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*以上的支援功能、選單和應用程式或因應地區而有所差異，並且在發佈時或會有所不同。

*webOS 主頁的 UI 設計和配置已進行變更，以最佳方式利用透明螢幕。

*T-Objet 和 T-Bar 提供各種螢幕設定/模式，方便您使用。

*T-Contents 可用於透明和黑色非透明兩種模式。