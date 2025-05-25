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客廳空間中設有掛牆安裝的電視。畫面顯示鯨魚躍出水面的高畫質影像。

電視畫質如何才稱得上優質？

LG 向來引領電視技術和畫質的進步。探索我們涵蓋 LG OLED、LG QNED、LG NanoCell、4K 及 8K 電視的產品系列，每款均可提供無與倫比的觀賞體驗。

哪款電視螢幕最好？ 

比較不同 LG 電視，包括 LG UHD、LG NanoCell、LG QNED、LG QNED evo、LG OLED 和 LG OLED evo。每款電視都附有簡短描述，介紹各自的功能。螢幕上顯展示彩色抽象藝術作品的 LG OLED evo AI 電視。顯示「連續 12 年全球第一的 OLED 電視」標誌。

LG OLED evo 有何獨特之處？

顯示「連續 12 年全球第一的 OLED 電視」標誌的 LG OLED 電視。同時顯示其他獎項。Tom's Guide 2025 CES Awards 稱 G5 看起來更明亮，色彩更豐富。2025 CES 創新獎，2025 最佳創新獎 - 影像顯示屏。

歷經 12 年的發展和創新，產品臻於完美。了解 LG 革命性的 OLED evo 為何榮獲 2025 年度最佳創新獎 (83 吋 OLED G5)，並在全球備受認可。¹

了解更多有關 LG OLED 創新技術
alpha 11 Gen2 AI 處理器鑲嵌於看上去前衛而精密的電路板上。

alpha 11 Gen2 AI 處理器帶來突破性能

體驗由 alpha 11 Gen2 AI 處理器帶來的極致影音品質。AI Picture Pro 升級每個影像內容，而 AI Sound Pro 精準調校音效，讓您沉浸於身臨其境的音效之中。² ³ ⁴

一幅宇宙飛船發射場景一分為二。一半場景因 LG 的亮度提升演算法而明亮生動。另一半則顯得陰暗、褪色且灰暗。

Brightness Booster Ultimate 亮度提升技術

LG OLED evo 搭載 alpha AI 處理器，採用亮度提升演算法和光線控制結構，使畫面亮度最高提升至 3 倍。⁵

客廳空間，設有掛牆安裝的 LG OLED 電視。電視上顯示着一座山脈，背景為繁星閃爍的黑暗夜空。這個場景一分為二。一側顯示著較為暗淡灰階的風景，標示為「啞色顯示屏」。另一側則呈現出更為悅目的圖像，黑白之間的對比更強烈。這一側標示為「完美純黑顯示屏」。認證標誌也清晰可見，完美純黑技術提供低於或等於 0.24 nit 的黑色亮度，且在高達 500 lux 的環境下仍能如常運作。旁邊附有文字泡泡，上面寫著：查看「完美純黑」認證標誌。五彩繽紛的鸚鵡以超高解像度的畫質在電視上呈現。四周的空氣有水滴漂浮。此影像展現了完美色彩，鸚鵡身上每一抹不同的色彩都明亮生動。深色背景顯示細緻水花，更突顯螢幕的無反光特性。UL 和 Intertek 的認證標誌清晰可見，明確表示其具備 100% 色彩還原度、100% 色彩容量及無反光螢幕。文字也清晰可見：查看「完美色彩」認證標誌。

完美純黑及完美色彩

LG OLED evo 通過 UL 完美純黑和完美色彩驗證，確保無論環境光暗，都能呈現 True black 極致純黑和準確真實的色彩。⁶

LG AI Magic Remote 神奇遙控器上的 AI 按鍵被特別標示。圖像使用者介面正顯示各種圖示，讓您輕鬆了解如何透過 AI 按鍵使用各種 AI 功能，服務包括 AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 以及 AI Sound Wizard。

