每款電視各有優勢。根據您的觀看習慣和生活方式，選擇最適合您的型號。

• LG OLED evo：採用最新 alpha AI 處理器，是追求極致觀賞體驗的首選。即使在明亮的環境下，也能享受最光亮的畫面、完美純黑和色彩表現。

• LG QNED evo：適合追求更豐富色彩和清晰度的人士。MiniLED、Dynamic QNED Color 和 Precision Dimming Pro 精準調光專業技術，帶來細緻的對比度和鮮豔的色彩表現。

• LG NanoCell：呈現鮮豔色彩和廣闊視角，適合日常使用。