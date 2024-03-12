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77 吋 LG SIGNATURE OLED T 全球首款透明真無線 4K OLED 電視

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77 吋 LG SIGNATURE OLED T 全球首款透明真無線 4K OLED 電視

OLED77T4PCA

77 吋 LG SIGNATURE OLED T 全球首款透明真無線 4K OLED 電視

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  • LG SIGNATURE OLED T 正視圖，12 年來世界第一的 OLED 標誌，LG SIGNATURE OLED T 標誌，兩者均嵌在背景上方，背景在透明螢幕上描繪出海岸上方的月亮。Zero Connect Box 具備 4K 120 Hz 無線影音傳輸功能，可連接至電視，並從盒子中發出 Wi-Fi 訊號。
  • LG SIGNATURE OLED T 正視圖，12 年來世界第一的 OLED 標誌，LG SIGNATURE OLED T 標誌，兩者均嵌在背景上方，背景在透明螢幕上描繪出海岸上方的月亮。具備 4K 120 Hz 無線影音傳輸功能的 Zero Connect Box 連接至放置在附加組合式層架上的電視，Wi-Fi 訊號從盒子中發出。
  • LG SIGNATURE OLED T 螢幕略向左傾的側視圖，在透明螢幕上描繪出海岸上方的月亮。具備 4K 120 Hz 無線影音傳輸功能的 Zero Connect Box 連接至放置在附加組合式層架上的電視，WiFi 訊號從盒子中發出。
  • 在頂層公寓的客廳中，LG Signature OLED T 放置在全景落地窗邊，外面是水邊城市景觀。電視螢幕上顯示著一艘遊艇，但因電視使用透明模式，所以遊艇看起來像是飄浮在外面的水面上一樣。
  • LG SIGNATURE OLED T 在透明螢幕上顯示描繪在海岸上方的月亮。LG SIGNATURE OLED T 置於房間中央，可看到懸崖邊的海景。右邊是一張床和一張躺椅。
  • LG SIGNATURE OLED T 顯示被雪覆蓋的綠樹。
  • LG SIGNATURE OLED T 顯示 LG webOS 主畫面。由於電視處於透明模式，因此 UI 看起來就像是飄浮在空中，與現實融為一體。標題為：T-Contents，專為透明螢幕而設，與現實融為一體。
  • LG Signature OLED T 置於現代客廳中央，描繪一位舞者。Zero Connect Box 放在梳化旁邊的小桌上。
  • LG SIGNATURE OLED T 的正視圖，顯示物件放置在左右組合式層架上。
  • LG SIGNATURE OLED T 的側視圖，Zero Connect Box 放置在正下方的地板上。
  • LG SIGNATURE OLED T 的後視圖，拉上陰影以顯示黑色背景和 Zero Connect Box 的背面。
  • Zero Connect Box 前視圖。
  • Zero Connect Box 後視圖。
  • LG SIGNATURE OLED T 及模組式層架的正視圖，以及顯示著尺寸的 LG SIGNATURE OLED T 側視圖。
  • 顯示著尺寸的 Zero Connect Box 小角度向左傾斜視圖。
LG SIGNATURE OLED T 正視圖，12 年來世界第一的 OLED 標誌，LG SIGNATURE OLED T 標誌，兩者均嵌在背景上方，背景在透明螢幕上描繪出海岸上方的月亮。Zero Connect Box 具備 4K 120 Hz 無線影音傳輸功能，可連接至電視，並從盒子中發出 Wi-Fi 訊號。
LG SIGNATURE OLED T 正視圖，12 年來世界第一的 OLED 標誌，LG SIGNATURE OLED T 標誌，兩者均嵌在背景上方，背景在透明螢幕上描繪出海岸上方的月亮。具備 4K 120 Hz 無線影音傳輸功能的 Zero Connect Box 連接至放置在附加組合式層架上的電視，Wi-Fi 訊號從盒子中發出。
LG SIGNATURE OLED T 螢幕略向左傾的側視圖，在透明螢幕上描繪出海岸上方的月亮。具備 4K 120 Hz 無線影音傳輸功能的 Zero Connect Box 連接至放置在附加組合式層架上的電視，WiFi 訊號從盒子中發出。
在頂層公寓的客廳中，LG Signature OLED T 放置在全景落地窗邊，外面是水邊城市景觀。電視螢幕上顯示著一艘遊艇，但因電視使用透明模式，所以遊艇看起來像是飄浮在外面的水面上一樣。
LG SIGNATURE OLED T 在透明螢幕上顯示描繪在海岸上方的月亮。LG SIGNATURE OLED T 置於房間中央，可看到懸崖邊的海景。右邊是一張床和一張躺椅。
LG SIGNATURE OLED T 顯示被雪覆蓋的綠樹。
LG SIGNATURE OLED T 顯示 LG webOS 主畫面。由於電視處於透明模式，因此 UI 看起來就像是飄浮在空中，與現實融為一體。標題為：T-Contents，專為透明螢幕而設，與現實融為一體。
LG Signature OLED T 置於現代客廳中央，描繪一位舞者。Zero Connect Box 放在梳化旁邊的小桌上。
LG SIGNATURE OLED T 的正視圖，顯示物件放置在左右組合式層架上。
LG SIGNATURE OLED T 的側視圖，Zero Connect Box 放置在正下方的地板上。
LG SIGNATURE OLED T 的後視圖，拉上陰影以顯示黑色背景和 Zero Connect Box 的背面。
Zero Connect Box 前視圖。
Zero Connect Box 後視圖。
LG SIGNATURE OLED T 及模組式層架的正視圖，以及顯示著尺寸的 LG SIGNATURE OLED T 側視圖。
顯示著尺寸的 Zero Connect Box 小角度向左傾斜視圖。

