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什麼是 LG QNED evo AI？
重新詮釋每種色彩，全新體驗由 LG QNED evo 展開
*QNED evo 型號支援不同的色彩解決方案，採用 LG 最新、獨特的寬廣色域技術，取代量子點技術。
Dynamic QNED Color Pro，帶來更廣闊的色彩範圍
使用 LG 全新、獨特的寬廣色域技術，在螢幕上觀賞栩栩如生的生動色彩。
*Dynamic QNED Color Pro 僅適用於 QNED92 型號。
採用 Precision Dimming 精準調光技術的 MiniLED
LG QNED evo 採用全新 alpha AI 處理器的 MiniLED，可呈現超清晰對比度和栩栩如生的細節。
*規格或因應尺寸、型號和地區而有所不同。
LG OLED 過去十年的創新都化為 QNED evo 畫質的核心
LG QNED evo 採用 LG OLED 處理器，可控制超過 830 萬個像素，透過識別內容類型，增強深度和細節，並改善畫質。
*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。
AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生
AI Super Upscaling 及 Dynamic Tone Mapping Pro 動態色調映射專業技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。
*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。
*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。
體驗視野更為廣闊的力量
在高達 100 吋的大尺寸螢幕看清每個細節
在 LG 大尺寸電視螢幕上觀看所有您喜愛的電影、體育賽事和遊戲內容。AI Super Upscaling 和深度學習演算法可提升影視內容，即使在 100 吋大螢幕上也能呈現令人驚嘆的銳利影像。
*QNED86 最大尺寸為 100 吋，或因地區而有所差異。
次世代 LG AI 電視
AI Magic Remote 令 AI 體驗更臻完美
使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。
*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*因應電視尺寸、型號和地區，AI Magic Remote 可能需要另外購買。
*因應不同地區及連接的網絡，AI Voice ID 顯示內容或有所減少或限制。
*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。
*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。
*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI Concierge 支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*AI Concierge 功能列表在發佈後或有所不同。
*AI Concierge 關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
探索 LG AI 電視為您帶來的非凡體驗！
AI Voice ID
AI 搜尋
Al Chatbot 與
Al Picture/
Sound Wizard
AI Concierge
*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*只有配備 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器的電視支援無需遙控器的免提語音功能。功能或因應產品和地區而有所不同。
*兩個畫面套用相同影音設定。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*AirPlay 2、HomeKit 及 Google Cast 的支援或因應不同地區而有所差異。
遊戲中心將電視變成終極遊戲集中地
使用 GeForce NOW、Amazon Luna、Blacknut、Boosteroid 及 Xbox 應用程式，在 LG 電視上直接暢玩成千上萬的遊戲！從需要遊戲手制的 3A 大作，到只需遙控器就能輕鬆上手的休閒遊戲，享受多元遊戲體驗。
*遊戲中心的支援或因地區而有所差異。
*雲端遊戲服務和遊戲中心內遊戲的支援或因地區而有所差異。
*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。
比較 QNED evo 電視，找到最適合的一款
將功能一一比對，輕鬆選擇最適合的電視。
|Features
|QNED92
|QNED85
|
QNED92
|
QNED85
|顯示屏
|LG QNED evo
|LG QNED evo
|真無線
|-
|-
|尺寸
|最大為 97 吋 (97、83、77、65 吋)
|最大為 100 吋 (100、86、75、65、55、50 吋)
|色彩
|Dynamic QNED Color
|Dynamic QNED Color
|MiniLED
|MiniLED
|MiniLED
|調光技術
|Precision Dimming 精準調光技術
|Precision Dimming 精準調光技術 (100 吋)、進階局部調光技術 (86、75、65、55、50 吋)
|處理器
|Alpha 8 Gen2 AI 處理器
|Alpha 8 Gen2 AI 處理器
|AI Picture
|AI Picture Pro、AI Super Upscaling、Dynamic Tone Mapping Pro
|AI Picture Pro、AI Super Upscaling、Dynamic Tone Mapping Pro
|AI Sound
|AI Sound Pro (虛擬 9.1.2 聲道)、AI Clear Sound、動態音效增強器
|AI Sound Pro (虛擬 9.1.2 聲道)、AI Clear Sound、動態音效增強器
|操作系統 (OS)
|webOS25, webOS Re:new 計劃
|webOS25, webOS Re:new 計劃
*功能可能會因型號而異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
*規格或因應型號或屏幕尺寸而有所差異。
*某些功能的支援可能因國家和地區而異。