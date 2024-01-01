About Cookies on This Site

Lave-linge de 15 kg avec sèche-linge de 8 kg | Machine à laver à chargement frontal | 6 mouvements associés DD | AI DD | Steam | TurboWash360 | Noir mat

F0Z6DRP24
Front View
Front view with door open
close up view
Close up view
Side view detergent box open
Front close up view
Detergent box open
Top close view
close up view
Left perspective view
Left view
Right Perspective View
Side view with door open
Side view
rear view
Caractéristiques principales

  • Un design plus fin et élégant avec une capacité importante
  • Découvrez les fonctionnalités clés de votre nouveau lave-linge
  • Adaptez votre lave-linge à votre vie
  • Améliorez votre lessive
  • Éliminez les soucis du lavage et laissez AI DD™
  • Offrir une lessive fraîche en seulement 39 minutes
On voit l’image de l’intérieur de la machine à laver

Un design plus fin et élégant avec une capacité importante

* Les images liées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel

Découvrez les fonctionnalités clés de votre nouveau lave-linge

On voit un intérieur plus large de la machine à laver

Grande capacité

Prend en charge des charges plus importantes dans un design de même taille

On voit que l’utilisation de l’espace est possible avec une taille plus fine

Design plus fin, tambour plus spacieux

Améliore la convivialité et l’utilisation de l’espace

On voit que l'IA est réglée en fonction du poids du tissu et des performances de chaque type

Deep-learning AI DD™

Optimise les performances de nettoyage en fonction du poids et du type de tissu

On voit un lavage rapide avec un spray multidirectionnel

TurboWash™ 360o

Lavage rapide grâce à un spray multidirectionnel qui n’abîme pas les tissus

Gain de place

Adaptez votre lave-linge à votre vie

Conçu pour avoir une profondeur de seulement 645 mm, récupérez 125 mm d’espace précieux dans votre maison sans compromettre la taille de votre lavage.

 

 

Grande capacité

Améliorez votre lessive

La technologie avancée de LG permet un design compact, y compris un tambour à linge plus grand mais plus fin qui vous offre plus d’espace de lavage dans un design de la même taille.

 

 

Deep-learning AI DD™

Éliminez les soucis du lavage et laissez AI DD™

Profitez d’une machine qui utilise l’IA pour sélectionner votre cycle de lavage, réduisant les dommages causés aux tissus pour des vêtements plus durables.

TurboWash™ 360o

Offrir une lessive fraîche en seulement 39 minutes

TurboWash™ 360o pulvérise de l’eau dans quatre directions pour assurer un nettoyage en profondeur sans endommager le tissu.

Fonctionnement fluide

Profitez d’une réduction du bruit et des vibrations.

Doté d’une technologie et d’un capteur de vibrations pour un processus de lavage silencieux et paisible.

Steam™

Privilégiez votre santé et éliminez les allergènes.

Le cycle Allergy Care de LG élimine les allergènes, les acariens vivants et les bactéries pour une lessive sans souci.

Une femme et un enfant sont allongés dans un lit en souriant.

Pet care

Lavez et rincez les odeurs et taches causés par les animaux de compagnie.

Le cycle de lavage Pet Care de LG offre des performances de lavage élevées, s’attaquant aux odeurs et aux taches causés par des animaux avec un lavage à haute température et un processus de rinçage en quatre étapes.

Une femme et un chien sont allongés dans le lit

 

 

LG ThinQ™

Restez connecté où que vous soyez avec LG ThinQ™

Reliez votre machine à laver et votre smartphone

Connectez votre lave-linge à l'application LG ThinQ™ pour contrôler la machine, sélectionner des programmes et même la démarrer lorsque vous êtes en déplacement d'une simple pression sur un bouton.

En savoir plus sur l’activité de votre lave-linge

Utilisez l'application LG ThinQ™ pour étudier la consommation d'énergie de votre lave-linge et vérifier les besoins d'entretien.

 

Compatibilité des assistants vocaux

Connectez votre lave-linge à un appareil connecté et gagnez en confort ! Utilisez diverses commandes vocales pour contrôler votre machine où que vous soyez dans la maison.

*Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques de mouvement associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

*LG SmartThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.

*Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

*Enceinte intelligente à activation vocale non incluse.

*Le contrôle vocal est activé quand la machine à laver est allumée.

