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一系列使用不同 LG 電視展示藝術作品的展覽。

大師級藝術家利用 LG OLED 技術創造出精美的傑作

LG OLED ART 結合尖端技術與藝術創意，改變我們體驗視覺內容的方式。LG OLED ART 以激發創意為願景，不斷突破視覺表達的界限。

展覽

當創意與創新技術相遇 - LG OLED 化身完美畫布

LG OLED 電視擁有令人驚嘆的畫質、色彩和對比度，因而能化身完美的電子畫布。探索全球富有遠見的藝術家如何利用 OLED 展示他們絢麗的視覺作品。

逼真的色彩呈現技術

倫敦藝術家 John Akomfrah 的五螢幕電影裝置藝術「Becoming Wind」在 LG OLED 電視上栩栩如生地呈現。完美純黑增強了深度和清晰度，讓畫面更具衝擊力。

透明技術加深作品多元性

Suh Do Ho 和 Suh Eul Ho 兄弟透過將 OLED 的創新技術與藝術融合，向其父親 - 傳奇畫家徐世鈺 (Suh Se Ok) 致敬。透明螢幕增添深度，創造獨特的感官體驗。

無縫連接與顯示

LG OLED 與 Whanki Foundation 聯合呈獻「We Meet Again in New York」，透過無線技術以全新方式展示金煥基的傑作，並向其致敬。

讓數碼壁畫栩栩如生

Shepard Fairey 的經典藝術和社會評論首次亮相在 LG OLED 電子畫布上，透過其完美色彩技術讓絢麗壁畫栩栩如生。

創新技術讓美學昇華

LG OLED 的 moooi 世界將室內設計、生活風格與創新技術完美融合，透過 Objet Collection Posé 展現自發光顯示技術所帶來的絢麗色彩和鮮明對比。

藝術家

LG OLED ART 吸引全球觀眾

了解體驗過 LG OLED Art 的人有何見解，並探索 LG OLED 螢幕教人著迷的原因。

Suh Do Ho

加深作品多元性

採用 OLED T

Shepard Fairey

栩栩如生的數碼壁畫

採用 OLED G

Marcel Wanders

讓美學昇華

採用 Posé

合作夥伴

與全球合作夥伴一同連結藝術與創新技術

與全球知名畫廊、博物館及藝術展的持續合作，體現我們對藝術的承諾。透過這些具意義的合作，共同創造獨特的體驗，推動我們共同的願景 - 支持藝術家、豐富文化體驗，並吸引全球觀眾。

Guggenheim、MMCA、Contemporary Istanbul 和 Frieze 的標誌。

創新技術

展示藝術品的 OLED 電視

從卓越畫質到創新無線技術，了解 LG OLED 的技術突破如何使其成為完美展現藝術的電子畫布。

黑色背景上以浮雕效果呈現「black」一字。

完美純黑，呈現無與倫比的清晰度和深度

LG OLED 的頂尖顯示技術透過自發光像素，呈現完美純黑、鮮豔色彩和精確的對比度，確保畫面清晰和深度令人驚豔。

LG 電視與 Zero Connect Box 並排放置。

alpha AI 處理器帶來突破性能

搭載 alpha AI 處理器的 LG 電視，以最佳畫質在大尺寸螢幕上呈現藝術傑作，帶來極致的觀賞體驗。

在展覽廳中，藝術品展示於透明面板上。

採用頂尖無線傳輸技術的透明 OLED 電視

LG 的先進無線技術以極低延遲傳輸無損的 4K 畫面，消除雜亂連接線，同時保持完美畫質，帶來流暢的觀賞體驗。

掛牆安裝的 LG 電視展示高解像度背景。

OLED 支援畫廊模式，展示栩栩如生的藝術品。

LG OLED 的畫廊模式運用頂尖顯示技術，以逼真色彩、深邃黑色和極致細節展示藝術品，締造令人驚艷的數碼展覽。

電視產品陣容

深受藝術家與藝術愛好者歡迎的完美電子畫布

將您的空間轉變為超現實畫廊

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無縫展示美麗的藝術作品

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完美純黑與絢爛色彩展示藝術品

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