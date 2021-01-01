About Cookies on This Site

Nouvelle LG WashTower™ avec lave-linge de 12 kg, sèche-linge de 10 kg

Nouvelle LG WashTower™ avec lave-linge de 12 kg, sèche-linge de 10 kg

W4W8BVPKZHM
LG WashTower™ 12 kg Yıkama & 10 kg Kurutma Kapasiteli Ortak Panelli 2’si 1 Arada Çamaşır Makinesi, W4W8BVKKZHM için önden görünüm
front view with lights on
front door open view
panel view
panel view with lights on
panel view with hand
panel view with lights on
drawer open side view
drawer open top view
left bottom perspective
right bottom perspective with door open
right bottom perspective
left side
right side with door open
right side
Caractéristiques principales

  • Smart Pairing™
  • AI DD™
  • TurboWash™ 360˚
  • Allergy Care
  • Pompe à chaleur DUAL Inverter™
  • Condenseur à nettoyage automatique
Voir aussi

Solution complète et intelligente pour le soin du linge

La WashTower de LG est le tout premier combiné lave-linge/sèche-linge de sa catégorie, offrant tout ce dont vous avez besoin pour votre lessive : rapidité, facilité, intelligence et élégance.
Deux WashTowers LG, noir et blanc, debout côte à côte dans un espace moderne avec un ciel bleu en arrière-plan.
Machine à laver et sécher LG AI dans une pièce moderne, lumière bleue indiquant la connectivité avancée.

Une colonne innovante pour la lessive

Ses technologies d'intelligence artificielle adaptent les cycles de lavage et de séchage de manière précise à votre linge.

Facilitez-vous la vie avec le panneau de contrôle central

Le panneau de commande unifié est à portée de main, intuitif et pratique.
Une femme ajuste une machine à laver LG, entourée d'étagères organisées dans une buanderie moderne et élégante.
Femme ajustant machine à laver et sèche-linge LG dans une buanderie moderne avec étagères et penderie.
Tambour de machine à laver LG avec chemise iconique et tissu noir en arrière-plan.

Faites votre lessive sans hésitation

La technologie AI DD™ identifie le type de textile et adapte les mouvements de lavage pour un soin du linge affiné.
Porte de lave-linge LG entourée de jets d'eau éclatants sur fond noir.

Porte de lave-linge LG entourée de jets d'eau éclatants sur fond noir.

Un lavage rapide et sans compromis avec TurboWash™ 360°

Lavez et essorez efficacement jusqu'à 8,5kg de linge en seulement 29 minutes avec TurboWash™ 360°.

*Testé par Intertek, cycle normal avec option par défaut basée sur 10 lb. Charge AMAM.

Tissu blanc tourbillonne dans le tambour d'une machine à laver LG, certificat anti-allergie visible en bas à droite.

Assainissez votre linge

Portez vos vêtements en toute confiance avec la vapeur et les programmes anti-allergie qui éliminent jusqu'à 99,9% de certaines bactéries et allergènes.

Profitez d’un assistant qui maîtrise l’art de la lessive

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Logo LG moteur DirectDrive à droite, garantie 10 ans à gauche.

Fiable, moins de vibrations, moins de bruit

Le moteur Inverter Direct Drive qui équipe nos lave-linge est fiable et silencieux. Offrant une grande endurance, nos appareils sont assortis d'une garantie de 10 ans sur le moteur.

Sommaire

Imprimer

DIMENSIONS

W4W8BVPKZHM

Caractéristiques principales

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage maximale (kg)

    12

  • CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

    10

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du produit (LxHxP mm)

    600 x 1 655 x 660

  • Caractéristiques (Lavante) - AI DD

    Oui

  • Caractéristiques (Lavante) - TurboWash360˚

    Oui

  • Caractéristiques (Lavante) - Vapeur

    Oui

  • Caractéristiques (séchante) - Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

Toutes les caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES (LAVANTE)

  • Type

    Lave-linge à chargement frontal

  • Tambour interne d’embossage

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Moteur Inverter DirectDrive

    Oui

  • Pieds de nivellement

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • TurboWash360˚

    Oui

  • Capteur de vibrations

    Oui

  • Niveau d’eau

    Auto

  • Alimentation en eau (Chaud/Froid)

    Froid uniquement

  • 6 Motion DD

    Oui

  • AI DD

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Aube de tambour

    Aube fine en acier inoxydable

  • Lampe de tambour

    Oui

CARACTÉRISTIQUES (SÉCHANTE)

  • Type

    Condensateur sècheur

  • 6 Motion DD

    Non

  • AI DD

    Non

  • Capteur de chaleur AI

    Non

  • Condensateur à nettoyage automatique

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Lampe de tambour

    Oui

  • Douche séchage

    Oui

  • Filtre à peluche double

    Oui

  • Tambour interne d’embossage

    Oui

  • Indicateur de niveau d’eau

    Non

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Type de source de chauffage

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur Inverter DirectDrive

    Non

  • Détection de la charge

    Oui

  • Porte réversible

    Non

  • Détecteur de sèchage

    Oui

PROGRAMME(LAVANTE)

  • Coton

    Oui

  • Soin allergie (lavante)

    Oui

  • Coton +

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Duvet

    Non

  • Soin facile

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Mix (tissu mélangé)

    Non

  • Lavage rapide

    Oui

  • Rinçage+Essorage

    Oui

  • Rapide14

    Non

  • Vêtement de sport

    Non

  • Lavage de tombour

    Oui

  • TurboWash 39

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Non

PROGRAMMES (SÉCHANTE)

  • Coton

    Oui

  • Soin allergie (séchante)

    Oui

  • Coton +

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Cycle téléchargé

    Oui

  • Duvet

    Non

  • Soin facile

    Oui

  • Mix (tissu mélangé)

    Oui

  • Séchange rapide

    Oui

  • Vêtement de sport

    Non

  • Serviette

    Non

  • Laine

    Non

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    10

  • Capacité de lavage maximale (kg)

    12

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Temporisateur

    Non

  • Type d’écran

    Touches et affichage LED

  • Indication de vérouillage de la porte (Lavante)

    Oui

  • Indicateur de chiffre

    18:88

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Cycle nuage

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Surveillance énergétique

    Oui

  • Démarrage à distance et contrôle du cycle

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Coach lavage de tombour (lavante)

    Oui

  • Jumelage intelligent

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm)

    1 180

  • Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm)

    660

  • Dimensions du produit (LxHxP mm)

    600 x 1 655 x 660

  • Poids (kg)

    128,0

CODE À BARRE

  • CODE À BARRE

    8806091960405

MATÉRIAU ET FINITION

  • Couleur (Séchante)

    Noir platinium

  • Couleur (Lavante)

    Noir platinium

  • Type de porte

    Couvercle en verre trempé teinté noir

