Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Réfrigérateur InstaView Door-in-Door™ | Compresseur Linéaire Inverter | DoorCooling+ | Hygiene Fresh+™ | ThinQ

Réfrigérateur InstaView Door-in-Door™ | Compresseur Linéaire Inverter | DoorCooling+ | Hygiene Fresh+™ | ThinQ

Réfrigérateur InstaView Door-in-Door™ | Compresseur Linéaire Inverter | DoorCooling+ | Hygiene Fresh+™ | ThinQ

GR-X24FFCAB
front view
front open door
Door cooling LED
Display
drawer
duct
left side
left side open
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
Dimension
front view
front open door
Door cooling LED
Display
drawer
duct
left side
left side open
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
Dimension

Caractéristiques principales

  • L’élégance contemporaine revisitée pour votre cuisine
  • Toquez deux fois pour voir l’intérieur
  • Divertissement chic
  • Goûtez la fraîcheur
  • Préserve la fraîcheur champêtre plus longtemps
  • Vivez l’expérience d’une maison intelligente : Restez connecté(e) avec LG ThinQ™
Voir aussi

Design tendance, fraîcheur innovante

Intérieur de cuisine moderne avec le réfrigérateur InstaView.

Réfrigérateur Flat Door moderne

Amélioration moderne de votre cuisine

La vue avant du réfrigérateur à verre noir InstaView avec de la lumière à l’intérieur. Des mains qui appuient sur l’écran InstaView.

Verre noir InstaView™

Toquez deux fois pour voir l’intérieur

Une personne tient un verre contenant une boisson dans une main et se sert une boule de glace Craft ice dans l’autre main.

Craft Ice™

L’art de la fonte lente

Une personne prend de l’eau du distributeur du réfrigérateur dans un verre

UVnano™

Savourez toujours une eau pure

Design Flat Door pour un style moderne

L’élégance contemporaine revisitée pour votre cuisine

La porte plate et la poignée encastrée modernisent aisément et apportent une touche d’élégance à votre cuisine.

Intérieur de cuisine moderne avec le réfrigérateur InstaView.

*L'image est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel. 

Accès facile

Accès facile

Toquez deux fois pour voir l’intérieur

Toquez deux fois sur la porte en verre noir InstaView™ au design inédit et vous pourrez voir l’intérieur sans l’ouvrir.

*L'image est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel. 

  

Accès facile et préservation de la fraîcheur

La technologie Door-in-Door™ facilite l’accès à vos favoris, tandis que le panneau ColdSaver™ protège l’air froid en le gardant à l’intérieur.

La vue avant d’un réfrigérateur à verre noir InstaView. La porte door-in-door du réfrigérateur est ouverte. Un petit écran explique l’emplacement du bouton caché qui permet d’ouvrir la porte.

Craft Ice™ 

Divertissement chic

Sublimez vos boissons grâce à la technologie Craft Ice™ de LG. Faites de la glace à fonte lente en toute simplicité.

*Comparaison de la vitesse de fonte entre la technologie Craft Ice™ et un glaçon.

Sur la base du temps moyen de trois tests individuels permettant de mesurer le temps nécessaire pour que les deux types de glace disparaissent complètement dans de l’eau distribuée (48℉ / 9℃).

*La forme et la clarté de la glace seront affectées lors de l’activation de la machine Craft Ice™ ; ces éléments peuvent varier en fonction des paramètres, de l’usage domestique et de l’approvisionnement en eau.

Soins d’hygiène

Goûtez la fraîcheur

Savourez une eau pure à tout moment grâce à notre technologie UV qui élimine *99,99 % des bactéries.

*L’UVnano (nom de la fonction : Self Care) a été évalué par des tests de laboratoire effectués par TÜV Rheinland en utilisant des méthodes de test internes de mesure de la réduction d'E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d’eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après un total de 24 heures en usage domestique normal. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation. 

Fraîcheur

Préserve la fraîcheur naturelle

La nouvelle technologie de refroidissement avancé premium du réfrigérateur à porte française maintient vos produits à un niveau optimal de fraîcheur.

Bol de légumes frais comme s'ils étaient fraîchement récoltés du champ, grâce à la technologie de refroidissement du réfrigérateur.

  

Préservez la fraîcheur des aliments jusqu'à 7 jours**

La technologie LinearCooling™ réduit les fluctuations de température dans une plage de ±0,5 ℃***.

Un graphique s’affiche en face de légumes frais.

