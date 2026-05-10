Climatiseur Deluxe DUALCOOL Wall Mounted de 6,6 kW Dual Vane

*Cette fonctionnalité s’applique au mode Refroidissement/Ventilation uniquement. (En mode Ventilation, seule la vitesse du vent peut être contrôlée.)

*La température du vent peut être contrôlée avec la télécommande ou ThinQ.

*Le réglage de la température de la pièce peut être contrôlé avec ThinQ uniquement.

*Cette fonctionnalité est disponible lorsque la température intérieure est en dessous de 28 ℃.

*Vérifié par TUV, avec une amélioration de 70 % du confort thermique(-0,5<PMV<0,5) sur l’espace avant du produit durant le fonctionnement en mode Soft Air, par rapport au modèle précédent.

*Institution du test : Test témoin TÜV Rheinland,

*Emplacement du test : Site de test environnemental de LG, 27,0 ㎡ (superficie), 64,8 ㎥ (volume)

*Date de test : Décembre 2023

*Modèle de test : S3-M121L1C0, SW09BAJWAN(SW09AJAU)

*Conditions de test : En intérieur 30±0,3 ˚C RH 60±5 %, Extérieur 30±0,3 ˚C RH 60±5 %

*Méthode de test : La mesure de la température, de la vitesse de l’aie et le calcul du confort thermique dans la zone spécifiée après 1 heure de fonctionnement en mode Soft Air.

- Zone de mesure : distance de 0 à 4,8 m du produit (intervalles de 1,2 m), 0,6 m de hauteur, 1,1 m (hauteur assis)

- Calcul du confort thermique (ISO 7730 équation PMV) : La température, l’humidité, la vitesse de l’air, la température radiante (valeurs mesurées), l’isolation des tissus (0,5 clo : tissu d’été), taux métabolique (1MET : état assis) utilisé.

*Résultats du test :

Le mode Soft Air du modèle S3-M121L1C0 a été étudié pour fournir un confort thermique dans tout l’espace. (PMV : -0,14~0,28, Courant d’air : 2,6~8,5 %)

Le mode Confort du modèle SW09BAJWAN (SW09AJAU) a été étudié pour fournir un confort thermique dans certaines zones. (PMV : -1,73~0,21, Courant d’air : 7,0~33,8 %)

- Niveau de confort thermique 7 niveaux, -3 : froid, -2 : froid, -1 : légèrement froid, 0 : neutre, +1 : légèrement chaud, +2 : chaud, +3 : chaud

- Gamme de confort thermique : -0,5 < PMV < +0,5, Courant d’air <10 % (Standard de référence : ISO7730(2005) Ergonomie de l’ambiance thermique)

*Rapport de test Num. : KR238S9L 001

*L’environnement d’utilisation réel peut être différent des résultats de mesure en laboratoire.