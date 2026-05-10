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Climatiseur Deluxe DUALCOOL Wall Mounted de 6,6 kW Dual Vane
Les tout nouveaux climatiseurs LG sont là
New LG air conditioners are blowing in
Air agréable
Humidité équilibrée
Économies d’énergie proactives
Traitement de l’air intelligent
Air agréable
Soft Air
Une douce brise, adaptée à vos besoins
Soft Air change la direction du flux d’air pour profiter d’une ambiance fraîche plus confortable. Personnalisez votre plage et température de flux d’air.
Un air agréable souffle depuis l’avant
Quand le mode Soft Air est activé, la pale inférieure se ferme. Cela génère un flux d’air indirect qui circule du plafond jusqu’au sol.
En fonction de la pale qui opère, la direction du flux de l’air varie, et différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnées en fonction de la situation, comme un moment de relaxation ou de sport
Refroidissement personnalisé avec contrôle du flux aérien
Contrôlez la température et la fine gamme de vitesses du flux aérien, afin de personnaliser le refroidissement. Le contrôle de la température en 9 étapes et l’ajustement de la vitesse du flux aérien en 5 étapes vous permettent de trouver l’équilibre idéal entre température et flux aérien selon vos préférences.
Personnalisez la température du vent avec 9 niveaux et la vitesse de flux de l’air avec 5 niveaux.
*Cette fonctionnalité s’applique au mode Refroidissement/Ventilation uniquement. (En mode Ventilation, seule la vitesse du vent peut être contrôlée.)
*La température du vent peut être contrôlée avec la télécommande ou ThinQ.
*Le réglage de la température de la pièce peut être contrôlé avec ThinQ uniquement.
*Cette fonctionnalité est disponible lorsque la température intérieure est en dessous de 28 ℃.
*Vérifié par TUV, avec une amélioration de 70 % du confort thermique(-0,5<PMV<0,5) sur l’espace avant du produit durant le fonctionnement en mode Soft Air, par rapport au modèle précédent.
*Institution du test : Test témoin TÜV Rheinland,
*Emplacement du test : Site de test environnemental de LG, 27,0 ㎡ (superficie), 64,8 ㎥ (volume)
*Date de test : Décembre 2023
*Modèle de test : S3-M121L1C0, SW09BAJWAN(SW09AJAU)
*Conditions de test : En intérieur 30±0,3 ˚C RH 60±5 %, Extérieur 30±0,3 ˚C RH 60±5 %
*Méthode de test : La mesure de la température, de la vitesse de l’aie et le calcul du confort thermique dans la zone spécifiée après 1 heure de fonctionnement en mode Soft Air.
- Zone de mesure : distance de 0 à 4,8 m du produit (intervalles de 1,2 m), 0,6 m de hauteur, 1,1 m (hauteur assis)
- Calcul du confort thermique (ISO 7730 équation PMV) : La température, l’humidité, la vitesse de l’air, la température radiante (valeurs mesurées), l’isolation des tissus (0,5 clo : tissu d’été), taux métabolique (1MET : état assis) utilisé.
*Résultats du test :
Le mode Soft Air du modèle S3-M121L1C0 a été étudié pour fournir un confort thermique dans tout l’espace. (PMV : -0,14~0,28, Courant d’air : 2,6~8,5 %)
Le mode Confort du modèle SW09BAJWAN (SW09AJAU) a été étudié pour fournir un confort thermique dans certaines zones. (PMV : -1,73~0,21, Courant d’air : 7,0~33,8 %)
- Niveau de confort thermique 7 niveaux, -3 : froid, -2 : froid, -1 : légèrement froid, 0 : neutre, +1 : légèrement chaud, +2 : chaud, +3 : chaud
- Gamme de confort thermique : -0,5 < PMV < +0,5, Courant d’air <10 % (Standard de référence : ISO7730(2005) Ergonomie de l’ambiance thermique)
*Rapport de test Num. : KR238S9L 001
*L’environnement d’utilisation réel peut être différent des résultats de mesure en laboratoire.
Dual Vane
Direction optimale du flux d’air, confort à toutes températures
Offrant un confort optimal en toutes saisons, deux pales diffusent un flux aérien vers le haut ou le bas, plus loin et plus vite.
Courants d’air plus longs
Recevez de l’air froid même depuis l’autre côté de la pièce, grâce à une portée de 22 m, 22 % plus longtemps qu’avec les modèles précédents.
L’air froid circule plus vite et plus loin, grâce à deux pales inférieures
Refroidissement plus rapide
Les deux pales (Dual Vane) envoient de l’air froid vers le haut pour refroidir 23 % plus vite sans sentir de courants d’air.
Personnalisez la température du vent avec 9 niveaux et la vitesse de flux de l’air avec 5 niveaux.
Réchauffement plus rapide
Les deux pales envoient de l’air chaud vers le bas pour réchauffer 6 % plus vite, sans ressentir directement la chaleur.
Les flux d’air chaud sont envoyés vers le bas et circulent vers le haut, ce qui réchauffe la pièce plus vite.