支援 webOS 25 的 LG AI 電視

LG AI 電視專為智能極致個人化而設，無縫支援及直觀操控每項設定，讓您的電視體驗簡單化，讓您盡享娛樂、沉醉其中。² ⁷

客廳中掛牆安裝的 LG 電視及 LG Soundbar。

引領 OLED 尖端創新科技

LG OLED evo 領先 OLED 技術，每年都帶來突破性創新，開創真無線電視時代，引領外觀設計革新，重塑未來顯示屏。

探索提供完美純黑與完美色彩的 LG OLED evo

輕鬆將功能逐一比對，選擇最適合的電視。² ⁸

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
LG OLED M5 產品影像
OLED M5
LG OLED G5 產品影像
OLED G5
LG OLED C5 產品影像
OLED C5
顯示屏 LG SIGNATURE OLED (97 吋) LG OLED evo (83、77、65 吋) LG OLED evo LG OLED evo
尺寸 最大為 97 吋 (97、83、77、65 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65、55 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65、55、48、42 吋)
處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器 αlpha 9 Gen8 AI 處理器
AI 亮度控制 Brightness Booster Ultimate 亮度提升技術 (83、77、65 吋) Brightness Booster Ultimate 亮度提升技術 (83、77、65、55 吋) Brightness Booster 亮度提升技術 (83、77、65、55 吋)
AI Picture AI Super Upscaling、OLED Dynamic Tone Mapping Pro、AI Director Processing AI Super Upscaling、OLED Dynamic Tone Mapping Pro、AI Director Processing AI Super Upscaling、OLED Dynamic Tone Mapping Pro
色彩 完美純黑、完美色彩 完美純黑、完美色彩 完美純黑、完美色彩
AI Sound AI Sound Pro (虛擬 11.1.2 聲道)、AI Object Remastering、動態音效增強器 AI Sound Pro (虛擬 11.1.2 聲道)、AI Object Remastering、動態音效增強器 AI Sound Pro (虛擬 11.1.2 聲道)、AI Object Remastering、動態音效增強器
操作系統 (OS) webOS 25、webOS Re:new 計劃 webOS 25、webOS Re:new 計劃 webOS 25、webOS Re:new 計劃
了解更多 了解更多 了解更多

LG QNED evo 有何獨特之處？

掛牆安裝的 LG QNED evo 電視。畫面上的影像展示動態 QNED Color 解決方案帶來的更廣闊色彩表現。同時顯示 Intertek 針對 DCI-P3 100% 色彩容量的認證。

LG QNED evo 重新定義您的色彩體驗。了解其 Dynamic QNED Color 技術如何透過 100% 色彩容量，呈現更豐富廣闊的色彩表現。⁹

了解更多有關 LG QNED evo
色彩繽紛的顏料潑濺靜止不動。每種色彩生動飽滿，展現動態 QNED Color 解決方案呈現更廣泛色彩的表現。

Dynamic QNED Color 技術

LG 獨特的寬廣色域技術讓您的電視背光燈呈現純淨、栩栩如生的色彩，透過提供更廣闊的色彩表現，提升您的觀賞體驗。

電視屏幕上呈現一朵全息花朵影像，背後是 LED 燈光的視覺呈現。畫面從大型 LED 燈光過渡到更小的 MiniLED，全息花朵影像瞬間得到增強，展現 LG QNED evo 如何通過更精密的光線控制技術，呈現更鮮活、高對比度的影像。

全新 alpha AI 處理器的 MiniLED 支援精準光線控制

LG QNED evo 採用全新 alpha AI 處理器，以 MiniLED 技術實現精準光線控制。盡享令人驚嘆的真實畫面，感受更明亮的光線、更深邃的黑色，以及更清晰的細節。² ¹⁰

LG AI Magic Remote 神奇遙控器上的 AI 按鍵被特別標示。圖像使用者介面正顯示各種圖示，讓您輕鬆了解如何透過 AI 按鍵使用各種 AI 功能，服務包括 AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 以及 AI Sound Wizard。

