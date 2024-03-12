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電視購買指南

如何選擇最適合我的電視？

在色彩繽紛的客廳中，有兩個女人坐在梳化上，前面是一部壁掛式安裝的 LG 電視，其中一個女人將遙控器指著電視螢幕。

哪款電視最適合您？OLED、QNED 還是 UHD？ 以下是您尋找完美 LG 電視和配套 Soundbar 的指南，不論是 AI 智能電視、沉浸式大尺寸電視，還是畫面色彩豐富的電視，我們都能為您提供最佳選擇。

兩個女人坐在梳化上吃爆谷。 壁掛式安裝 LG 電視和電視下方同樣掛在牆上的 LG Soundbar 之右下角特寫。

購買電視時您最著重的是甚麼？

分別在不同方格中顯示的六項功能。「LG OLED evo，最智能的 AI」顯示黑暗中的主板影像上的 LG α11 AI 處理器，其下方發出紫色霓虹燈光，同時彩色霓虹線條遊走在面板上。「LG OLED evo，出色對比度」顯示一隻巨大的鯨魚在星空下躍出水面。「LG QNED，色彩栩栩如生」顯示 LG QNED 電視展示生動又繽紛的圖案。「LG UHD，最佳智能電視」顯示一部掛在牆上的 LG 電視，電視上顯示電影縮圖、Quick Card，以及串流服務的標誌，同時有兩個人坐在電視前。「大尺寸電視，尺寸越大，畫面越清晰」顯示客廳的牆上掛著一部 98 吋 LG 電視。「Soundbar，完美匹配的 Soundbar」顯示電視櫃座檯架上固定著的 LG 電視和 LG Soundbar 的特寫斜角度視圖。

最智能的 AI 出色對比度 色彩栩栩如生 最佳智能電視 尺寸越大，畫面越清晰 完美匹配的 Soundbar

電視為甚麼需要 AI？

Ekranında bir kadın yüzü bulunan LG TV’nin üzerinde kırmızı gradyan bir desen içerisinde “EN AKILLI AI” yazısı yer alıyor. Kadının dış hatları boyunca uzanan kırmızı neon ışıklar ekrandan geçerek daha parlak bir görüntü meydana getiriyor. Sağ altta bir LG alfa 11 AI İşlemci grafiği yer alıyor.

AI 就是電視的大腦，是提升影像和音效質素，以及使用體驗的關鍵。我們最聰明的 AI，最先進的 α11 AI 處理器會學習您的喜好，帶來震撼人心的沉浸式體驗。

欣賞經過專業個人化設定的畫面

為了令畫質達到您所期望的出色水平，AI Picture Wizard 會精準地調整個人化影像。

為每個空間定制聲景

為提供完美切合您所在空間的音效，AI 聲學調音會根據空間的佈局進行調校，呈現完美獨特的聲音效果。

*模擬螢幕影像。

**「最智能的 AI」是指以 α11 4K AI 處理器為基礎的 AI 技術。

想要更明亮清晰的電視？

「出色對比度」字樣以由淺藍漸變至黑色的柔和色調呈現。

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

升級亮度提升演算法及光線控制結構使亮度提高了 150%，締造出清晰生動的畫面。

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

無限對比帶來完美純黑，呈現令人驚嘆的銳利畫質。

*150% 亮度增強覆蓋 3% 螢幕，僅適用於 55/65/77/83 吋 OLED evo G4 和 83/77/65 吋 OLED evo M4，97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不包括在內 。

**亮度提升 70% 只適用於 55/65/77/83 吋 OLED evo G4 和 83/77/65 吋 OLED evo M4，97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 並不包括在內 。

***畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。

****模擬螢幕影像。

認識我們配備最智能 AI 的 OLED 電視

*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

想要擁有色彩栩栩如生的電視？

「色彩栩栩如生」字樣以彩色漸變色圖案呈現。

QNED Color 為大尺寸 QNED 電視呈現絢爛迷人的色調，帶來令人驚嘆的色彩清晰度，帶您進入璀璨奪目的繽紛世界。

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

大尺寸螢幕上是否同樣清晰？

有了 Precision Dimming 精確調光技術，即使在更寬闊的螢幕上，細節依然能保持銳利。

客廳的牆上掛著一部 LG 電視，LG Soundbar 掛在電視的正下方。電視上顯示兩頭大象，一個小朋友站在電視前。

尋找大尺寸的 LG 電視嗎？ 這是 86 吋 QNED 電視

大尺寸 QNED 電視帶來彷彿置身其中的震撼感官享受，提供更強大的沉浸式體驗。

*QNED86 和 QNED80 具備 QNED 色彩。

**螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

***QNED86 和 QNED80 支援進階局部調光技術和 Dimming Pro 調光專業技術

****QNED86 最大尺寸為 86 吋。

*****適用的型號或因地區而有所不同。

探索尺寸更大，色彩更鮮豔的 QNED TV

*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

價格實惠的智能電視如何？

「最佳智能電視」字樣以橙黃色漸變色圖案呈現，其下方有一個女人正在 LG 電視前的地墊上運動。在 LG 電視的旁邊有以圓角矩形圖案顯示的多個其他頻道。

家中第二部多功能電視的最佳選擇。價格實惠的 UHD 4K 電視具有卓越的性價比，讓您在家中任何地方都可以享受喜愛的影視內容。

螢幕上的黑色背景平鋪著電視節目縮圖，上面有下列的標誌：Netflix、Prime Video、Disney+、Apple TV。

LG 智能電視支援哪些串流服務？

通過 webOS，電影和電視愛好者可以盡情享受頂級串流平台帶來的無盡娛樂。

透過 My Profile 自訂每個時刻

透過 My Profile 功能，您可以輕鬆為每個家庭成員建立自訂的個人帳戶，提供個人化主頁和量身定制的影視內容推薦，提升觀賞體驗。

一按即可跳至心宜內容

體驗 Quick Card 帶來的無比方便性能，輕鬆跳到您想要功能，無論是遊戲中心、珍藏的播放清單，還是家居辦公功能，全部皆可一按即達。

*支援的功能、功能列表、應用程式和適用的內容或因地區、產品、網絡連接而有所差異，並且在發佈後或有所不同。

**Netflix、Disney+、Amazon Prime 和 Apple TV+ 及其相關服務需要另行訂閱。

***Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。

****Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。

*****主頁最多只可建立並顯示 10 個賬戶。

探索價格實惠的 UHD 4K 智能電視

*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

電視是否越大越好？

「尺寸越大，畫面越清晰」字樣以明亮的紫色和桃紅漸變色圖案呈現。

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

更大的螢幕的確有著更好的沉浸式體驗。透過 AI Super Upscaling 放大影像、提升畫面，讓您在電影、體育賽事和遊戲中感受最深的體驗。

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

我需要什麼尺寸的電視？

座位與螢幕的距離應根據顯示屏的大小而改變。為達到影院級沉浸效果，建議觀看角度應維持在 40 度。

*電視尺寸與觀看距離/角度的關係根據人類肉眼視野範圍計算。

在舒適的客廳中，裝在牆上的大尺寸 LG 電視佔據了大部分牆面，電視上正顯示一個太空人的特寫鏡頭。一個男人和一隻狗在前面的梳化上看電視，窗外是城市夜景。

喜歡看電影？ 將畫面放到最大

選擇大尺寸電視在家中體驗影院級的刺激和震撼。

一位男士在黑暗的剪輯工作室裡看著正在播放電影《花月殺手》的 LG 電視。圖像中的文字寫著：「對於在家觀看的每一部電影，都應該使用 Filmmaker Mode。」 底下寫著：「Martin Scorsese，導演，《花月殺手》」。下面是《花月殺手》標誌、Apple TV 標誌，以及「即將推出」的字樣。

每次都能欣賞導演的意圖

觀看導演所期望的效果，Dolby Vision 的生動呈現令每個場景都盡善盡美。

在舒適溫馨的客廳中，掛牆安裝的 LG 大尺寸電視填滿了整面牆，白色光點從電視中投射出來並在房間內流動。

被 Dolby Atmos 全景音效包圍

支援 Dolby Atmos 的 LG 電視能以震撼的音效將您包圍，讓您聽清動作的每個細節。

*模擬螢幕影像。

**FILMMAKER MODE™ 是UHD Alliance, Inc. 的商標。

在一部正在播放籃球賽的 LG 大尺寸電視前面，一個男人坐在梳化上雙臂高舉，像是在歡呼一樣。

將比賽場館帶進您的空間

安坐在梳化上盡情以大尺寸逼真畫面享受每一場賽事及電視支援的各種體育功能。

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

所有您最愛的體育內容盡在眼前

Sports Portal 體育中心集合了現場比賽和賽事精華等大量精彩的體育內容。

Ultra büyük, duvara monteli LG TV, rahat bir oturma odasındaki tüm duvarı kaplıyor. TV’den yayılan beyaz ışık boncukları odanın etrafını kaplıyor.

