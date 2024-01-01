About Cookies on This Site

Smart TV LG UHD AI UT90 4K 2024 98 pouces

Smart TV LG UHD AI UT90 4K 2024 98 pouces

98UT90006LA
Vue de face de la TV LG UHD 98UT90 avec le texte LG UHD AI, 2024 et le logo webOS Re:New Program à l’écran.
Vue de face de la LG UHD TV 98UT90
Vue latérale légèrement orientée vers la gauche du téléviseur LG UHD TV 98UT90
Vue latérale de la LG UHD TV, 98UT90
Vue arrière de la LG UHD TV 98UT90
Gros plan du bord supérieur de la LG UHD TV 98UT90
Caractéristiques principales

  • Immersion maximale avec un écran ultra large
  • Image et son totalement optimisés avec le processeur alpha 8 AI 4K
  • Couleurs et détails d’exception avec le 4K HDR10 Pro
  • 4 années d’améliorations garanties sur 5 ans avec le webOS ReNew Program
  • Des visuels et un son comme au cinéma avec le FILMMAKER MODE
Voir aussi

Les images utilisées dans la présentation du produit ci-dessous sont fournies uniquement à des fins d’illustration. Référez-vous à la galerie d’images en haut de la page pour une représentation exacte du produit.

Un tunnel aux couleurs vives de forme carrée, devenant de plus en plus étroit dans le fond, est affiché sur une LG UHD TV.

Élargissez votre champ de vision de chaque détail avec netteté

Le tout nouveau Ultra HD affiche l’éclat de chaque couleur sur un grand écran à couper le souffle.

*Images d’écran simulées.

Écran ultra large

Profitez d’une meilleure immersion avec votre grande LG TV

Un enfant se tient debout face à une grande TV affichant l’image de deux éléphants, l’un adulte l’autre bébé, marchant dans l’herbe.

Vivez l’action et chaque détail comme si vous y étiez sur un LG TV ultra grande pour une expérience plus riche et plus captivante.

*Images d’écran simulées.

Processeur alpha 8 AI 4K

Une intelligence étonnante qui améliore votre expérience UHD

Le processeur alpha 8 AI 4K de LG avec une lumière orange émanant d’en-dessous et des lignes colorées de la carte du circuit bifurquant sur le processeur AI.

A vibrantly colored, square-shaped tunnel getting gradually narrower towards the back, displayed on an LG TV.

Notre processeur alpha 8 AI 4K optimise automatiquement le son et l’image sur le plus grand écran UHD, pour une taille incroyable qui semble toujours nette.

*Images d’écran simulées.
Personnalisation de l’IA

Adapté à votre façon de regarder

Une TV LG installée sur un mur dans un salon avec un guitariste à l’écran. Des graphiques circulaires concentriques représentant des ondes sonores.

Réglage Acoustique IA

Un son optimal remplit votre espace

Le système sonore détecte la disposition de votre pièce et où vous êtes assis pour créer un dôme sonore autour de vous, parfaitement réglé en fonction de l’acoustique unique de votre pièce.

La LG TV et la LG Soundbar dans un espace de vie moderne de nuit. L’image à l’écran d’une aurore boréale est affichée, avec des niveaux de luminosité parfaits.

Nuit

La LG TV et la LG Soundbar dans un espace de vie moderne de jour. L’image à l’écran d’une aurore boréale est affichée, avec des niveaux de luminosité parfaits.

Jour

L’intelligence, brillante quelle que soit la lumière.

De jour comme de nuit, le contrôle de la luminosité détecte la lumière dans votre espace et équilibre l’image en conséquence, pour des visuels nets et éclatants.

AI Picture Pro

Chaque image semble vraiment être grandeur nature

Mise à l’échelle sup. IA pour écran très grand

L’IA conserve une image nette sur le grand écran

La mise à l’échelle sup. IA améliore le contenu pour s’ajuster au très grand écran et offrir une image incroyablement nette.

*98 pouces sur l’UT90, avec AI Picture Pro et mise à l’échelle supérieure IA.

** AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*** La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

AI Sound Pro

Profitez de sons aussi immersifs que l’image

*Images d’écran simulées.

**Doit être activé via le menu du mode du son.

***Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

HDR10 Pro

Un grand écran pour illuminer les moindres détails

Plongez dans un royaume où les couleurs rayonnent plus intensément et où la luminosité est ajustée pour profiter d’une image parfaitement définie, offerte par HDR10 Pro.

Une image divisée en gros plan du visage d’un homme est présentée dans une pièce sombre teintée de violet. Sur la gauche, « SDR » est affiché et l’image est floue. Sur la droite, « HDR10 Pro » est affiché et l’image est nette et définie avec précision.

*HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics basée sur la qualité d’image normalisée du « HDR10 » standard.

Écran de cinéma

Maximisez la vue avec un cadre plus fin

Obtenez une immersion bord à bord avec un cadre élégant pour une expérience cinématographique plus complète et immersive.

Deux baleines nagent dans une galaxie bleuâtre au milieu des planètes. La vidéo zoome lentement pour dévoiler une LG UHD TV dans un salon confortable.

*Images d’écran simulées.

**Le modèle UT90 est disponible en 98 pouces maximum.

Un gros plan d’un écran de LG TV montrant les boutons Bureau à domicile, Jeu et Musique sur une bannière pour la série Masters of the Air, qui dézoome pour montrer le téléviseur installé sur un mur du salon. Les logos suivants sont affichés sur l’écran du téléviseur à l’image : LG Channels, Netflix, Prime Video, Disney TV, Apple TV, YouTube, Spotify, Twitch, GeForce Now et Udemy.

webOS 24

Personnalisez votre expérience sur grand écran

Profitez d’une TV conçue pour vous offrir des fonctionnalités de personnalisation telles que My Profile, AI Picture Wizard, AI Concierge et Quick Card.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon le pays et à la sortie du produit.

**Les recommandations de mots-clés varient selon l’application et le moment de la journée et sont uniquement fournies dans les pays qui prennent en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

***Images d’écran simulées.

Le logo webOS survole au centre sur un fond noir et l’espace en-dessous est illuminé avec les couleurs du logo rouge, orange et jaune. Les mots « webOS Re:New Program » sont sous le logo.

Le logo webOS survole au centre sur un fond noir et l’espace en-dessous est illuminé avec les couleurs du logo rouge, orange et jaune. Les mots « webOS Re:New Program » sont sous le logo.

webOS Re:New Program

Une TV renouvelée chaque année pendant 5 ans

Toujours comme neuf, même si nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités pour votre commodité.

Cinq rectangles de différentes couleurs sont répartis au-dessus, chacun mentionnant une année, de « webOS 24 » à « webOS 28 ». Des flèches pointant vers le haut se trouvent entre les rectangles, étiquetées de « Mise à jour 1 » à « Mise à jour 4 ».

Cinq rectangles de différentes couleurs sont répartis au-dessus, chacun mentionnant une année, de « webOS 24 » à « webOS 28 ». Des flèches pointant vers le haut se trouvent entre les rectangles, étiquetées de « Mise à jour 1 » à « Mise à jour 4 ».

Avec le webOS Re:New Program, les clients profitent de quatre mises à jour sur cinq ans, vous assurant un total de cinq versions webOS, dont le version actuelle au moment de l’achat.

*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.

**Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.

***Les mises à jour disponibles pour 2023 incluent les modèles UHD et ultérieurs.

Votre téléviseur sait ce que vous aimez

*Images d’écran simulées.

**Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*** Un nombre illimité de profils peut être créé, même si l’écran d’accueil n’en affiche qu’un maximum de 10.

**** Les menus, fonctionnalités et applications pris en charge ci-dessus peuvent varier selon le pays et à la sortie du produit.

***** Le « mot-clé Pour vous » dans Concierge IA n’est accessible que dans les pays qui prennent en charge la technologie NLP (Natural Language Processing) dans leur langue maternelle.

******Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*******La fonctionnalité Toujours prêt est disponible avec LG OLED M4, G4, C4, CS4, B4, QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 et 86NANO80.

********Le service d’agenda Google sera pris en charge plus tard dans l’année.

On voit une galerie de 6 images de montgolfières dans le ciel. Deux images sont choisies. Ensuite, une galerie de 6 images de personnes faisant des bulles apparaît. 2 de plus sont choisies. Un écran noir apparaît, avec une icône de chargement rose et violet. Un paysage mystique apparaît, et les améliorations apparaissent graduellement de gauche à droite.

Une image adaptée à vos goûts

Sélectionnez vos images favorites, et l’assistant d’image IA crée une image ajustée exactement selon vos goûts uniques, à partir de 85 millions de possibilités, puis la sauvegarde sur votre profil.

Une télécommande Magic LG avec le bouton circulaire au milieu, tandis qu’une lumière violet vif émane autour du bouton pour le mettre en valeur. Une douce lueur violette entoure la télécommande sur un arrière-plan noir.

Une télécommande Magic LG avec le bouton circulaire au milieu, tandis qu’une lumière violet vif émane autour du bouton pour le mettre en valeur. Une douce lueur violette entoure la télécommande sur un arrière-plan noir.

