About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
提供 4K 120Hz 影音傳輸的 97 吋 LG SIGNATURE OLED AI M5 真無線電視 2025

功能

圖庫

規格

評論

支援

提供 4K 120Hz 影音傳輸的 97 吋 LG SIGNATURE OLED AI M5 真無線電視 2025

提供 4K 120Hz 影音傳輸的 97 吋 LG SIGNATURE OLED AI M5 真無線電視 2025

OLED97M5PCA
  • LG SIGNATURE OLED M5 電視正視圖。螢幕上顯示著「12 年世界第一的 OLED」和「LG SIGNATURE OLED M」標誌。角落裡的 Zero Connect Box，標題為「Zero Connect Box 支援 4K 無線影音傳輸功能」
  • Zero Connect Box 及其相應的尺寸（以毫米為單位）。
  • LG OLED M5 電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
  • LG OLED M5 電視螢幕顯示從洞穴內部向外看到天空。文字提到：細節令人驚豔，呈現視覺上無失真的 4K 畫質。
  • LG OLED M5 電視的螢幕上正在播放遊戲，展示流暢無縫遊戲體驗。Zero Connect Box 與空間完美融合。遊戲認證標誌清晰可見。文字提到：120Hz 超高速、低延遲的無線遊戲體驗。
  • 三個圖示代表 LG 真無線電視的三大好處 - 不受限制、不受干擾、無憂無慮。文字提到：突破有線電視的限制，以及享受輕鬆安裝和整潔開闊的空間。
  • alpha 11 Gen2 AI 處理器置身深色背景下。它由內發出紫藍色光芒，照亮了四周的晶片電路。標題指出 LG OLED evo 專用處理器以達像素級的精確度，呈現 4K 畫質，令人驚艷的色彩與亮度。性能統計數據顯示，AI 神經處理能力提升了 6.7 倍 (NPU)；操作速度提升了 2.2 倍 (CPU)；圖像處理性能提升了 3.6 倍 (GPU)。
  • 太空穿梭機從地面發射升空。場景一分為二，其中一半略為暗淡沉悶。另一半呈現的火箭噴射光芒四射，明亮耀眼，藉此展示 LG OLED TV 如何利用 Brightness Booster Max 亮度提升技術以及其光線控制結構，呈現出鮮豔視覺效果。
  • 客廳空間，設有掛牆安裝的 LG OLED 電視。電視上顯示着一座山脈，背景為繁星閃爍的黑暗夜空。這個場景一分為二，顯示無論周圍環境明亮或昏暗，「完美純黑」都能提供逼真的黑色層次。螢幕一側顯示著較為暗淡灰階的風景，標示為「啞色顯示屏」。另一側則呈現出更為悅目的圖像，黑白之間的對比更強烈。這一側標示為「完美純黑顯示屏」。認證 Logo 也清晰可見，完美純黑技術提供低於或等於 0.24 nit 的黑色亮度，且在高達 500 lux 的環境下仍能如常運作。旁邊附有文字泡泡，上面寫著：查看「完美純黑」認證標誌。
  • 在黑色背景下，五彩繽紛的鸚鵡以超高解像度的畫質呈現，四周的空氣有水滴漂浮。此影像展現了完美色彩，鸚鵡身上每一抹不同的色彩都明亮生動。UL 和 Intertek 的認證 Logo 清晰可見，明確表示其具備 100% 色彩還原度及100% 色彩容量。文字也清晰可見：查看「完美色彩」認證標誌。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
  • 畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
  • 特寫的 LG OLED 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
  • LG 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。文字解釋 Al Chatbot 能夠理解用家意圖，並提供問題解決方案。
  • 窗外為城市景觀的寬敞客廳。LG OLED 電視被安放在座地架上。超薄機身設計讓螢幕帶來身歷其境般的觀賞體驗。Zero Connect Box 巧妙隱藏其中。
