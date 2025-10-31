About Cookies on This Site

LG CineBeam Q 4K 超高清迷你便攜式投影機 (2026) | 最大 120 吋屏幕尺寸 、DCI-P3 154% (Overall)、RGB 鐳射、600 ANSI 流明、自動畫面調整

LG CineBeam Q 4K 超高清迷你便攜式投影機 (2026) | 最大 120 吋屏幕尺寸 、DCI-P3 154% (Overall)、RGB 鐳射、600 ANSI 流明、自動畫面調整

PU600U
PU600U 的正視圖，展示手柄及鏡頭
PU600U 的側視圖，展示圓形喇叭設計及頂部手柄
PU600U 的左前方斜角視圖，展示手柄及鏡頭
PU600U 的右後方斜角視圖，展示連接埠及通風系統
PU600U USP1
PU600U USP2
PU600U USP3
PU600U USP4
PU600U USP5
PU600U USP6
PU600U USP7
PU600U USP8
PU600U USP9
PU600U USP10
PU600U USP11

主要功能

  • 最大 120 吋 4K 超高清屏幕
  • DCI-P3 154% (Overall)、RGB 鐳射、對比度 450,000:1 
  • 600 ANSI 流明亮度
  • 小巧尺寸和簡約設計
  • 內置 4W 單聲道喇叭
  • 自動畫面調整、畫面縮放/位移、牆面色彩調整
更多
LG CineBeam Q

LG CineBeam Q


更明亮的影院級視覺體驗

LG CineBeam Q pu600u 投影機的側面影像。

LG CineBeam Q pu600u 投影機的側面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*根據內部測試，與之前的 CineBeam Q 型號 (HU710PB) 相比，亮度從 500 提升至 600 ANSI 流明。

'4K 超高清 120 吋屏幕、小巧簡約設計、600 ANSI 流明亮度、DCI-P3 154%、三色鐳射、450,000:1 對比度、自動畫面調整

'4K 超高清 120 吋屏幕、小巧簡約設計、600 ANSI 流明亮度、DCI-P3 154%、三色鐳射、450,000:1 對比度、自動畫面調整

隨時隨地享受影院級體驗

投影機設計精巧但功能齊全，讓您隨時隨地享受影院級體驗。

LG CineBeam Q 投影機影片。

Video of LG CineBeam Q projector.

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

畫質設計簡單設定

一如既往的小巧尺寸，
一如既往的清晰畫面。

4K 超高清解像度即使投影 120 吋畫面，亦能呈現銳利細節與逼真清晰度。DCI-P3 154% 廣闊色域和 450,000:1 高對比度帶來鮮豔色彩和深邃對比，締造身臨其境般的觀賞體驗 - 更比前代 CineBeam Q 明亮 20%。

4K UHD

3840 x 2160 解像度

DCI-P3 154%

(整體) 色域、RGB 鐳射

450,000:1

對比度

600

ANSI 流明亮度

三個人穿著綠色、黃色和藍色服裝。

4K UHD 2160p

三個人穿著綠色、黃色和藍色服裝。

FHD 1080p

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*屏幕尺寸或因應投影距離而有所不同。

*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。

*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。

*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。

*根據內部測試，與之前的 CineBeam Q 型號 (HU710PB) 相比，亮度從 500 提升至 600 ANSI 流明。

畫面亮度提升 20%

CineBeam Q 具備 600 ANSI 流明亮度，提升達 20%**，讓每個場景都比以往更引人入勝。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

**根據內部測試，與之前的 CineBeam Q 型號 (HU710PB) 相比，亮度從 500 提升至 600 ANSI 流明。

廣闊色域  細節自然呈現

CineBeam Q 高達 154% DCI-P3 (Overall) 的廣闊色域，帶來精準生動的色彩呈現。

*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。

*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

三色鐳射技術帶來豐富紛呈的色彩

RGB 鐳射技術呈現飽滿色彩與高亮度畫面，帶來更真實的觀賞體驗。

*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。

*RGB 鐳射技術為紅、綠、藍三色提供獨立光源。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

深邃黑色呈現豐富細節

450,000:1 對比度呈現清晰細節與深邃純黑，提升場景深度。

*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

小巧簡約設計

雖然體積輕巧，投影機性能表現卻令人震撼。其簡約設計易於移動，可隨意擺放，並完美融入任何空間。

拆解並重新組裝的 LG CineBeam 投影機。

LG CineBeam Q

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

輕鬆掌握

CineBeam Q 配備可旋轉的手柄，同時可作為支架使用。創新設計讓您易於攜帶，於室內及戶外都能輕鬆投影。360° 旋轉手柄讓您在任何表面 - 牆壁、屏幕，甚至天花板上 - 享受 4K 投影內容。

一個人拿著 LG CineBeam Q 投影機 360° 旋轉手柄的影像。
LG CineBeam Q 投影機連 360° 旋轉手柄的影片。
一個人透過手柄拿著 LG CineBeam Q 投影機的影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

