LG Electronics HK Ltd（以下簡稱“LGEHK”）的 VIP 會員計劃是一個計劃，允許購買者於https://lg.com/hk/（以下簡稱“網站”）享受由LGEHK自訂的優惠、特別折扣或其他附加功能。

- LGEHK 有權自行決定何人成為 VIP 會員之資格

- 只限持有有效 LG 帳戶並接受該計劃之條款和條件的用戶，才能參與 VIP 會員計劃。您可以通過以下網址：https://www.lg.com/hk/support/my-lg/login 建立帳戶，並接受相關的條款和細則。無論基於任何原因而取消帳戶，都視為放棄成為 VIP 會員的權利。

- VIP 會員不能同時享有其他禮品或優惠券折扣

- 5% LG 會員折扣並不適用於VIP 會員

- 未使用公司郵箱註冊的用戶需同時出示員工卡和員工證，或上述其中之一，才可獲得特殊密鑰以作升級VIP會員之用。

- 任何折扣、特別優惠、促銷或類似活動完全由 LGEHK 自行決定，用戶需遵守註冊條款，且並不賦予要求任何優惠的權利。

- LGEHK 保留隨時以任何理由禁止、暫停、修改或撤銷與 VIP 會員計劃相關的帳戶使用權利，恕不另行通知。

- 由於 VIP 會員計劃提供之優惠有可能比市場上的優惠更吸引，因此成為 VIP 會員是一項特殊待遇，而此權限並非所有人都可以獲得。因此，為了維護 VIP 會員計劃的有效和獨特性，用戶需承諾嚴格保密，不會通過任何方式向第三方透露有關 LGEHK 之 VIP 會員計劃的任何信息，包括其存在及相關資訊，但不限於價格、優惠和銷售條件。

- 對於此處未覆蓋之內容，請參閱 LGEHK 網站上所顯示的條款和細則。

- 送貨時間取決於庫存情況。

最後，您需同意您購買的產品或服務不會用於出口、轉售、或以任何形式進行交易以轉讓我們LG的產品。

點擊「接受」即表示無條件接受上述的條款和細則。