Assure une fraîcheur uniforme et plus rapide

Les évents DoorCooling+™ situés à l’avant du réfrigérateur améliorent la fraîcheur des boissons et des aliments.

À l’intérieur du réfrigérateur rempli d’ingrédients, des flèches bleues, représentant le froid, s’affichent en-dessous, des deux côtés et sur l’ensemble.

Sans odeur, fraîcheur naturelle

La technologie Hygiene Fresh+ utilise un système de filtration au carbone pour garder l’intérieur de votre réfrigérateur sans odeur, propre et frais.

La technologie Hygiene Fresh+ est mise en valeur avec une flèche grise, signifiant une odeur infecte, est aspirée dans le système Hygiene Fresh+ et de l’air frais pur en ressort.

*L'image du produit est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

**Sur la base des résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps nécessaire pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling™. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier selon l'utilisation réelle.

***Sur la base des résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer les fluctuations moyennes de la température de pic à pic dans le compartiment des aliments frais avec le réglage de température d’usine sans charge. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier selon l'utilisation réelle. 

Connectivité Wifi

Vivez l’expérience d’une maison intelligente : Restez connecté(e) avec LG ThinQ™

Gérez votre réfrigérateur facilement et recevez les dernières alertes de n'importe où grâce à l'application LG ThinQ™.

Un réfrigérateur et un téléphone portable sont présentés.

  

Connectez votre réfrigérateur et votre smartphone

L'application LG ThinQ™ vous offre une surveillance intelligente du réfrigérateur et vous permet d'activer la fonctionnalité « Congélation express » en appuyant simplement sur un bouton.

L’image à droite montre une femme portant un panier de courses qui regarde son téléphone. L’image à gauche montre la vue avant du réfrigérateur. Au centre des images se trouve une icône qui indique la connectivité entre le téléphone et le réfrigérateur.

Contrôlez votre réfrigérateur facilement où que vous soyez

Vous avez oublié de fermer la porte du réfrigérateur ? Pas d’inquiétude. L’application LG ThinQ™ enverra une notification sur votre téléphone pour vous alerter. 

L’image à gauche montre une femme qui regarde le smartphone. L’image à droite montre que la porte du réfrigérateur est restée ouverte. Au premier plan des deux images se trouvent l’écran du téléphone qui affiche les notifications de l’application LG ThinQ et l’icône du Wifi au-dessus du téléphone.

Votre réfrigérateur est désormais plus intelligent

La technologie Smart Learner apprend vos habitudes d’utilisation pour optimiser le refroidissement, la consommation d’énergie et l’utilisation de la glace. Elle assure le refroidissement deux heures avant l’utilisation intense pour éviter le gaspillage d’énergie. Pendant les périodes d’inactivité ou de faible utilisation, elle réduit le gaspillage d’énergie en limitant les mouvements du compresseur.

L’image à gauche montre un couple qui tient des verres en journée devant un réfrigérateur ouvert. Seul un côté du réfrigérateur est ouvert et de l’air froid bleu s’échappe du réfrigérateur. L’icône du thermomètre, qui indique l’air froid, se trouve sous l’image. L’image à droite montre le réfrigérateur dans la cuisine par une nuit noire. Sous l’image se trouve un symbole électrique qui indique l’économie d’énergie.

*Les fonctions de ThinQ peuvent varier selon le produit et le pays. Vérifiez la disponibilité des services auprès de votre revendeur local ou de LG.

Refroidissement plus rapide, économie d’énergie

L’Inverter Linear Compressor™ de LG maintient des températures idéales de manière efficace et rapide, avec une garantie de 10 ans sur les pièces du compresseur.

*Inverter Linear Compressor™ : L’Inverter Linear Compressor™ peut contrôler précisément la vitesse et la distance des pièces du compresseur avec un mécanisme de transmission direct unique. Et grâce à ses composants simples avec moins de points de friction pour une usure réduite, l’Inverter Linear Compressor™ consomme moins d’énergie pendant le fonctionnement, pour un réfrigérateur plus durable et silencieux. Par rapport au réfrigérateur équipé du compresseur alternatif conventionnel de LG. Sur la base de tests réalisés par VDE qui comparent la consommation d’énergie des modèles GBB530NSCXE et GBB530NSQWB de LGE.

Design fonctionnel avec une touche premium

Un réfrigérateur et un téléphone portable sont présentés.

Vue aérienne du réfrigérateur installé à proximité du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.