簡單設定　精彩體驗

CineBeam Q 的智能調整功能可適應各種空間，確保快速輕鬆完成設置，為您省卻麻煩。

自動畫面調整

CineBeam Q 自動調整對焦和梯形校正，讓畫面設置更快速、輕鬆。

畫面縮放/位移

輕鬆調整畫面大小和位置，完美配合牆身空間。

牆面顏色調整

提供 8 種預設牆面顏色選擇，帶來最理想的畫面設定。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*如果遇到轉角或不平整的表面等障礙物，功能或無法正常運作。

*屏幕距離如超過 2m，或放置角度超過 25 度，自動畫面調整功能或無法正常運作。

*LG CineBeam Q 投影機 (PU600U) 的畫面縮放/位移功能可能需要用戶更新後才能使用。

*畫面縮放和位移功能將於 2026 年 1 月起，透過自動軟件更新提供，需將裝置連接至互聯網。

webOS 主頁介面和遙控器的影像。

webOS：探索各種精彩節目內容

您可以使用 webOS，透過 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內置串流平台瀏覽各種精彩節目。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*支援的服務或因應地區而有所差異。

準備就緒，隨時連接

Airplay 和螢幕分享 1)

直接從裝置螢幕鏡像輸出畫面

CineBeam Q 讓您透過 AirPlay* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置)，自由分享流動裝置和手提電腦上的娛樂內容，在巨型屏幕上盡情欣賞影片、照片和音樂。

藍牙連接和 4W 喇叭 2)

影院級環迴立體音效 

CineBeam Q 支援藍牙配對和雙音頻輸出，可同時連接兩部裝置。您還可以透過內置喇叭體驗澎湃震撼的音樂。

兼容外置移動電源 3)

透過 USB Type-C 連接移動電源，即可在戶外使用。

1) *您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網絡。此投影機支援 AirPlay 2，需配備 iOS 12.3 或以上版本或 macOS 10.14.5 或以上版本。

**支援 Android 或 Windows 8.1 或以上版本。

***視乎 Wi-Fi 環境和外部連接裝置的韌體版本，此功能或無法正常運作。

***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

2) *支援 BT 5.0 及以上版本。兩個連接裝置間的音效或不完全匹配。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

3) *模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*此投影機沒有內置電池。需要連接電源線或外部電池 (20V/3.25A 或更高) 才能運作。

兼容各種介面

CineBeam Q 與支援多種連接埠，可輕鬆連接不同裝置。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*透過 USB Type-C 連接埠連接外部裝置時，可支援 4K 30Hz，但不支援 HDR。

*此投影機沒有內置電池。需要連接電源線或外部電池才能運作。

透過 AI 投影重新定義您的空間

利用 LG CineBeam 投影機，將人工智能生成的視覺內容* 投射到牆上，重新構想您的空間。創作完美配合心情的個人化 AI 影像**，即時將您的室內環境轉化為創新設計。

LG CineBeam 投射 Jector AI 畫面的影片

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

*要使用這項服務，必須透過 LG Content Store 下載 Jector AI 應用程式並另行註冊帳戶。Jector AI 適用於搭載 webOS 6.0、webOS 23 或 webOS 24 的型號。

**每月需支付 6.99 美元的訂閱費用以生成超過三張 AI 圖像，無論是否包含音訊。

***影像生成時間或因應影像複雜性而有所差異。

***Jector AI 僅支援英文和韓文。

LG 投影計算機

它適合我的空間嗎？

使用 LG 投影計算器模擬在您空間中的 LG 投影機，確保適用於您的空間。

立即開始！

What's in the box

1/2. 變壓器+電源線，3. 遙控器

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
Table Caption
型號CineBeam Q (2026) PU600UCineBeam Q HU710PBCineBeam S PU615U
PU600U
CineBeam Q HU710PB
CineBeam S PU615U
投影技術標準標準超短焦
解像度4K 超高清 (3840 x 2160)4K 超高清 (3840 x 2160)4K 超高清 (3840 x 2160)
投影亮度600 ANSI 流明500 ANSI 流明500 ANSI 流明
光源類型RGB LaserRGB LaserRGB Laser
對比度450,000:1450,000:1450,000:1
數碼梯形校正 (4,9,15 點校正)
内置喇叭4W 單聲道3W 單聲道8W (4W 雙聲道)
USB Type-C 接口2個1個2個
智能 webOS 系統webOS 24webOS 6.0webOS 24
了解更多了解更多了解更多
列印

主要規格

  • Native Resolution - Native Resolution

    4K UHD (3840 x 2160)

  • Brightness (ANSI Lumen) - Brightness (ANSI Lumen)

    600

  • Light Source - Type

    3Ch Laser
    (R, G, B)

  • Contrast Ratio - Contrast Ratio

    450,000:1

  • Features - Digital Keystone Correction

    Edge Adjustment
    (4/9/15 Point Warping)

  • Sound - Output

    4W Mono

  • Features - Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Yes (up to 4K/30Hz)

  • Features - Screen Share (Wireless Mirroring with MiraCast supporting device)

    Yes (up to 4K/30Hz)

  • Projection Lens - Zoom

    Fixed

所有規格

ASPECT RATIO

  • Aspect Ratio Control

    16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Vertical Zoom

BRIGHTNESS (ANSI LUMEN)