On voit l’image de l’intérieur de la machine à laver

Design convivial et compact

On voit l’image de l’intérieur de la machine à laver

Un design harmonieux qui s’adapte partout

On voit l’image de l’intérieur de la machine à laver

Tambour en acier inoxydable sans souci

On voit l’image de l’intérieur de la machine à laver

Verre trempé résistant aux rayures

* Testé par Intertek en juillet 2013. Effet bactéricide pour le P. aeruginosa de l’acier inoxydable par rapport à la quantité initiale en 12 jours.

*Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

*Résultats de test Intertek, notre porte en plastique existante avec une dureté Vickers 12,2 Hv, Porte en verre 575,66 Hv (Plus la valeur est élevée, plus les performances anti-rayures sont élevées.)

*Porte en verre entre 5,5 et 6,5 en termes de testeur de dureté Mohs.

Sommaire

Imprimer

DIMENSIONS

tech_spec_dimension

Caractéristiques principales

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (kg)

    15,0

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du produit (LxHxP mm)

    650 x 950 x 645

  • FONCTIONS - ezDispense

    Non

  • FONCTIONS - Vapeur

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur du corps

    Noir Graphite

  • Type de porte

    Couvercle en verre trempé teinté noir

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    8,0

  • Capacité de lavage maximale (kg)

    15,0

PROGRAMME

  • Couette

    Non

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Non

  • Lavage avec IA

    Oui

  • Soins Anti-Allergie

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Baby care

    Oui

  • Vêtements pour bébé

    Non

  • Rafraîchissement de la literie

    Oui

  • Draps de lit

    Oui

  • Lavage froid

    Oui

  • Soin des couleurs

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Non

  • Double rinçage

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Doudoune

    Oui

  • Chemises

    Oui

  • Séchage uniquement

    Oui

  • Synthétiques

    Non

  • Eco 40-60

    Non

  • Soins Doux

    Non

  • Hygiène

    Oui

  • Intensif 60

    Non

  • Jeans

    Oui

  • Mix 40℃

    Non

  • Une chemise

    Oui

  • Extérieur

    Non

  • Lavage pour animaux de compagnie

    Oui

  • Rapide 14 (Vitesse 14)

    Non

  • Rapide 30

    Non

  • Lavage Rapide

    Oui

  • Lavage et séchage rapides

    Oui

  • Jours de pluie

    Oui

  • Rafraîchir

    Non

  • Rinçage uniquement

    Oui

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Uniformes scolaires

    Oui

  • Ultra silence

    Oui

  • Vêtements simples

    Oui

  • Soin de la peau

    Non

  • Ourlets et cols des manches

    Non

  • Petite charge

    Oui

  • Rinçage intelligent

    Oui

  • Rotation uniquement

    Oui

  • Vêtements de sport

    Non

  • Anti-tâches

    Oui

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Serviettes

    Oui

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash 39

    Oui

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Lavage + Séchage

    Oui

  • Lavage uniquement

    Oui

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Temporisateur

    3 à 19 heures

  • Type d’écran

    Molette + boutons tactiles et affichage LED

  • Indicateur de verrouillage de porte

    Oui

FONCTIONS

  • AI DD

    Oui

  • Type

    Lave-linge et sèche-linge à chargement frontal

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Centum System

    Non

  • Ajouter du linge

    Oui

  • ezDispense

    Non

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur Inverter DirectDrive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Lampe de tambour

    Non

  • Vapeur+

    Non

  • Pieds de nivellement

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash360˚

    Oui

  • Tambour interne d’embossage

    Oui

  • Capteur de vibrations

    Oui

  • Aube de tambour

    Aube fine en acier inoxydable

  • Alimentation en eau (Chaud/Froid)

    Froid uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du produit (LxHxP mm)

    650 x 950 x 645

  • Poids (kg)

    77,0

  • Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm)

    645

  • Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm)

    1 145

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wi-Fi

    Oui

  • Ajouter du linge

    Oui

  • Sonnerie (activé / désactivé)

    Oui

  • Sécurité enfant

    Oui

  • Fin de la temporisation

    Oui

  • Niveau de détergent

    Non

  • Lampe de tambour

    Non

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage

    5 fois

  • Rinçage+Essorage

    Non

  • Rinçage+

    Non

  • Niveau de l’adoucisseur

    Non

  • Essorage

    5 niveaux

  • Vapeur

    Non

  • Température

    Froid/20/30/40/60/95℃

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash

    Oui

  • Lavage

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • Lavage à froid

    Non

  • Nettoyage de la buse ezDispense

    Non

CODE À BARRE

  • CODE À BARRE

    8806096236956

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Coach Tub Clean

    Oui

  • Couplage intelligent

    Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Compatible avec LG TWINWash

    Non

