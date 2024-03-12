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83 吋 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025

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83 吋 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025

83 吋 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視 2025

OLED83C5PCA
(6)
  • LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的正視圖。螢幕上顯示著「12 年世界第一的 OLED」和「LG OLED evo AI 2025」標誌。
  • LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的微側視圖。
  • LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的後面視圖。
  • LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的側面視圖。
  • LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
  • alpha 9 Gen8 AI 處理器散發著藍光，且伴隨著閃電，展示其複雜的電路。性能統計數據顯示，AI 神經處理能力提高了 1.7 倍 (NPU)；操作速度提高了 1.7 倍 (CPU)；圖像處理性能提高了 2.1 倍 (GPU)。
  • 晚上在大自然中燃起篝火，遠處有著森林和湖泊，而夜空滿佈星星。整個畫面一分為二，其中一半顯得陰暗無光。另一半則光彩奪目，充分展現出 Brightness Booster 亮度提升技術帶來的驚人亮度。
  • 客廳空間，設有掛牆安裝的 LG OLED 電視。電視上顯示着一座山脈，背景為繁星閃爍的黑暗夜空。這個場景一分為二，顯示無論周圍環境明亮或昏暗，「完美純黑」都能提供逼真的黑色層次。螢幕一側顯示著較為暗淡灰階的風景，標示為「非完美純黑顯示屏」。另一側則呈現出更為悅目的圖像，黑白之間的對比更強烈。這一側標示為「完美純黑顯示屏」。認證 Logo 也清晰可見，完美純黑技術提供低於或等於 0.24 nit 的黑色亮度，且在高達 500 lux 的環境下仍能如常運作。旁邊附有文字泡泡，上面寫著：查看「完美純黑」認證標誌。
  • 在黑色背景下，五彩繽紛的鸚鵡以超高解像度的畫質呈現，四周的空氣有水滴漂浮。此影像展現了完美色彩，鸚鵡身上每一抹不同的色彩都明亮生動。UL 和 Intertek 的認證 Logo 清晰可見，明確表示其具備 100% 色彩還原度及 100% 色彩容量。文字也清晰可見：查看「完美色彩」認證標誌。
  • 一隻豹子潛伏森林之中，畫面栩栩如生、細節入微。一隻豹子雄踞一方，背後有網格和光芒閃爍，展現出 LG AI Picture Pro 如何提升畫面解像度、亮度、深度和清晰度，帶來震撼的場景視覺效果。
  • 畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
  • 特寫的 LG OLED 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
  • LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
  • 時尚又色彩豐富的客廳廣角視圖。掛牆安裝的 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視下方安裝了 LG Soundbar。電視的設計與空間完美融合。電視螢幕上顯示了一幅色彩斑斕的藝術作品。
LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的正視圖。螢幕上顯示著「12 年世界第一的 OLED」和「LG OLED evo AI 2025」標誌。
LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的微側視圖。
LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的後面視圖。
LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的側面視圖。
LG OLED evo AI C5 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
alpha 9 Gen8 AI 處理器散發著藍光，且伴隨著閃電，展示其複雜的電路。性能統計數據顯示，AI 神經處理能力提高了 1.7 倍 (NPU)；操作速度提高了 1.7 倍 (CPU)；圖像處理性能提高了 2.1 倍 (GPU)。
晚上在大自然中燃起篝火，遠處有著森林和湖泊，而夜空滿佈星星。整個畫面一分為二，其中一半顯得陰暗無光。另一半則光彩奪目，充分展現出 Brightness Booster 亮度提升技術帶來的驚人亮度。
客廳空間，設有掛牆安裝的 LG OLED 電視。電視上顯示着一座山脈，背景為繁星閃爍的黑暗夜空。這個場景一分為二，顯示無論周圍環境明亮或昏暗，「完美純黑」都能提供逼真的黑色層次。螢幕一側顯示著較為暗淡灰階的風景，標示為「非完美純黑顯示屏」。另一側則呈現出更為悅目的圖像，黑白之間的對比更強烈。這一側標示為「完美純黑顯示屏」。認證 Logo 也清晰可見，完美純黑技術提供低於或等於 0.24 nit 的黑色亮度，且在高達 500 lux 的環境下仍能如常運作。旁邊附有文字泡泡，上面寫著：查看「完美純黑」認證標誌。
在黑色背景下，五彩繽紛的鸚鵡以超高解像度的畫質呈現，四周的空氣有水滴漂浮。此影像展現了完美色彩，鸚鵡身上每一抹不同的色彩都明亮生動。UL 和 Intertek 的認證 Logo 清晰可見，明確表示其具備 100% 色彩還原度及 100% 色彩容量。文字也清晰可見：查看「完美色彩」認證標誌。
一隻豹子潛伏森林之中，畫面栩栩如生、細節入微。一隻豹子雄踞一方，背後有網格和光芒閃爍，展現出 LG AI Picture Pro 如何提升畫面解像度、亮度、深度和清晰度，帶來震撼的場景視覺效果。
畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
特寫的 LG OLED 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。
時尚又色彩豐富的客廳廣角視圖。掛牆安裝的 LG OLED evo AI C5 4K 智能電視下方安裝了 LG Soundbar。電視的設計與空間完美融合。電視螢幕上顯示了一幅色彩斑斕的藝術作品。

