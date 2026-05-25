About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Climatiseur monosplit DUALCOOL AI Air Special 9kW

Climatiseur monosplit DUALCOOL AI Air Special 9kW

DA13A0H0
Vue de face du Climatiseur monosplit DUALCOOL AI Air Special 9kW DA13A0H0
Vue avant d’un climatiseur LG avec la vane inférieure ouverte
Illustration de la technologie AI Air de LG dans un salon avec un climatiseur à fixation murale. Le système ajuste le flux d’air en détectant la température de la pièce et l’emplacement de l’utilisateur. Le texte d’accompagnement indique : « AI Air avec LG ThinQ : AI Air détecte la température ambiante et ajuste le flux d’air en fonction de votre emplacement pour plus de confort. »
Climatiseur à Dual Vane LG présenté dans un salon. L’air frais s’écoule vers le haut à gauche, l’air chaud vers le bas à droite. Le texte d’accompagnement indique : « DUAL Vane répartit le flux d’air vers le haut ou vers le bas, plus loin et plus rapidement, pour un confort optimal à chaque saison. »
Climatiseur LG avec fonction contrôle d’énergie proactive. Un smartphone affiche un graphique énergétique avec une alerte rouge, gérant le refroidissement et les limites. Texte : 'Contrôle d’énergie proactive. Le SMART Control aide à gérer le refroidissement et définit les limites d’énergie. »
Image montrant la fonction Tout nettoyage du climatiseur LG. Le visuel met en évidence le processus de nettoyage interne, avec un gros plan montrant la saleté et les germes éliminés. Le texte indique : « Tout nettoyage La maintenance est simple avec LG ThinQ, même pour les zones difficiles d’accès. »
Image avec les dimensions et les instructions d’installation du climatiseur LG. Dimensions : 79,9 cm de large, 23,5 cm de profondeur et 30,7 cm de hauteur. Installation : Nécessite un dégagement de 10 cm des deux côtés et de 12 cm au-dessus. »
Salon moderne avec climatiseur LG au mur
Climatiseur LG AI avec vane ouverte affichant 18 °C
Vue avant gauche à angle bas du climatiseur LG AI
Vue avant gauche depuis le dessous du climatiseur LG AI avec le volet d’air inférieur ouvert.
Vue de dessus inclinée du climatiseur LG AI, montrant le panneau supérieur et la grille.
Télécommande du climatiseur LG avec écran et boutons.
Vue de face du Climatiseur monosplit DUALCOOL AI Air Special 9kW DA13A0H0
Vue avant d’un climatiseur LG avec la vane inférieure ouverte
Illustration de la technologie AI Air de LG dans un salon avec un climatiseur à fixation murale. Le système ajuste le flux d’air en détectant la température de la pièce et l’emplacement de l’utilisateur. Le texte d’accompagnement indique : « AI Air avec LG ThinQ : AI Air détecte la température ambiante et ajuste le flux d’air en fonction de votre emplacement pour plus de confort. »
Climatiseur à Dual Vane LG présenté dans un salon. L’air frais s’écoule vers le haut à gauche, l’air chaud vers le bas à droite. Le texte d’accompagnement indique : « DUAL Vane répartit le flux d’air vers le haut ou vers le bas, plus loin et plus rapidement, pour un confort optimal à chaque saison. »
Climatiseur LG avec fonction contrôle d’énergie proactive. Un smartphone affiche un graphique énergétique avec une alerte rouge, gérant le refroidissement et les limites. Texte : 'Contrôle d’énergie proactive. Le SMART Control aide à gérer le refroidissement et définit les limites d’énergie. »
Image montrant la fonction Tout nettoyage du climatiseur LG. Le visuel met en évidence le processus de nettoyage interne, avec un gros plan montrant la saleté et les germes éliminés. Le texte indique : « Tout nettoyage La maintenance est simple avec LG ThinQ, même pour les zones difficiles d’accès. »
Image avec les dimensions et les instructions d’installation du climatiseur LG. Dimensions : 79,9 cm de large, 23,5 cm de profondeur et 30,7 cm de hauteur. Installation : Nécessite un dégagement de 10 cm des deux côtés et de 12 cm au-dessus. »
Salon moderne avec climatiseur LG au mur
Climatiseur LG AI avec vane ouverte affichant 18 °C
Vue avant gauche à angle bas du climatiseur LG AI
Vue avant gauche depuis le dessous du climatiseur LG AI avec le volet d’air inférieur ouvert.
Vue de dessus inclinée du climatiseur LG AI, montrant le panneau supérieur et la grille.
Télécommande du climatiseur LG avec écran et boutons.

