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頂層公寓內的雅緻客廳。窗外可見美麗的城市景觀。一名男子坐在沙發上觀看掛牆安裝的電視中的影視內容。

哪款 Lifestyle TV 最適合您？ 

無論您想享受電影、遊戲和體育賽事等高畫質內容，還是尋找完美的設計單品，總有一款 LG 電視能完美配合您的生活方式。

立即探索能契合您需求的 LG 電視。

電影 遊戲 體育 設計

怎樣的電視才是觀賞電影的最佳之選？

驚險刺激的特技、高潮迭起的瞬間，以及特寫鏡頭中捕捉到的豐富情感，全都是電影中不容錯過的細節。HDR 技術增強色彩深度和精細控制對比度，令每個元素都必須最精準地呈現，讓您獲得極致沉醉體驗。¹

什麼是 HDR？

HDR (高動態範圍) 是一項讓對比度及色彩表現更出色的技術標準。支援 HDR 的內容，每個畫面都更加鮮豔明亮。Dolby Vision™ 堪稱 HDR 的最高標準，可以呈現超過 680 億種顏色，而亮度最高可達 10,000 nits。其動態元數據還能根據不同場景改善色彩和亮度，帶來電影級觀賞體驗。

太空人逃離爆炸場景，畫面一分為二。一側的畫面色彩和對比度偏暗，標示為 SDR。另一例畫面清晰亮麗，標示為 HDR。

支援 Dolby Vision™ 的電視有何獨特之處？

您可在支援 Dolby Vision™ 的電視上，享受 Netflix、Apple TV 等平台以 Dolby Vision™ 製作的精彩內容。Dolby Vision™ 擁有 680 億種色彩範圍，有效避免色帶現象，

亮度控制和色彩表現都更加精準一讓您安在家中亦能享受影院級視覺盛宴。¹ ²

客廳空間中設有掛牆安裝的 LG 電視。電視上正在播放電影，色彩、清晰度和對比度都非常出色，同時 Dolby Vision 標誌清晰可見。

為何 LG 電視適合觀賞電影？

Dolby Vision™ 為您的家庭影院帶來栩栩如生的電影。具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE 會根據環境光自動調整畫面，確保符合頂級電影製作人的標準。Dolby Atmos 更帶來環迴立體音效，讓您彷彿置身於動作場景之中。¹ ³ ⁴ ⁵

頂級製片人選擇 LG OLED

LG OLED 電視符合最高的電影標準。細聽著名專業人士為何偏愛 LG OLED 的創新突破和優秀品質。

導演 Sean Baker 的訪談。他的引言被突出顯示：「黑色極為深邃…… 整體而言，它呈現出一幅令人難以置信的畫面。」。 攝影師 Natasha Braier 的訪談。她的引言被突出顯示：「主要因為只有 LG OLED 擁有豐富的光譜，展現了我所期望的色彩……」。 攝影師 Walter Volpatto 的訪談。他的引言被突出顯示：「它讓創作者原本設想的色彩細節和對比得以保留。」。

探索並尋找一款適合觀賞電影
的電視

輕鬆將功能逐一比對，選擇最適合的電視。¹ ⁶

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
LG OLED M5 產品影像
OLED M5
LG OLED G5 產品影像
OLED G5
LG OLED C5 產品影像
OLED C5
顯示屏 LG SIGNATURE OLED (97 吋) LG OLED evo (83、77、65 吋) LG OLED evo LG OLED evo
尺寸 最大為 97 吋 (97、83、77、65 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65、55 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65、55、48、42 吋)
處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器 αlpha 9 Gen8 AI 處理器
AI 亮度控制 Brightness Booster Ultimate 亮度提升技術 (83、77、65 吋) Brightness Booster Ultimate 亮度提升技術 (83、77、65、55 吋) Brightness Booster 亮度提升技術 (83、77、65、55 吋)
AI Picture AI Super Upscaling、OLED Dynamic Tone Mapping Pro、AI Director Processing AI Super Upscaling、OLED Dynamic Tone Mapping Pro、AI Director Processing AI Super Upscaling、OLED Dynamic Tone Mapping Pro
色彩 完美純黑、完美色彩 完美純黑、完美色彩 完美純黑、完美色彩
HDR Dolby Vision、HDR10 Pro Dolby Vision、HDR10 Pro Dolby Vision、HDR10 Pro
AI Sound AI Sound Pro (虛擬 11.1.2 聲道)、AI Object Remastering、動態音效增強器 AI Sound Pro (虛擬 11.1.2 聲道)、AI Object Remastering、動態音效增強器 AI Sound Pro (虛擬 11.1.2 聲道)、AI Voice Remastering、動態音效增強器
Dolby Sound Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos
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對一部遊戲電視來說什麼才是最重要的？

