購買條款及細則

最後更新日期：2024年09月03日

1. 簡介

LG Electronics Hong Kong Limited（「LGE」或「我們」）歡迎您，終端用戶（「用戶」或「您」）到訪我們的網上商店、LG 網站 https://www.lg.com/hk（「網站」）及 LG 流動應用程式（「應用程式」）。該網站及應用程式為 LG 擁有。該網站及應用程式統稱為「網上商店」。

本購買條款及細則（「購買條款」）規定了用戶使用有關服務、瀏覽、下載及支付數碼內容（包括應用程式）（「內容」）及/或網上商店實體產品（「產品」）（內容及產品統稱為「內容或產品」）所需的資訊。透過網上商店提供的內容或產品 由 LGE 作為內容或產品的供應方（「供應方」） 取得許可或進行銷售。

以下條款及細則適用於透過網上商店購買及/或下載內容或產品，並在使用網上商店購買及/或下載內容 或產品 前必須同意以下條款及細則。本協議未規定之事項應由 LGE 服務使用條款（「使用條款」）決定，如購買條款與使用條款之間存在任何異議均以購買條款作準。

購買網上商店上的內容或產品僅限於香港消費者法例中定義的最終用戶。

請仔細閱讀此購買條款以了解您的權利及義務。您可儲存或列印本條款及細則以供參考。

本購買條款與您的訂單確認書構成您 與LGE之間的內容或產品銷售合同。其他條件或條款均不適用。

網上商店的所有用戶可電子方式儲存或列印本購買條款的副本。

2. 年齡

您必須年滿 18 歲才能從網上商店購買內容或產品。如您未滿 18 歲，必須獲得父母或合法監護人的許可方可接受本條款並進行此類購買。

3. 會員帳戶、密碼及安全

如購買部分內容（例如訂閱）或使用某項功能或程序需要您開設帳戶，您必須按照適用註冊表格的提示，向我們提供最新、完整及準確的資料，以完成註冊過程。您需選擇密碼及用戶名稱。您需全權負責確保密碼帳戶的保密性。此外，您對您的帳戶下發生的任何及所有活動負全部責任。您同意如發現任何未經授權使用您的帳戶或任何其他違反安全的行為立即通知 LGE。有關因他人在您知情或不知情的情況下使用您的密碼或帳戶而對您造成的任何損失LGE 將不承擔任何責任。若他人在您知情的情況下使用您的帳戶或密碼，或您未能將任何可疑或實際未經授權使用您的帳戶或密碼的行為告知 LGE，您可能要對 LGE 或其他遭受損失的任何一方承擔責任。未經他人同意，任何時候您都不得使用其他人的帳戶。如我們懷疑有任何錯誤資料，我們保留刪除該註冊帳戶的權利。

4. 價格、付款及訂單

價格 任何內容或產品的價格均由供應方獨立決定及設定。網上商店公佈的價格或會有浮動。但已提交的訂單不會受到此浮動影響。所有價格均需包含規定的運費以及應含在價格里的任何適用的稅款、關稅、費用或徵稅。根據供應方設定的銷售價格、適用於內容或產品的折扣優惠券（如有）、透過活動所得的折扣價格（如有）、運費及任何適用的稅款以確定您實際支付的金額。在任何情況下都將在付款前告知您需支付的總金額。除非另有說明，所有產品均以港幣為單位；客戶須承擔因匯率及/或信用卡發卡銀行發生的任何變化而產生的價格差異。

付款 我們提供信用卡等付款方式，以便您為購買的內容或產品的費用付款。您對您提供的相關購買資料均需負責。正常情況下當您開始下載商品或啟動訂單的發貨流程時，我們會要求您選擇付款方式收取該商品的費用。

如需使用信用卡購買任何收費內容或產品，您需提供準確、最新且完整的信用卡資料以獲准購買收費內容或產品。您授權 LGE 或其代理及服務供應方於您的信用卡上扣除您所購買內容或產品的相應金額。如果您選擇保存該信用卡，之後的交易將都透過此卡進行，除非您指定使用其他卡或選擇不同的付款方式。如付款被拒，您將無法透過該卡完成交易，請選擇其他卡。 所有交易均透過我們的第三方付款服務進行，信用卡資料將由我們及付款服務供應方收集、處理及保留。對於信用卡交易過程中造成的任何損失，我們不承擔任何責任。

