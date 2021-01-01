We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nouvelle LG WashTower™ avec lave-linge de 12 kg, sèche-linge de 10 kg
Solution complète et intelligente pour le soin du linge
La WashTower de LG est le tout premier combiné lave-linge/sèche-linge de sa catégorie, offrant tout ce dont vous avez besoin pour votre lessive : rapidité, facilité, intelligence et élégance.
Facilitez-vous la vie avec le panneau de contrôle central
Le panneau de commande unifié est à portée de main, intuitif et pratique.
*Testé par Intertek, cycle normal avec option par défaut basée sur 10 lb. Charge AMAM.
Profitez d’un assistant qui maîtrise l’art de la lessive
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
Sommaire
DIMENSIONS
Caractéristiques principales
CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (kg)
12
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
10
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du produit (LxHxP mm)
600 x 1 655 x 660
Caractéristiques (Lavante) - AI DD
Oui
Caractéristiques (Lavante) - TurboWash360˚
Oui
Caractéristiques (Lavante) - Vapeur
Oui
Caractéristiques (séchante) - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Toutes les caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES (LAVANTE)
Type
Lave-linge à chargement frontal
Tambour interne d’embossage
Oui
Signal de fin de cycle
Oui
Système de détection de mousse
Oui
Moteur Inverter DirectDrive
Oui
Pieds de nivellement
Oui
Détection de la charge
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
Vapeur
Oui
TurboWash360˚
Oui
Capteur de vibrations
Oui
Niveau d’eau
Auto
Alimentation en eau (Chaud/Froid)
Froid uniquement
6 Motion DD
Oui
AI DD
Oui
Redémarrage automatique
Oui
Aube de tambour
Aube fine en acier inoxydable
Lampe de tambour
Oui
CARACTÉRISTIQUES (SÉCHANTE)
Type
Condensateur sècheur
6 Motion DD
Non
AI DD
Non
Capteur de chaleur AI
Non
Condensateur à nettoyage automatique
Oui
Redémarrage automatique
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
Lampe de tambour
Oui
Douche séchage
Oui
Filtre à peluche double
Oui
Tambour interne d’embossage
Oui
Indicateur de niveau d’eau
Non
Signal de fin de cycle
Oui
Type de source de chauffage
Pompe à chaleur électrique
Moteur Inverter DirectDrive
Non
Détection de la charge
Oui
Porte réversible
Non
Détecteur de sèchage
Oui
PROGRAMME(LAVANTE)
Coton
Oui
Soin allergie (lavante)
Oui
Coton +
Non
Délicat
Oui
Cycle téléchargé
Oui
Duvet
Non
Soin facile
Oui
Eco 40-60
Oui
Mix (tissu mélangé)
Non
Lavage rapide
Oui
Rinçage+Essorage
Oui
Rapide14
Non
Vêtement de sport
Non
Lavage de tombour
Oui
TurboWash 39
Non
Laine (Main/Laine)
Non
PROGRAMMES (SÉCHANTE)
Coton
Oui
Soin allergie (séchante)
Oui
Coton +
Non
Délicat
Oui
Cycle téléchargé
Oui
Duvet
Non
Soin facile
Oui
Mix (tissu mélangé)
Oui
Séchange rapide
Oui
Vêtement de sport
Non
Serviette
Non
Laine
Non
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
10
Capacité de lavage maximale (kg)
12
COMMANDE ET ÉCRAN
Temporisateur
Non
Type d’écran
Touches et affichage LED
Indication de vérouillage de la porte (Lavante)
Oui
Indicateur de chiffre
18:88
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Cycle nuage
Oui
Téléchargement de cycle
Oui
Surveillance énergétique
Oui
Démarrage à distance et contrôle du cycle
Oui
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Coach lavage de tombour (lavante)
Oui
Jumelage intelligent
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm)
1 180
Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm)
660
Dimensions du produit (LxHxP mm)
600 x 1 655 x 660
Poids (kg)
128,0
CODE À BARRE
CODE À BARRE
8806091960405
MATÉRIAU ET FINITION
Couleur (Séchante)
Noir platinium
Couleur (Lavante)
Noir platinium
Type de porte
Couvercle en verre trempé teinté noir