Espace supplémentaire

Gros plan sur l’éclairage LED léger, qui répartit efficacement la lumière dans tout le réfrigérateur et le rend agréable à la vue.

Étagère rétractable

Gros plan sur la poignée de poche carrée au design épuré et minimal.

Système à glaçons Slim SpacePlus

Gros plan sur l’étiquette Metal Fresh à l'intérieur du réfrigérateur.

Metal Fresh™

Vue en diagonale de l’étagère avec des panneaux métalliques dans le réfrigérateur.

Décoration métallique

FAQ

Q.

Quels sont les avantages d’un réfrigérateur InstaView™ ?

A.

Avec la technologie ingénieuse InstaView™ de LG, plus besoin d’ouvrir la porte de votre réfrigérateur LG pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. Toquez deux fois sur le panneau en verre teinté et il s’illumine pour vous permettre de voir le contenu. Pourquoi ? Il prévient la déperdition d’air froid, maintient la température du réfrigérateur stable, économise l’énergie et garde la nourriture fraîche plus longtemps.

C’est une manière simple, en termes d’économie d’énergie, de voir ce qui se trouve à l’intérieur de votre réfrigérateur LG sans ouvrir la porte.

Q.

Quels sont les avantages d’un réfrigérateur Door-in-Door™ ?

A.

Le système Door-in-Door™ de LG permet d’accéder instantanément aux produits essentiels du quotidien sans avoir à ouvrir toute la porte du réfrigérateur. Rangez les boissons et les collations bien utilisées comme le lait, les jus, le beurre, les fruits et les yaourts dans le compartiment facile d’accès, conçu pour minimiser la perte d’air froid, réduisant ainsi la consommation d’énergie dans votre réfrigérateur LG à technologie intelligente.

Q.

Qu’est-ce que le LinearCooling™ de LG ?

A.

La technologie LinearCooling™ maintient la température du réfrigérateur constante dans une plage de ±0,5℃ en ajustant soigneusement l’approvisionnement d’air froid, évitant ainsi la perte d’humidité des aliments, tout en préservant leur fraîcheur plus longtemps.

Q.

Qu’est-ce que la technologie DoorCooling+™ de LG ?

A.

La technologie DoorCooling+™ envoie un puissant souffle d’air froid sur les aliments conservés derrière la porte à travers les évents situés à l’avant du réfrigérateur. Cette technologie permet de maintenir la température froide et la fraîcheur de tout ce que vous avez conservé derrière la porte de votre réfrigérateur.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur-congélateur LG ? 

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Utilisez l'application LG ThinQ™ pour modifier le réglage de la température à distance via votre smartphone pour les modèles pris en charge. 

Q.

Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?

A.

LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs congélateurs élégants et économes en énergie avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Du réfrigérateur américain spacieux au multi-portes pratique, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™ et aux modèles combinés et Slim, LG propose le réfrigérateur congélateur parfait pour chaque ménage. Si vous concevez une cuisine de zéro, vous pouvez facilement intégrer les appareils électroménagers dont vous rêvez. Si vous avez un espace existant à remplir, votre choix sera alors dicté par cet espace. Une fois que vous avez choisi un réfrigérateur congélateur adapté à votre style de vie, cherchez l’espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost, un distributeur d’eau et de glaçons UVnano™ à nettoyage automatique, des étagères pliantes et un système de tiroir FRESHBalancer™. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit. 

Q.

De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?

A.

Même si cela dépend de votre style de vie, en règle générale : le réfrigérateur-congélateur LG Combi (capacité : 340 à 384 l) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Slim Multi-Door (506 à 508 l) conviennent à une famille de 3 à 4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux LG Multi-Door ou American Style (capacité de 625 à 705 l). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les tiroirs ou les plateaux. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur-congélateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme. 

Q.

Quelle est la différence entre un réfrigérateur à plomberie et sans plomberie ?

A.

LG vous offre un maximum de liberté concernant le placement de votre Réfrigérateur congélateur en proposant des modèles à plomberie et sans plomberie. Un réfrigérateur à plomberie est connecté directement à la distribution d’eau afin d’alimenter le distributeur d’eau et de glaçons. Un réfrigérateur sans plomberie possède un réservoir d’eau rechargeable intégré connecté au distributeur intégré à la porte. Il vous suffit de maintenir le réservoir rempli pour profiter d’eau fraîche du robinet.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

Ce que disent les gens

Très bien noté

Trouver à proximité

Experience this product around you.