主要功能

  • 全球首款透明、真無線 4K OLED 電視
  • T-Curtain Call、T-Content、T-Bar
  • Zero Connect
  • 模組式設計
  • alpha 11 Gen2 4K AI 處理器
更多

iF 設計大獎
- 金質獎

提供 4K 無線影音傳輸的
全球首款透明
真無線 OLED 電視 

鯨魚游向 LG SIGNATURE OLED T 的左側角落，水位下降露出透明螢幕。畫面拉遠，顯示 LG SIGNATURE OLED T 置於門廳，面向坐在梳化上的人們，鯨魚繼續游過透明螢幕，映襯著夜空中的城市天際線。

前所未見　實現眼前

提供 4K 無線影音傳輸的全球首款透明真無線 4K OLED 電視，體驗其從透明到黑色背景的精細解像度，帶來超乎預期的驚喜。

締造超現實空間

不同場景展示 LG Signature OLED T 在透明模式下的超現實視覺效果。城市景觀與煙火、一隻鳥在小樹上啄食東西，以及大型水族館內的魚群。所有場景看起來就像是在現實中發生，但這只是 LG Signature OLED T 上顯示的視覺效果與現實中的實際背景融為一體。

LG Signature OLED T 放置於三種不同客廳環境。在不同的空間中，LG Signature OLED T 都處於透明模式，電視上的視覺效果彷彿懸浮於半空中，為房間增添了一絲精緻感。

LG SIGNATURE OLED T 重新定義一切可能，帶來了令人屏息的超現實觀賞體驗。

不同角度顯示透明模式下 LG Signature OLED T 的 T-Contents。其中一個為資訊列的特寫。另一個為 LG webOS 圖示，彷彿浮在半空中。另一個為月亮的視覺效果，與窗外實際的夜晚地平線融為一體。

T-Contents 帶來突破性的視覺效果。透明顯示屏提供具前瞻性的內容互動。

T-Curtain Call

T-Curtain Call

從透明螢幕到黑色螢幕的無縫轉換，全部支援 4K OLED 顯示

LG SIGNATURE OLED T 在透明螢幕上顯示一棵綠色的樹。隨著季節轉入冬季，背板上升、雪花飄落在樹上。

在透明模式下，觀看內容與您的空間完美融合。切換至黑色非透明模式，享受令人屏息的 4K OLED 畫質。

*LG SIGNATURE OLED T 電視的 T-Curtain Call 功能透過實體遮光背板啟用。

*本影片的場景變化為模擬影像，僅供說明之用。

T-Contents

T-Contents

專為透明螢幕而設計，與現實融為一體

LG SIGNATURE OLED T 螢幕顯示 T-Home，然後切換至 Always Ready 功能，在此選擇名為 Aquarium 的 T-Objet。LG Signature OLED T 的透明螢幕上描繪了水族館場景。

