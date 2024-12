LG One : solution de communication rapide et innovante pour une nouvelle façon de travailler

Casablanca, 08 mars 2022 - LG Electronics (LG) annonce le lancement de LG One:Quick, une solution d'affichage si révolutionnaire que son arrivée apporte avec elle une toute nouvelle catégorie. Développé en réponse aux nouvelles façons de travailler, LG OneQuick a le potentiel de changer et d'étendre la façon dont les individus, les collègues et les équipes communiquent dans la nouvelle réalité du travail à distance. LG One:Quick comprend One:Quick Works (modèle 55CT5WJ), One:Quick Flex (modèle 43HT3WJ) et One:Quick Share (modèle SC-00DA), une solution de partage d'écran sans fil dédiée. *





One:Quick Works est un écran de visioconférence 4K UHD avancé de 55 pouces et un outil de productivité complet adapté à une variété d'environnements de travail tels qu'une salle de conférence. One:Quick Flex avec son écran tactile 4K UHD de 43 pouces est conçu avec un support mobile pour s'adapter à divers scénarios d'utilisation dans tous les types d'environnements professionnels. Les deux modèles sont basés sur la plate-forme Windows et sont compatibles avec une vaste bibliothèque d'applications de visioconférence et d'outils de collaboration. Une fois couplés avec One:Quick Share, les utilisateurs peuvent connecter facilement et rapidement leurs ordinateurs portables sans fil aux produits d'affichage numérique LG compatibles.











One : Travaux rapides pour une productivité maximale

Un ajout bienvenu à tout espace de conférence, LG One:Quick Works offre une communication interactive transparente pour des réunions de bureau fluides et productives. Lauréate du Red Dot Award 2021, cette solution tout-en-un comprend un PC Windows intégré, une caméra 4K UHD nette, un microphone, un haut-parleur et un tableau blanc numérique. En plus de la solution de visioconférence intégrée de LG, One:Quick Remote Meeting, les utilisateurs peuvent utiliser des raccourcis pour installer sans effort des applications de visioconférence et de collaboration populaires telles que Teams, Webex et Zoom pour améliorer instantanément la productivité. Le microphone à gain élevé est efficace pour capturer clairement les voix jusqu'à six mètres avec un bruit de fond minimal tandis que la caméra de résolution 3 840 x 2 160 suit et se concentre automatiquement sur la personne qui parle.





One:Quick Works offre également des fonctionnalités de gestion et de contrôle faciles à utiliser. Prête à l'emploi et gratuite pendant les six premiers mois, l'application de vidéoconférence One:Quick Remote Meeting de LG fonctionne de manière transparente avec One:Quick Works pour partager des documents dans divers formats, effectuer des dessins interactifs en temps réel et détecter automatiquement qui parle à l'autre bout.

One:Quick Flex pour une polyvalence ultime

LG One:Quick Flex est conçu pour une grande variété de scénarios d'utilisation professionnelle tels que les réunions en petits groupes, les discussions individuelles et les présentations de groupe, mais est également une excellente option pour les hôpitaux, les écoles et les maisons où les gens peuvent travailler, apprendre ou parler à d'autres parties à distance. Avec une caméra vidéo qui capture un large champ de vision de 88 degrés, l'écran pivote pour fonctionner en mode paysage et portrait et dispose d'un mode d'affichage divisé pour faciliter le multitâche. Un microphone et une caméra, une interface intuitive, une prise en charge complète du stylet tactile et une fonctionnalité de tableau blanc complètent l'ensemble. One:Quick Flex peut être monté sur un support mobile pour faciliter le transport entre l'espace de réunion partagé et le bureau d'angle du PDG pour une vidéoconférence importante.

One : Partage rapide pour le partage d'écran sans fil

LG One:Quick Share permet aux utilisateurs de partager sans effort leurs écrans d'ordinateurs portables avec des modèles d'affichage numérique LG compatibles. Après le processus de connexion simple, les utilisateurs peuvent partager l'écran de leur PC en appuyant simplement sur le bouton du dongle USB One:Quick Share. Changer d'appareil source est tout aussi simple, avec jusqu'à quatre sources pouvant se connecter simultanément aux produits d'affichage numérique LG. Et avec One:Quick Share, les réglages des produits de signalisation LG connectés tels que le volume, le mode d'image et la luminosité de l'écran peuvent être effectués sans télécommande.





"En tant que leader du marché dans le développement de solutions pour les entreprises, LG s'efforce toujours de proposer des produits à la pointe de la technologie, conçus avec soin, qui rendent le travail plus productif et plus pratique", a déclaré Paik Ki-Mun, Vice-Président Senior et responsable de l'unité commerciale Information Display de la société LG Electronics Business Solutions. « Notre nouvelle série One:Quick est une solution née de la nécessité d'un nouvel environnement qui nous a obligés à sortir des sentiers battus. En offrant à nos clients de nouvelles façons d'interagir et de faire avancer les choses, nous espérons qu'ils seront en mesure de mieux équilibrer et apprécier le travail et la vie. »





La dernière collection de solutions d'affichage avancées de LG est conçue pour offrir une expérience intuitive qui améliore la productivité et la collaboration pour amener les communications de bureau à un tout nouveau niveau de facilité et de commodité. La série One:Quick de LG sera disponible à partir de ce mois-ci en Corée avec des marchés clés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie à suivre.

