*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況請洽詢您當地的零售商。



**影片或網站中介紹的產品、服務和可用功能可能因型號或地區 / 國家而異。



***Alexa 和 Google Assistant 是其他公司持有的商標。



【首頁】

1) 部分的電視型號可能會需要遙控器才能使用語音指令。



【應用程式】

1) 隨掃即煮功能僅適用於合作產品。可能會有限制和例外狀況。

2) 魔術點擊鏡射功能僅適用於特定的 LG 手機型號，且內容僅限於特定的時間和頻道。

3) 智能再訂購區域顯示的喇叭是 Amazon 的產品。



【技術】

1) 語音指令控制僅可在本地使用。



【服務】

1) 因優惠套裝而異。

2) 能源需量反應：根據夏季高峰期的完全參與給予獎勵。需要註冊。適用條款和條件。完整的條款和條件請參閱 https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response。

3) 需量反應計劃因適用區域和期間而異。

4) ThinQ Care 提醒實際發送的應用程式推播通知可能會有所不同。



用 LG ThinQ 充實您的世界，整合至手機、電視、冰箱、洗衣機、吸塵器等 LG 產品中。探索 LG ThinQ，了解它如何幫助您在家中和外頭創造無縫的連結，讓生活更美好。親身了解跨裝置通訊和資料共享如何創造出更輕鬆、更個人化的體驗，進而提升您的生活品質，並且讓您空出時間去做最重要的事情。以下是幾個等待著您的產品和體驗：



配備 ThinQ 的 LG OLED 和 NanoCell 電視可為您的客廳提供更上一級的 AI（人工智慧），以及更卓越的觀看體驗。探索顛覆以往的智能，為您的智慧型居家及其他場所創造絕佳的劇院體驗和中心。



LG 電器。當您選擇採用 LG 直觀智能 AI 技術的電器時，它們不僅僅是電器，還可幫您管理您的居家和生活。InstaView™ Door-in-Door® 冰箱內建 Amazon Alexa，所以您只需要幾個簡單的語音指令，即可完成所有的操作。雜貨採購、創造待辦清單、聆聽您最愛的音樂等等。您亦可在其他電器上看到 ThinQ 技術，包括吸塵器和洗衣機。



人工智慧還能為您做什麼？探索 LG 最新的創新技術，持續了解最新智能家居解決方案，並且了解連結如何讓生活變得更美好。