工智能實時處理影像內容，務求盡量貼近創作者的意圖，呈現最佳視覺效果。
*模擬螢幕影像。
**只有配備 α7 AI 處理器或以上的 LG 電視才支援 AI Picture Pro 功能。
智能升級各種音效
LG AI 電視可將音效 upmix 至 11.1.2 聲道，並重製音效，使人聲更清澈通透。
*模擬螢幕影像。
**虛擬 11.1.2 環迴立體聲和 AI Voice Remastering 僅適用於 α11 AI 處理器型號。
***必須透過音效模式選單啟動。
****音效或因聆聽環境而有所差異。
*****只有配備 α5 AI 處理器或以上的 LG 電視才支援 AI Sound Pro 功能。
締造絕佳生活體驗
個人化服務締造更便利及卓越的 LG AI 電視體驗。
連續五年為您更新電視
即使新增了便利功能和技術，依然始終如新。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，升級門檻包括全球發佈的新產品，升級時間表從月底到年初不等。
**某些功能、應用程式和服務更新或因應型號和地區而有所差異。
***升級適用於 2023 年推出的型號，包括 UHD 或以上型號。
*安裝防護不包括安裝來源不明、非經 LG 下載的應用程式。
**需要定期進行軟件更新，以享連續 5 年防護。
***在正常使用下，資料已受保護及加密。
*模擬螢幕影像。
**因應不同地區及網絡連接，顯示內容可能有所減少或限制。
***主頁最多只可建立並顯示 10 個賬戶。
****如要使用 OTT 串流服務或應用程式，用戶必須已訂閱該 OTT 服務或應用程式。
*AI Picture Wizard 適用於 OLED M4、OLED G4、OLED C4、OLED CS4、OLED B4、QNED99、QNED90、QNED89、QNED85 和 86NANO80。
**AI Picture Wizard 透過深度學習演算法作實時圖像升級。
*AI Concierge 中的「For you」僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。
**關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。
智能遙控器正等候您的指令
告別舊式按鈕，只需簡單點擊或滾動，便能輕鬆使用 LG AI Magic Remote 遙控器。
*即使是相同型號，Magic Remote 遙控器的支援和功能亦因應地區和支援的語言而有所不同。
**需要連接互聯網。
***AI 語音識別僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。
AI Chatbot 讓更多人能
輕鬆使用電視
LG AI 電視適合所有人使用，內置 AI Chatbot 的智能輔助功能，及輕鬆控制所有無障礙功能設定的快速取用選單。
*模擬螢幕影像。
**服務或因應地區而有所不同。
***AI Chatbot 僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。