Réfrigérateur No Frost | 612 L | Door Cooling™ | Classe énergétique A++ | Gris Silver
Préserve la fraîcheur champêtre plus longtemps
Le LinearCooling™ réduit les écarts de températures, conservant la saveur fraîche *jusqu’à 7 jours.
*Sur la base des résultats de tests TÜV Rheinland qui utilisent la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps nécessaire pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier selon l'utilisation réelle.
Températures optimales et homogènes
Le Multi-Air Flow System a été conçu pour maintenir des niveaux de température idéaux afin de conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps. Des capteurs numériques surveillent les conditions à l'intérieur du réfrigérateur et des orifices d'aération sont placés pour entourer vos aliments d'air frais et préserver leur fraîcheur à tout moment.
Multi Air Flow réparti à l'intérieur vers le bas
Efficacité énergétique et durabilité
Le LG Smart Inverter Compressor™ offre une nouvelle dimension en matière d’efficacité énergétique pour vous permettre de réaliser davantage d’économies et de profiter de 10 ans de tranquillité.
*Garantie de 10 ans sur le Smart Inverter Compressor (pièce uniquement).
Tiroir coulissant
Étagère facile à retirer. Permet de récupérer plus facilement les aliments stockés à l'intérieur.
Grand bac à légumes et à fruits
Grâce au grand compartiment à légumes, vous pouvez conserver davantage de légumes et de fruits tout en préservant leur fraîcheur.
Toutes les caractéristiques
De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?
Même si cela dépend de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340 à 384 l) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Slim Multi-Door (506 à 508 l) conviennent à une famille de 3 à 4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité de 625 à 705 l). Les modèles Multi-Door offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs, les plateaux, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?
Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments congelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, vous permettant ainsi d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur-congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.
Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur-congélateur d'être sans givre ?
Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant ainsi l'accumulation automatique du givre.
