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為您而設的 Affectionate Intelligence
LG 一直認真思考：AI 應該為何而存在？
經過深思熟慮，我們找到了答案。
對我們而言，AI 不僅是人工智能，更是情感智慧。
隨著 AI 進駐我們的日常生活，
它應該幫助創造我們所有人都應得的美好生活。
因此，LG AI 以「您」為出發點，
透過智能感知、貼心理解，進一步為您的生活獻上關懷。
探索 Life's Good 與 LG AI 的美好生活方式
- TV
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- Appliances
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- 科技產品
不斷改進，滿足您的各種娛樂需求
LG AI 會學習您的觀賞偏好，了解您的生活方式，並改良電視體驗的每一步，為您締造最理想的個人化娛樂體驗。
AI Voice ID
AI Search
AI Concierge
AI Chatbot
AI Picture/Sound Wizard
AI Magic Remote
*LG AI 功能透過深度學習演算法，實時升級畫質和音效。
**所有 LG webOS 24 系列的電視均支援 AI 定制，沒有感光器的型號除外。
聲音獨具匠心，恰到好處
LG xboom AI 會進行分析，並根據音樂類型及空間調整音效。透過 AI 照明技術，巧妙提升環境氛圍，與音樂完美契合，帶來獨一無二的聲音與氛圍體驗。
AI Sound
AI Lighting
AI Calibration
*此產品尚未推出。
減輕一切負擔
LG WashTower AI 智能感知衣物材質，為敏感面料度身訂造最佳洗滌方案，讓每次洗衣輕鬆無憂。
AI Wash
AI Dry
*此產品將逐步於指定地區推出。
**洗衣量少於 6 公斤時，AI 感應功能會自行啟動。
***使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用合適的洗衣劑。
****AI Dry 功能僅適用於低於 5 公斤、面料吸濕水平相同的衣物。
精準調節冷氣，舒適隨之而來
LG DUALCOOL AI 用心呵護空氣品質，提供舒適的室內環境，同時改善能源效益，助您節省開支。透過 LG AI Air 技術，精準調控冷氣，締造恰到好處的舒適體驗。
AI Air
AI kW Manager
*AI Air 可透過遙控器和 ThinQ 操作。
**AI Air 同時支援冷暖兩模式。
***AI Air 可根據環境變化自動調節氣流量與風向，並在風向改變時自動關閉，確保最佳舒適度。
****AI Air 啟動後，雷達傳感器會感應使用者的位置，並根據環境需求自動切換直接或間接吹風模式。
*****雷達傳感器的感應距離最遠可達 5 米，但實際距離或因產品的安裝方式與使用環境而異。
******該功能僅適用於配備雷達傳感器的型號。
源源動力，成就可能
不論於網上或離線工作，LG gram AI 均為您注入動力，助您輕鬆高效完成任務。使用 gram chat 功能，安全尋找離線檔案並製作摘要；同時透過 GPT-4o 驅動的 gram chat cloud，在網上工作時提升效率。
gram Chat On-Device
gram Chat Cloud
*在產品的初始使用階段，部分功能可能無法完全順暢運行。產品內置人工智能技術，需經過一段適應期以進行預先訓練，方能更為精準地貼合用戶需求。
*gram Chat 功能透過索引技術，結合關鍵字與數據，助您精準定位電腦上的內容，因此可能需要一段時間才能達到預期效果。
ThinQ® 共創精彩生活
專為 LG 智能家電和裝置而設的 ThinQ 平台，助您簡化日常家務，輕鬆掌控一切，樂享舒適居家生活。
只需利用語音說出需求，AI 喇叭便會即時聆聽並檢查裝置的運作程序，然後提供所需資訊。
高效產品維護
透過 LG ThinQ 應用程式輕鬆檢查家電狀態、下載全新程序、監控使用情況，還能進行更多其他智能管理。