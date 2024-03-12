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LG AI 電視是指採用 webOS 的智能電視，結合多種 AI 功能，包括影視內容推薦、AI picture, or AI sound，並內置 α5 或更高效能的 AI 處理器。除了 AI Picture Pro 及 AI Sound Pro 外，所有 AI 功能均需要網絡連接才能使用。

文字「THE NEXT GENERATION OF LG AI TV」以粗體及大寫字母顯示。「THE NEXT GENERATION OF」以較小的字體顯示於頂部，「LG AI TV」以更大的字體顯示於下一行，背景均為黑色。
一部 LG AI 電視以一定角度懸浮在黑色背景中，電視螢幕顯示一個女孩和一隻小狗的影像，而一個帶有紫色霓虹燈光的 α11 4K AI 處理器圖像懸浮在後方。網格線由處理器晶片投射至電視，當螢幕影像變亮時會出現波紋效果。處理器晶片和電視二合為一並轉向前方，然後一個 LG Magic Remote 遙控器在中央底部出現。螢幕影像變小，Magic Remote 遙控器捲動至「為您推薦」的選單。顯示以下標誌：LG Channels、Netflix、Prime Video、Disney+、Apple TV、YouTube、Spotify、Twitch、GeForce Now 和 Udemy。

*模擬螢幕影像。

**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

專為您而設計的 AI 電視

四個圖像並排顯示。第一個影像，一台 LG AI 電視壁掛式安裝在一間昏暗而舒適的客廳裡。第二個影像，一台 LG AI 電視以斜位呈現，一個色彩鮮明的圖像及一個 LG α11 4K AI 處理器的圖像在後方。第三個影像，一位女士對著咪高峰唱歌，一個 LG α11 4K AI 處理器在中央底部。第四個影像，webOS Re:New 計劃的標誌懸浮在黑色背景。
AI 定制 AI Picture Pro AI Sound Pro AI 體驗

文字「AI CUSTOMIZATION」以粗體及大寫字母顯示，漸變顏色配置展示由左側淺灰色至右側藍與綠的色調，背景為黑色。

令您的電視完美融入家中

LG AI 電視根據您的環境定制最理想的亮度及音效。

AI 聲學調音

根據空間智能調校最佳音效

AI 偵測空間佈局並調整音效，強化之前無人察覺的細微聲音。

AI 亮度控制

無論日夜都清晰明亮

AI 亮度控制偵測環境光線，無論在白天或晚上都能呈現更銳利影像。

*模擬螢幕影像。

**LG AI 功能透過深度學習演算法，實時升級圖像和音效。

***所有 LG webOS 24 系列的電視均支援 AI 定制，沒有感光器的型號除外。

文字「AI PICTURE PRO」以粗體及大寫字母顯示，漸變顏色配置展示由左側橙色至右側粉紅色及藍色，背景為黑色。

精準微調每格畫面

AI 人工智能實時處理影像內容，務求盡量貼近創作者的意圖，呈現最佳視覺效果。

AI Super Upscaling

人工智能微調畫面解像度

升級 AI Super Upscaling 為畫面特意保留顆粒感，並為每個像素即時銳化細節。

AI Director Prcoessing

原始色彩 營造氛圍

AI Director Prcoessing 會分析顏色分佈及導演所想的情感細節，呈現最觸動人心的效果。

*模擬螢幕影像。

**只有配備 α7 AI 處理器或以上的 LG 電視才支援 AI Picture Pro 功能。

文字「AI SOUND PRO」以粗體及大寫字母顯示，漸變顏色配置展示由左側橙色及棕色至右側粉紅色及紫色，背景為黑色。

智能升級各種音效

LG AI 電視可將音效 upmix 至 11.1.2 聲道，並重製音效，使人聲更清澈通透。

AI Voice Remastering

不受干擾 細聽對話

在每個扣人心弦的場景，清晰聽見角色的對話。

以斜角呈現的 LG AI 電視展示一個被彈奏的吉他，電視底部散發出多個白色圓圈，旁邊則散發出多個白色波長。

AI 環迴立體音效

享受被平衡音效包圍的極致體驗

體驗全方位 11.1.2 虛擬環迴立體聲效帶來的極緻沉浸感。

*模擬螢幕影像。

**虛擬 11.1.2 環迴立體聲和 AI Voice Remastering 僅適用於 α11 AI 處理器型號。

***必須透過音效模式選單啟動。

****音效或因聆聽環境而有所差異。

*****只有配備 α5 AI 處理器或以上的 LG 電視才支援 AI Sound Pro 功能。

文字「AI EXPERIENCE」以粗體及大寫字母顯示，漸變顏色配置展示由左側粉紅色及橙色至右側紫色及藍色，背景為黑色。

締造絕佳生活體驗

個人化服務締造更便利及卓越的 LG AI 電視體驗。

一個 LG Magic Remote 遙控器出現在黑色背景上，正面突出柔和的橙色燈光。在 Magic Remote 遙控器四周彈出 4 個有標誌的圖示，並以幼虛線連接：My Profile、AI Picture Wizard、AI Concierge 及 AI Chatbot。
webOS Re:New 計劃

連續五年為您更新電視

即使新增了便利功能和技術，依然始終如新。

webOS 標誌懸浮在黑色背景的中央，下方空間以紅色、橙色和黃色的標誌顏色照亮。標誌下方顯示文字「webOS Re:New Program」。 五個不同顏色的長方形向上交錯排列，每個長方形都標有年份，包括「webOS 24」至「webOS 28」。長方形之間有指向上的箭咀，標示為「Upgrade 1」到「Upgrade 4」。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，升級門檻包括全球發佈的新產品，升級時間表從月底到年初不等。

