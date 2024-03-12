About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
VL7F 系列 - 55 吋 Video Wall

功能

圖庫

規格

支援

VL7F 系列 - 55 吋 Video Wall

55VL7F-A

VL7F 系列 - 55 吋 Video Wall

(0)
超窄邊框設計1

超窄邊框設計

VL7F 系列的邊框僅窄 3.5 毫米，帶來令觀眾全情投入的沉醉體驗。即使處於光亮燈光下，其高亮度屏幕也能提供清晰生動的內容。
無縫屏幕配以超窄邊框1
全情投入的觀賞體驗

無縫屏幕配以超窄邊框

寬廣的屏幕現以超窄邊框，創造出視覺效果震撼的 Video Wall，有效展現不同內容，令途人無不注視細看。
減低影像間隙1
全情投入的觀賞體驗

減低影像間隙

VL7F 系列採用影像改善演算法，有助在播放視訊時減少拼接顯示的影像間隙。邊框位置的影像經過調整，屏幕畫面變得完美無縫。

*「傳統」是指並無採用影像改善演算法的顯示屏。

更高的觀看角度1
充滿動感的畫質

更高的觀看角度

大型屏幕通常放在高於視平線的水平，
因此 Video Wall 必須能夠締造貫徹統一的畫質。
VL7F 系列採用高水平視角，令全屏顯示的色彩生動而不失真。

*室內測試結果。實際測試結果可能因應環境及測量設備而有所不同。

更廣闊觀看角度1
充滿動感的畫質

更廣闊觀看角度

眾所周知，LG IPS 面板科技更有效控制液晶，讓觀眾不論從任何視角都看到屏幕。有賴先進的面板科技，
VL5L 呈現出栩栩如生的色彩，更加吸引目光，讓觀眾從不同位置都能看到逼真畫面。
輕鬆調整色彩1
方便用戶

輕鬆調整色彩

因應相關內容，透過遙控器以 100K 的增幅輕鬆調整屏幕色溫。
輕易調整白平衡1
方便用戶

輕易調整白平衡

在傳統的 Video Wall，白平衡只能在「全白」模式加以調整；
但 VL7F 則可讓用家修訂各個灰度值，從而更加仔細精準地調整白平衡。
方便易用的選單設計1
方便用戶

方便易用的選單設計

選單結構經過優化，專為商業用途而設。簡化流程，亦把類似功能組合，用戶探索所需功能和管理顯示屏時就能避免不斷試驗或出錯機會。
易用的 GUI 1
方便用戶

易用的 GUI

GUI（圖形用戶介面）經過仔細設計，配有四式導覽遙距控制，從此輕輕鬆鬆就能轉至其他設定。更大的字體顯示亦方便檢視，以較遠距離控制顯示屏時同樣得心應手。
列印

所有規格

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

配件

  • 選購

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    700nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 72%

  • 對比度

    1,200:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    60,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    YES(EU Only) / Energy Star 8.0

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    85W

  • BTU（英國熱單位）

    563 BTU/Hr(Typ.), 665 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    195W

  • 標準

    165W

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

    輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (2ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1353 x 980 x 263mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1213.4 x 684.2 x 93.1mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    33Kg

  • 重量（屏身）

    20.3Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    非 webOS

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定