Réfrigérateur InstaView Door-in-Door™ | Compresseur Linéaire Inverter | DoorCooling+ | Hygiene Fresh+™ | ThinQ

LG propose une vaste gamme de réfrigérateurs congélateurs élégants et économes en énergie avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Du réfrigérateur américain spacieux au multi-portes pratique, en passant par la technologie InstaView™ Door-in-Door™ et aux modèles combinés et Slim, LG propose le réfrigérateur congélateur parfait pour chaque ménage. Si vous concevez une cuisine de zéro, vous pouvez facilement intégrer les appareils électroménagers dont vous rêvez. Si vous avez un espace existant à remplir, votre choix sera alors dicté par cet espace. Une fois que vous avez choisi un réfrigérateur congélateur adapté à votre style de vie, cherchez l’espace de stockage, les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost, un distributeur d’eau et de glaçons UVnano™ à nettoyage automatique, des étagères pliantes et un système de tiroir FRESHBalancer™. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit.