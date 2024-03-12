LG OLED | Objet Collection Posé

Posé 為 Moooi 的 Divine Dreams（瘋狂夢想）系列的一部分，畫面上展現現代室內裝飾，周圍的裝飾呈現從雲層中探頭出來的蝴蝶和花朵。Posé 的正視圖，是 Moooi 的 Defy Gravity（反重力場）系列的一部分，畫面上呈現老虎藝術品，地毯上模仿層巒疊嶂。Posé 的背視圖，是 Moooi 的 Defy Gravity（反重力場）系列的一部分，其電線和配件整理器中裝有以太空為主題的書籍。Moooi 構思的 LG OLED 標誌。