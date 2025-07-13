We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam S 4K 迷你超短焦投影機，支援 Dolby Atmos
LG CineBeam S 4K 迷你超短焦投影機，支援 Dolby Atmos
*超短焦投影機只需 8.1cm 至 39.3cm 投影距離，比標準投影機更短。
*投影機沒有內置電池。需要連接電源或外部電池才能運作。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
AVSForum CES 2025 最佳產品
榮獲 AVSForum 2025「2025 CES 最佳產品」
隆重介紹：LG 最佳的 4K 迷你超短焦投影機
超短焦投影輕鬆將牆身化為 100 吋 4K 電影院屏幕。無需額外空間或複雜的安裝，隨時享受更強大的影院體驗。
超短焦投影 超越空間限制
CineBeam S 採用超短焦技術，可在極短距離內投影出全景影像。
以令人驚豔的 100 吋影院級屏幕，讓整個空間煥然一新。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*可從 8.1cm 處投影出 40 吋畫面，並從 39.3cm 處投影出 100 吋畫面。
*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。
100 吋 4K 影院級畫面
全新居家娛樂體驗
4K 超高清解像度即使投影 100 吋畫面，亦能呈現銳利細節與逼真清晰度。DCI-P3 154% 廣闊色域和 450,000:1 高對比度帶來鮮豔色彩和深邃對比，締造身臨其境般的觀賞體驗。
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*屏幕尺寸或因應投影距離而有所不同。
*可從 8.1cm 處投影出 40 吋畫面，並從 39.3cm 處投影出 100 吋畫面。
*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
廣闊色域
細節自然呈現
CineBeam S 高達 154% DCI-P3 (Overall) 的廣闊色域，帶來精準生動的色彩呈現。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
*三色 RGB 鐳射技術為紅、綠、藍三色提供獨立光源。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
三色鐳射技術帶來豐富紛呈的色彩
三色 RGB 鐳射技術呈現飽滿色彩與高亮度畫面，
帶來更真實的觀賞體驗。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
深邃黑色呈現豐富細節
450,000:1 對比度呈現清晰細節與深邃純黑，提升場景深度。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
極短距離即可投影出 100 吋畫面
距離牆身超短距離也可欣賞到 100 吋超大畫面投影。超短焦鏡頭即使在狹窄的空間亦可投影出各種畫面尺寸 - 從 40 吋到 100 吋影院級畫面。
LG CineBeam 正在投影雲霧繚繞的山景
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。
*可從 8.1cm 處投影出 40 吋畫面，並從 39.3cm 處投影出 100 吋畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
體積輕巧、性能強大
雖然體積輕巧，投影機性能表現卻令人震撼。其簡約設計易於移動，可隨意擺放，並完美融入任何空間。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*Dolby、Dolby Atmos 及雙 D 標誌為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
屢獲殊榮的 webOS Re:New 計劃在五年內為您的電視進行升級
透過 5 年內 4 次更新享受最新的功能和軟件。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。
*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出、支援 webOS 24 版本的 LG CineBeam 投影機。
*LG CineBeam 投影機將會直接升級至 webOS 26 而非 webOS 25。
*功能、應用程式和服務更新排程或因應型號或地區而有所差異。
*將於產品推出日期的 5 年內為您提供最多 4 次的 webOS 升級。功能和更新排程或因應型號或地區而有所差異。
直接從裝置螢幕鏡像輸出畫面
您可以透過 AirPlay 2** (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能*** (適用於 Android 裝置)，將智能裝置上的影視內容分享至投影機。立即連接並可在更大屏幕上享受流暢觀賞體驗。
從智能手機投影至 LG CineBeam 投影機的派對影像cinebeam-s-pu615u-2025-feature-14-conne
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網絡。
**此投影機支援 AirPlay 2，需配備 iOS 12.3 或以上版本或 macOS 10.14.5 或以上版本。
**Apple、Apple Home、AirPlay、iPad、iPhone 及 Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
***螢幕分享：支援 Android 或 Windows 10 或以上版本。因應 Wi-Fi 環境及外部連接裝置的韌體版本，功能或無法正常運作。
*藍牙：支援 BT 5.0 及以上版本。
輕鬆設定 一次到位
CineBeam S 的智能調整功能可適應各種空間，確保快速輕鬆完成設置，為您省卻麻煩。
自動畫面調整
CineBeam S 自動調整對焦和梯形校正，讓畫面設置更快速、輕鬆。
畫面縮放/位移
輕鬆調整畫面大小和位置，
完美配合牆身空間。
牆面顏色調整
CineBeam S 提供 8 種預設牆面顏色選擇，帶來最理想的畫面設定。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。
*可從 8.1cm 處投影出 40 吋畫面，並從 39.3cm 處投影出 100 吋畫面。
*屏幕距離如超過 39.3cm，或放置角度超過 5 度，功能或無法正常運作。
*為獲得最佳投影效果，請將機身上的 LG Logo 朝使用者擺放。
*超短焦投影機對牆身的平整度較為敏感，稍為不平的投影表面可能會使畫面出現變形或摺痕。
*懸空/非固定投影屏幕會隨氣流擺動，因此不適合超短焦投影機使用。建議使用固定投影屏幕。
*為確保投影質素，可使用水平儀檢查牆身平整度，或在小型發泡膠板或珍珠板上投射 40 吋畫面作交叉測試。
*請保持感應器清潔，避免留下指紋或灰塵，以獲得最佳性能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*透過 USB Type-C 連接埠連接外部裝置時，可支援 4K 30Hz，但不支援 HDR。
*投影機隨附電源線，並不包含 HDMI 和 USB Type-C 連接線。
專用遙控器輕鬆操控
小巧簡約的遙控器專為 CineBeam S 而設，
讓您流暢直接的操控投影機。
*產品註冊後，可透過 LG ThinQ 應用程式取代遙控器進行操作。
*支援的服務或按鈕或因應地區而有所差異。
LG 投影計算器
它適合我的空間嗎？
使用 LG 投影計算器模擬在您空間中的 LG 投影機，
確保適用於您的空間。
主要規格
Native Resolution
4K UHD (3840 x 2160)
Brightness (ANSI Lumen)
500
Type
3Ch Laser
(R, G, B)
Contrast Ratio
450,000:1
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)
