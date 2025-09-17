About Cookies on This Site

Réfrigérateur No Frost | 612 L | Door Cooling™ | Classe énergétique A++ | Gris Silver

Réfrigérateur No Frost | 612 L | Door Cooling™ | Classe énergétique A++ | Gris Silver

Réfrigérateur No Frost | 612 L | Door Cooling™ | Classe énergétique A++ | Gris Silver

GR-B812PFBQ
Vue de face du Réfrigérateur No Frost | 461L | Classe énérgétique A++ | Gris brillant, GR-B582PFBQ
Front all door open with foor
Front all door open without food
Cooling port
Digital display
Handle detial
Drawer detail
Bottom drawer detail
Top drawer with food
Bottom drawer with food
Left all door open without food
Left side view
Right side view
Side view
Back view
Caractéristiques principales

  • Door Cooling™
  • Hygiene Fresh™
  • Multi-Air Flow
  • ThinQ™
  • 10 ans de garantie sur le Moteur
Voir aussi

Préserve la fraîcheur champêtre plus longtemps

Le LinearCooling™ réduit les écarts de températures, conservant la saveur fraîche *jusqu’à 7 jours.

*Sur la base des résultats de tests TÜV Rheinland qui utilisent la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps nécessaire pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier selon l'utilisation réelle.

Températures optimales et homogènes

Le Multi-Air Flow System a été conçu pour maintenir des niveaux de température idéaux afin de conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps. Des capteurs numériques surveillent les conditions à l'intérieur du réfrigérateur et des orifices d'aération sont placés pour entourer vos aliments d'air frais et préserver leur fraîcheur à tout moment.

Multi Air Flow réparti à l'intérieur vers le bas

Efficacité énergétique et durabilité

Le LG Smart Inverter Compressor™ offre une nouvelle dimension en matière d’efficacité énergétique pour vous permettre de réaliser davantage d’économies et de profiter de 10 ans de tranquillité.

*Garantie de 10 ans sur le Smart Inverter Compressor (pièce uniquement).

Image de la flat door du réfrigérateur

Image de la flat door du réfrigérateur

Design plat

Tiroir coulissant

Étagère facile à retirer. Permet de récupérer plus facilement les aliments stockés à l'intérieur.

Grand bac à légumes et à fruits

Grâce au grand compartiment à légumes, vous pouvez conserver davantage de légumes et de fruits tout en préservant leur fraîcheur.

Toutes les caractéristiques

Ce que disent les gens

FAQ

Q.

De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?

A.

Même si cela dépend de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340 à 384 l) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Slim Multi-Door (506 à 508 l) conviennent à une famille de 3 à 4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité de 625 à 705 l). Les modèles Multi-Door offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs, les plateaux, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme. 

Q.

Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?

A.

Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments congelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, vous permettant ainsi d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées. 

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur-congélateur LG ? 

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance. 

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur-congélateur d'être sans givre ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les lave-linge LG dotés de la fonction AI DD pèsent alors automatiquement votre linge et détectent la douceur afin de déterminer un modèle de lavage optimal et d'ajuster les mouvements pendant le lavage en conséquence. Si vous associez votre lave-linge et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour s’assurer que le cycle correspondant est sélectionné sans que vous ayez à vous soucier de manipuler les boutons.

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur-congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant ainsi l'accumulation automatique du givre.