Télécommande Magic

La magie
est dans vos mains

Libérez-vous des contraintes des boutons à l’ancienne. La télécommande Magic débloque toutes les fonctionnalités intelligentes de votre LG TV avec un clic, un défilement ou votre voix.

*Les fonctions et fonctionnalités de la télécommande Magic peuvent varier selon la région et la langue.

Une LG TV montre un film, et l’écran est divisé pour qu’une moitié montre un film et l’autre Spotify. Le curseur clique sur un bouton pour démarrer le panneau de paramètres du mode Plusieurs vues et clique sur le bouton TV en direct, et la fenêtre Spotify change pour montrer des événements sportifs en direct.

Plusieurs vues

Plus de vues,
plus de divertissements

Si un écran ne suffit pas, divisez-le en 2 à 4 segments. Utilisez votre téléviseur comme deuxième moniteur pour votre PC, ou ajoutez plus d’écrans pour chercher sur le Web et regarder en PIP en même temps.

*Images d’écran simulées.

**Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes.

***La prise en charge du mode 2 écrans/4 écrans varie selon le modèle et le pays. (mode 3&4 écrans disponible uniquement avec les séries M4 et G4)

Profitez d’une connectivité totale depuis votre téléviseur

*Images d’écran simulées.

** Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

***L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, Chromecast intégré peuvent varier selon la région et la langue.

****LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

*****L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 AI et peut varier selon les produits et régions.

******Il est possible que le service Chromecast intégré ne soit pas encore disponible au moment de l’achat du OLED CS4, mais vous pourrez profiter du service après l’installations des mises à jour du logiciel webOS.

Une grande variété de contenus prêts pour le visionnement

*Images d’écran simulées.

**Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.

***L’abonnement séparé et les entités connexes sont nécessaires pour Netflix, Disney+, Amazon Prime et Apple TV+.

****Apple, le logo Apple et Apple TV sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*****Amazon, Prime Video ainsi que tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Correspondance optimale avec LG Audio

La barre de son élégante pour LG UHD

*La Soundbar peut être achetée séparément et le contrôle du mode de la Soundbar peut varier en fonction du modèle.

**L’utilisation de la télécommande de LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

***Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

****Le UHD est compatible avec l’interface WOW.

*****Modèle UT90 de 98 pouces avec WOW interface et WOW Orchestra.

Améliorez vos films et vos jeux

FILMMAKER Mode

Profitez de scènes de films à une échelle époustouflante

Plongez-vous dans des scènes authentiques à plus grande échelle. Le FILMMAKER Mode vous permet de voir les films exactement comme le réalisateur le voulait.

Un homme dans un studio d’édition obscur qui regarde un téléviseur LG affichant un coucher de soleil. En bas à droite de l’image, on voit un logo FILMMAKER Mode.

*Images d’écran simulées.

**FILMMAKER Mode est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

Expérience Home Cinema

Vivez la magie du cinéma comme jamais, à la maison

Profitez de visuels cinématographiques chez vous. Le HDR10 Pro affiche des couleurs et un contraste précis pour une meilleure immersion.

Une famille assise par terre dans une pièce à la lumière tamisée à côté d’une petite table, qui regarde un téléviseur LG installé sur le mur montrant la Terre depuis l’espace.

*HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics basée sur la qualité d’image normalisée du « HDR10 » standard.

Un gameplay puissant

Plongez à toute vitesse dans l’action

Profitez d’une expérience de jeu immersive avec HGiG qui reste fluide à haute vitesse avec ALLM et d’un son incroyable avec l’eARC.

Un jeu de course automobile, sur la ligne d’arrivée, avec un signe qui dit « VICTOIRE ! », tandis que le joueur serre le joystick. Les logos ALLM, eARC et HGiG sont placés dans le coin en bas à gauche.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de télévision qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences du jeu HDR des consommateurs.

**La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

Les commandes où vous en avez besoin

Pas besoin de faire pause pour utiliser l’optimiseur de jeu et le tableau de bord de jeu.

Une scène de jeu FPS avec le tableau de bord de jeu apparaissant sur l’écran pendant le jeu. Une scène hivernale de nuit avec le menu de l’optimiseur de jeu apparaissant au-dessus du jeu.

Une scène de jeu FPS avec le tableau de bord de jeu apparaissant sur l’écran pendant le jeu. Une scène hivernale de nuit avec le menu de l’optimiseur de jeu apparaissant au-dessus du jeu.

