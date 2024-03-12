LG OLED | Objet Collection Posé

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iF 設計大獎
LG OLED Posé
概覽圖僅供參考，實際產品需要電源線。準確圖示請參閱頁面頂部的圖片庫。
體驗生活的全新面向
任何角度 任意空間
Posé 的卓越設計可以完美融入任何室內設計，使您無論從前到後、左到右都能觀賞到其出色的外觀。1
Posé 位於三個室內空間。第一台位於海軍藍色牆面的角落，畫面上呈現黑色和紅色的藝術品，而桌子和海軍藍色扶手椅位於其後方的房間裡。第二台位於鹿裝飾下方的現代木炭色牆中央，畫面上顯示波浪影像。第三台是從房間中央觀看的電視背視圖，作為床前充滿藝術感的作品。
*從支架底座上拆下電視，即可進行掛牆式安裝。
Posé 的構想由 Moooi 於 2022 年米蘭設計週上發表
Posé 為 Moooi 的 Divine Dreams（瘋狂夢想）系列的一部分，畫面上展現現代室內裝飾，周圍的裝飾呈現從雲層中探頭出來的蝴蝶和花朵。Posé 的正視圖，是 Moooi 的 Defy Gravity（反重力場）系列的一部分，畫面上呈現老虎藝術品，地毯上模仿層巒疊嶂。Posé 的背視圖，是 Moooi 的 Defy Gravity（反重力場）系列的一部分，其電線和配件整理器中裝有以太空為主題的書籍。Moooi 構思的 LG OLED 標誌。
*二十年來，Moooi 以新奇的創新設計啟發和吸引著世界。企業於 2001 年成立，目前由 Marcel Wanders 和 Robin Bevers 所領導。Moooi 的名字來源於荷蘭語中美麗一詞——Mooi。品牌名稱中的第三個「O」代表著美麗和獨特的額外價值。Moooi 不會告訴設計師該做什麼，而是傾聽設計師想做什麼，並實現他們的夢想。不拘一格的作風、於商業與文化之間尋找平衡。這些作品觸發並建立交流，讓您的環境更特別，品味非凡生活。
*包裝盒中隨附 Magic Remote 遙控器。
另一種方式彰顯格調
Posé 超越一般電視，成為風格和空間的一部分。美麗的機背從不同角度看起來都令人讚嘆。個性化媒體架更可展示您最喜愛的書籍、雜誌和明信片。2、3、 4。
Posé 在沿海的藍色主題客廳裡的背視圖，媒體架上放著雜誌。
*模擬影像僅供參考。
**媒體架的最大承重量或有所不同。
*模擬影像僅供參考。
**包裝盒中隨附電線配件整理器。
Art Gallery
空間品味
打造獨一無二的室內設計。不觀看 Posé 時，它會化身為畫架，展示各種藝術畫作裝飾空間。立即選擇一幅畫作打造完美空間。
*電視畫面上展示的作品是 Youngjun Kim 的 Bounce A (2020 年)。
Lights up the room
在更明亮清晰的自發光 OLED evo 技術的支援下，Posé 憑藉 Brightness Booster 亮度提升技術，可將畫面亮度提高 20%7、8 ，讓您沉浸在鮮豔的色彩之中，感受更精緻的細節。
Posé 畫面上顯示白色蘑菇明亮而清晰的細節，影像仿佛延伸到電視邊框之外。
*模擬螢幕影像。
電視背後的精明設計
這款小巧而強大的處理器結合深度學習演算法，可降低雜訊、恢復內容並優化影像及音效，提供影院級的電視體驗。
LG α9 Gen5 AI 4K 處理器芯片正在發散光束。
1.從側面拉出電視或對電視支架造成任何衝擊都可能造成損壞。
2.如果長時間存放於通風孔中，物件可能會變色。
3.排氣孔不得放置液體和重物。
4.請小心使用 Clean Cover，紡織面料可能留下污漬。
5.請小心開啟和關閉 Clean Cover 。如果 Clean Cover 掉落，可能造成傷害。
6.使用隨附的電線和配件整理器放置路由器，因為路由器不能安裝在通風孔的頂部。
7.比較基於 LG OLED 電視的 Full White 全白色測量，不包括 OLED evo 系列。。
8.Brightness Booster 亮度提升技術優化不適用於 48 及 42 吋 Posé。
What’s in the Box
(「What’s in the Box」內容，顯示產品及其隨附的配件。）
支架套件：1. 支架 2. 支架螺絲 3. 支架螺絲蓋 4. 電線固定器 (後擋板組件) 5. 電線固定器 (支架) 6. 安裝手冊 7. 隨附籃子 8. 後擋板組件
配件套件：A. 電源板支架 B. 鐵氧體磁芯 C. 紅外線中繼器 D. 遙控器 E. 電池 F. 紅外線發射器 G. 用戶指南 H. 電源板膠帶 I. 電線固定器
*產品及跟機附送之配件圖片僅供參考，實際外觀或有所不同及因應地區而有所差異。
主要規格
-
顯示類型
4K OLED
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
Dolby Atmos
支援
-
機身不連座檯架重量 (kg)
17.2
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
人工智能影像
AI Picture Pro
-
人工智能倍線技術
AI 4K Upscaling
-
動態色調配對
支援 (專業動態色調配對)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援
SMART TV
-
Apple Homekit
支援
-
Apple Airplay2
支援
-
Art Gallery
支援
-
系統
webOS 22
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
智能家電界面
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1069 x 1170 x 495
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1280 x 810 x 228
-
檯架 (闊 x 深, mm)
1056 x 495
-
機身不連座檯架重量 (kg)
17.2
-
機身連座檯架重量 (kg)
19.1
-
連包裝盒重量 (kg)
26.9
-
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 7.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea