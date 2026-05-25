We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Climatiseur monosplit DUALCOOL AI Air Special 9kW
Prix IDEA
Finaliste du prix IDEA 2024
The Red Dot
LG DUALCOOL, lauréat du prix Red Dot 2024 dans la catégorie « Technologie de chauffage et de climatisation ».
Refroidissement intelligent, parfaitement réglé
AI Air
DUAL Vane
Contrôle d’énergie proactive
Tout nettoyage
L’IA apporte un confort conçu autour de vous
Réglez votre emplacement dans LG ThinQ™, et AI Air¹⁾ vérifie la température intérieure pour ajuster le flux d’air pour un confort idéal.
Soft Air
Une douce brise, adaptée à vos besoins
Soft Air²⁾ passe à un flux d’air indirect lorsque votre température idéale est atteinte, vous assurant ainsi confort et pas trop froid.
DUAL Vane
Direction du flux aérien optimale, confort toute température
La Dual vane répartit le flux d’air vers le haut ou vers le bas, plus loin et plus rapidement³⁾, pour un confort idéal en toute saison.
Flux d’air plus longs
Recevez de l’air froid même depuis l’autre côté de la pièce, grâce à une portée de 22 m, 22 % plus longtemps⁴⁾ qu’avec les modèles précédents.
Ctr. Humidité
Profitez d’un taux d’humidité confortable
Ni trop humide, ni trop sec : un air parfait. Comfort Humidity Control⁵ vous aide à maintenir un niveau d’humidité confortable pour votre température préférée.
Compresseur à pompe à chaleur DUAL Inverter
L’efficacité énergétique se mêle à la chaleur
Faites l’expérience d’une chaleur fiable avec notre pompe à chaleur à double convertisseur économe en énergie. Restez détendu avec une faible consommation d’énergie.
Chauffage intelligent, énergie réduite
Associez la pompe à chaleur du climatiseur à un chauffage traditionnel pour maintenir les températures élevées et réduire la consommation d’énergie.
*TÜV Rheinland a vérifié que la Dual Inverter Heat Pump LG (A13RJH) économise plus d’énergie que les réchauffeurs électriques dans les conditions de test proposées.
*Date/Test : Chambre de test d’environnement domestique du climatiseur LG 2021.10,
*Conditions de test : 27,8 ㎡/ 66.7㎥, Intérieur DB (12,0 ± 0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%
*Modèle/Méthode de test :
-A13RJH(Dual Inverter Heat Pump LG (3 500 W, vitesse du ventilateur élevée, réglage 29℃)
- Radiateur électrique de type debout (3 200 W, vitesse du ventilateur élevée, température max.)
-Réchauffeur infrarouge électrique de type vertical (3 000 W, vitesse du ventilateur élevée, température max.)
*Chaque échantillon a été utilisé pendant un total de 8 heures dans des conditions de test et la consommation électrique a été mesurée et comparée.
*Résultat du test : La pompe à chaleur à double onduleur LG (A13RJH) économise jusqu’à 66 % d’énergie en plus qu’un radiateur à rayon infrarouge lointain et 68 % d’énergie en plus qu’un radiateur dans les conditions de test proposées.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.
Chauffage IA
Chaleur rapide grâce au chauffage intelligent par IA
Restez au chaud toute l’année avec AI Heating, réchauffant votre espace 6 % plus rapidement pour vous offrir un confort optimal à chaque saison.
*Date : 2023.10.
*Conditions de test : Chambre de test de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, mode Jet, réglage Intérieur DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ en mode refroidissement, réglage Intérieur DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ en mode chauffage
*Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour baisser de 5℃ (pour le refroidissement)/augmenter de 5℃ (pour le chauffage), par rapport à la température ambiante moyenne initiale.
*Modèle de test : S3-M12KL2MB(plateforme précédente LG-vane simple), S3-M121L1C0(nouvelle plate-forme LG-DUAL Vane)
*Résultat du test : La nouvelle plate-forme LG (DUAL Vane) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plate-forme précédente LG (une seule vane) en fonction des conditions de test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.
Tout nettoyage
AI Air vous apporte une tranquillité d’esprit grâce à un nettoyage automatique total
La maintenance sans effort est à portée de main avec le LG ThinQ⁹⁾, atteignant même les zones difficiles d’accès.
