¹功能或因型號和屏幕尺寸而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。



²此結果並不代表對 LGE 或其產品的認可。瀏覽 https://www.tomsguide.com/ 以了解更多詳情。



³模擬屏幕影像。



⁴LG OLED 型號支援 Dolby Vision™、HDR10 及 HLG。而 LG QNED 型號則支援 HDR10 及 HLG。



⁵Ambient Filmmaker Mode 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

Ambient Filmmaker Mode 可同時支援 Dolby Vision。

Ambient Filmmaker Mode 在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式上自動啟動。



⁶某些功能的支援或因應地區而有所差異。

⁷83/77/65/55 吋的 LG OLED G5 僅在支援 165Hz 的遊戲或電腦輸入下才能以 165Hz 運作。而在 Dolby Vision 內容上，更新率可達 144Hz。



⁸HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。



⁹VRR 範圍由 60Hz 至 165Hz，經認証符合 HDMI 2.1 規格。實際性能或因設定、網絡連接及使用環境而有所差異。



¹⁰遊戲中心的支援或因地區而有所差異。

雲端遊戲服務和遊戲中心內遊戲的支援或因地區而有所差異。

部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

¹¹ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。

相關功能的支援或因型號而異。83、77、65、55 吋 LG OLED G5 通過 ClearMR 10000 認證，而 83、77、65 吋 LG OLED M5、LG OLED C5 通過 ClearMR 9000 認證



¹²提供的影視內容 (包括體育頻道) 和應用程式或因應產品和地區而有所不同。每個體育應用程式及其相關服務需要另行訂閱。



¹³兩個螢幕上的畫質/音效設定相同。

Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。

AirPlay 2、HomeKit 及 Google Cast 的支援或因應不同地區和語言而有所差異。



¹⁴全球首款透明電視乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。

經內部測試確定，產品透明度為 43%，具體數值或視乎實際使用環境和條件而異。

¹⁵4K 144Hz 適用於 83/77/65 吋 LG OLED M5。144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

LG 無線 OLED 電視是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的連接。

將 Zero Connect Box 放置於櫃內時，因應物料和厚度或會造成訊號干擾。

Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。

電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。

購買電視時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。



¹⁶ 不受限制功能中的圖片為 LG SIGNATURE OLED M5 電視。



¹⁷邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。

83/77/65/55 吋 LG OLED G5 採用 One Wall Design。



¹⁸顯示模擬場景。

產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。

內置電池支援長達 3 小時無線使用 (3 小時是以標準模式為基礎計算，但電池的實際用量會視乎使用情況而有差別)。

StanbyME 只支援以 Wi-Fi 為基礎的內容，所以必須連接到無線網絡。

產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。

視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。

產品並不防水。

主屏幕和支援的應用程式可能因應不同地區而有差別，而且可能會在沒有預早通知下改變。