訂單 我們的訂單流程允許您在提交訂單前檢查並修改任何錯誤。請在確認訂單前仔細檢查。您有責任確保您的訂單完整且準確。所有訂單均由 LGE 自行決定及接受。所有訂單在接受後均不可取消。

您的訂單構成與供應方簽訂的合同。確認訂單即表示您同意付款。當您確認訂單時，我們將向您傳送訂單確認書。請注意，訂單確認書並不表示接受您的訂單或構成銷售確認。供應方可在收到您的訂單後隨時以任何理由接受、拒絕您的訂單，或對您的訂單設定數量或其他限制。訂單視乎供貨情況及接受情況而定，我們可以隨時自行決定拒絕接受您的訂單，包括以下情況：

- 因您向我們提供的資料有誤導致訂單無法執行的，例如當您提供：付款資料不足或不正確、賬單資料不正確；送貨地址資料不足或不正確；

- 我們的線上商店中與您訂購的內容或產品相關的錯誤與我們網站上顯示的產品描述有關；

- 我們的網上商店不再提供您所訂購的內容 或產品；

- 根據我們的絕對酌情權視乎個別情況進行的具體評估，訂單金額過高，或者明顯或大幅低於該內容或產品的現時零售價；或者

- 在特別促銷或銷售的情況下，對訂單施加特定的限制。

在以下情況下，LGE 保留取消訂單的權利：

- 我們未收到對您選擇的內容或產品進行扣費的授權；

- 在購買時，所標示價格明顯存在錯誤的（與市場平均價格相比過高或過低且未顯示促銷資訊）；

如供應方拒絕、限製或以其他方式修改您的訂單，我們將透過您所提供的電郵地址或其他聯絡資料，向您發出通知。如供應方取消我們已向您收費的訂單或部分訂單，我們將向您全額退款。

接受您的訂單後，我們將向您傳送一封確認電郵（「確認電郵」）。當我們向您傳送確認電郵時，本購買條款及訂單將對您及供應方具法律約束，且每個訂單均應包含購買條款及應成為您及我們之間的新的單獨合約（「合約」） 。

5. 送貨

由相應的供應方按照其提供的條款，對您購買的所有實體商品進行配送。 如 LGE 不是供應方，則 LGE 不對您購買的商品及配送承擔任何責任或義務。我們提供免費的本地送貨服務至香港及澳門（澳門僅配送配件）。對於因交通、地區、天氣或其他因素造成的任何配送延誤、暫停或重新安排，我們不承擔任何責任。如您在購買商品的配送方面遇到與供應方有關的任何問題，請透過 https://www.lg.com/hk/support/email 與我們聯絡。

訂單含非配件產品

我們將在訂單及付款確認後約一至五個工作天內安排送貨，顧客可以選擇直送住宅 / 工商地址。

· 直送住宅 / 工商地址：於下單時填寫清楚地址，訂單經確認後不可更改地址。如工商地址，請註明午飯時間及請確保地址正確無誤。 如需安排重新投遞，顧客需支付重新送貨之費用。

· 訂單確認後，顧客將會收到訂單號碼，可根據該號碼查看貨品是否已被安排送出。

· 訂單安排後，顧客會於送貨當天收到電話 (只限住宅地址)，如顧客未能當天收貨，顧客可更改為下個工作日收貨。

· 運輸同事將通過電話或短信與顧客聯絡。

· 請於運輸聯絡後 3 天內收取貨物，未被收取的訂單將被退回，請聯絡我們的顧客服務部安排重新投遞，顧客需支付重新投遞之費用。

· 住宅送貨時間為上午 11 時至下午 7 時 (指定時間未能提供予客戶)；工商地址送貨時間為上午 9 時至下午 6 時。

· 如貨車未能直達送貨地點，需要另作人手特別安排，推車費用將需由客戶需支付。該項費用 (每50米 HK$50 )，樓梯費 (每7級 HK$20 / 每7級 HK$50 - 對門雪櫃、75" 或以上電視、WashTower )。