  • Brightness (ANSI Lumen)

    600

CONTRAST RATIO

  • Contrast Ratio

    450,000:1

DESIGN

  • Cabinet Color

    Top/Bottom: Silver
    Front/Rear: Black

  • Kensington Lock

    Yes

  • Local Key

    One Key

FEATURES

  • Black Level Control

    Yes

  • Bluetooth AV Sync Control

    Yes

  • Bluetooth Sound out

    Yes

  • Color gamut setting (Expert control)

    Yes

  • Color Management System (Expert control)

    Yes

  • Color Temperature Adjustment

    Yes

  • Contents Sharing (with DLNA supporting device)

    Yes

  • Contents Store / LG Smart World (App Store)

    Yes

  • Contents Suggestion

    Yes

  • Digital Keystone Correction

    Edge Adjustment
    (4/9/15 Point Warping)

  • Dynamic Color (Expert control)

    Yes

  • Dynamic Contrast (Expert control)

    Yes

  • Eco Function - Auto Off / Auto Sleep

    Yes

  • Eco Function - Automatic Standby / Auto Power Off

    Yes

  • Eco Function - Energy Saving Mode

    Yes (Min/Med/Max)

  • Eco Function - Sleep Timer

    Yes

  • Eco Function - Time Power On/Off

    Yes (On / Off)

  • Gamma Correction (Expert control)

    Yes

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    Yes (eARC)

  • HDMI simplink(CEC)

    Yes

  • HID (Keyboard/Mouse/GamePad Connection Thru USB)

    Yes

  • Image Flip

    Yes (Horizontal/Vertical)

  • Internet Browser

    Yes

  • LG Sound Sync(with Sound Bar)

    Yes

  • Noise Reduction

    Yes

  • Platform (OS, UI)

    webOS 24 (Smart)

  • Plug & Play(RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

    Yes

  • Premium CP

    Yes

  • Processor

    Quad Core

  • Quick(Instant) Power on/off

    Yes (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

  • Screen Share (Wireless Mirroring with MiraCast supporting device)

    Yes (up to 4K/30Hz)

  • Self Diagnosis

    Yes

  • Setting Guide

    Yes

  • Store Mode

    Yes

  • Super Resolution (Expert Control)

    Yes (4K)

  • Upscaler

    Yes (4K)

  • USB Host (Movie, Music, Photo)

    Yes

  • White balance setting (Expert control)

    Yes

  • Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)

    Yes (OCF/UEI IoT not supported)

  • Background Image

    Yes

  • Voice Recognition - Buit-in

    LG ThinQ (Through Magic Remote)

  • AI Speaker Compatibility

    Apple Homekit works-with

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Yes (up to 4K/30Hz)

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDR

    HDR10, HLG

  • HDR Tone Mapping

    Yes (Auto, Dynamic/frame by frame)

  • TruMotion

    Yes (up to 4096x2160)

  • Real Cinema

    Yes (up to 4096x2160)

  • FILMMAKER mode

    Yes

  • HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

    Yes

  • Auto Keystone

    Yes (Auto Screen Adjustment)

  • Smooth Gradation

    Yes

  • Bluetooth Surround Mode

    Yes

INPUT SIGNAL COMPATIBILITY

  • Digital(HDMI)

    Up to 4K (4096x2160)
    (60Hz, 50Hz, 24Hz)

LIGHT SOURCE

  • Life Hours

    20,000 Hrs

  • Type

    3Ch Laser
    (R, G, B)

重量

  • Net Weight (kg or g)

    1.49kg

NATIVE RESOLUTION

  • Native Resolution

    4K UHD (3840 x 2160)

NOISE

  • Energy Saving Max. (Eco)

    25

  • Energy Saving Min. (Bright)

    29

  • Energy Saving Med.

    27

PROJECTION IMAGE

  • Screen Size

    50" ~ 120"

  • Standard (lens to wall)

    80"@2.13m
    100"@2.66m

  • Throw Ratio

    1.2

PROJECTION LENS

  • Focus (Auto / Manual)

    Motorized, Auto

  • Zoom

    Fixed

PROJECTION OFFSET

  • Projection Offset

    100%

PROJECTION SYSTEM

  • Projection System

    DLP

SIZE

  • Net Size (mm) (W x D x H)

    80 x 135 x 135

ACCESSORY

  • Manual (Full or Simple Book)

    Simple Book

  • Quick User Guide (Quick Set-up Guide)

    Yes

  • Remote Control - Normal

    Yes

  • Conformances(Regulation)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

  • Adaptor

    Yes

  • Power Cord

    Yes

SOUND

  • Clear Voice

    Yes (Clear Voice lll)

  • Output

    4W Mono

  • Dolby Atmos compatible

    Yes (Pass Through)

TEMPERATURE

  • Operation Temperature

    0 ~ 40℃

UNIFORMITY

  • Uniformity (JBMMA 9 Point)

    85%↑

POWER

  • Power Consumption (Max.)

    65W

  • Power Supply

    Adapter 65W(Type-C)

  • Stand-by Power

    <0.5W

用家意見

