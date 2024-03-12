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    ##恕不接受手寫收據

    ^需在指定的推廣期內完成全額付款

    ^^ 按此下載電視螢幕上的機身編號截圖方法

    禮品換領中心

      九龍香港澳門
    地址:九龍彌敦道198號 寶安商業大廈2樓B室 (佐敦港鐵站D出口)香港銅鑼灣駱克道492號 順禧銅鑼灣中心2樓201室 (銅鑼灣港鐵站C出口)澳門林荗海邊大馬路555 號運順新村E座地下AW鋪 
    營業時間星期一至六:11:30 - 19:3011:30 – 19:3009:00-13:00 & 14:30-18:30 (星期一至五)
    09:00-13:00 (星期六)    		 
    星期日:14:00 – 18:00休息休息 
    公眾假期及除夕日:休息休息休息
    (除夕日照常營業)    		 
    客戶熱線:(852) 3580 2906 (853) 2826 0302 

    注意事項

     九龍及香港澳門
    2024 年特別日子服務時間

    2 月 9 日 (農曆新年除夕)

     

    2 月 11 日 (農曆新年)

     

    3 月 31 日 (復活節)

     

    12 月 24 日 (聖誕節前夕)

     

    12 月 31 日 (除夕)

     

    *所有公眾假期

    		休息

    1 月 1 日 (元旦)

     

    2 月 9 至 14 日 (農曆新年)

     

    4 月 4 日 (清明節)

     

    5 月 1 日 (勞動節)

     

    9 月 18 日 (中秋節翌日)

     

    10 月 1 日 (中國國慶 )

     

    10 月 11 日 (重陽節)

     

    12 月 20 日 (澳門特別行政區成立紀念日)

    		休息

    9 月 17 日 (中秋節)


    12 月 21 日 (冬至)

    		11:30 - 17:00  
    颱風及黑色暴雨警告安排八號或以上颱風或黑色暴雨警告信號
    於開放時間發出立即關閉於開放時間發出立即關閉
    於中午12時或之前除下3小時後重開於中午12時或之前除下3小時後重開
    於中午12時後除下當天關閉於中午12時後除下當天關閉

    禮品換領客戶服務熱線 : (852) 3580 2908

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    星期一至五：11:30-19:30

    星期六、日及公眾假期休息

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