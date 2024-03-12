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電視購買指南
如何選擇最適合我的電視？
哪款電視最適合您？OLED、QNED 還是 UHD？ 以下是您尋找完美 LG 電視和配套 Soundbar 的指南，不論是 AI 智能電視、沉浸式大尺寸電視，還是畫面色彩豐富的電視，我們都能為您提供最佳選擇。
購買電視時您最著重的是甚麼？
電視為甚麼需要 AI？
AI 就是電視的大腦，是提升影像和音效質素，以及使用體驗的關鍵。我們最聰明的 AI，最先進的 α11 AI 處理器會學習您的喜好，帶來震撼人心的沉浸式體驗。
*模擬螢幕影像。
**「最智能的 AI」是指以 α11 4K AI 處理器為基礎的 AI 技術。
想要更明亮清晰的電視？
升級亮度提升演算法及光線控制結構使亮度提高了 150%，締造出清晰生動的畫面。
無限對比帶來完美純黑，呈現令人驚嘆的銳利畫質。
*150% 亮度增強覆蓋 3% 螢幕，僅適用於 55/65/77/83 吋 OLED evo G4 和 83/77/65 吋 OLED evo M4，97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不包括在內 。
**亮度提升 70% 只適用於 55/65/77/83 吋 OLED evo G4 和 83/77/65 吋 OLED evo M4，97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不包括在內 。
***畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。
****模擬螢幕影像。
認識我們配備最智能 AI 的 OLED 電視
*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
想要擁有色彩栩栩如生的電視？
QNED Color 為大尺寸 QNED 電視呈現絢爛迷人的色調，帶來令人驚嘆的色彩清晰度，帶您進入璀璨奪目的繽紛世界。
*QNED86 和 QNED80 具備 QNED 色彩。
**螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
***QNED86 和 QNED80 支援進階局部調光技術和 Dimming Pro 調光專業技術
****QNED86 最大尺寸為 86 吋。
*****適用的型號或因地區而有所不同。
探索尺寸更大，色彩更鮮豔的 QNED TV
*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
價格實惠的智能電視如何？
家中第二部多功能電視的最佳選擇。價格實惠的 UHD 4K 電視具有卓越的性價比，讓您在家中任何地方都可以享受喜愛的影視內容。
透過 My Profile 自訂每個時刻
透過 My Profile 功能，您可以輕鬆為每個家庭成員建立自訂的個人帳戶，提供個人化主頁和量身定制的影視內容推薦，提升觀賞體驗。
一按即可跳至心宜內容
體驗 Quick Card 帶來的無比方便性能，輕鬆跳到您想要功能，無論是遊戲中心、珍藏的播放清單，還是家居辦公功能，全部皆可一按即達。
*支援的功能、功能列表、應用程式和適用的內容或因地區、產品、網絡連接而有所差異，並且在發佈後或有所不同。
**Netflix、Disney+、Amazon Prime 和 Apple TV+ 及其相關服務需要另行訂閱。
***Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
****Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。
*****主頁最多只可建立並顯示 10 個賬戶。
探索價格實惠的 UHD 4K 智能電視
*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
電視是否越大越好？
更大的螢幕的確有著更好的沉浸式體驗。透過 AI Super Upscaling 放大影像、提升畫面，讓您在電影、體育賽事和遊戲中感受最深的體驗。
*電視尺寸與觀看距離/角度的關係根據人類肉眼視野範圍計算。
*模擬螢幕影像。
**FILMMAKER MODE™ 是UHD Alliance, Inc. 的商標。
*模擬螢幕影像。
**支援的服務和聯賽或因地區而有所不同。
***需要連接互聯網。
*反應時間及「優質遊戲效能」經 Intertek 認證。
**VRR 範圍由 40Hz 至 144Hz，經認証符合 HDMI 2.1 規格。
***144Hz 模式僅適用於 65/77/83 吋的 OLED evo M4 和 55/65/77/83 吋的 OLED evo G4，並且與電腦連接的影視內容兼容，97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 除外。
****C4 的 144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
*****只有同時開啟「Game Optimizer」和「遊戲儀錶板」時，才能激活遊戲儀錶板。
******模擬螢幕影像。
認識我們各款大尺寸電視
*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
哪款 Soundbar 最適合我的 LG 電視？
LG Soundbar 專為完美配搭 LG 電視而設，可確保您每次觀看電視時，都能享受到完美平衡的音效。從出色的音質到簡單易用的操作，享受豐富的 LG 電視體驗。
LG Soundbar 令 LG 電視體驗更臻完美
與您的 LG 電視無縫整合
我們的多功能托架易於安裝，無論掛牆安裝或座枱安裝均可適用，讓您的家居空間錦上添花。
*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
**Soundbar 需另行購買，Soundbar 模式控制功能或因型號而有所不同。
***請注意，上述服務未必能在您購買時立即提供。需要網絡連接來進行升級。
****可兼容 WOW 介面的電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80/75、NANO 80/77/75、UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ。FHD 63
*****可兼容 WOW Orchestra 的電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80。僅限於支援 2022 年和 2023 年推出之 QNED 80。
******可兼容 WOWCAST 的電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80。僅限於支援 2022 年和 2023 年推出之 QNED 80。
*******LG Soundbar 上的 WOW Orchestra、WOW Interface 或 WOWCAST 或因應型號、地區和推出年份而有所不同。請瀏覽 LG 網站的產品頁面以查看各型號支援的功能。
********所有圖片僅供參考。產品外觀或因實際使用情況、設定和其他因素而有所不同。
*********專用托架兼容 55、65、77 吋 LG OLED C2/C3 及 86、75、65、55 吋 QNED99/91/90/85/80。相容的電視和托架型號或因應地區而有所不同。
尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar
*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。