LG SIGNATURE OLED M5 電視正視圖。螢幕上顯示著「12 年世界第一的 OLED」和「LG SIGNATURE OLED M」標誌。角落裡的 Zero Connect Box，標題為「Zero Connect Box 支援 4K 無線影音傳輸功能」
Zero Connect Box 及其相應的尺寸（以毫米為單位）。
LG OLED M5 電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度及深度尺寸。
LG OLED M5 電視螢幕顯示從洞穴內部向外看到天空。文字提到：細節令人驚豔，呈現視覺上無失真的 4K 畫質。
LG OLED M5 電視的螢幕上正在播放遊戲，展示流暢無縫遊戲體驗。Zero Connect Box 與空間完美融合。遊戲認證標誌清晰可見。文字提到：120Hz 超高速、低延遲的無線遊戲體驗。
三個圖示代表 LG 真無線電視的三大好處 - 不受限制、不受干擾、無憂無慮。文字提到：突破有線電視的限制，以及享受輕鬆安裝和整潔開闊的空間。
alpha 11 Gen2 AI 處理器置身深色背景下。它由內發出紫藍色光芒，照亮了四周的晶片電路。標題指出 LG OLED evo 專用處理器以達像素級的精確度，呈現 4K 畫質，令人驚艷的色彩與亮度。性能統計數據顯示，AI 神經處理能力提升了 6.7 倍 (NPU)；操作速度提升了 2.2 倍 (CPU)；圖像處理性能提升了 3.6 倍 (GPU)。
太空穿梭機從地面發射升空。場景一分為二，其中一半略為暗淡沉悶。另一半呈現的火箭噴射光芒四射，明亮耀眼，藉此展示 LG OLED TV 如何利用 Brightness Booster Max 亮度提升技術以及其光線控制結構，呈現出鮮豔視覺效果。
客廳空間，設有掛牆安裝的 LG OLED 電視。電視上顯示着一座山脈，背景為繁星閃爍的黑暗夜空。這個場景一分為二，顯示無論周圍環境明亮或昏暗，「完美純黑」都能提供逼真的黑色層次。螢幕一側顯示著較為暗淡灰階的風景，標示為「啞色顯示屏」。另一側則呈現出更為悅目的圖像，黑白之間的對比更強烈。這一側標示為「完美純黑顯示屏」。認證 Logo 也清晰可見，完美純黑技術提供低於或等於 0.24 nit 的黑色亮度，且在高達 500 lux 的環境下仍能如常運作。旁邊附有文字泡泡，上面寫著：查看「完美純黑」認證標誌。
在黑色背景下，五彩繽紛的鸚鵡以超高解像度的畫質呈現，四周的空氣有水滴漂浮。此影像展現了完美色彩，鸚鵡身上每一抹不同的色彩都明亮生動。UL 和 Intertek 的認證 Logo 清晰可見，明確表示其具備 100% 色彩還原度及100% 色彩容量。文字也清晰可見：查看「完美色彩」認證標誌。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鍵被特別標示。周圍是用家可以透過此按鍵完成的各種功能。AI Voice ID、AI 搜尋、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard, AI Sound Wizard。文字描述如下：LG AI Magic Remote 透過專屬 AI 按鍵提升 AI 體驗，彷如一個空氣滑鼠，點擊盡在彈指間。
畫面顯示 LG 電視螢幕，前景有一個 AI Magic Remote。AI 按鍵被特別標示，對話泡泡出現以下文字：推介一部我喜歡的電影。螢幕上顯示用家圖示 E，表示 AI Voice ID 能夠根據用家的聲音識別出其身份，並提供專屬推介。
特寫的 LG OLED 電視螢幕正顯示 AI 搜尋功能如何運作。開啟一個小型聊天視窗，顯示用家如何詢問有哪些體育遊戲。AI 搜尋功能透過聊天和顯示可用影視內容的縮圖作出回應。也有提示詢問 Microsoft Copilot。
LG 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。文字解釋 Al Chatbot 能夠理解用家意圖，並提供問題解決方案。
窗外為城市景觀的寬敞客廳。LG OLED 電視被安放在座地架上。超薄機身設計讓螢幕帶來身歷其境般的觀賞體驗。Zero Connect Box 巧妙隱藏其中。