Caractéristiques principales

  • AI Air rencontre LG ThinQ
  • Soft Air
  • DUAL Vane
  • Tous les modes de nettoyage
  • Contrôle d’Humidité
  • Minuterie de mise en veille
Voir aussi
Logo IDEA avec le texte « Finaliste 2024 », représentant un prix de design.

Prix IDEA

Finaliste du prix IDEA 2024

Logo Red Dot Winner 2024, symbolisant l’excellence du design.

The Red Dot

LG DUALCOOL, lauréat du prix Red Dot 2024 dans la catégorie « Technologie de chauffage et de climatisation ».

AI AirDUAL VaneContrôle d’énergie proactiveTout nettoyage
Climatiseur LG à fixation murale avec panoramique vidéo pour mettre en valeur son design élégant et son affichage de la température à 18 °C.

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

Refroidissement intelligent, parfaitement réglé

Animation du climatiseur LG montrant la fonction AI Air, ajustant automatiquement le débit d’air pour le confort de l’utilisateur.

AI Air

Animation d’un climatiseur LG présentant la fonctionnalité Dual Vane pour un contrôle précis du flux d’air.

DUAL Vane

Animation montrant la fonction kW Manager du climatiseur LG sur un smartphone pour le contrôle de la consommation d’énergie.

Contrôle d’énergie proactive

Visualisation de la technologie de nettoyage complet dans un climatiseur, montrant un processus d’auto-nettoyage avec un flux d’air bleu.

Tout nettoyage

AI Air

L’IA apporte un confort conçu autour de vous

Réglez votre emplacement dans LG ThinQ™, et AI Air¹⁾ vérifie la température intérieure pour ajuster le flux d’air pour un confort idéal.

Le climatiseur LG avec AI Air détecte la température ambiante en ajustant le flux d’air pour maintenir la température réglée.

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

Soft Air

Une douce brise, adaptée à vos besoins

Soft Air²⁾ passe à un flux d’air indirect lorsque votre température idéale est atteinte, vous assurant ainsi confort et pas trop froid.

DUAL Vane

Direction du flux aérien optimale, confort toute température

La Dual vane répartit le flux d’air vers le haut ou vers le bas, plus loin et plus rapidement³⁾, pour un confort idéal en toute saison.

Climatiseur LG avec technologie à dual vane dirigeant le flux d’air pour une efficacité de refroidissement et de chauffage améliorée.

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

Flux d’air plus longs

Recevez de l’air froid même depuis l’autre côté de la pièce, grâce à une portée de 22 m, 22 % plus longtemps⁴⁾ qu’avec les modèles précédents. 

Refroidissement plus rapide

Les Dual vanes envoient de l’air froid vers le haut pour refroidir 23 % plus vite⁴⁾ sans sentir de courants d’air.

Ctr. Humidité

Profitez d’un taux d’humidité confortable

Ni trop humide, ni trop sec : un air parfait. Comfort Humidity Control⁵ vous aide à maintenir un niveau d’humidité confortable pour votre température préférée.

Le climatiseur LG avec contrôle du confort de l’humidité ajuste le flux d’air, travaillant fortement à 80 % d’humidité et s’assouplissant à 60 %.

Les personnes dorment paisiblement avec le climatiseur LG doté d’un minuteur de sommeil plus pour un refroidissement personnalisé pendant la nuit.

Minuterie de mise en veille+

Mode de sommeil personnalisé en fonction de votre routine

Minuterie de mise en veille+⁶⁾ apprend vos préférences de température et de débit d’air pour un mode de sommeil personnalisé, garantissant des nuits reposantes rien que pour vous.

Compresseur à pompe à chaleur DUAL Inverter

L’efficacité énergétique se mêle à la chaleur

Faites l’expérience d’une chaleur fiable avec notre pompe à chaleur à double convertisseur économe en énergie. Restez détendu avec une faible consommation d’énergie.