· 若送貨時遇大廈電梯未能正常運作，我們將安排另一送貨時段再次遞送。

· 如因交通、地區、天氣及其他因素影響而導致送貨有所延誤、暫停或改期，本公司恕不另行通知 ，請與我們的顧客服務部聯絡作跟進。

· 如欲更改送貨日期及時間，請致電 3543-7777 與我們的顧客服務部聯絡，了解貨品運送狀態。

· 客戶收貨後需要簽署作實。

送貨地區：包括香港島、九龍、新界及指定離島地區 (赤柱、大潭、石澳、淺水灣、西貢、東涌市中心、馬灣及愉景灣只限於星期一、星期四及星期六配送)。不設海外送貨。

訂單只含配件產品

我們採用順豐速運作送貨服務。如因交通、地區、天氣及其他因素影響而導致送貨有所延誤、暫停或改期，本公司恕不負任何責任，請與顧客服務部或直接聯絡順豐速運作跟進。

· 直送住宅 / 工商地址：於下單時填寫地址便可 。請確保地址正確無誤，如需安排重新投遞，顧客需支付重新投遞之費用。

· 順豐站自取：於下單時選擇順豐站

o 訂單寄出後，顧客可根據訂單追蹤編號查看貨品是否已到達你所選擇的順豐站或順便智能櫃地點

o 順豐速運將通過電話或短信與顧客聯絡

o 請於順豐速運聯絡後 3 天內提取包裹，未被提取的訂單將被退回，請聯絡我們的顧客服務部或順豐速運安排重新投遞，顧客需支付重新投遞之費用

· 順便智能櫃自取：於下單時選擇順豐智能櫃地址

o 訂單送達指定順便智能櫃地點後，顧客將收到手機短訊通知取件

o 顧客於取件時，必須前往相應智能櫃並輸入於密碼

o 請於收到短訊後 24 小時內提取包裹，未被提取的訂單將被退回，請聯絡我們的顧客服務部或順豐速運安排重新投遞，顧客需支付重新投遞之費用

如訂單含有非配件產品，訂單將根據「非配件產品」條款及程序作送貨安排。

送貨地區：包括香港島、九龍、新界、指定離島地區及澳門。詳情請瀏覽順豐速運網站了解送貨地區列表。

6. 安裝

爲保障客戶，送貨後請客人不要自行開箱，待安裝師傅到場負責開箱。如自行開箱發現損壞，一律不作退/換貨。如顧客欲更改安裝服務日期，需致電3543-7777聯絡顧客服務部安排。

電視

· 座枱安裝：免費 (32" 除外)

· 掛牆安裝：

OLED 及55” 或以上其他型號 - 免費

50” 或以下 - 每部 $500

購買 OLED M 系列、 OLED G 系列或選擇掛牆安裝之 65"以上電視，需進行評估。

洗衣機 / 洗衣乾衣機 / 雪櫃

· 標準安裝：免費

· 洗衣機 / 洗衣乾衣機 飛頂 : $350

· 洗衣機 / 洗衣乾衣機 改門 : $280

· Styler衣物護理機 改門: $1,500

· 雪櫃 改門: $280

· 對門雪櫃 拆門: $600 (到付)

購買WashTower、對門雪櫃及冷氣機需進行評估。

7. 取消、換貨、退貨、保養

我們只接受在訂單揀貨以進行送貨安排之前取消訂單。如已經安排送貨不可更改或取消，亦不設安排退貨或退款。請在下訂單前確保產品項目正確。

你可瀏覽於「常見問題」了解更多：https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions/

8. 付款處理

LGE 使用第三方付款服務以代替直接處理您的信用卡資料。透過提交您的信用卡資料，您授予我們經第三方支付服務儲存及處理您資料的權利。對於第三方未能充分保護此類資料的任何情況，您同意 LGE 無需承擔任何責任。與您的資料相關的所有財務事宜均須符合第三方付款服務供應方的服務條款的條件。