延遲和畫面卡頓都會嚴重影響遊戲體驗。對於刺激的冒險和戰鬥遊戲來說，流暢的動作至關重要，因此高更新率和 VRR 技術就是其中的關鍵。

什麼是更新率？

更新率是指顯示屏每秒更新畫面的次數。更新率以 Hz 為單位，表示畫面的流暢程度。120Hz 更新率表示畫面每秒更新 120 次。更新率越高，畫面就越流暢，這在遊玩節奏快的遊戲或觀看高速畫面時尤其明顯。⁷

並排比較賽車遊戲在不同更新率下的畫面。在一側畫面，更新率較低，導致更多動態模糊。在另一側畫面，更新率較高，賽車完全清晰對焦。

什麼是 VRR (可變更新率)？

VRR 是一種可以同步遊戲與顯示屏更新率的技術，最常見的格式是 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync Premium。當更新率不同步時，就會造成畫面撕裂和影像延遲，因此對玩家來說，VRR 是獲得流暢遊戲體驗的必備條件。⁸

遊戲手掣在顯示賽車遊戲的電視螢幕前。VRR (可變更新率) 標誌清晰可見。

為何 LG 電視適合進行遊戲？

更新率高達 165Hz

具備 G-Sync 兼容性、165Hz VRR、0.1ms 反應時間、AMD FreeSync Premium 以及 ClearMR 10000 認證，無需擔心延遲或動態模糊，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。³ ⁶ ⁸ ⁹

 

賽車遊戲畫面生動逼真，完全清晰對焦，沒有任何惱人的動態模糊。Nvidia G-Sync 標誌和 165Hz 標誌清晰可見。其他遊戲認證亦顯示在底部，展示 LG 電視的卓越遊戲性能。

遊戲中心將電視變成終極遊戲集中地

使用 GeForce NOW、Amazon Luna、Blacknut、Boosteroid 應用程式，在 LG 電視上直接暢玩成千上萬的遊戲！從需要遊戲手制的 3A 大作，到只需遙控器就能輕鬆上手的休閒遊戲，享受多元遊戲體驗。¹⁰

更大的螢幕帶來更身歷其境的遊戲體驗

更大的螢幕帶來更多的樂趣。探索我們的大尺寸電視，將您的遊戲體驗提升至全新境界。³

客廳空間中設有巨大的掛牆安裝 LG 大尺寸電視。螢幕上顯示賽車遊戲。大尺寸螢幕令觀賞體驗更淋漓盡致。

探索並尋找一款適合遊戲的電視

輕鬆將功能逐一比對，選擇最適合的電視。¹ ⁶

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
LG OLED M5 產品影像
OLED M5
LG OLED G5 產品影像
OLED G5
LG OLED C5 產品影像
OLED C5
顯示屏 LG SIGNATURE OLED (97 吋) LG OLED evo (83、77、65 吋) LG OLED evo LG OLED evo
尺寸 最大為 97 吋 (97、83、77、65 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65、55 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65、55、48、42 吋)
更新率 120Hz 120Hz 120Hz
HDMI 功能 ALLM、eARC、HGiG ALLM、eARC、HGiG ALLM、eARC、HGiG
遊戲 Gaming Portal、遊戲儀錶板及 Game Optimizer Gaming Portal、遊戲儀錶板及 Game Optimizer Gaming Portal、遊戲儀錶板及 Game Optimizer
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如何獲得最佳的體育賽事體驗？

體育賽事節奏快速緊湊。因此，您需要一部不僅能呈現流暢、無動態模糊的大尺寸電視，讓您完全沉醉於賽事之中。更應能隨時掌握愛隊資訊和統計數據，保證不會錯過任何一個精彩時刻。

想要完全沉醉在賽事之中，LG 電視是您的不二之選

並排比較棒球比賽畫面。一側畫面標示為「傳統電視」，球員的球棒和棒球周圍有許多動態模糊。另一邊畫面右邊標示為「LG OLED evo」，完美捕捉動作，毫無動態模糊。

經 VESA 認證的 ClearMR 技術

LG OLED evo 通過 VESA 的 ClearMR 認證，即使是快速移動的場景，畫面都能保持清晰銳利。¹¹

身臨其境的大尺寸體驗

LG 大尺寸電視提供各種尺寸，最大可達 100 吋，帶來身歷其境般的觀賞體驗。

一家人圍坐在 LG 大尺寸電視前，觀看精彩的足球比賽。

不錯過任何賽事的重要時刻，立即選購 LG AI 電視

體育中心

自訂體育主頁，輕鬆瀏覽直播體育應用程式和 YouTube 的精彩片段。集中追蹤現場比賽、聯賽積分榜，以及您愛隊的賽事資訊。³ ¹²

The UI of the Sports Portal page is shown showing you a user can register their teams and how content is organized to be more convenient for a sports fan.

