Lave-linge de 15 kg avec sèche-linge de 8 kg | Machine à laver à chargement frontal | 6 mouvements associés DD | AI DD | Steam | TurboWash360 | Noir mat
Caractéristiques principales
- Un design plus fin et élégant avec une capacité importante
- Découvrez les fonctionnalités clés de votre nouveau lave-linge
- Adaptez votre lave-linge à votre vie
- Améliorez votre lessive
- Éliminez les soucis du lavage et laissez AI DD™
- Offrir une lessive fraîche en seulement 39 minutes
* Les images liées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel
Découvrez les fonctionnalités clés de votre nouveau lave-linge
Grande capacité
Prend en charge des charges plus importantes dans un design de même taille
Design plus fin, tambour plus spacieux
Améliore la convivialité et l’utilisation de l’espace
Deep-learning AI DD™
Optimise les performances de nettoyage en fonction du poids et du type de tissu
TurboWash™ 360o
Lavage rapide grâce à un spray multidirectionnel qui n’abîme pas les tissus
Gain de place
Adaptez votre lave-linge à votre vie
Conçu pour avoir une profondeur de seulement 645 mm, récupérez 125 mm d’espace précieux dans votre maison sans compromettre la taille de votre lavage.
Grande capacité
Améliorez votre lessive
La technologie avancée de LG permet un design compact, y compris un tambour à linge plus grand mais plus fin qui vous offre plus d’espace de lavage dans un design de la même taille.
Deep-learning AI DD™
Éliminez les soucis du lavage et laissez AI DD™
Profitez d’une machine qui utilise l’IA pour sélectionner votre cycle de lavage, réduisant les dommages causés aux tissus pour des vêtements plus durables.
TurboWash™ 360o
Offrir une lessive fraîche en seulement 39 minutes
TurboWash™ 360o pulvérise de l’eau dans quatre directions pour assurer un nettoyage en profondeur sans endommager le tissu.
Fonctionnement fluide
Profitez d’une réduction du bruit et des vibrations.
Doté d’une technologie et d’un capteur de vibrations pour un processus de lavage silencieux et paisible.
Steam™
Privilégiez votre santé et éliminez les allergènes.
Le cycle Allergy Care de LG élimine les allergènes, les acariens vivants et les bactéries pour une lessive sans souci.
Une femme et un enfant sont allongés dans un lit en souriant.
Pet care
Lavez et rincez les odeurs et taches causés par les animaux de compagnie.
Le cycle de lavage Pet Care de LG offre des performances de lavage élevées, s’attaquant aux odeurs et aux taches causés par des animaux avec un lavage à haute température et un processus de rinçage en quatre étapes.
Une femme et un chien sont allongés dans le lit
LG ThinQ™
Restez connecté où que vous soyez avec LG ThinQ™
Reliez votre machine à laver et votre smartphone
Connectez votre lave-linge à l'application LG ThinQ™ pour contrôler la machine, sélectionner des programmes et même la démarrer lorsque vous êtes en déplacement d'une simple pression sur un bouton.
En savoir plus sur l’activité de votre lave-linge
Utilisez l'application LG ThinQ™ pour étudier la consommation d'énergie de votre lave-linge et vérifier les besoins d'entretien.
Compatibilité des assistants vocaux
Connectez votre lave-linge à un appareil connecté et gagnez en confort ! Utilisez diverses commandes vocales pour contrôler votre machine où que vous soyez dans la maison.
*Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques de mouvement associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
*LG SmartThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.
*Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
*Enceinte intelligente à activation vocale non incluse.
*Le contrôle vocal est activé quand la machine à laver est allumée.
* Testé par Intertek en juillet 2013. Effet bactéricide pour le P. aeruginosa de l’acier inoxydable par rapport à la quantité initiale en 12 jours.
*Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.