*Le tableau de bord de jeu est activé uniquement lorsque les fonctionnalités « Optimiseur de jeu » et « Tableau de bord de jeu » sont activées.

**Images d’écran simulées.

Accédez à tous vos jeux favoris

Des milliers d’univers gaming à votre portée. Découvrez une bibliothèque incroyable de titres cloud gaming et jouez en streaming immédiatement sans perdre de temps avec des téléchargements ou des mises à jour.

Une image de l’écran d’accueil Boosteroid qui montre « Trine 4: The Nightmare Price ». Un écran d’accueil GeForce NOW montrant cinq différentes vignettes de jeux à droite.

Une image de l’écran d’accueil Boosteroid qui montre « Trine 4: The Nightmare Price ». Un écran d’accueil GeForce NOW montrant cinq différentes vignettes de jeux à droite.

*Les partenariats pris en charge peuvent varier selon le pays.

**Un abonnement à GeForce NOW peut être requis.

***Un abonnement à Boosteroid peut être requis.

Durabilité

Découvrez la vision de la LG UHD AI pour demain

Choisissez ce qui est bon pour la planète avec un emballage léger et écologique et des critères de durabilité mondiale.

L’emballage LG UHD sur un fond beige avec des arbres illustrés.

L’emballage LG UHD sur un fond beige avec des arbres illustrés.

*Les partenariats pris en charge peuvent varier selon le pays.

**Les modèles suivants sont fabriqués avec du plastique recyclé : Support du bas UT90 (98/75/65/55/50 pouces) et UT80(86/75/70 pouces).

Imprimer

Toutes les caractéristiques

PICTURE (DISPLAY)

  • Technologie écran

    4K UHD

  • Résolution écran

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Type de rétroéclairage

    Direct LED

  • Taux de rafraichissement

    120Hz Natif

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur AI α8 4K

  • AI Upscaling

    α8 IA Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    OUI

  • Modes d'image

    10 modes (Assistant d'image personnalisé, Vif, Standard, Basique, Cinéma, Sport, Optimiseur de Jeu, Filmmaker Mode, (ISF) Expert (pièce lumineuse), (ISF) Expert (pièce sombre)

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120i/s (HDMI)

  • AI Picture Pro

    OUI

  • Calibrage automatique

    OUI

  • QMS (changement multimédia rapide)

    OUI

GAMING

  • HGIG Mode

    OUI

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Tableau de Bord)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    OUI

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    OUI

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    OUI

  • Echelle de gris

    OUI

  • Couleurs inversées

    OUI

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    2 182 x 1 258 x 110,4

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    2 182 x 1 358 x 464,6

  • Dimensions du carton (LxlxH mm)

    2 395 x 1 633 x 285

  • Pied TV (Lxl mm)

    1 826 x 464,6

  • Poids TV sans pied (kg)

    61,2

  • Poids TV avec pied (kg)

    65,1

  • Poids carton (kg)

    103,0

  • Suppoort VESA (LxH mm)

    800 x 400

AUDIO

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (mixage ascendant virtuel 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (nivellement automatique du volume)

  • WiSA compatible

    Oui (jusqu'à 2.1 Canaux)

  • LG Sound Sync

    OUI

  • Sound Mode Share

    OUI

  • Sortie audio simultanée

    OUI

  • Bluetooth Surround Ready

    Oui (2 Way Playback)

  • Sortie Audio

    40W

  • AI Acoustic Tuning

    OUI

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se référer au manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Diffusion vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.2 canaux

  • WOW Orchestra

    OUI

DIFFUSION

  • Réception Analogue TV

    OUI

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (terrestre), DVB-C (câble), DVB-S2/S (satellite)

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth

    Oui (v 5.1)

  • Port Ethernet

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    OUI

  • Sortie audio numérique optique

    1

  • Port HDMI

    4ea (prend en charge 4K 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))

  • Prise antenne

    2

  • Port USB

    2 (USB 2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi 5)

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 24

  • Réglages famille

    OUI

  • ThinQ

    OUI

  • Compatible camera USB

    OUI

  • Toujours prêt (Always Ready)

    OUI

  • Navigateur Internet

    OUI

  • Home Hub

    OUI

  • Reconnaissance vocale intelligente

    OUI

  • Magic Remote Control

    Incluse

  • Multi View

    OUI

  • Room to Room Share

    Oui (Receveur)

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Compatible avec Apple Home

    Oui (le Soudan, la Syrie et l'Iran ne sont pas pris en charge)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    CA 110 ~ 240 V 50-60 Hz

  • Consommation en veille

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Télécommande magique MR24

  • Cable d'alimentaion

    Oui (Détachable)

