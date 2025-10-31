We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam Q 4K 超高清迷你便攜式投影機 (2026) | 最大 120 吋屏幕尺寸 、DCI-P3 154% (Overall)、RGB 鐳射、600 ANSI 流明、自動畫面調整
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*根據內部測試，與之前的 CineBeam Q 型號 (HU710PB) 相比，亮度從 500 提升至 600 ANSI 流明。
隨時隨地享受影院級體驗
投影機設計精巧但功能齊全，讓您隨時隨地享受影院級體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
一如既往的小巧尺寸，
一如既往的清晰畫面。
4K 超高清解像度即使投影 120 吋畫面，亦能呈現銳利細節與逼真清晰度。DCI-P3 154% 廣闊色域和 450,000:1 高對比度帶來鮮豔色彩和深邃對比，締造身臨其境般的觀賞體驗 - 更比前代 CineBeam Q 明亮 20%。
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*屏幕尺寸或因應投影距離而有所不同。
*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
*根據內部測試，與之前的 CineBeam Q 型號 (HU710PB) 相比，亮度從 500 提升至 600 ANSI 流明。
畫面亮度提升 20%
CineBeam Q 具備 600 ANSI 流明亮度，提升達 20%**，讓每個場景都比以往更引人入勝。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**根據內部測試，與之前的 CineBeam Q 型號 (HU710PB) 相比，亮度從 500 提升至 600 ANSI 流明。
廣闊色域 細節自然呈現
CineBeam Q 高達 154% DCI-P3 (Overall) 的廣闊色域，帶來精準生動的色彩呈現。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
三色鐳射技術帶來豐富紛呈的色彩
RGB 鐳射技術呈現飽滿色彩與高亮度畫面，帶來更真實的觀賞體驗。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*RGB 鐳射技術為紅、綠、藍三色提供獨立光源。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
深邃黑色呈現豐富細節
450,000:1 對比度呈現清晰細節與深邃純黑，提升場景深度。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
小巧簡約設計
雖然體積輕巧，投影機性能表現卻令人震撼。其簡約設計易於移動，可隨意擺放，並完美融入任何空間。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
輕鬆掌握
CineBeam Q 配備可旋轉的手柄，同時可作為支架使用。創新設計讓您易於攜帶，於室內及戶外都能輕鬆投影。360° 旋轉手柄讓您在任何表面 - 牆壁、屏幕，甚至天花板上 - 享受 4K 投影內容。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
簡單設定 精彩體驗
CineBeam Q 的智能調整功能可適應各種空間，確保快速輕鬆完成設置，為您省卻麻煩。
自動畫面調整
CineBeam Q 自動調整對焦和梯形校正，讓畫面設置更快速、輕鬆。
畫面縮放/位移
輕鬆調整畫面大小和位置，完美配合牆身空間。
牆面顏色調整
提供 8 種預設牆面顏色選擇，帶來最理想的畫面設定。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。
*屏幕距離如超過 2m，或放置角度超過 25 度，自動畫面調整功能或無法正常運作。
*LG CineBeam Q 投影機 (PU600U) 的畫面縮放/位移功能可能需要用戶更新後才能使用。
*畫面縮放和位移功能將於 2026 年 1 月起，透過自動軟件更新提供，需將裝置連接至互聯網。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
準備就緒，隨時連接
1) *您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網絡。此投影機支援 AirPlay 2，需配備 iOS 12.3 或以上版本或 macOS 10.14.5 或以上版本。
**支援 Android 或 Windows 8.1 或以上版本。
***視乎 Wi-Fi 環境和外部連接裝置的韌體版本，此功能或無法正常運作。
***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
2) *支援 BT 5.0 及以上版本。兩個連接裝置間的音效或不完全匹配。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
3) *模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此投影機沒有內置電池。需要連接電源線或外部電池 (20V/3.25A 或更高) 才能運作。
兼容各種介面
CineBeam Q 與支援多種連接埠，可輕鬆連接不同裝置。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*透過 USB Type-C 連接埠連接外部裝置時，可支援 4K 30Hz，但不支援 HDR。
*此投影機沒有內置電池。需要連接電源線或外部電池才能運作。
透過 AI 投影重新定義您的空間
利用 LG CineBeam 投影機，將人工智能生成的視覺內容* 投射到牆上，重新構想您的空間。創作完美配合心情的個人化 AI 影像**，即時將您的室內環境轉化為創新設計。
*要使用這項服務，必須透過 LG Content Store 下載 Jector AI 應用程式並另行註冊帳戶。Jector AI 適用於搭載 webOS 6.0、webOS 23 或 webOS 24 的型號。
**每月需支付 6.99 美元的訂閱費用以生成超過三張 AI 圖像，無論是否包含音訊。
***影像生成時間或因應影像複雜性而有所差異。
***Jector AI 僅支援英文和韓文。
LG 投影計算機
它適合我的空間嗎？
使用 LG 投影計算器模擬在您空間中的 LG 投影機，確保適用於您的空間。
What's in the box
1/2. 變壓器+電源線，3. 遙控器
主要規格
Native Resolution - Native Resolution
4K UHD (3840 x 2160)
Brightness (ANSI Lumen) - Brightness (ANSI Lumen)
600
Light Source - Type
3Ch Laser
(R, G, B)
Contrast Ratio - Contrast Ratio
450,000:1
Features - Digital Keystone Correction
Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)
Sound - Output
4W Mono
Features - Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Yes (up to 4K/30Hz)
Features - Screen Share (Wireless Mirroring with MiraCast supporting device)
