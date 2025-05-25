全球首部提供 4K 144Hz 影音傳輸的 83 吋 LG OLED evo AI M5 真無線電視 2025

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*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
享受創新無線自由、媲美有線電視性能 - 只在 LG 真無線電視
我們的 4K 真無線技術讓您擺脫有線連接的限制，同時仍能提供媲美有線電視的震撼影像和音效。
體驗媲美有線電視、視覺上無失真的
4K 清晰度
我們提供 4K 144Hz 影音傳輸的真無線技術，確保您獲得媲美有線電視的觀賞體驗。享受最低延遲的影視內容，同時對畫質毫不妥協。
*根據 ISO/IEC 29170-2 內部測試結果顯示視覺上無失真，實際表現取決於設定、環境條件和使用量。
以超低延遲的無線方式暢玩遊戲
通過過專業認證，即使透過無線傳輸也能確保流暢無縫的遊戲表現。兼容 NVIDIA G-Sync、支援 AMD FreeSync Premium，並通過 ClearMR 9000 認證，讓您盡享 144Hz 遊戲體驗。
*經 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync Premium 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。
*144Hz 適用於 83/77/65 吋 OLED M5。
*144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。
*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。
*ClearMR 9000 僅適用於 83/77/65 吋 OLED evo M5，而不適用於 97 吋 SIGNATURE OLED M5。
*實際性能或因設定、網絡連接及使用環境而有所差異。
突破有線電視的限制，享受
無拘無束的自由
享受輕鬆安裝的自由，締造整潔開闊的空間。立即將您的裝置連接至 Zero Connect Box，並享受無線連接的自由。
使用 Zero Connect Box，輕鬆實現無縫貼合式掛牆安裝
輕鬆將電視掛牆安裝，省去繁瑣步驟。可透過 Zero Connect Box 將其他裝置無線連接至電視，而無需額外修改牆面，省去可能產生的額外安裝費用。
*Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
*電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。
*購買電視時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。
最強的 alpha 11 Gen 2 AI 處理器，帶來最佳的觀賞體驗
alpha 11 Gen 2 AI 處理器將畫面提升至 4K 品質，呈現令人驚艷的色彩和亮度。AI 引擎以像素級精確度辨識物件，從而提升畫質，並為你帶來最佳觀賞體驗。
*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen 8 AI 處理器根據內部規格進行比較。
採用 Brightness Booster Ultimate 亮度提升技術，畫面亮度提升 3 倍
alpha 11 Gen2 AI 處理器採用了全新的亮度提升演算法及光線控制結構，使畫面亮度提升高達 3 倍。
*亮度或因型號、螢幕尺寸和地區而有所不同。
*內部測量顯示，最高亮度比 LG OLED B5 高出 3 倍 (@10% 區域)。
不論明暗，亦能呈現完美純黑
完美純黑經 UL 驗證，證實無論環境光暗亦能顯示極致純黑，
增強感知亮度和對比度。
*LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，表示在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。
*實際性能可能因環境光線和觀賞環境而有所差異。
完美色彩
已獲 100% 色彩容量和 100% 色彩還原度認證。無論明暗環境，您也能在無反光螢幕上享受準確而鮮豔的色彩。
*「無反光特性」只適用於 OLED M5 (83、77、65 吋) 和 OLED G5 (83、77、65、55 吋)。
*「100% 色彩還原度」和「100% DCI-P3 色彩容量」只適用於 2025 年推出的 OLED 電視。
*LG OLED 面板經 UL 驗證，其完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準
*100% 色彩容量是指螢幕性能等於或超過 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 標準色彩容量。
*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有125 個色板。
*螢幕反射率由 Intertek 獨立測試，包含鏡面正反射光 (SCI) 為 550nm。
*LG OLED 面板經 Intertek 測試，反射率低於 1%，被認定為無反光螢幕。
AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生
AI Super Upscaling、AI 物體感知增強以及 OLED 動態色調映射技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。
*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。
*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。
次世代 LG AI 電視
AI Magic Remote 令 AI 體驗更臻完美
使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。
*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。
*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。
*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。
*需要連接互聯網。
*需要連接互聯網。
*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*功能列表在發佈後或有所不同。
*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。
探索 LG AI 電視為您帶來的非凡體驗！
AI Voice ID
AI 搜尋
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*只有配備 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器的電視支援無需遙控器的免提語音功能。功能或因應產品和地區而有所不同。
AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果
*必須透過 Soundbar 模式選單啟動。
*音效或因聆聽環境而有所差異。
LG 電視和 LG Soundbar 締造更豐富音效體驗
*Soundbar 需另行購買。
*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。
*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。
*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
*WOW Orchestra/WOW Interface 適用於所有 2025 年推出的 LG OLED 電視。
尋找最適合您電視的 LG Soundbar
One Wall Design
電視掛牆安裝時，超窄邊框和無縫設計確保緊貼牆身。
*邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。
*兩個畫面套用相同影音設定。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*AirPlay 2、HomeKit 及 Google Cast 的支援或因應不同地區而有所差異。
觀賞電影用的理想 OLED 電視
在家庭影院中，觀賞栩栩如生的電影，享受身歷其境的音效，並透過 Filmmaker Mode 和環境光補償技術自動調整畫面，確保滿足頂級電影製作人的標準。
*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。
*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。
*Intertek 資源效益認證適用於以下型號：OLED M5、G5、C5、B5 及 QNED86、QNED85、QNED82 和 QNED80。
*請瀏覽 https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home 以了解更多詳情。
*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。
*以上均為模擬影像。
*服務提供情況因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。