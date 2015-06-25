We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CreateBoard Standard
LG CreateBoard Standard
Główne cechy
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD)
- Jasność: 400 nitów (typ.)
- Wielpunktowy dotyk: Maks. 50 punktów
- Wer. OS : Android 14 (EDLA)
- Interfejs (wejście): HDMI (3), DP, RGB (VGA), Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB Type-C (2), USB 3.0 Type-A (5), USB 2.0 Type-A
- Interfejs (wyjście): HDMI Out, Audio Out, Touch USB (3), RJ45 (LAN)
Innowacje, współpraca i tworzenie w harmonii z technologią – LG CreateBoard
W sali wykładowej na ścianie zamontowano dużą interaktywną tablicę cyfrową, która wyraźnie wyświetla materiały wykładowe.
*Wszystkie obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym.
Kreatywna Tablica Interaktywna
LG CreateBoard oferuje realistyczne wrażenia dotykowe, umożliwiając użytkownikom bezpośrednią interakcję z treściami na tablicy. Możesz pisać, rysować, powiększać i obracać zawartość za pomocą samych palców, co czyni ją skutecznym narzędziem do projektów kreatywnych lub prezentacji. Dodatkowo LG CreateBoard umożliwia udostępnianie ekranu i treści, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do płynnej współpracy, nawet z członkami zespołu pracującymi zdalnie.
W strefie kreatywnej sali wykładowej znajdują się dwie inteligentne tablice – jedna zamontowana na ścianie, druga jako jednostka wolnostojąca. Uczniowie swobodnie dzielą się swoimi opiniami, pisząc na tablicach.
Różne szablony dydaktyczne
LG CreateBoard oferuje szeroki wybór edukacyjnych szablonów i narzędzi, takich jak linijka, tabela czy karteczki samoprzylepne, wspierając aktywne uczestnictwo uczniów i ułatwiając prowadzenie intuicyjnych lekcji.
Podczas zajęć jeden z uczniów pisze na ekranie cyfrowej tablicy, a drugi korzysta z narzędzia linijki z menu narzędziowego.
Łatwy zapis / import / eksport
LG CreateBoard zawiera proste funkcje importowania i eksportowania. Zasoby można zapisywać oraz bezpośrednio importować i eksportować z Dysku Google lub OneDrive. Po spotkaniach można bezpośrednio wysyłać e-maile z materiałami lub zeskanować kod QR, aby przenieść je na swoje urządzenie.
Materiały ze spotkania można z łatwością importować, zapisywać i eksportować dzięki różnorodnym funkcjom cyfrowej tablicy.
LG CreateBoard Lab
Oprogramowanie tablicy opracowane przez LG
W sali konferencyjnej na ścianie zamontowano interaktywną tablicę, na której wyświetlane jest intuicyjne menu.
Narzędzia do płynnej dyskusji
Dostępne są różnorodne narzędzia, takie jak kalkulator, zegar i karteczki samoprzylepne, które ułatwiają sprawną dyskusję i płynne dzielenie się pomysłami. Użytkownicy mogą także personalizować pasek menu, dodając do niego najczęściej używane narzędzia, co poprawia efektywność pracy.
Przeglądarka internetowa
W razie potrzeby można uzyskać dostęp do informacji online w czasie rzeczywistym, jednym kliknięciem otwierając przeglądarkę internetową. Znalezione w sieci informacje można łatwo przeciągnąć i upuścić do tworzonego materiału, co zwiększa produktywność spotkań.
* Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać tekst, obrazy, linki itd.
Obsługa wielu systemów operacyjnych
LG CreateBoard Lab obsługuje wiele systemów operacyjnych, dzięki czemu można z niego korzystać nie tylko z LG CreateBoard, ale także z innych urządzeń. Umożliwia to użytkownikom płynną pracę na tabletach, laptopach i innych urządzeniach – również poza salą lekcyjną.
*Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od systemu operacyjnego.
*LG CreateBoard Lab jest kompatybilne z systemami Android, Windows, Chrome i wersją przeglądarkową.
LG CreateBoard Share
LG CreateBoard Share oferuje funkcję bezprzewodowego udostępniania ekranu, zapewniając elastyczne środowisko do dyskusji. Użytkownicy mogą udostępniać ekran ze swojego komputera, tabletu lub smartfona, co upraszcza proces współpracy przy projektach zespołowych lub prezentacjach.