*Résultats de test Intertek, notre porte en plastique existante avec une dureté Vickers 12,2 Hv, Porte en verre 575,66 Hv (Plus la valeur est élevée, plus les performances anti-rayures sont élevées.)
*Porte en verre entre 5,5 et 6,5 en termes de testeur de dureté Mohs.
Sommaire
DIMENSIONS
Caractéristiques principales
CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (kg)
15,0
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du produit (LxHxP mm)
650 x 950 x 645
FONCTIONS - ezDispense
Non
FONCTIONS - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur du corps
Noir Graphite
Type de porte
Couvercle en verre trempé teinté noir
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
8,0
Capacité de lavage maximale (kg)
15,0
PROGRAMME
Couette
Non
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
Lavage avec IA
Oui
Soins Anti-Allergie
Oui
Lavage automatique
Non
Baby care
Oui
Vêtements pour bébé
Non
Rafraîchissement de la literie
Oui
Draps de lit
Oui
Lavage froid
Oui
Soin des couleurs
Oui
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Non
Double rinçage
Oui
Programme téléchargé
Oui
Doudoune
Oui
Chemises
Oui
Séchage uniquement
Oui
Synthétiques
Non
Eco 40-60
Non
Soins Doux
Non
Hygiène
Oui
Intensif 60
Non
Jeans
Oui
Mix 40℃
Non
Une chemise
Oui
Extérieur
Non
Lavage pour animaux de compagnie
Oui
Rapide 14 (Vitesse 14)
Non
Rapide 30
Non
Lavage Rapide
Oui
Lavage et séchage rapides
Oui
Jours de pluie
Oui
Rafraîchir
Non
Rinçage uniquement
Oui
Rinçage+Essorage
Oui
Uniformes scolaires
Oui
Ultra silence
Oui
Vêtements simples
Oui
Soin de la peau
Non
Ourlets et cols des manches
Non
Petite charge
Oui
Rinçage intelligent
Oui
Rotation uniquement
Oui
Vêtements de sport
Non
Anti-tâches
Oui
Défroissage vapeur
Non
Serviettes
Oui
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Oui
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Lavage + Séchage
Oui
Lavage uniquement
Oui
Laine (Main/Laine)
Oui
COMMANDE ET ÉCRAN
Temporisateur
3 à 19 heures
Type d’écran
Molette + boutons tactiles et affichage LED
Indicateur de verrouillage de porte
Oui
FONCTIONS
AI DD
Oui
Type
Lave-linge et sèche-linge à chargement frontal
Signal de fin de cycle
Oui
Centum System
Non
Ajouter du linge
Oui
ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur Inverter DirectDrive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
Détection de la charge
Oui
Vapeur
Oui
Lampe de tambour
Non
Vapeur+
Non
Pieds de nivellement
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash360˚
Oui
Tambour interne d’embossage
Oui
Capteur de vibrations
Oui
Aube de tambour
Aube fine en acier inoxydable
Alimentation en eau (Chaud/Froid)
Froid uniquement
Niveau d’eau
Auto
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du produit (LxHxP mm)
650 x 950 x 645
Poids (kg)
77,0
Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm)
645
Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm)
1 145
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wi-Fi
Oui
Ajouter du linge
Oui
Sonnerie (activé / désactivé)
Oui
Sécurité enfant
Oui
Fin de la temporisation
Oui
Niveau de détergent
Non
Lampe de tambour
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Oui
Rinçage
5 fois
Rinçage+Essorage
Non
Rinçage+
Non
Niveau de l’adoucisseur
Non
Essorage
5 niveaux
Vapeur
Non
Température
Froid/20/30/40/60/95℃
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash
Oui
Lavage
Oui
Anti-froissage
Non
Lavage à froid
Non
Nettoyage de la buse ezDispense
Non
CODE À BARRE
CODE À BARRE
8806096236956
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Coach Tub Clean
Oui
Couplage intelligent
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible avec LG TWINWash
Non
Ce que disent les gens
Très bien noté