捕捉動態，細膩呈現

Sports Mode 讓您在大型運動賽事體驗更明亮、更順暢、充滿震撼細節的精彩時刻。

*模擬螢幕影像。

**支援的服務和聯賽或因地區而有所不同。

***需要連接互聯網。

側視圖顯示在客廳中一部掛牆安裝的 LG 大尺寸電視，顯示著色彩繽紛的遊戲畫面，在電視前有兩個坐在地上並拿著遊戲控制器的孩子。

以傳奇般的功能升級闖關

LG 電視為玩家提供強大的遊戲功能，助您踏上史詩般的冒險之旅。

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

動作再快也絕不卡頓

FreeSync、VRR 和 eARC 等專業遊戲功能，讓您可以更順暢和快速地取得勝利。

兩部 LG 電視顯示遊戲畫面。左邊的顯示器顯示遊戲儀錶板，右邊的顯示器則顯示 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能，兩者均顯示在遊戲畫面之上。

自訂設定讓您專心進行遊戲

LG 電視讓您於遊戲中輕鬆調出設定畫面，而無需暫停遊戲。

*反應時間及「優質遊戲效能」經 Intertek 認證。

**VRR 範圍由 40Hz 至 144Hz，經認証符合 HDMI 2.1 規格。

***144Hz 模式僅適用於 65/77/83 吋的 OLED evo M4 和 55/65/77/83 吋的 OLED evo G4，並且與電腦連接的影視內容兼容，97 吋 LG SIGNATURE OLED M4 除外。

****C4 的 144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

*****只有同時開啟「Game Optimizer」和「遊戲儀錶板」時，才能激活遊戲儀錶板。

******模擬螢幕影像。

認識我們各款大尺寸電視

*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

哪款 Soundbar 最適合我的 LG 電視？

「一體化體驗」字樣以深粉紅和紫色漸變色的圖案呈現。

LG Soundbar 專為完美配搭 LG 電視而設，可確保您每次觀看電視時，都能享受到完美平衡的音效。從出色的音質到簡單易用的操作，享受豐富的 LG 電視體驗。

LG 電視顯示一個正在彈結他的男人，LG Soundbar 位於電視正下方，前面有另一個喇叭。

LG Soundbar 令 LG 電視體驗更臻完美

LG Soundbar、LG 電視和重低音喇叭被放在客廳，並正在播放古典音樂表演。白色水滴形成的聲波從 Soundbar 向上和向前射出，並從電視投射出來。底部的重低音喇叭正在產生聲音效果。

電視與 Soundbar 完美匹配

WOW Orchestra 讓 LG Soundbar 與 LG 電視音效和諧結合，帶來迷人的立體聲效。

一個遙控器即可即時掌控一切

WOW 介面讓您可透過遙控器在 LG 電視上快速操控 Soundbar。

內置無線連接提供卓越音效

選擇具備 WOWCAST 的 LG Soundbar，即可享受無線體驗與卓越音質。

與您的 LG 電視無縫整合

我們的多功能托架易於安裝，無論掛牆安裝或座枱安裝均可適用，讓您的家居空間錦上添花。

LG TV ve LG Soundbar’ın yakından görünümü. Önce TV ardından Soundbar kaybolur. TV ve Soundbar şeklindeki beyaz çizgiler görünür. Arkalarında bir Sinerji Braketi görünür, TV ve Soundbar tekrar görüntüye girerken stand olarak kullanılır. Ardından, sahne başka bir duvara doğru kayarak arkasında Sinerji Braketi ile duvara monte edilmiş bir TV ve Soundbar haline gelen çizgileri gösterir.

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

**Soundbar 需另行購買，Soundbar 模式控制功能或因型號而有所不同。

***請注意，上述服務未必能在您購買時立即提供。需要網絡連接來進行升級。

****可兼容 WOW 介面的電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80/75、NANO 80/77/75、UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ。FHD 63 

*****可兼容 WOW Orchestra 的電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80。僅限於支援 2022 年和 2023 年推出之 QNED 80。

******可兼容 WOWCAST 的電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2、QNED 99/95/90/85/80。僅限於支援 2022 年和 2023 年推出之 QNED 80。

*******LG Soundbar 上的 WOW Orchestra、WOW Interface 或 WOWCAST 或因應型號、地區和推出年份而有所不同。請瀏覽 LG 網站的產品頁面以查看各型號支援的功能。

********所有圖片僅供參考。產品外觀或因實際使用情況、設定和其他因素而有所不同。

*********專用托架兼容 55、65、77 吋 LG OLED C2/C3 及 86、75、65、55 吋 QNED99/91/90/85/80。相容的電視和托架型號或因應地區而有所不同。

尋找最適合 LG 電視的 LG Soundbar

*功能或因型號而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。