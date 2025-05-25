¹模擬屏幕影像。
²功能或因應型號和螢幕尺寸而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。
³與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。
⁴AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。
升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。
⁵亮度或因型號、螢幕尺寸和地區而有所不同。
內部測量顯示，最高亮度比 LG OLED B5 高出 3 倍 (@10% 區域)。
⁶LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，表示在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。
實際性能可能因環境光線和觀賞環境而有所差異。
「無反光特性」只適用於 83、77、65 吋 LG OLED M5 和 83、77、65、55 吋 LG OLED G5。
「100% 色彩還原度」和「100% DCI-P3 色彩容量」只適用於 2025 年推出的 OLED 電視。
LG OLED 面板經 UL 驗證，其完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準。
100% 色彩容量是指螢幕性能等於或超過 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 標準色彩容量。
LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有125 個色板。
螢幕反射率由 Intertek 獨立測試，包含鏡面正反射光 (SCI) 為 550nm。
LG OLED 面板經 Intertek 測試，反射率低於 1%，被認定為無反光螢幕。
⁷即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
因應您的電視尺寸、型號和地區，AI Magic Remote 神奇遙控器可能需要另外購買。
將於 5 年內為您提供共 4 次的升級，升級時間表或因應地區而有所不同。安全更新支援至：31/12/2028。
資料來源：Omdia，LG 為 12 年來 (在 2013 至 2024 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
部分功能可能需要連接互聯網。
⁸此功能的支援或因和祇應地區而有所不同。
⁹ LG QNED evo 型號支援不同的色彩解決方案，採用 LG 最新、獨特的廣闊色域技術，取代量子點技術。
螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
¹⁰Precision Dimming Pro 精準調光專業技術適用於 85/75/65 吋的 QNED92，而 Precision Dimming 精準調光技術則適用於 55 吋的 QNED92。