主要功能

  • alpha 9 Gen8 AI 處理器提供 4K 畫質、升級影像和環迴立體音效
  • True black 極致純黑為每個像素帶來令人驚豔的對比度、深度和細節
  • 100% 色彩還原度，影像真實生動。100% 色彩容量，呈現更豐富飽滿的色調
  • Brightness Booster 亮度提升技術的全新發光結構，呈現更明亮奪目的影像
  • AI Magic Remote 配備全新 AI 按鍵，支援語音控制和拖放功能
更多

網絡安全

CES 創新獎 2025 得獎者

webOS Re:New 計劃

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

在 LG OLED evo AI 電視的螢幕上，展示了一幀細節豐富、色彩鮮豔且對比強烈的抽象影像。電視後方是放大版的 alpha 9 Gen8 AI 處理器。它發出光芒，照亮了四周的微晶片電路。標題顯示 LG OLED evo AI。文字也清晰可見，採用 LG alpha 9 Gen8 AI 處理器。角落有一個附星星的金色標誌，上面寫著「連續 12 年榮登世界第一的OLED電視」。

明暗之間　盡顯細節

*資料來源：Omdia，LG 為 12 年來 (在 2013 至 2024 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

畫質 webOS 25 音質 設計 電影與遊戲體驗

卓越的 alpha 9 Gen8 AI 處理器，呈現更極致的視覺細節

處理器配備 AI 引擎，能分析並提升每一幀畫面的細節。處理器不僅能提供 4K 畫質，同時能識別人臉，增強面部表情和深度。

alpha 9 Gen8 AI 處理器置身深色背景下。它由內發出紫藍色光芒，照亮了四周的晶片電路。性能統計數據顯示，AI 神經處理能力提高了 1.7 倍 (NPU)；操作速度提高了 1.7 倍 (CPU)；圖像處理性能提高了 2.1 倍 (GPU)。

*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。

Brightness Booster 亮度提升技術呈現更明亮奪目的影像。

alpha 9 Gen8 AI 處理器和我們全新的亮度提升演算法，可呈現更明亮奪目的影像。

一幅宇宙飛船發射場景一分為二。一半場景因 LG 的亮度提升演算法而明亮生動。另一半則顯得陰暗、褪色且灰暗。

*亮度或因型號、螢幕尺寸和地區而有所不同。

*Brightness Booster 亮度提升技術用於 83/76/65/55 吋的 OLED C5。

標題為：完美純黑 OLED 體驗，盡在 LG OLED。

不論明暗，亦能呈現完美純黑

完美純黑經 UL 驗證，證實無論環境光暗亦能顯示極致純黑，
增強感知亮度和對比度。

客廳空間，設有掛牆安裝的 LG OLED TV。電視上顯示着一座山脈，背景為繁星閃爍的黑暗夜空。這個場景一分為二。一側顯示著較為暗淡灰階的風景，標示為「啞色顯示屏」。另一側則呈現出更為悅目的圖像，黑白之間的對比更強烈。這一側標示為「完美純黑顯示屏」。認證 Logo 也清晰可見，完美純黑技術提供低於或等於 0.24 nit 的黑色亮度，且在高達 500 lux 的環境下仍能如常運作。旁邊附有文字泡泡，上面寫著：查看「完美純黑」認證標誌。

*LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，表示在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。

*實際性能可能因環境光線和觀賞環境而有所差異。

完美色彩

已獲 100% 色彩容量和 100% 色彩還原度認證。無論明暗環境，也能享受準確而鮮豔的色彩。

在黑色背景下，五彩繽紛的鸚鵡以超高解像度的畫質呈現，四周的空氣有水滴漂浮。此影像展現了完美色彩，鸚鵡身上每一抹不同的色彩都明亮生動。UL 和 Intertek 的認證 Logo 清晰可見，明確表示其具備 100% 色彩還原度及 100% 色彩容量。文字也清晰可見：查看「完美色彩」認證標誌。

*「100% 色彩還原度」和「100% DCI-P3 色彩容量」只適用於 2025 年推出的 OLED 電視。

*LG OLED 面板經 UL 驗證，其完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準

*100% 色彩容量是指螢幕性能等於或超過 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 標準色彩容量。

*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有125 個色板

AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生

AI Super Upscaling 及 OLED 動態色調映射技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。

線條以動畫呈現森林中一隻豹非常暗淡且近乎灰色的影像，猶如一台超級電腦正在分析畫面中的元素。雷射追蹤豹的輪廓，然後將其增強為更明亮、更銳利、更絢麗的色彩。背景也從左到右變換，現在對比度、深度和色彩都有所改善。

*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。

*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。

次世代 LG AI 電視

AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿

使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

LG AI Voice ID 認知每位用家獨特的語音特徵，且在您進行語音操控時提供個人化建議。

*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

特寫 LG OLED 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。

AI 搜尋

向電視詢問任何問題。內置的 AI 會識別您的聲音並迅速根據您的要求提供專屬內容推薦。您還可以使用 Microsoft Copilot 獲取更多搜尋結果和解決方案。