支援 webOS 25 的 LG AI 電視

LG QNED evo 是一款採用 webOS 25 的 AI 電視，能夠識別您、配合您的喜好，並滿足您的所有要求。⁷

探索提供全新色彩的 LG QNED evo

輕鬆將功能逐一比對，選擇最適合的電視。² ⁸

Table Caption
Features QNED92 QNED85/86
LG QNED92 產品影像
QNED92
LG QNED85 產品影像
QNED85/86
顯示屏 LG QNED evo LG QNED evo
尺寸 最大為 75 吋 (75、65、55 吋) QNED86 (100吋) QNED85 (86、75、65、55、50 吋)
色彩 Dynamic QNED Color Pro Dynamic QNED Color
MiniLED 採用 Precision Dimming 精準調光技術的 MiniLED 配備進階局部調光功能的 MiniLED
操作系統 (OS) webOS 25、webOS Re:new 計劃 webOS 25、webOS Re:new 計劃
webOS 功能 AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI/Sound Wizard、AI Magic Remote 神奇遙控器 AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI/Sound Wizard、AI Magic Remote 神奇遙控器
了解更多 了解更多
掛牆安裝的 LG NanoCell 電視。畫面顯示色彩鮮明的影像

什麼是 LG NanoCell？

LG NanoCell 利用納米粒子改善色彩，提供更清晰準確的色彩表現，呈現真實純淨色彩，

讓您享受更飽滿鮮豔的色彩和更清晰畫質的 4K 影視內容。

LG OLED evo、LG QNED evo 與 LG NanoCell，哪款最適合您？

每款電視各有優勢。根據您的觀看習慣和生活方式，選擇最適合您的型號。

 

• LG OLED evo：採用最新 alpha AI 處理器，是追求極致觀賞體驗的首選。即使在明亮的環境下，也能享受最光亮的畫面、完美純黑和色彩表現。

 

• LG QNED evo：適合追求更豐富色彩和清晰度的人士。MiniLED、Dynamic QNED Color 和 Precision Dimming Pro 精準調光專業技術，帶來細緻的對比度和鮮豔的色彩表現。

 

• LG NanoCell：呈現鮮豔色彩和廣闊視角，適合日常使用。

選購電視小貼士

如何為您的空間選擇合適的電視尺寸？>

 

哪款 Lifestyle TV 最適合您？>

 

AI 電視如何提升智能電視的性能？>

 

瀏覽所有電視購買指南 >

¹模擬屏幕影像。

 

²功能或因應型號和螢幕尺寸而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

 

³與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。

 

⁴AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。

 升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。

 

⁵亮度或因型號、螢幕尺寸和地區而有所不同。

  內部測量顯示，最高亮度比 LG OLED B5 高出 3 倍 (@10% 區域)。

 

⁶LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，表示在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。

  實際性能可能因環境光線和觀賞環境而有所差異。 

  「無反光特性」只適用於 83、77、65 吋 LG OLED M5 和 83、77、65、55 吋 LG OLED G5。 

  「100% 色彩還原度」和「100% DCI-P3 色彩容量」只適用於 2025 年推出的 OLED 電視。

  LG OLED 面板經 UL 驗證，其完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準。 

  100% 色彩容量是指螢幕性能等於或超過 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 標準色彩容量。 

  LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有125 個色板。 

  螢幕反射率由 Intertek 獨立測試，包含鏡面正反射光 (SCI) 為 550nm。 

  LG OLED 面板經 Intertek 測試，反射率低於 1%，被認定為無反光螢幕。

 

⁷即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

  AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。 

  因應您的電視尺寸、型號和地區，AI Magic Remote 神奇遙控器可能需要另外購買。 

  將於 5 年內為您提供共 4 次的升級，升級時間表或因應地區而有所不同。安全更新支援至：31/12/2028。 

  資料來源：Omdia，LG 為 12 年來 (在 2013 至 2024 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

  部分功能可能需要連接互聯網。

 

⁸此功能的支援或因和祇應地區而有所不同。

 

⁹ LG QNED evo 型號支援不同的色彩解決方案，採用 LG 最新、獨特的廣闊色域技術，取代量子點技術。

 螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。 

 

¹⁰Precision Dimming Pro 精準調光專業技術適用於 85/75/65 吋的 QNED92，而 Precision Dimming 精準調光技術則適用於 55 吋的 QNED92。