De l’air chaud s’écoule de la pompe à chaleur murale tandis que la famille se rassemble dans un salon confortable, profitant du temps passé ensemble

An LG air conditioner is hanging at the top center of the image. Beneath it are two images, one image shows a hot beach scene and the other shows a snowy mountain scene. Air blows out of the air conditioner with cool blue air on the beach scene and warm red air across the snowy scene.

Chauffage intelligent, énergie réduite

Associez la pompe à chaleur du climatiseur à un chauffage traditionnel pour maintenir les températures élevées et réduire la consommation d’énergie.

*TÜV Rheinland a vérifié que la Dual Inverter Heat Pump LG (A13RJH) économise plus d’énergie que les réchauffeurs électriques dans les conditions de test proposées.

*Date/Test : Chambre de test d’environnement domestique du climatiseur LG 2021.10,

*Conditions de test : 27,8 ㎡/ 66.7㎥, Intérieur DB (12,0 ± 0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%

*Modèle/Méthode de test :

 -A13RJH(Dual Inverter Heat Pump LG (3 500 W, vitesse du ventilateur élevée, réglage 29℃)

 - Radiateur électrique de type debout (3 200 W, vitesse du ventilateur élevée, température max.)

 -Réchauffeur infrarouge électrique de type vertical (3 000 W, vitesse du ventilateur élevée, température max.)

*Chaque échantillon a été utilisé pendant un total de 8 heures dans des conditions de test et la consommation électrique a été mesurée et comparée.

*Résultat du test : La pompe à chaleur à double onduleur LG (A13RJH) économise jusqu’à 66 % d’énergie en plus qu’un radiateur à rayon infrarouge lointain et 68 % d’énergie en plus qu’un radiateur dans les conditions de test proposées. 

*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles. 

Chauffage IA

Chaleur rapide grâce au chauffage intelligent par IA

Restez au chaud toute l’année avec AI Heating, réchauffant votre espace 6 % plus rapidement pour vous offrir un confort optimal à chaque saison.

Une femme profitant de l’AI Heating à partir d’un climatiseur LG, offrant un flux d’air chaud personnalisé pour plus de confort.

*Date : 2023.10.

*Conditions de test : Chambre de test de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, mode Jet, réglage Intérieur DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ en mode refroidissement, réglage Intérieur DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ en mode chauffage

*Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour baisser de 5℃ (pour le refroidissement)/augmenter de 5℃ (pour le chauffage), par rapport à la température ambiante moyenne initiale.

*Modèle de test : S3-M12KL2MB(plateforme précédente LG-vane simple), S3-M121L1C0(nouvelle plate-forme LG-DUAL Vane)

*Résultat du test : La nouvelle plate-forme LG (DUAL Vane) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plate-forme précédente LG (une seule vane) en fonction des conditions de test.

*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.

Tout nettoyage

AI Air vous apporte une tranquillité d’esprit grâce à un nettoyage automatique total

La maintenance sans effort est à portée de main avec le LG ThinQ⁹⁾, atteignant même les zones difficiles d’accès.

Le climatiseur LG doté de la fonctionnalité All Cleaning nettoie et sèche l’intérieur avant le stockage à long terme pendant les saisons froides.

Auto Clean+

Séchage automatique de l’échangeur de chaleur après utilisation

Auto Clean+¹⁰⁾ s’active après utilisation du climatiseur, envoyant de l’air pour éliminer la moisissure. Fonctionne jusqu’à 20 minutes, en ajustant le volume pour un séchage plus rapide ou un fonctionnement plus silencieux.

Nettoy. frigo

Gardez les zones difficiles d’accès faciles à nettoyer

Le mode Nettoyage par congélation¹¹⁾ simplifie le nettoyage à l’intérieur de votre climatiseur. La glace décongelée aide à éliminer les polluants sales, réduisant les bactéries nocives pour une maison plus fraîche.

Traitement de l’air intelligent

La vie intelligente commence avec LG ThinQ™

Contrôlez votre climatiseur et recevez les dernières alertes sur le LG ThinQ™¹³⁾.

Contrôle facile avec assistant vocal

Dites à votre enceinte IA ce dont vous avez besoin. Dites simplement : « Allumer/éteindre » et votre enceinte IA écoutera, puis le climatiseur répondra.

Se connecter et contrôler de n’importe où

Le LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre climatiseur comme jamais auparavant. Commencez-la facilement en un seul clic.

