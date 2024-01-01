Climatiseur LG JETCOOL 9K BTU

Pour un vent propre et des performances élevées, le filtre doit être nettoyé toutes les deux semaines. Lavez le filtre à l'eau tiède ou utilisez un détergent neutre pour les saletés plus tenaces. Après le lavage à l'eau, séchez le filtre à l'ombre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous pouvez utiliser la fonction Auto Cleaning1) pour une gestion plus pratique de la climatisation qui sèche automatiquement l'intérieur de la climatisation lorsque vous l'éteignez2)3).

1) La configuration initiale du nettoyage automatique nécessite la télécommande. Consultez le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.

2) Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 minutes.

La fonction est désactivée à l’expédition depuis l’usine.

La fonction peut être modifiée sans préavis. Veuillez consulter le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.

3) Selon le pays/le modèle, il se peut qu'il n'y ait pas de fonction de nettoyage automatique.