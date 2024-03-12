LG 乾衣機提供多項創新功能，包括：煤氣或電力選項：LG 為您提供煤氣或電力兩個選項，完美迎合您的乾衣需求。蒸汽衛生週期：極致的高溫潔淨週期，有效消滅細菌而不會破壞衣物。感應乾衣系統：在乾衣週期期間量度水份和濕度水平，並自動調整乾衣時間，確保您的衣服每次都被烘乾。TrueSteam 技術：LG 的 TrueSteam 技術可產生真實的蒸汽，以減少皺摺和異味，有效減低熨燙的需要。容量：容量由 7.1 立方尺到 9.0 立方尺，LG 乾衣機備有各種尺寸可供選擇，讓您每次可以烘乾更多衣服。NeveRust 不銹鋼滾筒：衣服即使定期烘乾，也不會受到額外的損傷。FlowSense 管道阻塞指示：LG 的 FlowSense 管道阻塞指示，免除了您的猜測，在需要清潔管道的時候向您發出提示，確保乾衣機以最佳的性能和能源效率運作。LG 設計時尚的高效率乾衣機，為您提供節省時間的功能，包括 TrueSteam 技術和 FlowSense 指示等，有效改善清潔表現並提升效能，為您的生活帶來更多方便。探索 LG 的創新乾衣機系列，專為節省您的寶貴時間而設。體驗 LG 為您呈獻的先進科技、創新技術和可靠性能。探索我們其他家電產器，包括我們全系列的洗衣機、乾衣機、廚房電器等，感受 LG 如何讓生活變得更美好。