Maintenance efficace du produit

Le LG ThinQ™ garde un œil sur votre climatiseur, vous aidant à suivre la consommation d’énergie et à gérer facilement l’entretien quotidien.

icône de commande vocale
icône de télécommande
icône de maintenance du produit
Homme au bureau à domicile avec le climatiseur LG connecté à une enceinte IA pour le contrôle vocal.
Deux hommes utilisent l’application LG ThinQ sur un smartphone pour contrôler un climatiseur intelligent, en ajustant la température et l’humidité.
Femme utilisant l’application LG ThinQ avec kW Manager pour surveiller la consommation d’énergie et afficher les graphiques de consommation sur son téléphone.
Homme au bureau à domicile avec le climatiseur LG connecté à une enceinte IA pour le contrôle vocal.

Contrôle facile avec assistant vocal

Dites à votre enceinte IA ce dont vous avez besoin. Dites simplement : « Allumer/éteindre » et votre enceinte IA écoutera, puis le climatiseur répondra.

Deux hommes utilisent l’application LG ThinQ sur un smartphone pour contrôler un climatiseur intelligent, en ajustant la température et l’humidité.

Se connecter et contrôler de n’importe où

Le LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre climatiseur comme jamais auparavant. Commencez-la facilement en un seul clic.

Femme utilisant l’application LG ThinQ avec kW Manager pour surveiller la consommation d’énergie et afficher les graphiques de consommation sur son téléphone.

Maintenance efficace du produit

Le LG ThinQ™ garde un œil sur votre climatiseur, vous aidant à suivre la consommation d’énergie et à gérer facilement l’entretien quotidien.

*Les images et vidéos ci-dessus sont mises en scène et créées à des fins d’illustration pour améliorer la compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.

 

1)AI Air

 - AI Air peut être utilisé via une télécommande ou LG ThinQ.

 - AI Air est disponible en modes refroidissement et chauffage.

 - Tout en utilisant AI Air, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d’air sont automatiquement ajustées en fonction de la situation, et AI Air est désactivé lorsque la direction du flux d’air est modifiée.

 - Avant d’utiliser AI Air, il est recommandé de prendre une photo de l’espace avec LG ThinQ ou de définir l’emplacement du climatiseur et de l’occupant de la pièce.

 - Lorsque AI Air est activé, le capteur radar détecte l’emplacement de l’occupant et active automatiquement le flux d’air direct/indirect.

 - La distance de détection du capteur radar peut atteindre 5 m, et il peut y avoir des différences dans la distance de détection en fonction de l’environnement d’installation et d’utilisation du produit.

 

2)Air doux

 - En mode Soft Air, la sortie d’air inférieure est fermée et la sortie d’air avant fournit un flux d’air indirect.

 - Cette fonctionnalité est uniquement applicable en mode Cool/Fan/AI Air.

 - En mode AI Air, la fonction Soft Air est automatiquement activée en fonction de l’environnement de la pièce.

 - Pour utiliser la fonction Soft Air seule, elle peut être activée manuellement à l’aide de la télécommande ou de LG ThinQ.

 - La température du flux d’air ne peut être réglée que sur LG ThinQ en mode Air doux uniquement, et non en mode Air IA.

 - En mode Soft Air uniquement, la température ambiante la plus basse pouvant être réglée est de 24 °C.

 

3)DUAL Vane

 - Date 2023.10.

 - Conditions de test : Chambre de test de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, mode Jet, réglage Intérieur DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ en mode refroidissement, réglage Intérieur DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ en mode chauffage

 - Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour baisser de 5℃ (pour le refroidissement)/augmenter de 5℃ (pour le chauffage), par rapport à la température ambiante moyenne initiale.

 - Modèle de test : S3-M12KL2MB(plateforme précédente LG-vane simple), S3-M121L1C0(nouvelle plate-forme LG-DUAL Vane)

 - Résultat du test : La nouvelle plate-forme LG (DUAL Vane) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plate-forme précédente LG (une seule vane) en fonction des conditions de test.

 - Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.

 

4)22 % plus long

 - Date : 2024.12, Résultats des mesures dans le Centre de R&D des climatiseurs LG

 - Conditions de test : Hauteur d’installation du produit 2,0 m, flux d’air en mode ventilateur, angle de vane P1.

