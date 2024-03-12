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iF 設計大獎
- 金質獎
提供 4K 無線影音傳輸的
全球首款透明
真無線 OLED 電視
前所未見 實現眼前
提供 4K 無線影音傳輸的全球首款透明真無線 4K OLED 電視，體驗其從透明到黑色背景的精細解像度，帶來超乎預期的驚喜。
締造超現實空間
在透明模式下，觀看內容與您的空間完美融合。切換至黑色非透明模式，享受令人屏息的 4K OLED 畫質。
*LG SIGNATURE OLED T 電視的 T-Curtain Call 功能透過實體遮光背板啟用。
*本影片的場景變化為模擬影像，僅供說明之用。
以透明螢幕才能提供的內容體驗未來科技，T-Home、T-Objet 和 T-Bar 帶來擴增實境 (AR) 體驗
以全新方式檢視資訊
T-Bar 以精緻的設計、賞心悅目的方式提升資訊顯示的層次，讓人輕鬆獲取新聞、天氣、日期等最新資訊。
*因應不同地區及網絡連接，顯示的內容或有所減少或限制。
*以上的支援功能、選單和應用程式或因應地區而有所差異，並且在發佈時或會有所不同。
*webOS 主頁的 UI 設計和配置已進行變更，以最佳方式利用透明螢幕。
*T-Objet 和 T-Bar 提供各種螢幕設定/模式，方便您使用。
*T-Contents 可用於透明和黑色非透明兩種模式。
以全新的透明技術，超越一般透視顯示的設計。選擇一部隨心隱藏、專屬於您的電視。
我們的 Zero Connect Box 以低延遲技術傳輸無失真 4K 畫質影像。移除雜亂的連接線，免除複雜的有線設定所帶來的不便，並享受各種內容。
*Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
*電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。
*購買 Zero Connect Box 時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。
組合式層架 極致精緻
選購組合式層架，善用您的空間。獨一無二的構造，
帶來同樣獨一無二的觀賞體驗。
*組裝架另行發售。
*LG SIGNATURE OLED T 組合式層架可放置在電視的右側或左側，並可根據用戶的喜好拆卸。實際安裝方式及效果或有所不同。請查閱安裝指引以了解詳情。
出色優秀的影音清晰度
*FILMMAKER MODE™ 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*本頁面的圖像僅供參考。請參閱圖庫影像，以了解更精確的內容。
*所有影像均為模擬影像。
*組裝架另行發售。
*經內部測試確定，產品透明度為 43%，具體數值或視乎實際使用環境和條件而異。
*無線 OLED 電視是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的連接。
*經 NVIDIA G-SYNC® Compatible 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。
*基於符合 ISO/IEC 29170-2 標準的內部測試結果，並無影像失真；測量結果或因連接狀態而有所差異。