*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。

*需要連接互聯網。

LG OLED 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。

AI Chatbot

可透過 AI Magic Remote 與 AI Chatbot 作互動 - 從進行設定到排除故障，AI 能理解用家意圖，並立即提供解決方案。

*需要連接互聯網。

*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。

AI Concierge

輕按遙控器上的 AI 按鍵，即可啟動 AI Concierge，根據您的搜尋和觀看紀錄，提供個人化的關鍵字和推薦內容。

*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

AI Picture Wizard

先進的演算法可透過 16 億種影像選擇來了解您的喜好。根據您的選擇，您的電視會為您保存最適合您的畫質設定。

AI Sound Wizard

從精選的音效庫中選擇您喜歡的素材。AI 可從 4,000 萬個參數中，根據您的喜好度身訂造音效設定。

客廳裏有一個人，他周圍的文字泡泡顯示他說出「Hi LG」即可與 LG 電視互動。

只需說出「Hi LG」即可開始與
電視互動。

您的電視 AI 隨時就緒，滿足您的需求。無需按下任何按鍵，只要說出「Hi LG」，AI 就會開始聆聽您的指令。

webOS Re:New Program 標誌和名稱，旁邊有 2025 CES 創新獎得獎徽章。

屢獲殊榮的 webOS Re:New Program 在五年內為您的電視進行升級。

透過年度更新享受最新的功能和軟件。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。

*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。

AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果

*必須透過 Soundbar 模式選單啟動。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

LG 電視和 LG Soundbar 締造更豐富音效體驗 

*Soundbar 需另行購買。

*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。

*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

*WOW Orchestra/WOW Interface 適用於所有 2025 年推出的 LG OLED 電視。

尋找最適合您電視的 LG Soundbar

超薄機身設計

電視時尚的邊框重新定義現代風格的外觀，並帶來更身臨其境的觀賞體驗。

*邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。

終極遊戲體驗

具備 G-Sync 兼容性、144Hz VRR、0.1ms 反應時間、AMD FreeSync Premium 以及 ClearMR 9000 認證，無需擔心延遲或動態模糊，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。

並排兩幅電子遊戲內汽車的影像。其中一個出現大量動態模糊。另一個畫面銳利且對焦清晰，展現出 LG OLED 電視的高更新率。可看到 Nvidia G-Sync 標誌、144Hz 標誌和其他相關認證。

*OLED C5 支援 NVIDIA G-Sync、FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。

*144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。

觀賞電影用的理想 OLED 電視

在家庭影院中，觀賞栩栩如生的電影，享受身歷其境的音效，並透過 Filmmaker Mode 和環境光補償技術自動調整畫面，確保滿足頂級電影製作人的標準。

Dolby Vision 及 Ambient FILMMAKER MODE

透過 Dolby Vision 和具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，觀賞導演希望呈現的視覺效果。

Dolby Atmos

圍繞四面的逼真環迴音效，讓您感覺置身於所有場景的中心。

*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。

*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

寬敞的白色空間中擺滿 OLED 電視，展示 LG 十多年來如何不斷推出突破性創新。顯示「連續 12 年全球第一的 OLED 電視」標誌。

LG OLED

見證無盡創新

*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*以上均為模擬影像。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 刷新率

    120Hz (最多 144Hz)

  • 寬色域技術

    OLED Color

  • 影像處理器

    α9 AI Processor 4K Gen8

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • Dolby Atmos

    支援

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1842 x 1055 x 52.9

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    28.3

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    120Hz (最多 144Hz)

  • 寬色域技術

    OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α9 AI Processor 4K Gen8

  • 人工智能倍線技術

    α9 AI Super Upscaling 4K

  • 動態色調配對

    Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 調光技術

    像素獨立控光

  • 流暢畫面

    OLED Motion

  • 影像模式

    10 modes

  • AI Picture Pro

    支援

  • 校準

    支援

  • QMS (Quick Media Switching)

    支援

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援 (最多 144Hz)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    支援

  • 反應時間

    少於 0.1ms

SMART TV

  • 系統

    webOS 25

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • AI Chatbot

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Google Cast

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 免提語音操控

    支援

  • Home Hub

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

  • Voice ID

    支援 (僅適用於香港地區)

  • 支援 Apple Airplay

    支援 (僅適用於香港地區)

  • Works with Apple Home

    支援 (僅適用於香港地區)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1842 x 1055 x 52.9

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1842 x 1096/1144 x 297

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2050 x 1210 x 200

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    460 x 297

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    28.3

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    33

  • 連包裝盒重量 (kg)

    44.6

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    400 x 400

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援 (AI Voice Remastering)

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    40W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    2.2 Ch

  • WOW Orchestra

    支援

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Yes (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    Magic Remote MR25

  • 電源線

    Yes (Attached)

廣播

  • 類比電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB (Terrestrial), DVB-C (Cable)

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