9. 訂閱服務

透過網上商店購買訂閱或註冊訂閱服務，即表示您接受本條款、條件、限制及要求。

閞於您訂閱的部分詳細資料會隨著時間而有所變化（例如稅項、供應、運費）。但最初始產品價格不會改變。 訂閱後系統將自動生成一個新訂單，並根據您選擇的時間及送貨頻率來配送所訂購的商品，直到您取消或您的訂閱被終止或暫停為止。如任何訂閱商品在我們預備出貨時缺貨，您授權我們取消訂單或終止您的訂閱。我們或您可隨時終止您的訂閱。如我們終止您的訂閱，我們將在此之前向您提供合理的通知。如您的訂閱被終止，您只需為已送貨的訂單付款。您的訂閱服務僅限於個人，未經我們授權不得將訂閱或任何權益分配或轉讓給任何第三方。

透過訂閱服務下訂單，即表示您授權我們或我們的代理從您指定的信用卡中收取款項。由您的信用卡中扣除費用將是處理訂單當天的產品價格加上相應的運費和稅費，再減去任何適用的折扣。將在處理訂單時收取每次訂閱送貨的費用。如因不可歸咎於我們或代理方的任何原因，導致無法使用您指定的信用卡完成您的訂閱訂單，您同意透過其他付款方式支付所有應付款項，且我們保留取消您的訂閱的權利。您授權我們或我們的代理由您所提交的任何信用卡帳戶中收取未付金額及其他應付款項。我們保留採取一切必要措施向您收取應付款項的權利，包括但不限於法律訴訟及/或僱傭第三方催收機構。如您的帳戶逾期超過 30 天並被轉至催收機構處理，您需承擔該機構收取的任何追討費用。您自行承擔信用卡發行機構、銀行或金融機構向您的卡收取的任何費用，包括但不限於透支、資金不足及超過信用額度的費用。

您的訂閱持續生效直至被取消為止。您可隨時透過網上商店的設定，登入您的帳戶來以取消訂閱。如您取消訂閱將不會收到有關訂單的更多資訊，除非取消時另有說明，否則取消日期之前配送的任何產品不予退款。如您取消訂閱後重新激活，則適用於任何相關商品的任何折扣或任何其他優惠可能與取消時不同。如重新激活後的商品折扣或任何其他優惠與取消之前有所不同，則重新激活時適用的折扣或優惠將適用於您以後的商品配送。

在適用法律及法規允許的範圍內，我們會不時修改本購買條款。至少在修訂生效前 10 天通知此修訂及其原因。此外，任何可能對您不利的重大變更將至少提前 30 天通知您。

如發現對本條款的任何變更無效、作廢或因任何原因無法執行，則該變更是可分開的且不會影響任何其餘變更或條件的有效性及可執行性。如有重大變更，且在我們對本購買條款進行變更後您繼續使用，您需接受修訂後的購買條款後即表示您接受此類變更。如您不同意任何變更，則需要取消訂閱。

10. 評論

LGE 允許用戶在網上商店上對內容或產品 發佈評論。有關評論僅代表使用者的表達意見，並不反映 LGE 的意見。LGE 對評論的準確性或完整性不作任何聲明或保證。如您根據評論以下載或使用內容或產品，您同意 LGE 不承擔任何責任。LGE 保留權利，但沒有義務刪除 LGE 認為不相關或因任何原因不適當的評論。

11. 知識產權

您同意經網上商店提供的內容或產品，包括但不限於圖像、編輯內容、音訊剪輯、影片剪輯及軟件，包含 LGE、供應方或其他第三方擁有的專有資料及材料。您或代表您行事的任何人均不會獲得與網上商店或內容或產品中與內容相關的任何知識產權或其他專有權，包括專利、設計、商標、版權或商業秘密，除非在適當的許可中明確規定或雙方經書面同意。

12. 賠償

如我們因以下原因而遭受損失：(i) 您違反購買條款；(ii) 您對網上商店的使用不符合本購買條款；(iii) 您使用從網上商店下載的任何應用程式，但未按照適用於使用這些應用程式的任何條款來使用，我們會向您提出法律訴訟，要求您賠償此類損失。

