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LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 43 pouces

LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 43 pouces

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Vue de face du LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 43 pouces 43LB65006LB
La vue avant de la LG SMART TV AI LB65 FHD TV, sortie en 2026, affiche un gros plan de cupcakes colorés, avec un processeur alpha 5 AI Gen9, HDR10 Pro, webOS et un écran de 43 pouces.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 43 pouces avec un écran de 955 mm de large, une hauteur d’écran de 561 mm, une hauteur de 617 mm avec pied, une profondeur de 77,9 mm et un encombrement au sol de 791 x 200 mm.
La LG SMART TV AI LB65 FHD TV met en valeur le HDR10 Pro grâce à une image scénique divisée de lac et de montagne, comparant le SDR au HDR10 Pro pour révéler des hautes lumières plus lumineuses, des ombres plus profondes et un contraste plus raffiné.
Le processeur IA alpha 5 Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brille au centre d’une carte de circuit imprimé orange, mettant en évidence le traitement IA qui offre une qualité d’image plus claire avec une netteté et une profondeur améliorées.
La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Dynamic Tone Mapping améliore la scène d’un ours en forêt en analysant les courbes tonales, image par image, offrant des textures plus riches avec un contraste de couleurs amélioré et une clarté visuelle.
La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Virtual 9.1.2 by AI Sound remplit un espace de vie moderne tandis qu’une scène de film d’astronaute est jouée à l’écran, entourant la pièce avec un son multidirectionnel pour une expérience profondément immersive.
Le LG Shield, appliqué à LG SMART TV AI LB65 FHD TV, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot.
L’écran d’accueil de LG SMART TV AI LB65 FHD TV navigue dans l’interface LG Channels, présentant des chaînes de télévision en direct gratuites, des films et du contenu exclusif. Il met en évidence l’accès direct à des centaines d’options de divertissement sans paiement, sans abonnement et sans décodeur requis.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast par AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panneau d’IA à l’écran présentant des prédictions, des informations sur le jeu et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.
Vue de face du LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 43 pouces 43LB65006LB
La vue avant de la LG SMART TV AI LB65 FHD TV, sortie en 2026, affiche un gros plan de cupcakes colorés, avec un processeur alpha 5 AI Gen9, HDR10 Pro, webOS et un écran de 43 pouces.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 43 pouces avec un écran de 955 mm de large, une hauteur d’écran de 561 mm, une hauteur de 617 mm avec pied, une profondeur de 77,9 mm et un encombrement au sol de 791 x 200 mm.
La LG SMART TV AI LB65 FHD TV met en valeur le HDR10 Pro grâce à une image scénique divisée de lac et de montagne, comparant le SDR au HDR10 Pro pour révéler des hautes lumières plus lumineuses, des ombres plus profondes et un contraste plus raffiné.
Le processeur IA alpha 5 Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brille au centre d’une carte de circuit imprimé orange, mettant en évidence le traitement IA qui offre une qualité d’image plus claire avec une netteté et une profondeur améliorées.
La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Dynamic Tone Mapping améliore la scène d’un ours en forêt en analysant les courbes tonales, image par image, offrant des textures plus riches avec un contraste de couleurs amélioré et une clarté visuelle.
La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Virtual 9.1.2 by AI Sound remplit un espace de vie moderne tandis qu’une scène de film d’astronaute est jouée à l’écran, entourant la pièce avec un son multidirectionnel pour une expérience profondément immersive.
Le LG Shield, appliqué à LG SMART TV AI LB65 FHD TV, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot.
L’écran d’accueil de LG SMART TV AI LB65 FHD TV navigue dans l’interface LG Channels, présentant des chaînes de télévision en direct gratuites, des films et du contenu exclusif. Il met en évidence l’accès direct à des centaines d’options de divertissement sans paiement, sans abonnement et sans décodeur requis.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast par AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panneau d’IA à l’écran présentant des prédictions, des informations sur le jeu et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.

Caractéristiques principales

  • Le processeur Alpha 5 AI Gen9 offre une qualité d’image plus claire avec une netteté et une profondeur améliorées.
  • Couleurs et détails époustouflants avec le HDR10 Pro
  • webOS primé offre des expériences d’IA avancées, optimisées par Google Gemini et Microsoft Copilot
  • AI Hub déverrouille une expérience intelligente et personnalisée, sécurisée par LG Shield
  • Accédez à une large sélection de contenus en direct et à la demande disponibles de manière transparente via les LG Channels
Voir aussi

Pourquoi choisir LG SMART TV ?

