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Réfrigérateurs combiné | I 333 L | Door Cooling™ | Compresseur Inverter™

Réfrigérateurs combiné | I 333 L | Door Cooling™ | Compresseur Inverter™

GR-B499NQLA
Vue de face du Réfrigérateurs combiné | I 333 L | Door Cooling™ | Compresseur Inverter™ GR-B499NQLA
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
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Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
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Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
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Vue de face du Réfrigérateurs combiné | I 333 L | Door Cooling™ | Compresseur Inverter™ GR-B499NQLA
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
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Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
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Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E
Réfrigérateurs combiné | I 344 L | Door Cooling™ | Compresseur Smart Inverter™ | E

Caractéristiques principales

  • Technologie Linear Cooling™
  • Technologie Door Cooling™
  • Moist Balance Crisper™
  • FRESHConverter™
  • Niveau sonore 35 dB silencieux
  • Distribution d'air froid Multi-Air Flow™
Voir aussi

Une solution soignée pour parfaire votre cuisine

Conception haut de gamme

Design moderne et minimaliste

NatureFRESH™

La fraîcheur jusque dans vos assiettes

Froid ventilé

La température est uniformément répartie empêchant ainsi la formation de givre.

Efficacité énergétique améliorée 

Une consonsommation énergétique adaptée à votre mode de vie

 

Design porte plate minimaliste

Obtenez une cuisine moderne et élégante

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer facilement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Cuisine moderne avec réfrigérateur LG argenté à droite, meubles gris, évier central et fenêtre à gauche.

Également disponible en différentes couleurs

Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.

Zéro débord

Panneau de commande sur réfrigérateur LG, affichage inversé Smart, température -18°C congélateur, 3°C réfrigérateur.

Éclairage LED

Gros plan sur une poignée de poche carrée au design épuré et minimaliste.

Poignée intégrée carrée

NatureFRESH™

Fraîcheur longue durée de vos aliments

Savourez des aliments frais grâce à la technologie de contrôle de la température et de refroidissement de LG qui garde vos aliments frais longtemps.

Salade fraîche dans un bol noir tenue par des mains, avec des tomates cerises sur un tissu et un jardin en arrière-plan.

Le LinearCooling™ réduit les fluctuations de température

Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours*

La technologie Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température à ± 0,5℃, conservant le fraîcheur des aliments jusqu’à 7 jours.

*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
*Basé sur les résultats de test de TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer le temps nécessaire pour atteindre un taux de perte de poids de 5% d’un pak choi dans le bac à légumes du modèle LGE LINEARCooling GSXV91NSAE. Le résultat peut varier lors de l'utilisation réelle.

La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément

Une fraîcheur uniforme et rapidement

La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément de chaque côté de la porte. Vos boissons et aliments restent frais, peu importe où ils sont placés dans le réfrigérateur.

*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du balconnet supérieur de la porte chute de 24,8 ℃ à 8 ℃ entre le modèle Non-Door Cooling+ de LGE (GBB60NSZHE) et le modèle Door Cooling+ (GBB72NSDFN).
*Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.

  

Cassetto Zero Gradi convertibile

Il selettore sul cassetto Zero Gradi consente non solo di creare le migliori temperature di conservazione per carne o pesce fresco, ma addirittura di poterlo convertire in un cassetto normale, portandolo alla stessa temperatura del frigo. In questo modo puoi conservare qualunque alimento, ad esempio della verdura, e gestire gli spazi nel frigorifero con più versatilità.

Deux steaks au romarin, citrons, limes, asperges et persil sur un plateau dans le convertisseur frais LG.

Cassetto Zero Gradi convertibile

Il selettore sul cassetto Zero Gradi consente non solo di creare le migliori temperature di conservazione per carne o pesce fresco, ma addirittura di poterlo convertire in un cassetto normale, portandolo alla stessa temperatura del frigo. In questo modo puoi conservare qualunque alimento, ad esempio della verdura, e gestire gli spazi nel frigorifero con più versatilità.

Gros plan sur le bouton de refroidissement express situé en haut du réfrigérateur.

Le froid ventilé total no frost garantit la fraîcheur dans chaque recoin du réfrigérateur

Multi Air Flow™

Fraîcheur et facilité grâce à
Multi Air Flow

Grâce aux buses de ventilation placées à tous les étages, vos aliments conservent une fraîcheur optimale quel que soit l’endroit où vous les placez.

Efficacité énergétique améliorée 

Une efficacité énergétique sans compromis

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans.

Réfrigérateur LG avec compresseur intelligent et efficacité énergétique C. Garantie 10 ans à gauche.

*Le test est basé sur la norme "KS C ISO 15502" (Modèle : R-B601GM, R-B602GCWP)
*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.

FAQ

Q.

De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?

A.

Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments surgelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, ce qui vous permet d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG à congélateur inférieur, y compris le déballage et la mise à niveau. Commencez à stocker dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

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Caractéristiques principales

  • CAPACITÉ - Total du volume

    333

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (L x H x P, mm)

    597 x 1 860 x 674

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur à onduleur Smart Inverter (BLDC)

  • FONCTIONS - InstaView

    Non

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    B / Congélateur

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (kg)

    69

  • Poids de l’emballage (kg)

    78

  • Profondeur sans porte ( mm )

    608

  • Dimensions de l’appareil (L x H x P, mm)

    597 x 1 860 x 674

  • Profondeur sans poignée (mm)

    674

FONCTIONS

  • Refroidissement de porte+

    Oui

  • Refroidissement LINEAR

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Désodorisant

    Non

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur à onduleur Smart Inverter (BLDC)

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Machine à glaçon automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Finition (porte)

    Silver

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Lumière réfrigérateur

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    2

  • Hygiene Fresh+

    Non

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Casier à bouteilles (de vin)

    complètes

  • Étagère_Pliable

    Escamotable à 1 étage

  • Panier à légumes (Fresh Converter)

    Non

  • Casier à œufs/Panier à œufs

    Casier à œufs

  • Bac à légumes (zone fraîcheur)

    Non

CAPACITÉ

  • Total du volume

    333

  • Volume du congélateur

    113

  • Volume du réfrigérateur

    183

  • Volume brut total (L)

    363

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Multi-Air Flow

    Non

Ce que disent les gens

Très bien noté

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