13. 保證及免責聲明

除非根據新購買裝置的保養規定，並在適用法律允許的最大範圍內，您明確並同意使用網上商店或網上商店中銷售或分銷的任何應用程式的風險由您自行承擔，是按「出廠配置」及「可用」的基礎向您提供網上購物中心的存取，不提供任何類型或性質的保證。LGE 不保證網上購物中心的持續可用或沒有錯誤。在適用法律允許的最大範圍內，LGE 及其供應方明確拒絕承認任何暗示或法定的條款、條件或保證，包括有關適銷性、特定用途的適用性、所有權、準確性以及與描述的一致性、滿意程度與非侵權性。LGE 對任何第三方軟件或原始軟件不作任何明示或暗示的保證。所有第三方軟件及原始軟件均「按出廠配置」提供，LGE 不提供任何形式的保證。

14. 責任範圍

本購買條款中的任何內容均不排除或限制我們對以下方面的責任：(i) 因我們的疏忽而造成的死亡或人身傷害；(ii) 欺詐或欺詐性失實陳述；(iii) 我們對於任何事項排除或限制我們的責任是非法的。

如我們未能遵守本購買條款，我們將對因違反本購買條款或疏忽而導致的可預見損失或損害負責，但對不可預見的任何損失或損害不承擔責任。明顯屬於我們違約而引起的後果，或是您及我們在簽訂本購買條款時已有考量過的，則損失或損害為可預見。

我們僅提供本地及私人使用的內容。您同意不將內容用於任何商業或業務目的，我們對您的任何利潤損失、業務損失、業務中斷或喪失商機不承擔任何責任。

對於您因以下原因遭受的任何損失或損害，我們不承擔任何責任：(i) 您違反本購買條款；或 (ii) 如您居住在香港，在不可抗力的情況下。

15. 適用法律及管轄權

除當地法律禁止的範圍外，因本購買條款引起的或與之相關的任何爭議，包括有關其存在、有效性或終止的任何問題，均應提交仲裁及由其最終解決 (i) 根據香港國際仲裁中心（「HKIAC」）的規例（其規例被視為透過引用併入本條款），(ii) 仲裁員人數為一名，(iii) 仲裁所在地或合法地點為 中華人民共及國香港特別行政區，(iv) 仲裁程序使用的語言為英語，並且(v) 合同適用的法律為中華人民共及國香港特別行政區的實體法。

在當地法律要求的範圍內，為使仲裁有效且具有法律效力，並作為爭議解決手段，包括針對消費者，請參考香港國際仲裁中心（「HKIAC」）的規例，於（i）上述內容應被視為參考香港最著名的仲裁機構的規例（「本地仲裁規例」），並參考中華人民共及國香港特別行政區規例

如您是消費者並且居住在香港，您可就本購買條款向所居住國家的法院提出法律訴訟。此外，如您居住在香港且我們將本網站導向到您居住的國家，您將受益於居住的國家法律的任何強制性規定。本條款中的任何內容均不影響您作為消費者，依據當地法律對於此類強制性規定的權利。

16. 資料保護 / 私隱

當用戶在網上商店下訂單時需我們提供有關您的個人資料。我們將使用您的個人資料來管理您的訂單、配送訂購的產品以及用於其他限定用途。將按照我們在網上商店上發佈的私隱條款進行個人資料的收集及處理，並可於以下連結中獲取：https://www.lg.com/hk/support/email

17. 購買條款的變更

在適用法律及法規允許的範圍內，我們會不時修改本購買條款。將在修訂生效之前，告知此類修訂及其原因。此外，任何可能對您不利的重大變更提前通知您。如發現對本條款的任何變更無效、作廢或因任何原因無法執行，則該變更是可分開的且不會影響任何其餘變更或條件的有效性及可執行性。如有重大變更，且在我們對本購買條款進行變更後您繼續使用，您需接受修訂後的購買條款後即表示您接受此類變更。如您不同意任何變更，則需要取消訂閱。

18. 仲裁

如因本購買條款及細則或違反本購買條款及細則而產生或與之相關的爭議且爭議無法透過雙方協商解決，雙方特此同意首先在訴諸訴訟或其他爭議解決程序之前嘗試善意地解決爭議，並由香港國際仲裁中心（「HKIAC」） 進行調解。

19. 聯絡 LGE

如您對網上商店或您的購買有任何問題或疑問，請到訪網上商店的「聯絡我們」或「報告問題」。

電郵：https://www.lg.com/hk/support/email