主要功能

  • 透過 Zero Connect Box 進行 4K 無線傳輸，呈現視覺上無失真的畫質。
  • alpha 11 Gen2 AI 處理器提供 4K 畫質、AI 升級影像和環迴立體音效
  • 與傳統 OLED 電視相比，Brightness Booster Max 亮度提升技術可使畫面亮度提升 1.5 倍
  • 完美純黑與完美色彩締造 True black 極致純黑層次、驚人對比度和準確逼真的色彩。
  • LG webOS 提供符合您喜好的超個人化 AI 電視體驗
更多
CES 創新獎 2025 獲獎徽章。

CES 創新獎 2025 獲獎 (83 吋 OLED M5)

影像顯示屏

Reviewed Awards - CES 2025

Reviewed Awards - CES 2025

「M5 的無線功能有助提升畫質和訊號的所有相關指標。」
CES 創新獎 2025 獲獎徽章。

CES 創新獎 2025 獲獎 (webOS Re:New 計劃)

網絡安全
LG webOS 24 榮獲 AVForums 編輯選擇標誌 - 2024/2025 年最佳智能電視系統。

AVForums 編輯選擇獎 - 2024/25 最佳智能電視系統

「webOS 24 持續提供流暢、快速、易用的智能體驗，感覺新穎簡潔。」

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

真無線電視 畫質 webOS 支援 AI 功能 音質 設計 娛樂

享受創新無線自由、媲美有線電視性能 - 只在 LG 真無線電視

我們的 4K 真無線技術讓您擺脫有線連接的限制，同時仍能提供媲美有線電視的震撼影像和音效。

顯示雜亂的設置，電視下方擺滿各種有線連接的設備。然後瞬間消失，並呈現一部 LG 真無線電視，而並無任何電線在視線內。

體驗媲美有線電視、視覺上無失真的
4K 清晰度

我們提供 4K 影音傳輸的真無線技術，確保您獲得媲美有線電視的觀賞體驗。享受最低延遲的影視內容，同時對畫質毫不妥協。

LG OLED M5 電視螢幕顯示從洞穴內部向外看到天空。細節令人驚豔，呈現視覺上無失真的 4K 畫質。

*根據 ISO/IEC 29170-2 內部測試結果顯示視覺上無失真，實際表現取決於設定、環境條件和使用量。

以超低延遲的無線方式暢玩遊戲

通過過專業認證，即使透過無線傳輸也能確保流暢無縫的遊戲表現。兼容 NVIDIA G-Sync、支援 AMD FreeSync Premium，讓您盡享 120Hz 遊戲體驗。

LG OLED M5 電視的螢幕上正在播放遊戲，展示流暢無縫遊戲體驗。Zero Connect Box 與空間完美融合。可看到 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync Premium 的標誌。遊戲認證標誌清晰可見。
同時顯示 Nvidia G-Sync、AMD FreeSync Premium 及其他遊戲相關認證標誌。

*經 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync Premium 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。

*ClearMR 9000 僅適用於 83/77/65 吋 OLED evo M5，而不適用於 97 吋 SIGNATURE OLED M5。

*實際性能或因設定、網絡連接及使用環境而有所差異。

突破有線電視的限制，享受
無拘無束的自由

享受輕鬆安裝的自由，締造整潔開闊的空間。立即將您的裝置連接至 Zero Connect Box，並享受無線連接的自由。

不受限制

Zero Connect Box 安裝簡易，可以隨意放置在任何地方。無需直接連接電視，讓您隨意設計自己的空間。

不受干擾 

將您的空間轉變為令人賞心悅目的環境。保持一切整潔有序，告別電視周遭雜亂的連接線。

無憂無慮

將所有裝置連接至 Zero Connect Box 而非電視，輕鬆打造完美的娛樂設置。

使用 Zero Connect Box，輕鬆實現無縫貼合式掛牆安裝

輕鬆將電視掛牆安裝，省去繁瑣步驟。可透過 Zero Connect Box 將其他裝置無線連接至電視，而無需額外修改牆面，省去可能產生的額外安裝費用。

並排比較有線電視和 LG 真無線電視的安裝方式。在有線電視方面，似乎需要額外施工，才能將所有其他裝置隱藏在電視後方。透過縫隙仍可看到雜亂的裝置和電線。標籤上寫著：入牆安裝需額外收費。在 LG 真無線電視方面，電視整潔地掛牆安裝。看不到任何電線或裝置。標籤上寫著：安裝方便、符合成本效益。

*Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。

*電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。

*購買電視時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。

最強的 alpha 11 Gen 2 AI 處理器，帶來最佳的觀賞體驗

alpha 11 Gen 2 AI 處理器將畫面提升至 4K 品質，呈現令人驚艷的色彩和亮度。AI 引擎以像素級精確度辨識物件，從而提升畫質，並為你帶來最佳觀賞體驗。

alpha 11 Gen2 AI 處理器置身深色背景下。它由內發出紫藍色光芒，照亮了四周的晶片電路。性能統計數據顯示，AI 神經處理能力提升了 6.7 倍 (NPU)；操作速度提升了 2.2 倍 (CPU)；圖像處理性能提升了 3.6 倍 (GPU)。

*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen 8 AI 處理器根據內部規格進行比較。

採用 Brightness Booster Max 亮度提升技術，畫面亮度提升 1.5 倍

alpha 11 Gen2 AI 處理器採用了全新的亮度提升演算法及光線控制結構，使畫面亮度提升高達 1.5 倍。

一幅宇宙飛船發射場景一分為二。一半場景因 LG 的亮度提升演算法而明亮生動。另一半則顯得陰暗、褪色且灰暗。

*亮度或因型號、螢幕尺寸和地區而有所不同。

*內部測量顯示，最高亮度比 LG OLED B5 高出 3 倍 (@10% 區域)。

*最高亮度比非 OLED evo 型號高出 1.5 倍 (97 吋型號除外)。

標題為：完美純黑 OLED 體驗，盡在 LG OLED。

不論明暗，亦能呈現完美純黑

完美純黑經 UL 驗證，證實無論環境光暗亦能顯示極致純黑，
增強感知亮度和對比度。

客廳空間，設有掛牆安裝的 LG OLED 電視。電視上顯示着一座山脈，背景為繁星閃爍的黑暗夜空。這個場景一分為二，螢幕一側顯示著較為暗淡灰階的風景，標示為「啞色顯示屏」。另一側則呈現出更為悅目的圖像，黑白之間的對比更強烈。這一側標示為「完美純黑顯示屏」。認證 Logo 也清晰可見，完美純黑技術提供低於或等於 0.24 nit 的黑色亮度，且在高達 500 lux 的環境下仍能如常運作。旁邊附有文字泡泡，上面寫著：查看「完美純黑」認證標誌。

*LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，表示在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。

*實際性能可能因環境光線和觀賞環境而有所差異。

完美色彩

已獲 100% 色彩容量和 100% 色彩還原度認證。無論明暗環境，也能享受準確而鮮豔的色彩。

在黑色背景下，五彩繽紛的鸚鵡以超高解像度的畫質呈現，四周的空氣有水滴漂浮。此影像展現了完美色彩，鸚鵡身上每一抹不同的色彩都明亮生動。UL 和 Intertek 的認證 Logo 清晰可見，明確表示其具備 100% 色彩還原度及100% 色彩容量。文字也清晰可見：查看「完美色彩」認證標誌。

*「100% 色彩還原度」和「100% DCI-P3 色彩容量」只適用於 2025 年推出的 OLED 電視。

*LG OLED 面板經 UL 驗證，其完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準

*100% 色彩容量是指螢幕性能等於或超過 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 標準色彩容量。

*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有125 個色板。

AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生

AI Super Upscaling、AI 物體感知增強以及 OLED 動態色調映射技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。

線條以動畫呈現森林中一隻豹非常暗淡且幾乎是灰色的影像，猶如一台超級電腦正在分析畫面中的元素。雷射追蹤豹的輪廓，然後將其增強為更明亮、更銳利、更絢麗的色彩。背景也從左到右變換，現在對比度、深度和色彩都有所改善。

*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。

*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。

次世代 LG AI 電視

了解更多

AI Magic Remote 令 AI 體驗更臻完美

使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

AI Voice ID

LG AI Voice ID 認知每位用家獨特的語音特徵，且在您進行語音操控時提供個人化建議。

*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

特寫 LG OLED 電視螢幕顯示 AI 搜尋功能如何運作。一個小型聊天視窗正顯示用家如何詢問有哪些體育賽事。AI 搜尋功能透過聊天和顯示影視內容的縮圖作出回應。彈出可詢問 Microsoft Copilot 的提示。

