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享受創新無線自由、媲美有線電視性能 - 只在 LG 真無線電視
*真無線技術經 NVIDIA G-SYNC® Compatible 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。
全球首款提供 4K 144Hz 影音傳輸的真無線電視
我們的 Zero Connect Box 以低延遲技術傳輸 4K 無失真畫質影像，助您移除雜亂的連接線，免除複雜線路帶來的不便，盡情享受各種內容。
*全球首款乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。
*4K 144Hz 適用於 83/77/65 吋 OLED M5 和 QNED9M 型號。其他真無線型號的更新率為 120Hz。
*無線 OLED 電視是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的連接。
*將 Zero Connect Box 放置於櫃內時，因應物料和厚度或會造成訊號干擾。
享受媲美有線電視、視覺上無失真的細節和畫質
觀看影視內容時不會有畫質下降的問題，同時將延遲減到最低。最先進的無線影音傳輸技術，可提供媲美有線電視的驚人視覺效果和豐富音景。
*根據 ISO/IEC 29170-2 內部測試結果顯示視覺上無失真，實際表現取決於設定、環境條件和使用量。
以超低延遲的無線方式暢玩遊戲
我們的無線傳輸兼容 Nvidia G-Sync，並獲得 AMD FreeSync 認證，即使透過無線傳輸也能確保低延遲及身歷其境的遊戲體驗。以高達 144Hz 的 4K 畫質無間斷暢玩遊戲。
*相關功能的支援或因型號而異。
*經 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。
*144Hz 模式適用於 83/77/65 吋 OLED M5 型號。
*144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。
*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。
*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。
*實際性能或因設定、網絡連接及使用環境而有所差異。
突破有線電視的限制，享受
無拘無束的自由
使用 Zero Connect Box，輕鬆實現無縫貼合式掛牆安裝
輕鬆將電視掛牆安裝，省去繁瑣步驟。可透過 Zero Connect Box 將其他裝置無線連接至電視，而無需額外修改牆面，省去可能產生的額外安裝費用。
探索真無線自由帶來的方便性
*Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
*電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。
*購買電視時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。
廣受全球認可、屢獲殊榮的真無線技術
探索 LG 真無線電視
LG SIGNATURE OLED T
透明顯示結合真無線技術
提供 4K 無線影音傳輸的全球首款透明真無線 OLED 電視。
LG OLED evo AI M5
我們迄今最先進的真無線電視
提供 4K 144Hz 影音傳輸的真無線 OLED 電視。
*所有影像均為模擬影像。
*T4：全球首款透明電視乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。
*經內部測試確定，產品透明度為 43%，具體數值或視乎實際使用環境和條件而異。
*M4：全球首款 144Hz 無線電視乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。