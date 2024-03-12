探索 LG 真無線電視

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享受創新無線自由、媲美有線電視性能 - 只在 LG 真無線電視

大型字體：真無線。客廳空間中，展現出掛牆安裝的電視，下方是雜亂連接的電線和裝置。設置消失，繼而展示 LG 真無線電視的無線優點，取而代之的是無線連接的 LG Soundbar。之後展示客廳的其他部分，可以看到 Zero Connect Box 和其他裝置整齊地藏在一張邊桌下方。

*真無線技術經 NVIDIA G-SYNC® Compatible 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。

全球首款提供 4K 144Hz 影音傳輸的真無線電視

我們的 Zero Connect Box 以低延遲技術傳輸 4K 無失真畫質影像，助您移除雜亂的連接線，免除複雜線路帶來的不便，盡情享受各種內容。

展示不同的客廳，每個客廳都有一部掛牆安裝的 LG 真無線電視。每個空間中的設置都井然有序。Zero Connect Box 隱藏在一張邊桌下方。螢幕上的內容以類似 4K 的解像度呈現，突顯 144Hz 影音傳輸適用於電影、音樂和遊戲等不同內容。

*全球首款乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。 

*4K 144Hz 適用於 83/77/65 吋 OLED M5 和 QNED9M 型號。其他真無線型號的更新率為 120Hz。

*無線 OLED 電視是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的連接。

*將 Zero Connect Box 放置於櫃內時，因應物料和厚度或會造成訊號干擾。

享受媲美有線電視、視覺上無失真的細節和畫質

觀看影視內容時不會有畫質下降的問題，同時將延遲減到最低。最先進的無線影音傳輸技術，可提供媲美有線電視的驚人視覺效果和豐富音景。

從洞穴內部望向洞口的視角。洞穴的岩石和水晶結構非常細緻，看起來充滿超現實感。這個場景突顯了 LG 真無線電視無失真的畫質。

*根據 ISO/IEC 29170-2 內部測試結果顯示視覺上無失真，實際表現取決於設定、環境條件和使用量。

以超低延遲的無線方式暢玩遊戲

我們的無線傳輸兼容 Nvidia G-Sync，並獲得 AMD FreeSync 認證，即使透過無線傳輸也能確保低延遲及身歷其境的遊戲體驗。以高達 144Hz 的 4K 畫質無間斷暢玩遊戲。

客廳空間中掛牆安裝的 LG 真無線電視。螢幕上顯示 4K 的賽車遊戲。畫面逐漸拉近至遊戲內，突顯電視的沉浸式體驗。隨著汽車加速穿越賽道，144Hz 更新率和流暢的遊戲畫面就展現出來。
Nvidia G-Sync、AMD FreeSync Premium 及其他遊戲相關認證也一同顯示。

*相關功能的支援或因型號而異。

*經 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync 驗證，可降低畫面卡頓、輸入延遲，以及閃爍表現。

*144Hz 模式適用於 83/77/65 吋 OLED M5 型號。

*144Hz 模式僅適用於支援 144 Hz 的遊戲或畫面輸入的電腦。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。

*實際性能或因設定、網絡連接及使用環境而有所差異。

突破有線電視的限制，享受
無拘無束的自由

不受限制

Zero Connect Box 安裝簡易。無需直接連接電視，讓您隨意設計自己的空間。

不受干擾

將您的空間轉變為令人賞心悅目的環境。保持一切整潔有序，告別電視周遭雜亂的連接線。

無憂無慮

將所有裝置連接至 Zero Connect Box 而非電視，輕鬆打造完美的娛樂設置。

使用 Zero Connect Box，輕鬆實現無縫貼合式掛牆安裝

輕鬆將電視掛牆安裝，省去繁瑣步驟。可透過 Zero Connect Box 將其他裝置無線連接至電視，而無需額外修改牆面，省去可能產生的額外安裝費用。

並排比較有線電視和 LG 真無線電視的安裝方式。在有線電視方面，似乎需要額外施工，才能將所有其他裝置隱藏在電視後方。透過縫隙仍可看到雜亂的裝置和電線。標籤上寫著：入牆安裝需額外收費。在 LG 真無線電視方面，電視整潔地掛牆安裝。看不到任何電線或裝置。標籤上寫著：安裝方便、符合成本效益。

探索真無線自由帶來的方便性

高級頂層住宅客廳的落地窗前，城市天際線清晰可見。LG 真無線電視和 LG Soundbar 均採用掛牆安裝。空間設計非常精緻整齊。在其中一張邊桌下，幾乎看不到 Zero Connect Box。
場景展示 Zero Connect Box 如何讓一切變得簡單方便。在其中一個場景中，其他週邊裝置連接至一張邊桌下方的 Zero Connect Box。在另一個場景中，展示了 Zero Connect Box 如何輕鬆地隱藏在有門的邊桌隔間內。

*Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。

*電視螢幕和 Zero Connect Box 需要以電線連接。

*購買電視時，可能會送上 LG OLED evo 或 LG OLED Signature 的 Zero Connect Box。

廣受全球認可、屢獲殊榮的真無線技術

OLED M3 榮獲 What Hi-Fi 頒發的獎項。評論摘錄提到，它為未來數年的電視無線化奠下基石。
OLED M5 榮獲 Reviewed 頒發的獎項。評論摘錄提到，M5 的無線功能有助提升畫質和訊號的所有相關指標。

探索 LG 真無線電視

LG SIGNATURE OLED T

透明顯示結合真無線技術

提供 4K 無線影音傳輸的全球首款透明真無線 OLED 電視。

了解更多

LG OLED evo AI M5

我們迄今最先進的真無線電視

提供 4K 144Hz 影音傳輸的真無線 OLED 電視。

*所有影像均為模擬影像。

*T4：全球首款透明電視乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。

*經內部測試確定，產品透明度為 43%，具體數值或視乎實際使用環境和條件而異。

*M4：全球首款 144Hz 無線電視乃相對於配備調諧器以用於廣播的傳統電視而言。