Auto Clean+
Séchage automatique de l’échangeur de chaleur après utilisation
Auto Clean+¹⁰⁾ s’active après utilisation du climatiseur, envoyant de l’air pour éliminer la moisissure. Fonctionne jusqu’à 20 minutes, en ajustant le volume pour un séchage plus rapide ou un fonctionnement plus silencieux.
Nettoy. frigo
Gardez les zones difficiles d’accès faciles à nettoyer
Le mode Nettoyage par congélation¹¹⁾ simplifie le nettoyage à l’intérieur de votre climatiseur. La glace décongelée aide à éliminer les polluants sales, réduisant les bactéries nocives pour une maison plus fraîche.
Traitement de l’air intelligent
La vie intelligente commence avec LG ThinQ™
Contrôlez votre climatiseur et recevez les dernières alertes sur le LG ThinQ™¹³⁾.
Contrôle facile avec assistant vocal
Dites à votre enceinte IA ce dont vous avez besoin. Dites simplement : « Allumer/éteindre » et votre enceinte IA écoutera, puis le climatiseur répondra.
Se connecter et contrôler de n’importe où
Le LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre climatiseur comme jamais auparavant. Commencez-la facilement en un seul clic.
Maintenance efficace du produit
Le LG ThinQ™ garde un œil sur votre climatiseur, vous aidant à suivre la consommation d’énergie et à gérer facilement l’entretien quotidien.
Contrôle facile avec assistant vocal
Dites à votre enceinte IA ce dont vous avez besoin. Dites simplement : « Allumer/éteindre » et votre enceinte IA écoutera, puis le climatiseur répondra.
Se connecter et contrôler de n’importe où
Le LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre climatiseur comme jamais auparavant. Commencez-la facilement en un seul clic.
Maintenance efficace du produit
Le LG ThinQ™ garde un œil sur votre climatiseur, vous aidant à suivre la consommation d’énergie et à gérer facilement l’entretien quotidien.
*Les images et vidéos ci-dessus sont mises en scène et créées à des fins d’illustration pour améliorer la compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.
1)AI Air
- AI Air peut être utilisé via une télécommande ou LG ThinQ.
- AI Air est disponible en modes refroidissement et chauffage.
- Tout en utilisant AI Air, la vitesse du ventilateur et la direction du flux d’air sont automatiquement ajustées en fonction de la situation, et AI Air est désactivé lorsque la direction du flux d’air est modifiée.
- Avant d’utiliser AI Air, il est recommandé de prendre une photo de l’espace avec LG ThinQ ou de définir l’emplacement du climatiseur et de l’occupant de la pièce.
- Lorsque AI Air est activé, le capteur radar détecte l’emplacement de l’occupant et active automatiquement le flux d’air direct/indirect.
- La distance de détection du capteur radar peut atteindre 5 m, et il peut y avoir des différences dans la distance de détection en fonction de l’environnement d’installation et d’utilisation du produit.
2)Air doux
- En mode Soft Air, la sortie d’air inférieure est fermée et la sortie d’air avant fournit un flux d’air indirect.
- Cette fonctionnalité est uniquement applicable en mode Cool/Fan/AI Air.
- En mode AI Air, la fonction Soft Air est automatiquement activée en fonction de l’environnement de la pièce.
- Pour utiliser la fonction Soft Air seule, elle peut être activée manuellement à l’aide de la télécommande ou de LG ThinQ.
- La température du flux d’air ne peut être réglée que sur LG ThinQ en mode Air doux uniquement, et non en mode Air IA.
- En mode Soft Air uniquement, la température ambiante la plus basse pouvant être réglée est de 24 °C.
3)DUAL Vane
- Date 2023.10.
- Conditions de test : Chambre de test de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, mode Jet, réglage Intérieur DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ en mode refroidissement, réglage Intérieur DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ en mode chauffage
- Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour baisser de 5℃ (pour le refroidissement)/augmenter de 5℃ (pour le chauffage), par rapport à la température ambiante moyenne initiale.
- Modèle de test : S3-M12KL2MB(plateforme précédente LG-vane simple), S3-M121L1C0(nouvelle plate-forme LG-DUAL Vane)
- Résultat du test : La nouvelle plate-forme LG (DUAL Vane) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plate-forme précédente LG (une seule vane) en fonction des conditions de test.
- Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.