AI 搜尋

向電視詢問任何問題。內置的 AI 會識別您的聲音並迅速根據您的要求提供專屬內容推薦。您還可以使用 Microsoft Copilot 獲取更多搜尋結果和解決方案。

*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。

*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。

*需要連接互聯網。

LG OLED 電視螢幕上正在播放科幻影視內容。螢幕顯示 AI Chatbot 介面。用家給聊天機械人傳送訊息，表示螢幕太暗。聊天機械人為該請求提供解決方案。整個畫面一分為二。一側較暗，另一側較亮，展示 AI Chatbot 如何自動為用家解決問題。

AI Chatbot

可透過 AI Magic Remote 與 AI Chatbot 作互動 - 從進行設定到排除故障，AI 能理解用家意圖，並立即提供解決方案。

*需要連接互聯網。

*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

LG AI Magic Remote 置於 LG 電視螢幕前方。螢幕顯示 LG AI 所發出的專屬問候語，當中的定制關鍵詞是根據用家的搜尋和觀看歷史所設定。遙控器旁邊有一個圖示和標籤，顯示只要輕輕一按 AI 按鍵就能使用 AI Concierge 功能。

AI Concierge

輕按遙控器上的 AI 按鍵，即可啟動 AI Concierge，根據您的搜尋和觀看紀錄，提供個人化的關鍵字和推薦內容。

*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

AI Picture Wizard

先進的演算法可透過 16 億種影像選擇來了解您的喜好。根據您的選擇，您的電視會為您保存最適合您的畫質設定。

Screen of a user going through the AI Sound Wizard personalization process. Series of sound clip icons are being selected. A jazz singer and saxophone player are shown, sound waves representing the personalized sound animated across the visual.

AI Sound Wizard

從精選的音效庫中選擇您喜歡的素材。AI 可從 4,000 萬個參數中，根據您的喜好度身訂造音效設定。

客廳裏有一個人，他周圍的文字泡泡顯示他說出「Hi LG」即可與 LG 電視互動。

只需說出「Hi LG」即可開始
與電視互動。

您的電視 AI 隨時就緒，滿足您的需求。無需按下任何按鍵，只要說出「Hi LG」，AI 就會開始聆聽您的指令。

webOS Re:New Program 標誌和名稱，旁邊有 2025 CES 創新獎得獎徽章。

屢獲殊榮的 webOS Re:New Program 在五年內為您的電視進行升級

獲得全面升級，享受最新功能和軟件帶來的好處。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。

*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。

*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。

探索 LG AI 電視為您帶來的非凡體驗！

AI Voice ID

AI 搜尋

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

LG 電視螢幕上顯示 Home Hub。UI 顯示 Google Home、ThinQ 和其他 IoT，展示如何在電視上輕鬆管理所有智能裝置。

Home Hub：智能家居的一站式平台

流暢管理不同 LG 家電、Google Home 及更多其他裝置。簡單易用的控制面板，讓您輕鬆掌控家中所有設備，享受極致便利的生活。

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。

*只有配備 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器的電視支援無需遙控器的免提語音功能。功能或因應產品和地區而有所不同。

AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果

繁忙的街道上擠滿了人。一對情侶一邊走着一邊對話。一對街頭表演者正在彈吉他。一道道抽象的音波從吉他手和情侶的方向傳出，象徵在 AI Object Remastering 技術的加持下，每一種聲音元素都得以清晰地呈現。