Le processeur IA alpha 5 Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brille au centre d’une carte de circuit imprimé orange, mettant en évidence le traitement IA qui offre une qualité d’image plus claire avec une netteté et une profondeur améliorées.

Processeur alpha 5 AI Gen9

La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Virtual 9.1.2 by AI Sound remplit un espace de vie moderne tandis qu’une scène de film d’astronaute est jouée à l’écran, entourant la pièce avec un son multidirectionnel pour une expérience profondément immersive.

AI Sound Pro - Virtual 9.1.2 Ch

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

LG SMART TV AI LB65 FHD TV est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec un symbole IA au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Hub IA pour personnalisation

La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec LG Channels offre un divertissement gratuit sans fin, y compris des chaînes de télévision en direct, des films et du contenu exclusif, avec un accès direct à une large gamme d’options de visionnage.

LG Channels - Des divertissements infinis gratuits

Qu’est-ce qui rend les LG SMART TV différents ?

Les téléviseurs LG SMART sont alimentés par nos processeurs alpha AI pour offrir une qualité visuelle améliorée et un son amélioré. Le HDR10 Pro augmente le contraste. AI Sound Pro ajoute de la profondeur et de la clarté à votre son. De plus, notre webOS primé rend tout intuitif et pratique grâce à des fonctionnalités alimentées par l’IA telles que la recherche multi-IA et plus encore.

Processeur alpha 5 AI Gen9

Conçu pour la brillance des images

Le nouveau processeur alpha 5 AI Gen9 apporte un traitement haut de gamme à votre téléviseur LG, offrant une netteté et une profondeur améliorées pour une meilleure expérience visuelle globale que vous pouvez apprécier.

Le processeur IA alpha 5 Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brille au centre d’une carte de circuit imprimé orange, mettant en évidence le traitement IA qui offre une qualité d’image plus claire avec une netteté et une profondeur améliorées.

Le processeur IA alpha 5 Gen9 de LG SMART TV AI LB65 FHD TV brille au centre d’une carte de circuit imprimé orange, mettant en évidence le traitement IA qui offre une qualité d’image plus claire avec une netteté et une profondeur améliorées.

HDR10 Pro

Des détails éclatants, un contraste plus profond dans chaque scène

Notre format HDR10 Pro apporte des hautes lumières plus lumineuses et des ombres plus profondes. Plongez dans des scènes plus lumineuses avec des détails plus riches. 1)

La LG SMART TV AI LB65 FHD TV met en valeur le HDR10 Pro grâce à une image scénique divisée de lac et de montagne, comparant le SDR au HDR10 Pro pour révéler des hautes lumières plus lumineuses, des ombres plus profondes et un contraste plus raffiné.

La LG SMART TV AI LB65 FHD TV met en valeur le HDR10 Pro grâce à une image scénique divisée de lac et de montagne, comparant le SDR au HDR10 Pro pour révéler des hautes lumières plus lumineuses, des ombres plus profondes et un contraste plus raffiné.

Pourquoi choisir LG AI TV ?

LG AI TV optimise l’image et le son tout en rendant chaque jour plus simple grâce au hub AI personnalisé

En savoir plus sur LG AI TV
La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Dynamic Tone Mapping améliore la scène d’un ours en forêt en analysant les courbes tonales, image par image, offrant des textures plus riches avec un contraste de couleurs amélioré et une clarté visuelle.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Dynamic Tone Mapping

Luminosité et détails améliorés pour chaque image

Dynamic Tone Mapping analyse chaque image et ajuste les courbes tonales pour offrir des couleurs et un contraste améliorés.

La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Virtual 9.1.2 by AI Sound remplit un espace de vie moderne tandis qu’une scène de film d’astronaute est jouée à l’écran, entourant la pièce avec un son multidirectionnel pour une expérience profondément immersive.

La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Virtual 9.1.2 by AI Sound remplit un espace de vie moderne tandis qu’une scène de film d’astronaute est jouée à l’écran, entourant la pièce avec un son multidirectionnel pour une expérience profondément immersive.

Virtual 9.1.2 Ch

Son surround immersif avec Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser le son et le mettre à l’échelle afin de créer une expérience audio qui émule le son surround, même sans enceintes externes supplémentaires..2)

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.3)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images..4)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.5)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec AI Chatbot affiche un message à l’écran qui identifie un problème soudain de mise hors tension et offre une solution avant la saisie de l’utilisateur, démontrant une détection et un guidage proactifs de l’IA via l’interface TV.

