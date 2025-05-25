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LG AI 標誌

為您而設的 Affectionate Intelligence

 

LG 一直認真思考：AI 應該為何而存在？

經過深思熟慮，我們找到了答案。

 

對我們而言，AI 不僅是人工智能，更是情感智慧。

 

隨著 AI 進駐我們的日常生活，

它應該幫助創造我們所有人都應得的美好生活。

 

因此，LG AI 以「您」為出發點，

透過智能感知、貼心理解，進一步為您的生活獻上關懷。

 

探索 Life's Good 與 LG AI 的美好生活方式

向下捲動圖示

LG AI 深刻洞察您的生活需求，致力提升各種體驗，為您締造愉悅美好的時光。

當一位男士和女士坐在沙發上，正在客廳的 LG 電視上觀看足球直播。場景轉換，男士和女士擁抱在一起。鏡頭聚焦在他們身旁的 LG XBOOM 揚聲器上。

創造愉悅的生活

LG AI 感知您的需求，悉心提供解決方案，讓生活以您的節奏流暢展開。

一位母親與兒子一起使用 LG AI 洗衣機，轉動旋鈕啟動 AI Wash。畫面中同時出現一位使用 LG gram 手提電腦的男子。

創造輕鬆生活

LG AI 不僅關心您及您的生活空間，亦關心地球環境，為您締造備受呵護的理想生活。

一位男子牽着狗繩走進辦公室。另一位男子坐在駕駛座上神情哀傷，LG AI 向他顯示一張家庭照片。車載螢幕特寫中，LG AI 顯示地圖並喚起一段回憶。

創造備受呵護的生活

LG AI TV logo

不斷改進，滿足您的各種娛樂需求

LG AI 會學習您的觀賞偏好，了解您的生活方式，並改良電視體驗的每一步，為您締造最理想的個人化娛樂體驗。

LG Magic Remote 神奇遙控器上方展示了多種功能，包括 AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。

認識次世代
LG AI 電視

認識次世代 <br>LG AI 電視 了解更多
在 LG OLED 電視螢幕上，webOS 25 首頁佈滿應用程式和娛樂影視內容。電視旁邊是 LG AI Magic Remote 神奇遙控器，突出顯示 AI 按鍵，猶如被用家的聲音啟動一樣。旁邊有一個對話泡泡，內容為「推介一部我會喜歡的電影」。

AI Voice ID

LG OLED 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。

AI Search

使用中的 LG AI Magic Remote 神奇遙控器。短按 AI 按鍵即可在 OLED 電視螢幕啟動 AI 助理，而助理則會隨即推介相關關鍵詞。

AI Concierge

LG OLED 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。

AI Chatbot

戴著耳機的女子正在麥克風前唱歌，LG α11 AI 處理器的聲音增強功能突顯了其純淨與細膩的音色。。

AI Picture/Sound Wizard

LG AI Magic Remote 神奇遙控器置於電視前的兩個連續場景：第一個為科幻片畫面，第二個則為顯示個人化影視內容的主畫面。

AI Magic Remote

*LG AI 功能透過深度學習演算法，實時升級畫質和音效。

**所有 LG webOS 24 系列的電視均支援 AI 定制，沒有感光器的型號除外。

LG AI Audio logo

聲音獨具匠心，恰到好處

LG xboom AI 會進行分析，並根據音樂類型及空間調整音效。透過 AI 照明技術，巧妙提升環境氛圍，與音樂完美契合，帶來獨一無二的聲音與氛圍體驗。

一對男女在客廳相擁，旁邊的 XBOOM 喇叭開啟。

享受 LG xboom AI
帶來的全新聲音體驗

LG XBOOM 喇叭支援 AI Sound 模式，包括 Bass Boost、Voice Enhance 和 Standard 三種選項

AI Sound

LG XBOOM 喇叭支援 AI Lighting 功能，可根據語音、環境和派對模式進行調節

AI Lighting

LG XBOOM 喇叭置於桌上，房間以紅色為主基調，牆面採用格子圖案設計，搭配現代風格家具

AI Calibration

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*此產品尚未推出。

LG AI appliances logo

減輕一切負擔

LG WashTower AI 智能感知衣物材質，為敏感面料度身訂造最佳洗滌方案，讓每次洗衣輕鬆無憂。

LG 嵌入型堆疊式洗衣機和乾衣機，被安置在現代化的洗衣房內，配有木製櫥櫃和附座椅的工作台

探索 LG AI Core Tech
帶來的全新生活方式

探索 LG AI Core Tech<br>帶來的全新生活方式 了解更多
手動調節 LG 洗衣機上的智能控制旋鈕，設定 AI Wash 洗滌程序，享受便利而精確的洗衣體驗

