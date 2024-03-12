LG OLED | Objet Collection Posé

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概覽圖僅供參考，實際產品需要電源線。準確圖示請參閱頁面頂部的圖片庫。
體驗生活的全新面向
任何角度 任意空間
Posé 位於三個室內空間。第一台位於海軍藍色牆面的角落，畫面上呈現黑色和紅色的藝術品，而桌子和海軍藍色扶手椅位於其後方的房間裡。第二台位於鹿裝飾下方的現代木炭色牆中央，畫面上顯示波浪影像。第三台是從房間中央觀看的電視背視圖，作為床前充滿藝術感的作品。
LG OLED ART
藝術家的虛擬畫布
LG 相信，藝術家會利用想像力創造出前所未有的全新數碼藝術。
*包裝盒中隨附 Magic Remote 遙控器。
另一種方式彰顯格調
Posé 在沿海的藍色主題客廳裡的背視圖，媒體架上放著雜誌。
*模擬影像僅供參考。
**媒體架的最大承重量或有所不同。
*模擬影像僅供參考。
**包裝盒中隨附電線配件整理器。
空間品味
*電視畫面上展示的作品是 Youngjun Kim 的 Bounce A (2020 年)。
Lights up the room
Posé 畫面上顯示白色蘑菇明亮而清晰的細節，影像仿佛延伸到電視邊框之外。
電視背後的精明設計
LG α9 Gen5 AI 4K 處理器芯片正在發散光束。
1.從側面拉出電視或對電視支架造成任何衝擊都可能造成損壞。
2.如果長時間存放於通風孔中，物件可能會變色。
3.排氣孔不得放置液體和重物。
4.請小心使用 Clean Cover，紡織面料可能留下污漬。
5.請小心開啟和關閉 Clean Cover 。如果 Clean Cover 掉落，可能造成傷害。
6.使用隨附的電線和配件整理器放置路由器，因為路由器不能安裝在通風孔的頂部。
7.比較基於 LG OLED 電視的 Full White 全白色測量，不包括 OLED evo 系列。。
8.Brightness Booster 亮度提升技術優化不適用於 48 及 42 吋 Posé。
主要規格
-
顯示類型
4K OLED
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
Dolby Atmos
支援
-
機身不連座檯架重量 (kg)
21
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
人工智能影像
AI Picture Pro
-
人工智能倍線技術
AI 4K Upscaling
-
動態色調配對
支援 (專業動態色調配對)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援
SMART TV
-
Apple Homekit
支援
-
Apple Airplay2
支援
-
Art Gallery
支援
-
系統
webOS 22
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
智能家電界面
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1225 x 1257 x 495
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1420 x 880 x 228
-
檯架 (闊 x 深, mm)
1212 x 495
-
機身不連座檯架重量 (kg)
21
-
機身連座檯架重量 (kg)
22.9
-
連包裝盒重量 (kg)
33.1
-
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 7.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea