Lave-vaisselle QuadWash™ 14 places - Séchage thermique

Lave-vaisselle QuadWash™ 14 places - Séchage thermique

DFC287HMS
Front view
Caractéristiques principales

  • Séchage thermique
  • Moteur Direct Drive™
  • LG ThinQ™
  • EasyRack™ Plus
  • TrueSteam™ laisse vos plats vraiment propres, réduit les traces d’eau et les désinfecte.
  • Le QuadWash™ utilise des bras Multi-Motion pour nettoyer en une seule fois, avec fonctionnalité Dual Zone pour une pression personnalisée.
Image de style de vie intérieur présentant le lave-vaisselle en pose libre LG

Image de style de vie intérieur présentant le lave-vaisselle en pose libre LG

Nettoyage hygiénique Séchage efficace Intelligent
Dishwasher interior with TrueSteam removing spots and cleaning dishes.

TrueSteam™

Brillance hygiénique, moins de traces d’eau

Bras gicleurs pour lave-vaisselle montrant le nettoyage multidirectionnel QuadWash.

QuadWash™

Ne laisse pas de vaisselle sale

Ouverture automatique de la porte du lave-vaisselle

Auto Open Dry

À la fin du cycle, la porte s'ouvre pour rafraîchir

Air chaud circulant à l’intérieur d’un lave-vaisselle

Séchage thermique

Séchage rapide, prêt à l’emploi

TrueSteam™

Brillance hygiénique, moins de traces d’eau

TrueSteam™ ¹⁾ laisse vos plats vraiment propres, réduit les traces d’eau et les désinfecte²⁾.

Des images en gros plans sur différents types de plats lavés à la vapeur dans un lave-vaisselle.

Interior lifestyle image showcasing the LG free-standing dishwasher

Gagnez du temps sur le prélavage à la main avec le lavage vapeur

TrueSteam™ aide à rincer la vaisselle et à s’attaquer aux aliments difficiles et séchés.

La vapeur atteint plusieurs coins

Soyez confiant sur le fait qu’aucune pièce de vaisselle n’échappe à la technologie TrueSteam™.

Des plats impeccables à chaque fois

La technologie TrueSteam™ laisse la vaisselle impeccable tout en réduisant les traces d’eau jusqu’à 84 %¹⁾.

Un lave-vaisselle en pose libre avec la porte entièrement ouverte, montrant de la vaisselle sale à l’intérieur.

Gagnez du temps sur le prélavage à la main avec le lavage vapeur

TrueSteam™ aide à rincer la vaisselle et à s’attaquer aux aliments difficiles et séchés.

Une vue intérieure d’un lave-vaisselle rempli de vapeur avec une couverture complète pour un lavage approfondi.

La vapeur atteint plusieurs coins

Soyez confiant sur le fait qu’aucune pièce de vaisselle n’échappe à la technologie TrueSteam™.

Un verre de vin marqué de traces d’eau sur un côté et clair et immaculé sur l’autre après un lavage à la vapeur.

Des plats impeccables à chaque fois

La technologie TrueSteam™ laisse la vaisselle impeccable tout en réduisant les traces d’eau jusqu’à 84 %¹⁾.

QuadWash™

Lavage complet, nettoyage étincelant

Quatre bras gicleurs Multi-Motion nettoient la vaisselle la première fois, tandis que le lavage Dual Zone Wash vous permet de choisir différents niveaux de pression pour chaque panier.

Des images de jets d'eau intenses provenant des lames rotatives du lave-vaisselle en gros plan.

Interior lifestyle image showcasing the LG free-standing dishwasher

Auto Open Dry

Finition sèche naturelle

La porte s’ouvre automatiquement lorsque le cycle est terminé, permettant à l’air d’atteindre la vaisselle pour la sécher naturellement.

Séchage thermique

Séchage rapide, prêt à l’emploi

Le séchage thermique³⁾ fait circuler l’air chaud dans le lave-vaisselle pour un séchage plus rapide et complet, offrant des plats étincelants et prêts pour la table, directement sortis du panier, y compris des plastiques difficiles à sécher

Air chaud circulant à l’intérieur d’un lave-vaisselle

Interior lifestyle image showcasing the LG free-standing dishwasher

Lavage et séchage en 1 heure

Des plats prêts pour la table en seulement 1 heure

Le cycle de lavage et de séchage en 1 heure de LG⁴⁾ s’associe à des technologies exclusives pour offrir des plats étincelants et prêts pour la table en seulement 1 heure.