4)22 % plus long
- Date : 2024.12, Résultats des mesures dans le Centre de R&D des climatiseurs LG
- Conditions de test : Hauteur d’installation du produit 2,0 m, flux d’air en mode ventilateur, angle de vane P1.
- Méthode de test : À l’aide d’une sonde de mesure du débit d’air, des mesures ont été prises à des intervalles de 0,2 m, de 0,1 m à 1,7 m de hauteur. La distance maximale de portée du flux d’air a été déterminée en mesurant la vitesse du flux d’air pendant 180 secondes à chaque point, en considérant que le flux d’air a atteint si la vitesse dépassait 0,25 m/s pendant plus de 50 % du temps.
- Modèle de test : S3-Q24121D0(Nouvelle plateforme LG-DUAL Vane)
- Résultat du test : Dans les conditions de test proposées, la distance maximale de portée du flux d’air a été confirmée à plus de 22 m.
- La portée du flux d’air de l’ancienne plateforme-vane unique LG (S3-W18KL33A) peut atteindre 18 m.
- Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles..
5)Contrôle humidité confort
- Le flux aérien change automatiquement en fonction de l’environnement de fonctionnement.
- Cette fonctionnalité peut être utilisée avec la télécommande et LG ThinQ.
- Cette fonctionnalité peut configurer la température souhaitée uniquement (L’humidité est contrôlée automatiquement).
6)Minuterie de mise en veille+
- La minuterie de mise en veille+ ajuste automatiquement la température en analysant vos habitudes d’utilisation tout en conduisant en mode veille.
- Pour utiliser la fonction Minuterie de mise en veille+, vous devez la configurer pour la première fois via LG ThinQ.
- La minuterie de mise en veille+ ne peut être utilisée qu’en mode refroidissement.
- La puissance du flux d’air est réglée automatiquement grâce à l’analyse du modèle d’utilisation et peut être ajustée via LG ThinQ.
- La plage de température définie de la minuterie de mise en veille+ est de 22 à 28 °C.
7)kW Manager
- La fonction « kW Manager » est disponible dans tous les modes de fonctionnement, y compris le mode refroidissement, déshumidification, veille et même jet, à l’exception du mode chauffage.
- Pendant la période définie, l’électricité accumulée est surveillée et des opérations limitant la consommation d’électricité effectuées pour la période restante.
- Si l’électricité accumulée augmente en raison du temps d’utilisation quotidien, l’électricité restante est recalculée tous les jours pour le produit utilisé.
- Cette fonctionnalité peut être utilisée uniquement via LG ThinQ.
- Si l’électricité accumulée pendant la période définie dépasse la quantité cible, la fonction est libérée et passe en mode de fonctionnement général avec une notification LG ThinQ.
8)Détection d’ouverture de fenêtre
- Le réglage initial est désactivé lorsque le produit est expédié. Cette fonctionnalité peut être configurée uniquement via LG ThinQ.
- La fonctionnalité « Détection de fenêtre ouverte » est disponible avec les modes Refroidissement et Chauffage uniquement.
- Cette fonction détecte des changements soudains de la température ambiante dans un court laps de temps (lorsqu’une augmentation de 1,5℃ ou une diminution de 2,5℃ est détectée dans les 5 minutes).
- Le temps de fonctionnement du mode économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et peut être réglé pendant jusqu’à 60 minutes avec LG ThinQ.
9)Tout nettoyage
- Tous les produits de nettoyage peuvent uniquement fonctionner via LG ThinQ.
- Lors de l’utilisation de la fonction Tout nettoyage, la génération d’eau condensée, le nettoyage par congélation et le Auto Clean+ fonctionneront de manière séquentielle.
- Les modèles avec fonction UV verront la LED UV activée pendant l’opération Tout nettoyage.
- La fonction peut être désactivée en arrêtant le fonctionnement ou en modifiant les modes/réglages à l’aide de la télécommande.
- Le temps de fonctionnement de la fonction Tout nettoyage peut varier en fonction des conditions environnementales et d’utilisation.
10)Auto Clean+
- Auto Clean+ lance automatiquement la fonction de séchage après la fin de l’opération de refroidissement, ce qui est indiqué par le résidu restant sur le produit.
- Auto Clean+ peut fonctionner automatiquement en mode ventilateur pendant 20 minutes maximum, en fonction du modèle d’utilisation du fonctionnement de refroidissement précédent, pour aider à éliminer l’humidité de l’échangeur thermique.