透過 AI Object Remastering 技術，實現最佳音效體驗

輕鬆聆聽 AI 平衡音效的每一個細則元素。AI Object Remastering 技術能夠提取人聲、音樂和音效，繼而提升聲音清晰度，帶來最佳聽覺體驗。

LG OLED 電視上描繪了一名騎著摩托車的男子，紫色的抽象圓圈從車輪噴出，將聲音傳送形象化。

AI 處理器支援的動態音效增強器

AI 處理增強電視音效，帶來更震撼的音效體驗。

客廳空間中設有掛牆安裝的 LG 電視。圖像顯示音波充滿整個空間，顯示虛擬 11.1.2 聲道如何為用家創造環迴立體聲效體驗。

虛擬 11.1.2 聲道帶來全方位環迴立體聲效。

只需一部 LG 電視，即可享受環迴立體音效體驗。AI 使用深度學習演算法，讓您體驗仿如 11.1.2 聲道般的環迴聲效。

*必須透過 Soundbar 模式選單啟動。

*音效或因聆聽環境而有所差異。

LG 電視和 LG Soundbar 締造更豐富音效體驗 

於 LG Soundbar 上方的 LG 電視特寫，頂部浮現 WIFI 符號。

WOWCAST 讓您的電視無線連接到 Soundbar

擺脫煩人的連接線，不受干擾、專心觀看電視。

客廳內有一部 LG OLED 電視和 LG Soundbar，並附有圖像表示這兩個裝置如何為此空間營造更佳環迴立體音效。

WOW Orchestra 透過完美協作帶來身臨其境的音效體驗

LG OLED 電視和 LG Soundbar 是一對最佳拍檔，互相和諧運作，為您提供更佳環迴立體音聲體驗。

LG Soundbar 位於 LG OLED 電視下方。電視螢幕上是 soundbar 和電視音量控制的 UI 介面。

WOW 介面讓您輕鬆透過電視操控音效

*Soundbar 需另行購買。

*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。

*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

*WOW Orchestra/WOW Interface 適用於所有 2025 年推出的 LG OLED 電視。

尋找最適合您電視的 LG Soundbar

超薄機身設計

電視時尚的邊框重新定義現代風格的外觀，並帶來更身臨其境的觀賞體驗。

窗外為城市景觀的寬敞客廳。LG OLED 電視被安放在座地架上。超薄機身設計讓螢幕帶來身歷其境般的觀賞體驗。Zero Connect Box 巧妙隱藏其中。

LG OLED 電視的超薄機身設計特寫。

窗外為城市景觀的寬敞客廳。掛牆安裝的 LG OLED 電視及 LG Soundbar。展示電視的超薄機身設計。Zero Connect Box 巧妙隱藏其中。

*邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。

一人在客廳裡拿著手機。手機上有一個傳輸圖示，顯示手機屏幕正被鏡射到電視上。電視上播放的是籃球比賽，一旁是鏡射畫面，顯示球員的統計資料。

透過 Multi View 功能使用多視窗畫面，增添樂趣

Multi View 功能充分發揮電視的功能。透過 Google Cast 和 AirPlay 鏡射您的裝置。將螢幕分割成兩個獨立的視窗，實現無縫多螢幕娛樂。

*兩個畫面套用相同影音設定。

*Apple、Apple 標誌及 Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。

*AirPlay 2、HomeKit 及 Google Cast 的支援或因應不同地區而有所差異。

觀賞電影用的理想 OLED 電視

在家庭影院中，觀賞栩栩如生的電影，享受身歷其境的音效，並透過 Filmmaker Mode 和環境光補償技術自動調整畫面，確保滿足頂級電影製作人的標準。

Dolby Vision 及 Ambient FILMMAKER MODE

透過 Dolby Vision 和具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，觀賞導演希望呈現的視覺效果。

Dolby Atmos

圍繞四面的逼真環迴音效，讓您感覺置身於所有場景的中心。

*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。

*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

製作時充分考慮環境保護

製作時充分考慮環境保護

我們致力於可持續發展，LG 電視通過 Intertek 的資源效益認證，符合全球標準。

*Intertek 資源效益認證適用於以下型號：OLED M5、G5、C5、B5 及 QNED86、QNED85、QNED82 和 QNED80。

*請瀏覽 https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home 以了解更多詳情。

寬敞的白色空間中擺滿 OLED 電視，展示 LG 十多年來如何不斷推出突破性創新。顯示「連續 12 年全球第一的 OLED 電視」標誌。

LG OLED

見證無盡創新

見證無盡創新 了解更多

*本產品詳情頁面的上述圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。
*以上均為模擬影像。
*服務提供情況因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。

列印

所有規格

LG 為您精選