Réfrigérateur No Frost | 612 L | Door Cooling™ | Classe énergétique A++ | Gris Silver

Même si cela dépend de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340 à 384 l) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Slim Multi-Door (506 à 508 l) conviennent à une famille de 3 à 4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité de 625 à 705 l). Les modèles Multi-Door offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs, les plateaux, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.