- Les conditions de séchage internes peuvent varier en fonction des conditions de température et d’humidité de l’air intérieur.
- Vous pouvez sélectionner la puissance du flux d’air via LG ThinQ pour ajuster le flux d’air et la durée de séchage.
- Auto Clean+ est activé lors de l’expédition du produit et peut être utilisé sans paramètres supplémentaires.
11)Nettoyage Freeze
-TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage frigorifique évaporateur des climatiseurs LG offre des performances de réduction des bactéries basées sur des résultats de test aux conditions de test proposées. Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
- Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.
- Institution du test : TÜV Rheinland
- Période de test : 2023. 04~05
- Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
- Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé
- Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ.
- En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage frigorifique peut durer jusqu’à 65 minutes.
12)Filtre anti-allergique
-Le filtre anti-allergique vérifié par BAF élimine les substances provoquant des allergies, comme les acariens, qui flottent dans l’air.
[Certification BAF]
-Autorité de certification : Fondation britannique contre les allergies BAF (British Allergy Foundation)
-Catégorie de certification : Pour la réduction de l’exposition aux allergènes acariens
-Déclencheurs : les champignons, acariens et moisissures
- N° de licence : 397 Valable jusqu’au : 31 décembre 2025
13)LG ThinQ
- LG SmartThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.
-Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
-Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.
- Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques de mouvement associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
-Enceinte intelligente à activation vocale non incluse.
FAQ
Quel est le réglage de température approprié pour mon climatiseur ?
Lorsque vous allumez le climatiseur pour la première fois, réglez-le sur une température basse et utilisez un réglage de vent fort pour abaisser rapidement la température dans la pièce. Une fois que votre pièce a suffisamment refroidi, la température optimale pour maintenir une maison fraîche et économiser de l’énergie est de 25 °C.
La technologie DUAL Inverter Compressor™ permet un refroidissement 40 %1) plus rapide et permet d’économiser jusqu’à 70 %2) d’énergie en plus par rapport aux modèles sans onduleur.
1)Vérifié par TÜV : Le climatiseur LG Inverter (US-Q242K*) rafraîchit jusqu’à 40 % plus vite que le climatiseur LG non-Inverter (TS-H2465DAO).
*Température initiale (extérieur 35℃, intérieur 33℃), réglage de la température (26℃).
2)Vérifié par TÜV : Le climatiseur LG Inverter (US-Q242K*) permet d’économiser jusqu’à 70 % plus d’énergie que le climatiseur LG non-Inverter (TS-H2465DAO).
*Température initiale (extérieur 35℃, intérieur 33℃), température de réglage (26℃), durée de test (8 heures).
Quelle est la différence entre un climatiseur inverter et un climatiseur à vitesse fixe ?
Les climatiseurs inverter fonctionnent plus efficacement que les climatiseurs à vitesse fixe.
Les climatiseurs à vitesse fixe ont des compresseurs fonctionnant à la même vitesse, quelle que soit la température intérieure, s’arrêtant lorsque la température souhaitée est atteinte et se rallumant lorsque la température augmente.
Les climatiseurs inverter fonctionnent en ajustant la vitesse du compresseur plus rapidement à des températures plus élevées et plus lentement à des températures plus basses, ce qui signifie qu’ils économisent plus d’énergie que les climatiseurs à vitesse fixe et permettent un refroidissement plus rapide et un fonctionnement plus silencieux.
Comment puis-je nettoyer et gérer le climatiseur ?
Pour un flux propre et des performances élevées, le filtre doit être nettoyé toutes les deux semaines. Laver le pre-filter à l’eau tiède ou utiliser un détergent neutre pour des saletés plus tenaces. Après le lavage à l’eau, sécher le Pre-Filter à l’ombre à l’abri de la lumière directe du soleil. Nettoyez un filtre en option (filtre à poussière ultrafin, Fine Dust Filter, filtre anti-allergie, etc.) à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse douce, mais ne nettoyez pas avec de l’eau. Vous pouvez utiliser la fonction Auto Clean+1) pour une gestion plus pratique de la climatisation qui sèche automatiquement l’intérieur de la climatisation lorsque vous l’éteignez2).
1)La configuration initiale AutoClean+ nécessite l’application ThinQ ou la télécommande. Consultez le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.