AI Chatbot

Connaître le problème avant de poser la question

Lorsque votre téléviseur présente des problèmes, le système détecte le problème et fournit des conseils étape par étape directement sur votre écran, vous aidant à le résoudre instantanément ou à vous connecter à l’assistance.6)

 

 

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

8 ans en tant que meilleur système de Smart TV

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance En savoir plus sur LG Shield

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans7)

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Naviguez et pointez facilement comme une souris gyroscopique pour profiter de l’AI Hub

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, cliquez, faites glisser puis déposez pour l’utiliser comme une souris gyroscopique ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.8)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot.

La LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec LG Channels offre un divertissement gratuit sans fin, y compris des chaînes de télévision en direct, des films et du contenu exclusif, avec un accès direct à une large gamme d’options de visionnage.

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble gratuitement des contenus variés depuis diverses plateformes dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez. Commencez à regarder sans frais cachés ni installation d'un décodeur.9)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur les écosystèmes intelligents pris en charge.10)

Immergez-vous dans chaque match

Prévisions sportives par AI Concierge

Recevez des prédictions de jeu avec l’IA

L’IA analyse les statistiques et les performances de votre équipe pour fournir des prédictions de jeu. Encouragez plus fort et soutenez votre équipe armé de ces informations générées par l’IA.11)

Sports Alert

Configurez des alertes et ne ratez jamais un moment

Capturez chaque moment de l’action. Configurez vos alertes et soyez informé des horaires de jeu, des scores de votre équipe et plus encore.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

 

1)*Le HDR10 Pro n’est pas un format, mais le Dynamic Tone Mapping de LG est appliqué image par image pour le contenu HDR10.

 

2) *Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

3)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

4) *Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

5) *Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.


*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

6)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

7) *webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

8)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

9) *La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

10) *LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

11)*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

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Caractéristiques principales

  • PICTURE (DISPLAY) - Technologie écran

    FHD

  • PICTURE (DISPLAY) - Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur Alpha 5 AI Gen9

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Sortie Audio

    20W

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Dimensions et poids - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    955 x 561 x 77,9

  • Dimensions et poids - Poids TV sans pied (kg)

    5,9

Toutes les caractéristiques

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    OUI

  • Echelle de gris

    OUI

  • Couleurs inversées

    OUI

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    955 x 561 x 77,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    955 x 604 x 188

  • Dimensions du carton (LxlxH mm)

    1 060 x 650 x 120

  • Pied TV (Lxl mm)

    791 x 188

  • Poids TV sans pied (kg)

    5,9

  • Poids TV avec pied (kg)

    6,0

  • Poids carton (kg)

    8,1

  • Suppoort VESA (LxH mm)

    200 x 200

PICTURE (DISPLAY)

  • Technologie écran

    FHD

  • Résolution écran

    Full HD (1920 x 1080)

  • Type de rétroéclairage

    Direct LED

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur Alpha 5 AI Gen9

  • AI Upscaling

    Mise à l’échelle de la résolution

  • Dynamic Tone Mapping

    OUI

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Modes d'image

    7 modes

AUDIO

  • AI Sound

    Son IA Pro (Upmix virtuel 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    OUI

  • LG Sound Sync

    OUI

  • Sound Mode Share

    OUI

  • Sortie audio simultanée

    OUI

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Direction haut-parleurs

    Diffusion vers le bas

  • Réglage acoustique adaptatif

    Compatible (nécessite la télécommande Magic Remote IA)

  • Audio Codec

    AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, aptX (Voir le manuel)

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Port Ethernet

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    OUI

  • Port HDMI

    2ea (prend en charge eARC)

  • Prise antenne

    2

  • Port USB

    1 (USB 2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi 5)

GAMING

  • HGIG Mode

    OUI

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Tableau de Bord)

DIFFUSION

  • Réception Analogue TV

    OUI

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (terrestre), DVB-C (câble), DVB-S2/S (satellite)

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 26

  • Home Hub

    Oui (LG ThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui (avec l'application LG thinQ)

  • Compatible avec Apple Airplay

    OUI

  • LG Shield

    OUI

  • Ma page

    OUI

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Google Cast

    OUI

  • Navigateur Internet

    OUI

  • Identification vocale IA

    Compatible (nécessite la télécommande Magic Remote IA)

  • Télécommande Magic Remote IA

    Compatible (nécessite la télécommande Magic Remote IA)

  • AI Chatbot

    OUI

  • Compatible avec Apple Home

    OUI

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Télécommande Standard

  • Cable d'alimentaion

    Oui (Détachable)

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