 - Méthode de test : À l’aide d’une sonde de mesure du débit d’air, des mesures ont été prises à des intervalles de 0,2 m, de 0,1 m à 1,7 m de hauteur. La distance maximale de portée du flux d’air a été déterminée en mesurant la vitesse du flux d’air pendant 180 secondes à chaque point, en considérant que le flux d’air a atteint si la vitesse dépassait 0,25 m/s pendant plus de 50 % du temps.

 - Modèle de test : S3-Q24121D0(Nouvelle plateforme LG-DUAL Vane)

 - Résultat du test : Dans les conditions de test proposées, la distance maximale de portée du flux d’air a été confirmée à plus de 22 m.

 - La portée du flux d’air de l’ancienne plateforme-vane unique LG (S3-W18KL33A) peut atteindre 18 m.

- Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles..

 

5)Contrôle humidité confort

 - Le flux aérien change automatiquement en fonction de l’environnement de fonctionnement.

 - Cette fonctionnalité peut être utilisée avec la télécommande et LG ThinQ.

 - Cette fonctionnalité peut configurer la température souhaitée uniquement (L’humidité est contrôlée automatiquement).

 

6)Minuterie de mise en veille+

 - La minuterie de mise en veille+ ajuste automatiquement la température en analysant vos habitudes d’utilisation tout en conduisant en mode veille.

 - Pour utiliser la fonction Minuterie de mise en veille+, vous devez la configurer pour la première fois via LG ThinQ.

 - La minuterie de mise en veille+ ne peut être utilisée qu’en mode refroidissement.

 - La puissance du flux d’air est réglée automatiquement grâce à l’analyse du modèle d’utilisation et peut être ajustée via LG ThinQ.

 - La plage de température définie de la minuterie de mise en veille+ est de 22 à 28 °C.

 

7)kW Manager

 - La fonction « kW Manager » est disponible dans tous les modes de fonctionnement, y compris le mode refroidissement, déshumidification, veille et même jet, à l’exception du mode chauffage.

 - Pendant la période définie, l’électricité accumulée est surveillée et des opérations limitant la consommation d’électricité effectuées pour la période restante.

 - Si l’électricité accumulée augmente en raison du temps d’utilisation quotidien, l’électricité restante est recalculée tous les jours pour le produit utilisé. 

 - Cette fonctionnalité peut être utilisée uniquement via LG ThinQ.

 - Si l’électricité accumulée pendant la période définie dépasse la quantité cible, la fonction est libérée et passe en mode de fonctionnement général avec une notification LG ThinQ.

 

8)Détection d’ouverture de fenêtre

 - Le réglage initial est désactivé lorsque le produit est expédié. Cette fonctionnalité peut être configurée uniquement via LG ThinQ.

 - La fonctionnalité « Détection de fenêtre ouverte » est disponible avec les modes Refroidissement et Chauffage uniquement.

 - Cette fonction détecte des changements soudains de la température ambiante dans un court laps de temps (lorsqu’une augmentation de 1,5℃ ou une diminution de 2,5℃ est détectée dans les 5 minutes).

 - Le temps de fonctionnement du mode économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et peut être réglé pendant jusqu’à 60 minutes avec LG ThinQ.

 

9)Tout nettoyage

 - Tous les produits de nettoyage peuvent uniquement fonctionner via LG ThinQ.

 - Lors de l’utilisation de la fonction Tout nettoyage, la génération d’eau condensée, le nettoyage par congélation et le Auto Clean+ fonctionneront de manière séquentielle.

 - Les modèles avec fonction UV verront la LED UV activée pendant l’opération Tout nettoyage.

 - La fonction peut être désactivée en arrêtant le fonctionnement ou en modifiant les modes/réglages à l’aide de la télécommande.

 - Le temps de fonctionnement de la fonction Tout nettoyage peut varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.

 

10)Auto Clean+

 - Auto Clean+ lance automatiquement la fonction de séchage après la fin de l’opération de refroidissement, ce qui est indiqué par le résidu restant sur le produit.

 - Auto Clean+ peut fonctionner automatiquement en mode ventilateur pendant 20 minutes maximum, en fonction du modèle d’utilisation du fonctionnement de refroidissement précédent, pour aider à éliminer l’humidité de l’échangeur thermique.