Sports Notification 賽事通知

登記您最愛的球隊，並透過 Sports Notification 賽事通知，隨時掌握動態，不論比賽結果，還是賽事精華，全部一覽無遺。

正顯示一則關於冠軍聯賽即將開始的 Sports Notification 賽事通知。同時「觀看直播」、「在應用程式上觀看」和「不再提醒」等按鍵亦清晰可見。

透過 Multi View 功能使用多個畫面，將娛樂體驗推向巔峰

Multi View 功能讓電視發揮最大效能。透過 Google Cast 和 AirPlay 鏡像投射裝置畫面至電視。將螢幕分成兩個獨立視窗畫面，享受流暢無縫的多螢幕娛樂體驗。¹³

某人在客廳裡拿著手機。手機屏幕顯示著一個傳輸圖示，表示手機屏幕正在被鏡像投射至電視。電視上正在播放籃球比賽，旁邊是鏡像螢幕則顯示着球員的統計數據。

探索並尋找一款適合觀賞體育賽事的電視

輕鬆將功能逐一比對，選擇最適合的電視。¹ ⁶

Table Caption
Features OLED G5 OLED C5 QNED85/86
LG OLED G5 產品影像
OLED G5
LG OLED C5 產品影像
OLED C5
LG QNED85 產品影像
QNED85/86
顯示屏 LG OLED evo LG OLED evo LG QNED evo
尺寸 最大為 83 吋 (83、77、65、55 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65 吋) QNED86 (100吋) QNED85 (86、75、65 吋)
處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器 αlpha 9 Gen8 AI 處理器 αlpha 8 Gen2 AI 處理器
AI Upscaling AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K
操作系統 (OS) webOS 25、webOS Re:new 計劃、體育中心、 Sports Notification 賽事通知 webOS 25、webOS Re:new 計劃、體育中心、 Sports Notification 賽事通知 webOS 25、webOS Re:new 計劃、體育中心、 Sports Notification 賽事通知
了解更多 了解更多 了解更多

為什麼 LG 電視能成為設計愛好者的絕佳選擇？

LG 電視不僅僅是螢幕，還可以成為與您的空間無縫融合，並反映您的生活方式的額外設計元素。

配合締造超現實空間的需求

全球首款透明真無線電視的高雅設計提升空間質感。電視畫面與現實融為一體，帶來前所未有的超現實觀賞體驗。¹⁴

LG SIGNATURE OLED T

頂層住宅中的 LG OLED T4。從窗戶可遠眺城市天際線和海洋。LG OLED T4 處於透明模式，顯示遊艇的影像。由於電視的位置和螢幕的透明度，遊艇看起來像是漂浮在外面的海洋上。

配合追求簡約時尚與尖端科技的需求

我們最新的 4K 144Hz 真無線電視，告別凌亂的連接線，呈現極致簡潔的視覺效果。將所有裝置連接到 Zero Connect Boxox，即可透過鬆先進的無線傳輸技輕術連接。¹⁵