以透明螢幕才能提供的內容體驗未來科技，T-Home、T-Objet 和 T-Bar 帶來擴增實境 (AR) 體驗

以全新方式檢視資訊

T-Bar 以精緻的設計、賞心悅目的方式提升資訊顯示的層次，讓人輕鬆獲取新聞、天氣、日期等最新資訊。

*因應不同地區及網絡連接，顯示的內容或有所減少或限制。

*以上的支援功能、選單和應用程式或因應地區而有所差異，並且在發佈時或會有所不同。

*webOS 主頁的 UI 設計和配置已進行變更，以最佳方式利用透明螢幕。

*T-Objet 和 T-Bar 提供各種螢幕設定/模式，方便您使用。

*T-Contents 可用於透明和黑色非透明兩種模式。

Open Space

開放式空間

為您的室內裝飾增添新的亮點

LG SIGNATURE OLED T 在透明螢幕上顯示描繪在海岸上方的月亮。LG SIGNATURE OLED T 置於房間中央，可看到懸崖邊的海景。右邊是一張床和一張躺椅。

以全新的透明技術，超越一般透視顯示的設計。選擇一部隨心隱藏、專屬於您的電視。

LG Signature OLED T 置於現代客廳中央，描繪一位舞者。Zero Connect Box 放在梳化旁邊的小桌上。

真無線創新技術
讓您感受自由

自由擺放，盡用您的空間。透過全球首款透明真無線 OLED 電視，體驗 4K 無失真的畫質和身臨其境的音效。

我們的 Zero Connect Box 以低延遲技術傳輸無失真 4K 畫質影像。移除雜亂的連接線，免除複雜的有線設定所帶來的不便，並享受各種內容。

*Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。

*電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。

*購買 Zero Connect Box 時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。

組合式層架　極致精緻

選購組合式層架，善用您的空間。獨一無二的構造，

帶來同樣獨一無二的觀賞體驗。

LG SIGNATURE OLED T 展示一隻貓在透明螢幕上跳躍的場景，同時顯示背後的室內空間。物件放置在組合式層架的左右兩側。另一部透明電視靠著窗戶放置，展示屋外的冬日風景。螢幕上是飄落的花瓣。回到第一場景中的 LG SIGNATURE OLED T，螢幕現在顯示三個陶器物件，從模糊的線條到堅固的物件。

在透明螢幕上顯示抽象背景的 LG SIGNATURE OLED T 正視圖。 LG SIGNATURE OLED T 顯示 T-Bar，在大都會背景下顯示時間和天氣。

*組裝架另行發售。

*LG SIGNATURE OLED T 組合式層架可放置在電視的右側或左側，並可根據用戶的喜好拆卸。實際安裝方式及效果或有所不同。請查閱安裝指引以了解詳情。

出色優秀的影音清晰度 

LG 的 alpha 11 4K AI 處理器亮起藍紫色漸層燈光，並從中射出彩色光束。更多閃電出現在主機板上，並延伸至更遠。

alpha 11 Gen2
AI 處理器

極致精煉的智慧，為每個像素進行最佳化，並將音效調整至預想的音調。

半透明細節帶來的視覺精準度

OLED 明亮光彩幫助透明電視提供更豐富的內容。Dolby Vision 和 FILMMAKER MODE™ 絕不容許失真畫質。

豐富音效從透明螢幕釋出

Dolby Atmos 可提升音效，填滿指定空間，帶來身臨其境的影院體驗。

*FILMMAKER MODE™ 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*本頁面的圖像僅供參考。請參閱圖庫影像，以了解更精確的內容。

*所有影像均為模擬影像。

*組裝架另行發售。

*經內部測試確定，產品透明度為 43%，具體數值或視乎實際使用環境和條件而異。

*無線 OLED 電視是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的連接。

*經 NVIDIA G-SYNC® Compatible 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。

*基於符合 ISO/IEC 29170-2 標準的內部測試結果，並無影像失真；測量結果或因連接狀態而有所差異。

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