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LG 為您精選
了解更多 LG 前置式洗衣機的資訊
LG 洗衣機提供創新的功能，包括： 前置式與頂揭式： LG 洗衣機為節能及省水設計，節省金錢之餘，為環保出一分力。您可根據個人喜好選擇設計，適合喜歡經典的您或許會愛上 LG 的頂揭式設計。不同洗衣量選擇：無論你尋找甚麼大小的洗衣機及乾衣機，LG 有洗衣產品都可以融合你您的生活方式和洗衣量。 妙手 6 重洗： 結合了多達六個不同的洗滌動作，以達至最佳洗滌效果。 滾筒清潔： 不單單讓你的衣物最為乾淨，更幫助通過清滾筒，保持滾筒乾淨衛生。直驅系統：LG 洗衣機擁有更少的運作活動摩打組件以達至更寧靜﹑穩定﹑耐用及節能。加上 10 年的保修期，助您降低維修成本。TurboWash 技術：LG 的革命性技術 TurboWash 成就業界最快的洗滌時間，每次的洗衣可減少約 20 分鐘。瀏覽 LG 創新的二合一洗衣乾衣機。 LG 提供創新尖端技術和期待的可靠性，一系列智能產品包括洗衣機，乾衣機，空氣護理系主列，以及雪櫃，看看我們是如何使您的生活更美好。* 以上或不適用於所有型號。