LG OLED evo AI M5

在高雅公寓的客廳內掛牆安裝的 LG OLED M5 電視和 LG Soundbar。Zero Connect Box 隱藏在一張邊桌下方。

不受限制

Zero Connect Box 安裝簡易。無需直接連接電視，讓您隨意設計自己的空間。¹⁶

不受干擾

將您的空間轉變為令人賞心悅目的環境。保持一切整潔有序，告別雜亂的連接線。

無憂無慮

將所有裝置連接至 Zero Connect Box 而非電視，輕鬆打造完美的娛樂設置。

配合追求簡潔無縫外觀的需求

電視掛牆安裝時，超窄邊框和無縫設計確保緊貼牆身。¹⁷

LG OLED evo AI G5

客廳中掛牆安裝的 LG OLED G5 電視，側面展示 LG Soundbar。此角度突顯 One Wall Design，以及邊框和設計如何貼平牆壁。

配合便攜式屏幕的需求

LG StanbyME 便攜式設計，讓您隨時隨地觀看影視內容。無線連接和靈活支架，提供極致移動性和便利性，讓您隨時隨地都能享受娛樂。¹⁸

LG Lifesytle Screens

一位女士在寬敞的家中做瑜伽。她旁邊放著支架上的 LG StanbyME 電視。電視處於垂直方向，正在播放該女士正在跟隨的瑜伽教學影片。

探索並尋找一款適合您和其他設計愛好者的電視

輕鬆將功能逐一比對，選擇最適合的電視。² ⁸

Table Caption
Features OLED T4 OLED M5 OLED G5
LG OLED T4 產品影像
OLED T4
LG OLED M5 產品影像
OLED M5
LG OLED G5 產品影像
OLED G5
顯示屏 LG SIGNATURE OLED LG SIGNATURE OLED (97 吋) LG OLED evo (83、77、65 吋) LG OLED evo
真無線 真無線 真無線 -
設計 全球首款透明 OLED 電視 One Wall Design One Wall Design (83、77、65、55 吋)
尺寸 77 吋 最大為 97 吋 (97、83、77、65 吋) 最大為 83 吋 (83、77、65、55 吋)
處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器 αlpha 11 Gen2 AI 處理器
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選購電視小貼士

如何為您的空間選擇合適的電視尺寸？>

電視畫質如何才稱得上優質？>

AI 電視如何提升智能電視的性能？>

瀏覽所有電視購買指南 >

¹功能或因型號和屏幕尺寸而有所差異。請參閱產品頁面以獲得詳細規格。

²此結果並不代表對 LGE 或其產品的認可。瀏覽 https://www.tomsguide.com/ 以了解更多詳情。

³模擬屏幕影像。

⁴LG OLED 型號支援 Dolby Vision™、HDR10 及 HLG。而 LG QNED 型號則支援 HDR10 及 HLG。

⁵Ambient Filmmaker Mode 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
 Ambient Filmmaker Mode 可同時支援 Dolby Vision。
 Ambient Filmmaker Mode 在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式上自動啟動。

⁶某些功能的支援或因應地區而有所差異。

 

⁷83/77/65/55 吋的 LG OLED G5 僅在支援 165Hz 的遊戲或電腦輸入下才能以 165Hz 運作。而在 Dolby Vision 內容上，更新率可達 144Hz。

⁸HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

⁹VRR 範圍由 60Hz 至 165Hz，經認証符合 HDMI 2.1 規格。實際性能或因設定、網絡連接及使用環境而有所差異。

¹⁰遊戲中心的支援或因地區而有所差異。
  雲端遊戲服務和遊戲中心內遊戲的支援或因地區而有所差異。
  部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

 

¹¹ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。
  相關功能的支援或因型號而異。83、77、65、55 吋 LG OLED G5 通過 ClearMR 10000 認證，而 83、77、65 吋 LG OLED M5、LG OLED C5 通過 ClearMR 9000 認證

¹²提供的影視內容 (包括體育頻道) 和應用程式或因應產品和地區而有所不同。每個體育應用程式及其相關服務需要另行訂閱。

¹³兩個螢幕上的畫質/音效設定相同。
  Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
  AirPlay 2、HomeKit 及 Google Cast  的支援或因應不同地區和語言而有所差異。

¹⁴全球首款透明電視乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。
  經內部測試確定，產品透明度為 43%，具體數值或視乎實際使用環境和條件而異。

 

¹⁵4K 144Hz 適用於 83/77/65 吋 LG OLED M5。144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
  LG 無線 OLED 電視是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的連接。
  將 Zero Connect Box 放置於櫃內時，因應物料和厚度或會造成訊號干擾。
  Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
  設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
  電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。
  購買電視時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。

¹⁶ 不受限制功能中的圖片為 LG SIGNATURE OLED M5 電視。

¹⁷邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。
  83/77/65/55 吋 LG OLED G5 採用 One Wall Design。

¹⁸顯示模擬場景。
  產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
  內置電池支援長達 3 小時無線使用 (3 小時是以標準模式為基礎計算，但電池的實際用量會視乎使用情況而有差別)。
  StanbyME 只支援以 Wi-Fi 為基礎的內容，所以必須連接到無線網絡。
  產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
  視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
  產品並不防水。
  主屏幕和支援的應用程式可能因應不同地區而有差別，而且可能會在沒有預早通知下改變。