2)Lorsque le produit est éteint, il règle automatiquement un temps de séchage approprié en fonction des conditions de fonctionnement. Le temps de séchage peut aller jusqu’à 30 minutes et peut varier en fonction du produit. La fonction est désactivée lorsqu’elle est expédiée de l’usine. La fonction peut être modifiée sans préavis. Veuillez consulter le manuel joint au produit pour plus de détails.
Comment puis-je réduire la facture d’électricité en utilisant le climatiseur ?
Vous pouvez économiser de l’énergie en sélectionnant des températures appropriées lors du refroidissement et du chauffage et en nettoyant régulièrement les filtres pour réduire le gaspillage d’énergie inutile. Il est recommandé de régler le climatiseur à 25 °C pour le refroidissement et à 21 °C pour le chauffage. De plus, l’utilisation de la fonctionnalité kW Manager des climatiseurs LG vous aide à utiliser la quantité d’énergie souhaitée. Pour utiliser la fonctionnalité kW Manager, une connexion à ThinQ est requise, et elle n’est disponible que sur les modèles prenant en charge cette fonctionnalité. Veuillez consulter le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.
Comment installer le climatiseur ?
Parmi les différents types de climatiseurs, un ingénieur professionnel doit installer des climatiseurs de type de partage, car le processus d’installation nécessite un perçage à travers les murs pour connecter les unités extérieures et intérieures, et les travaux de câblage électrique.
Comment installer le climatiseur ?
Parmi les différents types de climatiseurs, un ingénieur professionnel doit installer des climatiseurs de type de partage, car le processus d’installation nécessite un perçage à travers les murs pour connecter les unités extérieures et intérieures, et les travaux de câblage électrique.
Les climatiseurs LG peuvent-ils fournir chauffage et refroidissement ?
Les climatiseurs LG ont des fonctions de refroidissement et de chauffage, ils peuvent donc être utilisés toute l’année. Les climatiseurs LG utilisent la technologie de pompe à chaleur pour fournir un chauffage efficace.
Dans quelle mesure le climatiseur est-il silencieux ?
Grâce à la technologie DUAL Inverter Compressor™ de LG, les climatiseurs inverter sont généralement silencieux. Les modèles équipés de la technologie DUAL Inverter Compressor™ de LG optimisent le bruit de fonctionnement pour maintenir un environnement silencieux. Les niveaux sonores peuvent varier en fonction de chaque modèle, il est donc conseillé de vérifier les spécifications sonores de chaque modèle avant de l’acheter. En général, les climatiseurs inverter fonctionnent plus silencieusement que les climatiseurs à vitesse fixe.
Quels sont les avantages d’une dual vane ?
Offrant un confort idéal en toute saison, les dual vanes dispersent le flux d’air vers le haut et vers le bas, atteignant plus loin et plus rapidement. Grâce à la technologie biomimétique, les dual vanes réglables en angle à 6 niveaux offrent un contrôle du flux d’air personnalisé à portée de main.
Un flux d’air puissant peut être dirigé depuis les vanes avant et inférieure. Les dual vanes peuvent envoyer de l’air frais vers le haut pour un refroidissement jusqu’à 23 % plus rapide sans sensation de courant d’air et diriger l’air chaud vers le bas pour un chauffage jusqu’à 6 % plus rapide, évitant ainsi l’air chaud direct.
*Date 2023.10.
*Conditions de test : Chambre de test de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, mode Jet, réglage Intérieur DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ en mode refroidissement, réglage Intérieur DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ en mode chauffage
*Méthode de test : Mesure du temps nécessaire pour baisser de 5℃ (pour le refroidissement)/augmenter de 5℃ (pour le chauffage), par rapport à la température ambiante moyenne initiale.
*Modèle de test : S3-M12KL2MB(plateforme précédente LG-vane simple), S3-M121L1C0(nouvelle plate-forme LG-DUAL Vane)
*Résultat du test : La nouvelle plate-forme LG (DUAL Vane) est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plate-forme précédente LG (une seule vane) en fonction des conditions de test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.
Toutes les caractéristiques
Ce que disent les gens
Très bien noté
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Regardez des vidéos de démonstration utiles pour votre produit.
Garantie
Consultez les informations de garantie de votre produit ici.
Pièces et accessoires
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
L’enregistrement de votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Support E-shop
Suivre votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demander le service de réparation facilement en ligne.
Nous contacter
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Envoyez un email au service assistance de LG
Appelez-nous
Parlez directement avec les représentants de notre service assistance.