**某些功能、應用程式和服務更新或因應型號和地區而有所差異。

***升級適用於 2023 年推出的型號，包括 UHD 或以上型號。

多個霓虹圖像顯示在黑色背景上。安裝防護顯示為一個霓虹盾牌與一個小型霓虹警報器並列。

安裝防護

webOS 24 使用電子簽名及先進的 DRM 技術，確保您的 LG AI 電視安全受到保障。

多個霓虹圖像顯示在黑色背景上。網絡加密顯示為已鎖上的霓虹文件櫃圖像。

網絡加密

webOS 24 使用資料加密，保障您私人資料的安全。

多個霓虹圖像顯示在黑色背景上。連續 5 年防護顯示為一個置有剔號的盾牌圖像，帶有向上的箭咀和標有文字「5 年」的泡泡。

連續 5 年防護

5 年 webOS Re:New 計劃為您提供 5 年的安全性更新。

多個霓虹圖像顯示在黑色背景上。安全的資料儲存空間的圖像呈現為一個人及一個氣泡含有三個星號在上方的霓虹藍鑽石。

安全資料儲存空間

支援安全加密及受保護的儲存空間，妥善保管您的密碼及驗證資料。

多個霓虹圖像顯示在黑色背景上。多重安全顯示為一個含有橫向長方形內置剔號的盾牌，另有兩個長方形在後方。

多重保障

先進的保安措施提供多重防護，提供更安全的保障。

*安裝防護不包括安裝來源不明、非經 LG 下載的應用程式。

**需要定期進行軟件更新，以享連續 5 年防護。

***在正常使用下，資料已受保護及加密。

The webOS logo hovering in the center on a black background, and the space below is illuminated with the logo colors of red, orange, and yellow. The words "webOS Re:New Program" are below the logo. Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade 4".

電視記得您的喜好

每位用戶可建立獨有的 My Profile，讓電視為您挑選個人化內容。

*模擬螢幕影像。
**因應不同地區及網絡連接，顯示內容可能有所減少或限制。
***主頁最多只可建立並顯示 10 個賬戶。
****如要使用 OTT 串流服務或應用程式，用戶必須已訂閱該 OTT 服務或應用程式。

The webOS logo hovering in the center on a black background, and the space below is illuminated with the logo colors of red, orange, and yellow. The words "webOS Re:New Program" are below the logo. Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade 4".

您的電視了解您的理想畫質

AI Picture Wizard 按您口味定制畫質設定，並保存到至您的帳戶之中。

*AI Picture Wizard 適用於 OLED M4、OLED G4、OLED C4、OLED CS4、OLED B4、QNED99、QNED90、QNED89、QNED85 和 86NANO80。

**AI Picture Wizard 透過深度學習演算法作實時圖像升級。

一台 LG AI 電視顯示一位女士和一隻狗在廣闊的田野中的圖像。在螢幕底部，文字「每次按下遙控器上的咪高峰按鈕時都會推薦新關鍵字」 顯示於一個粉紫色圓圈圖像旁邊。以下關鍵字建議各以單獨粉紅色條顯示：狗表演、動物動畫、紀錄片、有狗的電影、放鬆。在 LG AI 電視前面，LG 魔術遙控器指向電視，咪高峰按鈕周圍有多個霓虹紫色同心圓圈。在遙控器旁邊，顯示一隻手指按下按鈕的圖像，以及「短按」的文字。

為您呈上包羅萬有的影視內容

AI Concierge 透過您的觀看紀錄了解您，並推薦相關影視內容和關鍵字。

*AI Concierge 中的「For you」僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。

**關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。

AI Magic Remote 遙控器

智能遙控器正等候您的指令

告別舊式按鈕，只需簡單點擊或滾動，便能輕鬆使用 LG AI Magic Remote 遙控器。

LG Magic Remote 遙控器的特寫鏡頭及由下方散發出多個白色圓圈。

*即使是相同型號，Magic Remote 遙控器的支援和功能亦因應地區和支援的語言而有所不同。

**需要連接互聯網。

***AI 語音識別僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。

AI Chatbot

AI Chatbot 讓更多人能
輕鬆使用電視

LG AI 電視適合所有人使用，內置 AI Chatbot 的智能輔助功能，及輕鬆控制所有無障礙功能設定的快速取用選單。

AI Help Desk 的對話視窗於一對男女在沙灘的圖像之上顯示。對話泡泡帶有咪高峰圖像及文字「Set Screen Brightness.」置於顯示器前方。

*模擬螢幕影像。

**服務或因應地區而有所不同。

***AI Chatbot 僅能在母語可以支援 NLP 的地區提供。

在黑色背景上，LG OLED M4、LG OLED G4、LG OLED C4 和 LG OLED B4 以對角排列，並以色彩繽紛的顯示器標示。「WORLD'S No.1 OLED TV FOR 11 YEARS」的標誌在左下角。

11 年過去，依然領先

LG OLED 持續領先市場，成為最受歡迎的 OLED 品牌。

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下列 QNED 電視系列以弧形排列，各有標示型號，背景為米色：LG QNED 85、LG QNED 89、LG QNED 99、LG QNED 90 和 LG QNED 80。顯示器展示出色彩繽紛的噴漆，那些噴漆更濺出多個電視螢幕。

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