Vue intérieure du lave-vaisselle montrant le nettoyage à la vapeur, suivi d’une pulvérisation d’eau, puis de la circulation d’air chaud

Interior lifestyle image showcasing the LG free-standing dishwasher

EasyRack™Plus

Pas de plat

La clayette flexible de LG peut être facilement ajustée pour s’adapter à des plats de tailles variables selon les besoins.

Une personne lève la clayette du lave-vaisselle pour ajouter plus d’espace en dessous, puis range les poêles sur la clayette inférieure.

Interior lifestyle image showcasing the LG free-standing dishwasher

3e clayette à hauteur réglable

Plus d’espace pour les objets difficiles à ajuster, des couverts longs aux petites tasses à expresso.

Support latéral pliable

Chargez les ustensiles de cuisine à votre guise, qu’il s’agisse d’une casserole ou d’un grand bol.

Affichage à l’avant

Gardez un œil sur l’horloge

Gérez facilement votre temps avec un écran LED caché qui décompte le temps de cycle restant.

Silencieux

Nettoyage paisible, effectué en silence

Grâce à la technologie de réduction du bruit de LG, vos plats sont nettoyés en silence pendant que vous vous détendez en toute tranquillité⁵⁾.

Homme portant un enfant endormi tandis qu’un lave-vaisselle silencieux fonctionne en arrière-plan

Homme portant un enfant endormi tandis qu’un lave-vaisselle silencieux fonctionne en arrière-plan

LG ThinQ®

Restez connecté, Restez propre et étincelant

Soyez notifié lorsque votre cycle de lavage est terminé grâce à l’application LG ThinQ® ⁶⁾.

Un smartphone affiche LG ThinQ™ dans une cuisine ainsi que 3 fonctionnalités d’application : Télécharger les cycles, Notifications, et Smart Diagnosis.

Un smartphone affiche LG ThinQ™ dans une cuisine ainsi que 3 fonctionnalités d’application : Télécharger les cycles, Notifications, et Smart Diagnosis.

Télécharger plus de moyens de nettoyer

LG ThinQ® vous permet de télécharger de nouveaux cycles de lavage pour vous offrir plus d’options de nettoyage (pots et casseroles, verrerie et lavage nocturne).

Lavez à votre façon

Vous pouvez personnaliser les réglages pour votre lave-vaisselle depuis votre appareil intelligent.

* Veuillez utiliser uniquement des plats lavables au lave-vaisselle.

*Les images et vidéos du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

1)TrueSteam™

-Date de test : 20.1.14

-Agence de test : TUV Rheinland

-Modèle de test : DFB22M, DFB22M1

-Conditions de test : Tension : 220 ± 1 % V, Fréquence 60 ± 1 % Hz, Température 20 ± 2 °C, Humidité 65 ± 5 %, Température d’alimentation en eau 15 ± 2 °C, Pression d’alimentation en eau 240 ± 20 kPam, Détergent de type B 24 g, Sans liquide de rinçage, Mode standard

-Méthode de test : Pour des niveaux de dureté de l’eau de 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm et 68 ppm, comptez le nombre de traces d’eau selon qu’un appareil adoucisseur d’eau est utilisé. Pour 102 ppm, mesurez le nombre de taches d'eau dans les conditions suivantes : (1) Utilisation d’un adoucisseur d’eau uniquement, (2) Sans adoucisseur d’eau, (3) Utilisation d’un adoucisseur d’eau et rinçage, (4) Utilisation d’un adoucisseur d’eau avec vapeur et rinçage, (5) Utilisation d’un adoucisseur d’eau avec vapeur, (6) Vapeur uniquement sans adoucisseur d’eau

-Résultats du test : Lorsque ni adoucisseur d’eau ni vapeur n’ont été utilisés, 123 traces d’eau se sont formées. Lors de l’utilisation de vapeur sans adoucisseur d’eau, 19 traces d’eau se sont formées (réduction de 84 %).

