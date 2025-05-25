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大師級藝術家利用 LG OLED 技術創造出精美的傑作
LG OLED ART 結合尖端技術與藝術創意，改變我們體驗視覺內容的方式。LG OLED ART 以激發創意為願景，不斷突破視覺表達的界限。
展覽
當創意與創新技術相遇 - LG OLED 化身完美畫布
LG OLED 電視擁有令人驚嘆的畫質、色彩和對比度，因而能化身完美的電子畫布。探索全球富有遠見的藝術家如何利用 OLED 展示他們絢麗的視覺作品。
藝術家
LG OLED ART 吸引全球觀眾
了解體驗過 LG OLED Art 的人有何見解，並探索 LG OLED 螢幕教人著迷的原因。
合作夥伴
與全球合作夥伴一同連結藝術與創新技術
與全球知名畫廊、博物館及藝術展的持續合作，體現我們對藝術的承諾。透過這些具意義的合作，共同創造獨特的體驗，推動我們共同的願景 - 支持藝術家、豐富文化體驗，並吸引全球觀眾。
創新技術
展示藝術品的 OLED 電視
從卓越畫質到創新無線技術，了解 LG OLED 的技術突破如何使其成為完美展現藝術的電子畫布。