*Date : 06.2023, résultats de mesure de la salle de test du climatiseur LG, hauteur de l’installation 1,8 m, mode Ventilation. En utilisant une sonde de mesure de la vitesse du flux aérien, la plage de hauteur de 0,1 à 1,7 m est mesurée par paliers de 0,2 m. Mesure la distance maximale atteinte par le flux aérien des produits à une vitesse supérieure à 0,25 m/s
Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles
*Date : 10.2023, salle d’essai de la maison du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, Mode Jet, Intérieur DB (33±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (35±0,3) ℃/ RH (50±5) % 18 ℃, réglage en mode refroidissement, Intérieur DB (12±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (7±0,3) ℃/ RH (87±5) % 30 ℃, réglage en mode chauffage, mesurant le temps requis pour une baisse de 5 ℃ (pour le refroidissement)/ hausse de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température initiale de la pièce en moyenne.
Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.
Résultat du test : La nouvelle plateforme S1 est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, et 6 % plus rapide en mode chauffage que le modèle SK précédent, basé sur les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles
Ctr. Humidité
Profitez d’un taux d’humidité confortable
Ni trop humide, ni trop sec : un air parfait pour se détendre. Le Contrôle Humidité surveille l’humidité pour maintenir l’approvisionnement de flux aérien au niveau idéal pour offrir la température désirée.
Lorsque le mode « Contrôle Humidité » est activé, la fonctionnalité capte l’humidité relative à l’interieur et maintient un niveau d’humidité optimal en fonction de la température souhaitée.
*Le flux aérien change automatiquement en fonction de l’environnement de fonctionnement.
*Cette fonctionnalité peut être utilisée avec la télécommande et ThinQ.
*Cette fonctionnalité peut configurer la température souhaitée uniquement (L’humidité est contrôlée automatiquement).
kW Manager
Économies d’énergie proactives à portée de main
Gérez facilement votre consommation d’électricité avec un contrôle d’énergie planifié et proactif. Profitez d’un contrôle total du rafraîchissement de votre maison et définissez des limites de consommation d’énergie atteignables.
La consommation d’énergie du climatiseur peut être utilisée selon la valeur du réglage cible prédéfinie.
Une gestion intelligente de l’énergie avec l’appli LG ThinQ™
Décidez des périodes d’usage et de la consommation d’énergie avec l’appli ThinQ™ facile à utiliser. Si la limite d’usage quotidien est dépassée, les jours restants sont recalculés automatiquement en fonction des limites spécifiées.
Lorsque la quantité cible définie est atteinte et utilisée, vous recevrez une notification dans l’application ThinQ.
*Cette fonctionnalité peut varier selon le produit et le pays.
*Pendant la période définie, l’électricité accumulée est surveillée et des opérations limitant la consommation d’électricité effectuées pour la période restante.
*Si la consommation d’électricité quotidienne dépasse la cible définie pour la période, l’usage d’électricité restant est recalculé automatiquement pour préserver la quantité ciblée.
*Cette fonctionnalité est uniquement disponible par le biais de l’application intelligente LG ThinQ™.
*Si l’électricité totale utilisée durant la période définie dépasse votre quantité cible, la fonctionnalité kW Manager est désélectionnée et la machine reviendra à un mode de fonctionnement normal. Vous serez alerté par une notification par l’application LG ThinQ™.
Dét. fe. ouv.
Ne perdez pas d’énergie avec la détection de fenêtre ouverte
Maintenez votre climatiseur allumé même lorsque l’air circule chez vous, avec une unité qui active le mode économie d’énergie lorsque les fenêtres sont ouvertes.
*Le réglage initial est désactivé lorsque le produit est expédié. Cette fonctionnalité peut être configurée uniquement via ThinQ.
*La fonctionnalité « Détection de fenêtre ouverte » est disponible avec les modes Refroidissement et Chauffage uniquement.
*Le temps de fonctionnement du mode économie d’énergie par défaut est de 10 minutes et peut être réglé pendant jusqu’à 60 minutes avec ThinQ.
Traitement de l’air intelligent
La vie intelligente commence avec LG ThinQ™
Contrôlez votre réfrigérateur et recevez les toutes dernières alertes sur l’application pratique LG ThinQ™.
Un climatiseur et un smartphone avec l’écran LG ThinQ™. Autour du téléphone portable, sont affichées des icônes qui présentent les fonctionnalités ThinQ.
Contrôle facile avec assistant vocal
Dites à votre machine exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Dites « Allume/éteins le climatiseur » et le haut-parleur AI écoutera et allumera/éteindra le climatiseur.
L’homme parle au haut-parleur AI et active le climatiseur.
Se connecter et contrôler de n’importe où
L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter facilement votre climatiseur d’une manière inédite. Lancez votre climatiseur en appuyant simplement sur un bouton.
Des hommes rafraîchissent leur maison à l’avance en allumant le climatiseur avec ThinQ™ après être sortis.