Yes (up to 4K/30Hz)
Projection Lens - Zoom
Fixed
所有規格
ASPECT RATIO
Aspect Ratio Control
16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Vertical Zoom
BRIGHTNESS (ANSI LUMEN)
Brightness (ANSI Lumen)
600
CONTRAST RATIO
Contrast Ratio
450,000:1
DESIGN
Cabinet Color
Top/Bottom: Silver
Front/Rear: Black
Kensington Lock
Yes
Local Key
One Key
FEATURES
Black Level Control
Yes
Bluetooth AV Sync Control
Yes
Bluetooth Sound out
Yes
Color gamut setting (Expert control)
Yes
Color Management System (Expert control)
Yes
Color Temperature Adjustment
Yes
Contents Sharing (with DLNA supporting device)
Yes
Contents Store / LG Smart World (App Store)
Yes
Contents Suggestion
Yes
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)
Dynamic Color (Expert control)
Yes
Dynamic Contrast (Expert control)
Yes
Eco Function - Auto Off / Auto Sleep
Yes
Eco Function - Automatic Standby / Auto Power Off
Yes
Eco Function - Energy Saving Mode
Yes (Min/Med/Max)
Eco Function - Sleep Timer
Yes
Eco Function - Time Power On/Off
Yes (On / Off)
Gamma Correction (Expert control)
Yes
HDMI ARC(Audio Return Channel)
Yes (eARC)
HDMI simplink(CEC)
Yes
HID (Keyboard/Mouse/GamePad Connection Thru USB)
Yes
Image Flip
Yes (Horizontal/Vertical)
Internet Browser
Yes
LG Sound Sync(with Sound Bar)
Yes
Noise Reduction
Yes
Platform (OS, UI)
webOS 24 (Smart)
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
Yes
Premium CP
Yes
Processor
Quad Core
Quick(Instant) Power on/off
Yes (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
Screen Share (Wireless Mirroring with MiraCast supporting device)
Yes (up to 4K/30Hz)
Self Diagnosis
Yes
Setting Guide
Yes
Store Mode
Yes
Super Resolution (Expert Control)
Yes (4K)
Upscaler
Yes (4K)
USB Host (Movie, Music, Photo)
Yes
White balance setting (Expert control)
Yes
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
Yes (OCF/UEI IoT not supported)
Background Image
Yes
Voice Recognition - Buit-in
LG ThinQ (Through Magic Remote)
AI Speaker Compatibility
Apple Homekit works-with
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Yes (up to 4K/30Hz)
HDCP
HDCP2.2
HDR
HDR10, HLG
HDR Tone Mapping
Yes (Auto, Dynamic/frame by frame)
TruMotion
Yes (up to 4096x2160)
Real Cinema
Yes (up to 4096x2160)
FILMMAKER mode
Yes
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
Yes
Auto Keystone
Yes (Auto Screen Adjustment)
Smooth Gradation
Yes
Bluetooth Surround Mode
Yes
INPUT SIGNAL COMPATIBILITY
Digital(HDMI)
Up to 4K (4096x2160)
(60Hz, 50Hz, 24Hz)
LIGHT SOURCE
Life Hours
20,000 Hrs
Type
3Ch Laser
(R, G, B)
重量
Net Weight (kg or g)
1.49kg
NATIVE RESOLUTION
Native Resolution
4K UHD (3840 x 2160)
NOISE
Energy Saving Max. (Eco)
25
Energy Saving Min. (Bright)
29
Energy Saving Med.
27
PROJECTION IMAGE
Screen Size
50" ~ 120"
Standard (lens to wall)
80"@2.13m
100"@2.66m
Throw Ratio
1.2
PROJECTION LENS
Focus (Auto / Manual)
Motorized, Auto
Zoom
Fixed
PROJECTION OFFSET
Projection Offset
100%
PROJECTION SYSTEM
Projection System
DLP
SIZE
Net Size (mm) (W x D x H)
80 x 135 x 135
ACCESSORY
Manual (Full or Simple Book)
Simple Book
Quick User Guide (Quick Set-up Guide)
Yes
Remote Control - Normal
Yes
Conformances(Regulation)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
Adaptor
Yes
Power Cord
Yes
SOUND
Clear Voice
Yes (Clear Voice lll)
Output
4W Mono
Dolby Atmos compatible
Yes (Pass Through)
TEMPERATURE
Operation Temperature
0 ~ 40℃
UNIFORMITY
Uniformity (JBMMA 9 Point)
85%↑
POWER
Power Consumption (Max.)
65W
Power Supply
Adapter 65W(Type-C)
Stand-by Power
<0.5W