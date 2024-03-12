(3) 若客戶未能於指定登記期內完成登記，即等同自行放棄換領相關推廣優惠禮品之權利。

(4) 換領優惠登記者必須為購買LG 產品的客戶本人。否則，其優惠換領資格將被取消。

(5) 完成登記及核實資料後，客戶將獲通知禮品換領參考編號以及確認之禮品換領日期，以作日後換領禮品時識別及核對身份之用。

(6) 完成登記之客戶必須於指定禮品換領期內，親自帶同以下證明文件，前往登記時指定的禮品換領中心地點，換領相關禮品。任何不完整、

經自行刪改或不齊備之證明文件恕不接受：

a. 客戶本人所登記之香港身份證或護照正本

b. 印有購買日期符合相關推廣期及換領條款之購買發票 (正本及影印本)

c. 包裝盒上產品型號及序號條碼正本

d. 禮品領取期限確認電郵或Whatsapp短訊

e. 相關產品網上登記確認電郵 (列印版本)

產品網上登記方法及禮品換領指引 ：

按此登記所選購之產品 ，完成產品登記後便即收到相關確認電郵。

(7) 若完成登記之客戶未能於指定禮品換領期內，親自攜同上述第6條所列之有效之證明文件到指定禮品換領中心領取相關禮品，

客戶亦可以授權委託他人代其辦理禮品換領手續，惟所有受託人必須出示相關客戶〔委託人〕之香港身份證副本、授權書，

以及上述第6條所列之有關推廣優惠禮品換領之有效證明文件。

(8) 所有有效之禮品換領證明文件只可用作辦理一項禮品換領之用。

(9) 若完成登記之客戶未能於指定禮品換領期內，攜同有效之證明文件到指定禮品換領中心領取相關禮品，即等同自行放棄領取相關禮品之權利。

(10) 禮品數量有限，送完即止。

(11) 所有禮品均不能兌換現金。

(12) 如所換領之禮品為LG 香港之產品，LG 香港將為該產品提供現行的保養服務。

(13) 若所換領之禮品為非LG 香港之產品或服務，有關產品或服務所引致或涉及之賠償、損失或責任，LG 香港概不負責。

(14) LG 香港保留隨時更改禮品、有關推廣活動條款及細則之最終決定權，以上條款如有任何修改會於LG香港網頁發放，恕不向客戶作個別另行通知。