 - Les conditions de séchage internes peuvent varier en fonction des conditions de température et d’humidité de l’air intérieur.

 - Vous pouvez sélectionner la puissance du flux d’air via LG ThinQ pour ajuster le flux d’air et la durée de séchage.

 - Auto Clean+ est activé lors de l’expédition du produit et peut être utilisé sans paramètres supplémentaires.

 

11)Nettoyage Freeze

 -TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage frigorifique évaporateur des climatiseurs LG offre des performances de réduction des bactéries basées sur des résultats de test aux conditions de test proposées. Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

 - Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.

 - Institution du test : TÜV Rheinland

 - Période de test : 2023. 04~05

 - Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

 - Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé

 - Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ. 

 - En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage frigorifique peut durer jusqu’à 65 minutes.

 

12)Filtre anti-allergique

 -Le filtre anti-allergique vérifié par BAF élimine les substances provoquant des allergies, comme les acariens, qui flottent dans l’air.

 [Certification BAF]

 -Autorité de certification : Fondation britannique contre les allergies BAF (British Allergy Foundation) 

 -Catégorie de certification : Pour la réduction de l’exposition aux allergènes acariens 

 -Déclencheurs : les champignons, acariens et moisissures 

 - N° de licence : 397 Valable jusqu’au : 31 décembre 2025

 

13)LG ThinQ

 - LG SmartThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.

 -Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

 -Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.

 - Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques de mouvement associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

 -Enceinte intelligente à activation vocale non incluse.

FAQ

Q.

Quel est le réglage de température approprié pour mon climatiseur ?

A.

Lorsque vous allumez le climatiseur pour la première fois, réglez-le sur une température basse et utilisez un réglage de vent fort pour abaisser rapidement la température dans la pièce. Une fois que votre pièce a suffisamment refroidi, la température optimale pour maintenir une maison fraîche et économiser de l’énergie est de 25 °C.

La technologie DUAL Inverter Compressor™ permet un refroidissement 40 %1) plus rapide et permet d’économiser jusqu’à 70 %2) d’énergie en plus par rapport aux modèles sans onduleur.

 

1)Vérifié par TÜV : Le climatiseur LG Inverter (US-Q242K*) rafraîchit jusqu’à 40 % plus vite que le climatiseur LG non-Inverter (TS-H2465DAO). 

*Température initiale (extérieur 35℃, intérieur 33℃), réglage de la température (26℃).

2)Vérifié par TÜV : Le climatiseur LG Inverter (US-Q242K*) permet d’économiser jusqu’à 70 % plus d’énergie que le climatiseur LG non-Inverter (TS-H2465DAO). 

*Température initiale (extérieur 35℃, intérieur 33℃), température de réglage (26℃), durée de test (8 heures).

Q.

Quelle est la différence entre un climatiseur inverter et un climatiseur à vitesse fixe ?

A.

Les climatiseurs inverter fonctionnent plus efficacement que les climatiseurs à vitesse fixe. 

Les climatiseurs à vitesse fixe ont des compresseurs fonctionnant à la même vitesse, quelle que soit la température intérieure, s’arrêtant lorsque la température souhaitée est atteinte et se rallumant lorsque la température augmente. 

Les climatiseurs inverter fonctionnent en ajustant la vitesse du compresseur plus rapidement à des températures plus élevées et plus lentement à des températures plus basses, ce qui signifie qu’ils économisent plus d’énergie que les climatiseurs à vitesse fixe et permettent un refroidissement plus rapide et un fonctionnement plus silencieux.

Q.

Comment puis-je nettoyer et gérer le climatiseur ?

A.

Pour un flux propre et des performances élevées, le filtre doit être nettoyé toutes les deux semaines. Laver le pre-filter à l’eau tiède ou utiliser un détergent neutre pour des saletés plus tenaces. Après le lavage à l’eau, sécher le Pre-Filter à l’ombre à l’abri de la lumière directe du soleil. Nettoyez un filtre en option (filtre à poussière ultrafin, Fine Dust Filter, filtre anti-allergie, etc.) à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse douce, mais ne nettoyez pas avec de l’eau. Vous pouvez utiliser la fonction Auto Clean+1) pour une gestion plus pratique de la climatisation qui sèche automatiquement l’intérieur de la climatisation lorsque vous l’éteignez2).

