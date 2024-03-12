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繽紛的漸變背景下放置着一部 LG QNED 電視。畫面顯示一幅色彩鮮明美麗的影像，彰顯出電視出眾的色彩表現能力。全新 LG QNED evo AI 的標誌也清晰可見。

什麼是 LG QNED evo AI？

重新詮釋每種色彩，全新體驗由 LG QNED evo 展開

*QNED evo 型號支援不同的色彩解決方案，採用 LG 最新、獨特的寬廣色域技術，取代量子點技術。

Dynamic QNED Color Pro，帶來更廣闊的色彩範圍

使用 LG 全新、獨特的寬廣色域技術，在螢幕上觀賞栩栩如生的生動色彩。

華美高雅的客廳中掛牆安裝的 LG QNED 電視。電視正展示不同漸變色調的抽象影像，突顯了 Dynamic QNED Color Pro 可以呈現多樣色彩的出眾能力。

經 Intertrek 認證，具備 DCI-P3 100% 色彩容量。

LG QNED evo 經認證具備 100% 色彩容量

*Dynamic QNED Color Pro 僅適用於 QNED92 型號。

展示 MiniLED 在呈現視覺效果方面如何優於其他傳統 LED。黑暗背景下，一部 LG 電視螢幕上顯示著一朵 3D 全息花朵。電視機背後有一個圖形展示，說明傳統 LED 如何在螢幕上排列。LED 燈尺寸較大，且數量較少。這朵花顯示較為灰暗。當過渡到 MiniLED 時，這朵花變得更明亮、色彩更鮮明飽和，而對比度更高。MiniLED 的圖形表現也展示了螢幕上出現更多的微小 LED 燈。

採用 Precision Dimming 精準調光技術的 MiniLED

LG QNED evo 採用全新 alpha AI 處理器的 MiniLED，可呈現超清晰對比度和栩栩如生的細節。

*規格或因應尺寸、型號和地區而有所不同。

LG OLED 過去十年的創新都化為 QNED evo 畫質的核心

LG QNED evo 採用 LG OLED 處理器，可控制超過 830 萬個像素，透過識別內容類型，增強深度和細節，並改善畫質。

alpha 8 Gen2 AI 處理器發出橙色和粉色光芒，並從中發射出彩色的閃電。標題說明處理器如何提供 4K 品質、驚人的色彩與亮度。影像文字內容為約 NPU 1.7 倍更強大的 AI 神經處理及 CPU 1.4 倍更快運行速度。

*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。

線條以動畫呈現森林中一隻鸚鵡非常暗淡且幾乎是灰色的圖像，猶如一台超級電腦正在分析畫面中的元素。雷射追蹤鸚鵡的輪廓，然後將其增強為更明亮、更銳利、更絢麗的色彩。背景也從左到右變換，現在對比度、深度和色彩都有所改善。

AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生

AI Super Upscaling 及 Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射專業技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。

*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。

*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。

在以白色為主的空間內擺放著一部置於支架上的 LG QNED 電視。電視螢幕正展示一幅色彩斑斕的彩繪，彰顯出 QNED 電視如何呈現出豐富多彩的色彩，搭配令人愉悅的對比效果。全新 LG QNED evo AI 標誌擺放在電視上方。

探索 QNED92，我們最出色的 QNED evo 電視

體驗視野更為廣闊的力量

一家人置身在客廳中。客廳裡擁有掛牆安裝的大尺寸 LG 電視，幾乎與整面牆壁般大。他們正透過大螢幕身臨其境地觀賞精彩的足球比賽。

在高達 100 吋的大尺寸螢幕看清每個細節

在 LG 大尺寸電視螢幕上觀看所有您喜愛的電影、體育賽事和遊戲內容。AI Super Upscaling 和深度學習演算法可提升影視內容，即使在 100 吋大螢幕上也能呈現令人驚嘆的銳利影像。

*QNED86 最大尺寸為 100 吋，或因地區而有所差異。

掛牆安裝的巨型 LG QNED 電視和 LG Soundbar。一個小女孩和小狗透過電視觀賞一幅水下景象。電視的巨大尺寸讓影視內容更具沉浸感。

透過 100 吋 QNED86 的壯闊視野觀賞世界

次世代 LG AI 電視

LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。圖像使用者介面正顯示各種圖示，讓您輕鬆了解如何透過 AI 按鍵使用各種 AI 功能，包含 AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。游標在介面上移動，示範如何像使用空氣滑鼠般輕鬆點擊。

AI Magic Remote 令 AI 體驗更臻完美

使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*因應電視尺寸、型號和地區，AI Magic Remote 可能需要另外購買。

前景為 LG 的 webOS 介面和 AI Magic 遙控器。用家介面上的縮圖顯示 AI Voice ID 提供的專屬內容推介。
特寫 LG QNED 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。
LG QNED 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。
一家四口圍坐在 LG AI 電視前。在拿著遙控器的人周圍，顯示其名字的圓圈出現，展示出 AI Voice ID 如何識別每個用家的語音特徵。webOS 介面隨後顯示 AI 如何自動切換帳戶並推介專屬影視內容。
特寫 LG QNED 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。
LG QNED 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。

