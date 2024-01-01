About Cookies on This Site

Climatiseur LG JETCOOL 9K BTU

Climatiseur LG JETCOOL 9K BTU

TV09SDH0
vue de face
vue frontale ouverte
perspective ouverte
vue du côté gauche
vue dégagée côté gauche
vue en perspective gauche
perspective gauche vue dégagée
côté droit
vue dégagée côté droit
vue en perspective droite
perspective droite vue dégagée
vue ouverte en perspective en haut à gauche
vue ouverte en perspective en haut à droite
télécommande
Caractéristiques principales

  • Mode JET refroidissement rapide
  • Fonction chauffage intégrée
  • Prix compétitif
  • Installation facile
  • Garantie constructeur
Voir aussi

Le double c'est mieux

Un seul clic vers une pièce plus fraîche ou plus chaude avec le mode Jet

Obtenez un refroidissement ou un chauffage rapide lorsque vous en avez besoin en un clic.

 

Le climatiseur fonctionne au mur.

Balançoire automatique

Répartissez uniformément l'air de confort dans votre pièce

Auto Swing répartir l'air uniformément pour qu'il soit confortable dans tous les coins de la pièce.

Auto Swing répartir l'air uniformément pour qu'il soit confortable dans tous les coins de la pièce.

Diagnostic intelligent

Smart LED vous aide à obtenir des réponses intelligentes

Appelez simplement le service client LG, donnez le code LED et le service
les ingénieurs apporteront une solution.

Minuterie marche/arrêt de 24 heures

Jusqu'à 24 heures de fonctionnement peuvent être réglées, afin que votre climatiseur s'allume et s'éteigne quand vous le souhaitez.

Opération de redémarrage automatique

En cas de coupure de courant, votre appareil reprend son fonctionnement précédent peu de temps après le rétablissement du courant.

*L'image affichée par la télécommande peut être modifiée sans préavis.

Double détection

Double confort autour du courant alternatif et de moi, avec double détection

La double détection peut détecter la température non seulement autour de l'unité intérieure AC, mais également de la télécommande pour garantir le réglage précis et optimal de la température que vous souhaitez.

AC with Dual sensing

AC sans double détection

Nettoyage automatique

Un nettoyage interne automatique

Sèche automatiquement toute humidité à l'intérieur du climatiseur pour garantir qu'il est toujours propre.

*L'image ci-dessus est uniquement à des fins d'illustration. Cela peut différer de l’image et de l’utilisation réelles du produit.

Le mode veille vous permet de rester à l'aise

Découvrez l'environnement de sommeil confortable.

Nuits paisibles avec lumière éteinte

Profitez d'un sommeil profond sans lumière du climatiseur gênante.

Profitez d'un sommeil profond sans lumière gênante de climatisation.

FAQ

Q.

Comment puis-je nettoyer et gérer le climatiseur ?

A.

Pour un vent propre et des performances élevées, le filtre doit être nettoyé toutes les deux semaines. Lavez le filtre à l'eau tiède ou utilisez un détergent neutre pour les saletés plus tenaces. Après le lavage à l'eau, séchez le filtre à l'ombre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous pouvez utiliser la fonction Auto Cleaning1) pour une gestion plus pratique de la climatisation qui sèche automatiquement l'intérieur de la climatisation lorsque vous l'éteignez2)3).
1) La configuration initiale du nettoyage automatique nécessite la télécommande. Consultez le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.
2) Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 30 minutes.
La fonction est désactivée à l’expédition depuis l’usine.
La fonction peut être modifiée sans préavis. Veuillez consulter le manuel fourni avec le produit pour plus de détails.
3) Selon le pays/le modèle, il se peut qu'il n'y ait pas de fonction de nettoyage automatique.

Q.

Comment puis-je économiser de l'énergie en utilisant le climatiseur ?

A.

Vous pouvez économiser de l'énergie en sélectionnant des températures appropriées lors du refroidissement et du chauffage et en nettoyant régulièrement les filtres pour réduire le gaspillage d'énergie inutile. Il est recommandé de régler le climatiseur à 25 ℃ pour le refroidissement et à 21 ℃ pour le chauffage. »

Q.

Comment installer le climatiseur ?

A.

Il existe deux principaux types de climatiseurs : les climatiseurs split et les climatiseurs sans conduits. Les climatiseurs split nécessitent une installation professionnelle et les climatiseurs sans conduits (AC de fenêtre, AC de type mural, AC portables, etc.) ne nécessitent pas d'installation de conduit puisqu'il s'agit d'unités extérieures intégrées. Les climatiseurs de type split doivent être installés par un ingénieur professionnel, car le processus d'installation nécessite de percer les murs pour connecter les unités extérieures et intérieures, ainsi que des travaux de câblage électrique.