 

1)La configuration initiale AutoClean+ nécessite l’application ThinQ ou la télécommande. Consultez le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.

2)Lorsque le produit est éteint, il règle automatiquement un temps de séchage approprié en fonction des conditions de fonctionnement. Le temps de séchage peut aller jusqu’à 30 minutes et peut varier en fonction du produit. La fonction est désactivée lorsqu’elle est expédiée de l’usine. La fonction peut être modifiée sans préavis. Veuillez consulter le manuel joint au produit pour plus de détails.

Q.

Comment puis-je réduire la facture d’électricité en utilisant le climatiseur ?

A.

Vous pouvez économiser de l’énergie en sélectionnant des températures appropriées lors du refroidissement et du chauffage et en nettoyant régulièrement les filtres pour réduire le gaspillage d’énergie inutile. Il est recommandé de régler le climatiseur à 25 °C pour le refroidissement et à 21 °C pour le chauffage. De plus, l’utilisation de la fonctionnalité kW Manager des climatiseurs LG vous aide à utiliser la quantité d’énergie souhaitée. Pour utiliser la fonctionnalité kW Manager, une connexion à ThinQ est requise, et elle n’est disponible que sur les modèles prenant en charge cette fonctionnalité. Veuillez consulter le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.

Q.

Comment installer le climatiseur ?

A.

Parmi les différents types de climatiseurs, un ingénieur professionnel doit installer des climatiseurs de type de partage, car le processus d’installation nécessite un perçage à travers les murs pour connecter les unités extérieures et intérieures, et les travaux de câblage électrique.

Q.

Comment installer le climatiseur ?

A.

Parmi les différents types de climatiseurs, un ingénieur professionnel doit installer des climatiseurs de type de partage, car le processus d’installation nécessite un perçage à travers les murs pour connecter les unités extérieures et intérieures, et les travaux de câblage électrique.

Q.

Les climatiseurs LG peuvent-ils fournir chauffage et refroidissement ?

A.

Les climatiseurs LG ont des fonctions de refroidissement et de chauffage, ils peuvent donc être utilisés toute l’année. Les climatiseurs LG utilisent la technologie de pompe à chaleur pour fournir un chauffage efficace.

Q.

Dans quelle mesure le climatiseur est-il silencieux ?

A.

Grâce à la technologie DUAL Inverter Compressor™ de LG, les climatiseurs inverter sont généralement silencieux. Les modèles équipés de la technologie DUAL Inverter Compressor™ de LG optimisent le bruit de fonctionnement pour maintenir un environnement silencieux. Les niveaux sonores peuvent varier en fonction de chaque modèle, il est donc conseillé de vérifier les spécifications sonores de chaque modèle avant de l’acheter. En général, les climatiseurs inverter fonctionnent plus silencieusement que les climatiseurs à vitesse fixe.

Q.

Quels sont les avantages d’une dual vane ?

A.

Offrant un confort idéal en toute saison, les dual vanes dispersent le flux d’air vers le haut et vers le bas, atteignant plus loin et plus rapidement. Grâce à la technologie biomimétique, les dual vanes réglables en angle à 6 niveaux offrent un contrôle du flux d’air personnalisé à portée de main. 

Un flux d’air puissant peut être dirigé depuis les vanes avant et inférieure. Les dual vanes peuvent envoyer de l’air frais vers le haut pour un refroidissement jusqu’à 23 % plus rapide sans sensation de courant d’air et diriger l’air chaud vers le bas pour un chauffage jusqu’à 6 % plus rapide, évitant ainsi l’air chaud direct.

 

*Date 2023.10.

*Conditions de test : Chambre de test de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, mode Jet, réglage Intérieur DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ en mode refroidissement, réglage Intérieur DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ en mode chauffage

*Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour baisser de 5℃ (pour le refroidissement)/augmenter de 5℃ (pour le chauffage), par rapport à la température ambiante moyenne initiale.

*Modèle de test : S3-M12KL2MB(plateforme précédente LG-vane simple), S3-M121L1C0(nouvelle plate-forme LG-DUAL Vane) 

*Résultat du test : La nouvelle plate-forme LG (DUAL Vane) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plate-forme précédente LG (une seule vane) en fonction des conditions de test.

*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

Ce que disent les gens

Très bien noté

Trouver à proximité

Experience this product around you.