Output
4Wx2
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Yes (up to 4K/30Hz)
Screen Share (Wireless Mirroring with MiraCast supporting device)
Yes (up to 4K/30Hz)
Zoom
Fixed
所有規格
ASPECT RATIO
Aspect Ratio Control
16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Vertical Zoom
BRIGHTNESS (ANSI LUMEN)
Brightness (ANSI Lumen)
500
CONTRAST RATIO
Contrast Ratio
450,000:1
DESIGN
Cabinet Color
Top/Bottom: Silver , Left/Right: Black
Kensington Lock
Yes
Local Key
One Key
Tripod hole (for Tripod, Ceiling mount)
Yes
FEATURES
Black Level Control
Yes
Bluetooth AV Sync Control
Yes
Bluetooth Sound out
Yes
Color gamut setting (Expert control)
Yes
Color Management System (Expert control)
Yes
Color Temperature Adjustment
Yes
Contents Sharing (with DLNA supporting device)
Yes
Contents Store / LG Smart World (App Store)
Yes
Contents Suggestion
Yes
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)
Dynamic Color (Expert control)
Yes
Dynamic Contrast (Expert control)
Yes
Eco Function - Auto Off / Auto Sleep
Yes
Eco Function - Automatic Standby / Auto Power Off
Yes
Eco Function - Energy Saving Mode
Yes (Min/Med/Max)
Eco Function - Sleep Timer
Yes
Eco Function - Time Power On/Off
Yes (On / Off)
Gamma Correction (Expert control)
Yes
HDMI ARC(Audio Return Channel)
Yes (eARC)
HDMI simplink(CEC)
Yes
HID (Keyboard/Mouse/GamePad Connection Thru USB)
Yes
Image Flip
Yes (Horizontal/Vertical)
Internet Browser
Yes
LG Sound Sync(with Sound Bar)
Yes
Noise Reduction
Yes
Platform (OS, UI)
webOS24 (Smart)
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
Yes
Premium CP
Yes
Processor
Quad Core
Quick(Instant) Power on/off
Yes (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
Screen Share (Wireless Mirroring with MiraCast supporting device)
Yes (up to 4K/30Hz)
Self Diagnosis
Yes
Setting Guide
Yes
Store Mode
Yes
Super Resolution (Expert Control)
Yes (4K)
Upscaler
Yes (4K)
USB Host (Movie, Music, Photo)
Yes
White balance setting (Expert control)
Yes
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
Yes (OCF/UEI IoT not supported)
Background Image
Yes
Voice Recognition - Buit-in
LG ThinQ
AI Speaker Compatibility
Apple Homekit works-with
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Yes (up to 4K/30Hz)
HDCP
HDCP2.2
HDR
HDR10, HLG
HDR Tone Mapping
Yes (Auto, Dynamic/frame by frame)
TruMotion
Yes (up to 4096x2160)
Real Cinema
Yes (up to 4096x2160)
FILMMAKER mode
Yes
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
Yes
Auto Keystone
Yes (Auto Screen Adjustment)
Smooth Gradation
Yes
INPUT SIGNAL COMPATIBILITY
Digital(HDMI)
Up to 4K (4096x2160)
(60Hz, 50Hz, 24Hz)
INPUT/OUTPUT TERMINALS
HDMI
1
LIGHT SOURCE
Life Hours
20,000 Hrs
Type
3Ch Laser
(R, G, B)
重量
Net Weight (kg or g)
1.9Kg
Gross Weight (kg or g)
3.1Kg
NATIVE RESOLUTION
Native Resolution
4K UHD (3840 x 2160)
NOISE
Energy Saving Max. (Eco)
25 dB(A)↓
Energy Saving Min. (Bright)
29 dB(A)↓
Energy Saving Med.
27 dB(A)↓
PROJECTION IMAGE
Screen Size
40" ~ 100"
Standard (lens to wall)
100"@0.55m
Throw Ratio
0.25
PROJECTION LENS
Focus (Auto / Manual)
Motorized, Auto
Zoom
Fixed
PROJECTION OFFSET
Projection Offset
122.5%
SIZE
Net Size (mm) (W x D x H)
110 x 160 x 160
Gross size (mm) (W x D x H)
302 x 188 x 260
ACCESSORY
Manual (Full or Simple Book)
Simple Book
Quick User Guide (Quick Set-up Guide)
Yes
Remote Control - Normal
Yes
Conformances(Regulation)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
SOUND
Clear Voice
Yes (Clear Voice lll)
Output
4Wx2
Dolby Atmos compatible
Yes (Support & Pass Through)
TEMPERATURE
Operation Temperature
0 ~ 40℃
UNIFORMITY
Uniformity (JBMMA 9 Point)
80%↑
POWER
Power Consumption (Max.)
73W
Power Supply
Adapter 65W (Type-C)
Stand-by Power
<0.5W
用家意見
