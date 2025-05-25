*AI Air 可透過遙控器和 ThinQ 操作。

**AI Air 同時支援冷暖兩模式。

***AI Air 可根據環境變化自動調節氣流量與風向，並在風向改變時自動關閉，確保最佳舒適度。

****AI Air 啟動後，雷達傳感器會感應使用者的位置，並根據環境需求自動切換直接或間接吹風模式。

*****雷達傳感器的感應距離最遠可達 5 米，但實際距離或因產品的安裝方式與使用環境而異。

******該功能僅適用於配備雷達傳感器的型號。