-Les modèles testés et le modèle DFC287HMS utilisent le même adoucisseur d’eau et la même technologie de génération de vapeur.

-Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

2)Désinfecte

[Réduit Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

-Date de test : 21.9.1

-Agence de test : KTR (Institut de recherche et de test de Corée)

-Numéro de rapport de test : TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Modèle de test : Lave-vaisselle LG 14 places XD

-Conditions de test : Le lave-vaisselle fonctionnait en mode Eco + Hi-Temp + Steam. Un inoculum contaminé a été appliqué sur 2 bols de riz et 2 bols de soupe avec une concentration initiale d’environ (1,0*10^8) UFC/ml.

-Méthode de test : Les souches testées ont été pré-incubées sur une gélose Tryptic soja à (35±1) ℃ pendant 18 à 24 heures et ajustées à (1,0 à 9,9*10^8) UFC/ml à l’aide d’une solution saline stérile. Des plats stérilisés (2 bols de riz et 2 bols de soupe) ont été inoculés avec 0,2 ml de solution test, séchés pendant 1 heure et placés au lave-vaisselle.

-Résultats du test : Dans les conditions de test, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes ont été réduits de plus de 99,999 %.

-Les modèles testés et le modèle DFC287HMS utilisent la même technologie de génération de vapeur.

-Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

3)Séchage thermique

-Date de test : 21.12.10

-Agence de test : TUV Rheinland

-Modèle de test : DFB22SA, DFB24MS

-Conditions de test : Tension : 220 ± 1 % V, Fréquence 60 ± 1 % Hz, Température 20 ± 2 °C, Humidité 65 ± 5 %, Température de l’alimentation en eau 15 ± 2 °C, Pression de l’alimentation en eau 240 ± 20 kPam, Dureté de l’alimentation en eau ≤ 150 ppm, Détergent de type B 24 g, Formulaire de référence de liquide de rinçage III (sauer)

-Mode de test : De la vaisselle en plastique, en verre, en acier inoxydable, etc. à usage pratique a été sélectionnée pour 49 types et testées. Les performances de séchage ont été notées 30 minutes après la fin de l’alerte (l’eau restante sur la vaisselle a été notée avec 0 à 2 points par vaisselle, soit un total de 98 points). Aucun détergent ou rinçage susceptible d’affecter les performances de séchage n’a été utilisé pendant le fonctionnement du produit.

-Résultats du test : Le lave-vaisselle LG avec séchage à chaud (DFB24MS, 94,3 points) a obtenu un indice de performance de séchage 37 % plus élevé pour la vaisselle et les ustensiles de cuisine pratiques proposés en mode standard avec une fonction de séchage maximale sélectionnable par rapport au lave-vaisselle LG sans séchage thermique (DBF22SA, 68,8 points).

-Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

4) Lavage et séchage en 1 heure

-Le lavage et le séchage d’une heure consiste en 50 minutes de lavage et 10 minutes de séchage thermique, le tout en une heure. L’ajout d’autres options peut augmenter la durée totale.

5)Faible bruit

-Niveau sonore : 41 dB ou moins, basé sur les résultats des tests internes de LG.

-Basé sur les résultats des tests internes (Niveau de puissance sonore, mesure PWL) en mode ECO + Économies d’énergie + paramètres de l’option AOD (janvier 2019).

-Les niveaux sonores sont mesurés en moyenne sur l’ensemble du cycle du lave-vaisselle, y compris les étapes de prélavage, de lavage principal, de rinçage et de séchage.

-Les niveaux sonores peuvent varier en fonction du cycle de fonctionnement et des conditions d’utilisation.

-2 ans pour les pièces et la main d'œuvre + 8 ans pour le moteur (pièces uniquement).

6)LG ThinQ®

-Les fonctionnalités ThinQ® peuvent varier en fonction du produit et du pays. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

-En outre, la première connexion au lave-vaisselle doit être dans le même environnement WiFi, ensuite le lave-vaisselle doit toujours opérer dans l’environnement WiFi enregistré.