Maintenance efficace du produit
L’application LG ThinQ™ surveille en continu votre climatiseur. Pour un entretien quotidien ou autre, l’application permet de surveiller aisément la consommation d’énergie.
Une femme profitant du flux d’air frais du climatiseur contrôle la consommation d’énergie du climatiseur via l’écran de l’appli ThinQ™.
*LG SmartThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.
*Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
*Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques de mouvement associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
*Enceinte intelligente à activation vocale non incluse.
Nettoy. frigo
Maintenez l’intérieur de votre machine ultra propre
Le nettoyage des espaces difficiles d’accès à l’intérieur de votre climatiseur est plus facile avec le mode Nettoyage Frigorifique1). Utilisez la glace fondue pour éliminer la poussière et les contaminants provoquant de mauvaises odeurs, réduisant les bactéries nocives, pour une fraîcheur retrouvée dans la maison.
L’icône montre le processus du lavage de l’intérieur du climatiseur avec la fonctionnalité Nettoyage Frigorifique. (gel, lavage et séchage)
Découvrez le système d’entretien de l’air LG DUALCOOL
Auto Clean+
Auto Nettoyage+ s’active après utilisation du climatiseur, envoyant de l’air pour éliminer la moisissure. Le temps de fonctionnement est automatiquement défini sur 20 min, conformément aux conditions d’utilisation de l’appareil. Ajustez le volume de l’air pour un séchage plus fort et rapide ou un fonctionnement plus silencieux.
Un échangeur thermique séché par le flux d’air interne.
Plasmaster™ Ionizer++
Préservant la propreté de votre espace, l’ioniseur élimine 99,9 %* des bactéries adhérentes, comme vérifié par TUV3) et Intertek4).
Des bulles avec des signes plus et moins se déplacent dans l’air en raison du Plasmaster Ionizer. On voit des bulles à ions positifs et négatifs entourant les bactéries. Le logo Plasmaster Ionizer peut être vu dans le coin de l’image.
Pre-Filter
De grosses particules de poussière sont piégées par la première ligne de défense.
Un climatiseur avec un filtre ouvert, et une coupe qui montre la poussière étant filtrée
Filtre anti-allergique
Des substances flottantes provoquant des allergies, comme des acariens, sont éliminées de l’air, comme vérifié par BAF5).
Le climatiseur est montré avec les filtres flottant au-dessus pour montrer le filtre anti-allergique installé à l’intérieur. Dans la machine, on voit le filtre vert anti-allergique avec des acariens attrapés à l’intérieur. Le logo du filtre anti-allergique se trouve dans le coin en bas à gauche.
*L'image du produit est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.
1) TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage frigorifique évaporateur des climatiseurs LG offre des performances de réduction des bactéries basées sur des résultats de text aux conditions de test proposées. Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.
Institution du test : TÜV Rheinland
Période de test : 2023. 04~05
Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé
Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ.
En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage frigorifique peut durer jusqu’à 65 minutes.
2) Lorsque le produit est arrêté, la fonctionnalité Auto Nettoyage+ fonctionne automatiquement. En mode Auto Nettoyage+, le produit opère en mode Ventilation pendant une certaine période afin d’éliminer la moisissure restante de l’échangeur thermique. Le mode Auto Nettoyage+ est activé au moment de l’expédition du produit. Avec l’application ThinQ, vous pouvez définir la vitesse du flux aérien et ajuster la vitesse de séchage. Les conditions de séchage/à l’intérieur de l’appareil peuvent varier en fonction de la température ou de l’humidité de l’air intérieur.
3) L’organisme TÜV Rheinland a vérifié que le Plasmaster™Ionizer++ élimine jusqu’à 99,9 % des bactéries adhérentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa) dans une salle de test de 30 m³. Le modèle testé était SW09BAJWAN. Le test ne mesurait pas l’efficacité de l’élimination des bactéries du climatiseur et l’efficacité de l’élimination des bactéries peut varier par rapport aux conditions d’usage réelles.
4) L’organisme Intertek a vérifié que le Plasmaster™Ionizer++ élimine jusqu’à 99,9 % des bactéries adhérentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa) dans une salle de test de 30 m³. Le modèle testé était SW09BAJWAN. Le test ne mesurait pas l’efficacité de l’élimination des bactéries du climatiseur et l’efficacité de l’élimination des bactéries peut varier par rapport aux conditions d’usage réelles.
5) Le filtre anti-allergique vérifié par BAF élimine les substances provoquant des allergies, comme les acariens, qui flottent dans l’air.
[Certification BAF] Autorité de certification : Fondation britannique contre les allergies BAF (British Allergy Foundation), Catégorie de certification : Pour la réduction de l’exposition aux allergènes acariens Provoque : les champignons, acariens et moisissures Num. de licence : 397 Valable jusqu’au : 31 décembre 2024
Confort supérieur fourni par la technologie DUAL Inverter Compressor™
Toutes les caractéristiques
Ce que disent les gens
Très bien noté
Manuel et logiciel
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Garantie
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