AI Wash

用家使用控制旋鈕選擇 LG 乾衣機的 AI Dry 程序

AI Dry

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*此產品將逐步於指定地區推出。

**洗衣量少於 6 公斤時，AI 感應功能會自行啟動。

***使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用合適的洗衣劑。

****AI Dry 功能僅適用於低於 5 公斤、面料吸濕水平相同的衣物。 

LG AI Air Conditioning logo

精準調節冷氣，舒適隨之而來

LG DUALCOOL AI 用心呵護空氣品質，提供舒適的室內環境，同時改善能源效益，助您節省開支。透過 LG AI Air 技術，精準調控冷氣，締造恰到好處的舒適體驗。

The LG DUAL Inverter air conditioner cools a modern ocean-view living room, powered by ThinQ AI technology.

體驗 LG AI Air 帶來的極致舒適感受

一位女士悠然安坐智能家居的客廳內放鬆身心，而 LG AI 冷氣機智能感應環境變化，自動調節溫度、氣流與濕度

AI Air

智能手機介面顯示能源消耗圖表，前方的 LG 冷氣機突顯 AI kW Manager 功能，助您高效監控用電，改善能源管理。

AI kW Manager

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*AI Air 可透過遙控器和 ThinQ 操作。

**AI Air 同時支援冷暖兩模式。

***AI Air 可根據環境變化自動調節氣流量與風向，並在風向改變時自動關閉，確保最佳舒適度。

****AI Air 啟動後，雷達傳感器會感應使用者的位置，並根據環境需求自動切換直接或間接吹風模式。

*****雷達傳感器的感應距離最遠可達 5 米，但實際距離或因產品的安裝方式與使用環境而異。

******該功能僅適用於配備雷達傳感器的型號。

LG AI Computing logo

源源動力，成就可能

不論於網上或離線工作，LG gram AI 均為您注入動力，助您輕鬆高效完成任務。使用 gram chat 功能，安全尋找離線檔案並製作摘要；同時透過 GPT-4o 驅動的 gram chat cloud，在網上工作時提升效率。

一位女性在家舒適辦公，利用 LG gram 手提電腦及雙螢幕設定，輕鬆進行視像會議，同時高效處理多項任務。

釋放全新潛能
與 LG gram AI 一同突破極限

LG gram 手提電腦搭載內置 AI，屏幕展示智能助手介面

gram Chat On-Device

技術，屏幕呈現智能助手介面，助您取得即時網上支援，同時大幅提升工作效率。

gram Chat Cloud

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*在產品的初始使用階段，部分功能可能無法完全順暢運行。產品內置人工智能技術，需經過一段適應期以進行預先訓練，方能更為精準地貼合用戶需求。

*gram Chat 功能透過索引技術，結合關鍵字與數據，助您精準定位電腦上的內容，因此可能需要一段時間才能達到預期效果。

ThinQ® 共創精彩生活

專為 LG 智能家電和裝置而設的 ThinQ 平台，助您簡化日常家務，輕鬆掌控一切，樂享舒適居家生活。

了解更多

一位用家手持智能手機，開啟 LG ThinQ 應用程式，一邊管理智能家居裝置，一邊享用咖啡。

https://www.youtube.com/embed/TvFhuqvQLYI
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語音助手，簡單控制

只需利用語音說出需求，AI 喇叭便會即時聆聽並檢查裝置的運作程序，然後提供所需資訊。

高效產品維護

透過 LG ThinQ 應用程式輕鬆檢查家電狀態、下載全新程序、監控使用情況，還能進行更多其他智能管理。

關於 LG Affectionate Intelligence 的更多資訊

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