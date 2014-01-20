Lave-vaisselle QuadWash™ 14 places - Séchage thermique

* Veuillez utiliser uniquement des plats lavables au lave-vaisselle.

1)TrueSteam™

-Date de test : 20.1.14

-Agence de test : TUV Rheinland

-Modèle de test : DFB22M, DFB22M1

-Conditions de test : Tension : 220 ± 1 % V, Fréquence 60 ± 1 % Hz, Température 20 ± 2 °C, Humidité 65 ± 5 %, Température d’alimentation en eau 15 ± 2 °C, Pression d’alimentation en eau 240 ± 20 kPam, Détergent de type B 24 g, Sans liquide de rinçage, Mode standard

-Méthode de test : Pour des niveaux de dureté de l’eau de 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm et 68 ppm, comptez le nombre de traces d’eau selon qu’un appareil adoucisseur d’eau est utilisé. Pour 102 ppm, mesurez le nombre de taches d'eau dans les conditions suivantes : (1) Utilisation d’un adoucisseur d’eau uniquement, (2) Sans adoucisseur d’eau, (3) Utilisation d’un adoucisseur d’eau et rinçage, (4) Utilisation d’un adoucisseur d’eau avec vapeur et rinçage, (5) Utilisation d’un adoucisseur d’eau avec vapeur, (6) Vapeur uniquement sans adoucisseur d’eau

-Résultats du test : Lorsque ni adoucisseur d’eau ni vapeur n’ont été utilisés, 123 traces d’eau se sont formées. Lors de l’utilisation de vapeur sans adoucisseur d’eau, 19 traces d’eau se sont formées (réduction de 84 %).

-Les modèles testés et le modèle DFC287HMS utilisent le même adoucisseur d’eau et la même technologie de génération de vapeur.

-Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

2)Désinfecte

[Réduit Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

-Date de test : 21.9.1

-Agence de test : KTR (Institut de recherche et de test de Corée)

-Numéro de rapport de test : TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Modèle de test : Lave-vaisselle LG 14 places XD

-Conditions de test : Le lave-vaisselle fonctionnait en mode Eco + Hi-Temp + Steam. Un inoculum contaminé a été appliqué sur 2 bols de riz et 2 bols de soupe avec une concentration initiale d’environ (1,0*10^8) UFC/ml.

-Méthode de test : Les souches testées ont été pré-incubées sur une gélose Tryptic soja à (35±1) ℃ pendant 18 à 24 heures et ajustées à (1,0 à 9,9*10^8) UFC/ml à l’aide d’une solution saline stérile. Des plats stérilisés (2 bols de riz et 2 bols de soupe) ont été inoculés avec 0,2 ml de solution test, séchés pendant 1 heure et placés au lave-vaisselle.

-Résultats du test : Dans les conditions de test, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes ont été réduits de plus de 99,999 %.

-Les modèles testés et le modèle DFC287HMS utilisent la même technologie de génération de vapeur.

-Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

3)Séchage thermique

-Date de test : 21.12.10

-Agence de test : TUV Rheinland

-Modèle de test : DFB22SA, DFB24MS

-Conditions de test : Tension : 220 ± 1 % V, Fréquence 60 ± 1 % Hz, Température 20 ± 2 °C, Humidité 65 ± 5 %, Température de l’alimentation en eau 15 ± 2 °C, Pression de l’alimentation en eau 240 ± 20 kPam, Dureté de l’alimentation en eau ≤ 150 ppm, Détergent de type B 24 g, Formulaire de référence de liquide de rinçage III (sauer)

-Mode de test : De la vaisselle en plastique, en verre, en acier inoxydable, etc. à usage pratique a été sélectionnée pour 49 types et testées. Les performances de séchage ont été notées 30 minutes après la fin de l’alerte (l’eau restante sur la vaisselle a été notée avec 0 à 2 points par vaisselle, soit un total de 98 points). Aucun détergent ou rinçage susceptible d’affecter les performances de séchage n’a été utilisé pendant le fonctionnement du produit.

-Résultats du test : Le lave-vaisselle LG avec séchage à chaud (DFB24MS, 94,3 points) a obtenu un indice de performance de séchage 37 % plus élevé pour la vaisselle et les ustensiles de cuisine pratiques proposés en mode standard avec une fonction de séchage maximale sélectionnable par rapport au lave-vaisselle LG sans séchage thermique (DBF22SA, 68,8 points).

-Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

4) Lavage et séchage en 1 heure

-Le lavage et le séchage d’une heure consiste en 50 minutes de lavage et 10 minutes de séchage thermique, le tout en une heure. L’ajout d’autres options peut augmenter la durée totale.

5)Faible bruit

-Niveau sonore : 41 dB ou moins, basé sur les résultats des tests internes de LG.

-Basé sur les résultats des tests internes (Niveau de puissance sonore, mesure PWL) en mode ECO + Économies d’énergie + paramètres de l’option AOD (janvier 2019).

-Les niveaux sonores sont mesurés en moyenne sur l’ensemble du cycle du lave-vaisselle, y compris les étapes de prélavage, de lavage principal, de rinçage et de séchage.

-Les niveaux sonores peuvent varier en fonction du cycle de fonctionnement et des conditions d’utilisation.

-2 ans pour les pièces et la main d'œuvre + 8 ans pour le moteur (pièces uniquement).

6)LG ThinQ®

-Les fonctionnalités ThinQ® peuvent varier en fonction du produit et du pays. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

-En outre, la première connexion au lave-vaisselle doit être dans le même environnement WiFi, ensuite le lave-vaisselle doit toujours opérer dans l’environnement WiFi enregistré.