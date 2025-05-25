全球首部提供 4K 144Hz 影音傳輸的 65 吋 LG OLED evo AI M5 真無線電視 2025

*經 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync Premium 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。

*144Hz 適用於 83/77/65 吋 OLED M5。

*144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。

*ClearMR 9000 僅適用於 83/77/65 吋 OLED evo M5，而不適用於 97 吋 SIGNATURE OLED M5。

*實際性能或因設定、網絡連接及使用環境而有所差異。