AI Voice ID

LG AI Voice ID 認知每位用家獨特的語音特徵，且在您進行語音操控時提供個人化建議。

AI 搜尋

向電視詢問任何問題。內置的 AI 會識別您的聲音並迅速根據您的要求提供專屬內容推薦。您還可以使用 Microsoft Copilot 獲取更多搜尋結果和解決方案。

AI Chatbot

可透過 AI Magic Remote 與 AI Chatbot 作互動 - 從進行設定到排除故障，AI 能理解用家意圖，並立即提供解決方案。

*因應不同地區及連接的網絡，AI Voice ID 顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。

*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*部分功能可能需要連接互聯網。

LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
用家進行 AI Picture Wizard 個人化流程的畫面。其中一個選項被突出顯示，彷彿用家已經作出了選擇。
用家進行 AI Sound Wizard 個人化流程的畫面。不同音訊剪輯圖示網格。其中一個選項被突出顯示，彷彿用家已經作出了選擇。
LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
用家進行 AI Picture Wizard 個人化流程的畫面。顯示一系列圖片，並突出強調用家的選擇。出現載入圖示，並顯示由左至右增強的橫向影像。
用家進行 AI Sound Wizard 個人化流程的畫面。選擇一系列音效素材圖示。畫面顯示爵士歌手和薩克斯風演奏者，代表個人化音效的聲波以動畫形式橫跨整個影像。

AI Concierge

輕按遙控器上的 AI 按鍵，即可啟動 AI Concierge，根據您的搜尋和觀看紀錄，提供個人化的關鍵字和推薦內容。

AI Picture Wizard

先進的演算法可透過 16 億種影像選擇來了解您的喜好。根據您的選擇，您的電視會為您保存最適合您的畫質設定。

AI Sound Wizard

從精選的音效庫中選擇您喜歡的素材。AI 可從 4,000 萬個參數中，根據您的喜好度身訂造音效設定。

*AI Concierge 支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

*AI Concierge 功能列表在發佈後或有所不同。

*AI Concierge 關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

探索 LG AI 電視為您帶來的非凡體驗！

AI Voice ID

AI 搜尋

Al Chatbot 與
Al Picture/
Sound Wizard

AI Concierge

El control remoto de la televisión frente a una pantalla de LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y los controles respecto a otros dispositivos inteligentes.

Home Hub，智能家居的
多合一平台

無縫管理各種 LG 家電，以及您的 Google Home 裝置等。體驗透過單一直觀的儀表板控制整個家居的極致便利。

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。

*只有配備 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器的電視支援無需遙控器的免提語音功能。功能或因應產品和地區而有所不同。

一人在客廳裡拿著手機。手機上有一個傳輸圖示，顯示手機屏幕正被鏡射到電視上。電視上播放的是籃球比賽，一旁是鏡射畫面，顯示球員的統計資料。

透過 Multi View 功能使用多視窗畫面，增添樂趣

Multi View 功能充分發揮電視的功能。透過 Google Cast 和 AirPlay 鏡射您的裝置。將螢幕分割成兩個獨立的視窗，實現無縫多螢幕娛樂。

*兩個畫面套用相同影音設定。

*Apple、Apple 標誌及 Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。

*AirPlay 2、HomeKit 及 Google Cast 的支援或因應不同地區而有所差異。

三種不同的圖示，顯示 LG Channels 可直接使用，無需訂閱、付費或設定任何週邊機頂盒。

免費。免簽約。免連接線。

只需要選好節目並開始觀看，不用擔心隱藏收費或安裝機頂盒。

遊戲中心將電視變成終極遊戲集中地

使用 GeForce NOW、Amazon Luna、Blacknut、Boosteroid 及 Xbox 應用程式，在 LG 電視上直接暢玩成千上萬的遊戲！從需要遊戲手制的 3A 大作，到只需遙控器就能輕鬆上手的休閒遊戲，享受多元遊戲體驗。

*遊戲中心的支援或因地區而有所差異。

*雲端遊戲服務和遊戲中心內遊戲的支援或因地區而有所差異。

*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

比較 QNED evo 電視，找到最適合的一款

將功能一一比對，輕鬆選擇最適合的電視。

Table Caption
Features QNED92 QNED85
lg qned92 產品影像
QNED92
lg qned85 產品影像
QNED85
顯示屏 LG QNED evo LG QNED evo
真無線 - -
尺寸 最大為 97 吋 (97、83、77、65 吋) 最大為 100 吋 (100、86、75、65、55、50 吋)
色彩 Dynamic QNED Color Dynamic QNED Color
MiniLED MiniLED MiniLED
調光技術 Precision Dimming 精準調光技術 Precision Dimming 精準調光技術 (100 吋)、進階局部調光技術 (86、75、65、55、50 吋)
處理器 Alpha 8 Gen2 AI 處理器 Alpha 8 Gen2 AI 處理器
AI Picture AI Picture Pro、AI Super Upscaling、Dynamic Tone Mapping Pro AI Picture Pro、AI Super Upscaling、Dynamic Tone Mapping Pro
AI Sound AI Sound Pro (虛擬 9.1.2 聲道)、AI Clear Sound、動態音效增強器 AI Sound Pro (虛擬 9.1.2 聲道)、AI Clear Sound、動態音效增強器
操作系統 (OS) webOS25, webOS Re:new 計劃 webOS25, webOS Re:new 計劃

*功能可能會因型號而異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

*規格或因應型號或屏幕尺寸而有所差異。

*某些功能的支援可能因國家和地區而異。