Materiały wyświetlane na interaktywnej tablicy cyfrowej są bezprzewodowo udostępniane i identycznie wyświetlane na laptopach, tabletach i smartfonach.
*LG CreateBoard obsługuje również udostępnianie ekranu bez aplikacji z komputera, tabletu lub smartfona (poprzez stronę internetową) w tej samej sieci.
*W celu zapewnienia stabilniejszego połączenia zaleca się zainstalowanie dedykowanej aplikacji (LG CreateBoard Share).
*Aplikacja LG CreateBoard Share jest kompatybilna z Android 5.1 i nowszym, iOS 12.0 i nowszym oraz MacOS 11.0 i nowszym.
Funkcja bezprzewodowego udostępniania ekranu dla płynnego środowiska spotkań
LG CreateBoard Share umożliwia stworzenie płynnego i stabilnego środowiska spotkań bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli czy połączeń. Prezenterzy mogą teraz udostępniać swój ekran bez konieczności ciągłego odłączania i podłączania kabli przy każdej zmianie prowadzącego. Dzięki możliwości udostępniania do 9 ekranów jednocześnie można prezentować materiały od wielu osób, zwiększając efektywność współpracy.
Dwa obrazy pokazane obok siebie w formie porównania „przed i po”. Na jednym obrazie widoczne są liczne kable podłączone do różnych urządzeń służących do udostępniania ekranu podczas spotkania. Drugi obraz przedstawia uporządkowany stół z udostępnianiem ekranu realizowanym bezprzewodowo dzięki funkcji bezprzewodowego udostępniania ekranu, bez konieczności stosowania wielu kabli.
Proste połączenie z LG CreateBoard Share
Użytkownicy mogą łatwo korzystać z funkcji bezprzewodowego udostępniania ekranu za pośrednictwem aplikacji LG CreateBoard Share, a nawet bez niej – wygodnie uzyskując dostęp do tej funkcji przez stronę internetową. Szybkie połączenie z LG CreateBoard Share można nawiązać wpisując 6-cyfrowy kod.
Wygoda prezentacji i elastyczność w sali konferencyjnej
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu umożliwia prezenterom swobodne poruszanie się po sali bez ograniczeń związanych z kablami. Funkcja ta pozwala na płynne sterowanie prezentacją bezpośrednio z własnego urządzenia. Dodatkowo prezenterzy mogą wygodnie przesyłać zdjęcia i filmy zapisane na swoich urządzeniach, co wzbogaca prezentację i zwiększa jej płynność.
W sali konferencyjnej trwa prezentacja – prezenter bezprzewodowo steruje materiałami prezentacyjnymi ze swojego tabletu, korzystając z interaktywnej tablicy.
Wygoda prezentacji i elastyczność w klasie
W klasie nauczyciel lub wykładowca nie musi prowadzić zajęć przy LG CreateBoard – może swobodnie robić to z dowolnego miejsca w sali. Sprzyja to bardziej elastycznemu środowisku nauczania i może pomóc w utrzymaniu uwagi uczniów.
W klasie wyposażonej w cyfrową tablicę nauczyciel prowadzi zajęcia, zarządzając materiałami prezentacyjnymi na tablecie za pomocą bezprzewodowego udostępniania ekranu.
Tryb bezpieczny
LG CreateBoard Share obsługuje tryb bezpieczny, który pozwala użytkownikom nadawać uprawnienia do udostępniania. Tryb bezpieczny zapobiega udostępnianiu ekranu przez nieautoryzowanych użytkowników.
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare to rozwiązanie chmurowe do zdalnego monitorowania, sterowania i zarządzania LG CreateBoard oraz wyświetlaczy LG Signage. Funkcja ta umożliwia menedżerom IT obsługę i zarządzanie ważnymi zasobami na urządzeniach operacyjnych bez konieczności fizycznego odwiedzania lokalizacji.
LG ConnectedCare umożliwia zdalne zarządzanie LG CreateBoard i Digital Signage w zakresie harmonogramów, odtwarzania filmów, obrazów i dźwięku oraz transmisji na żywo.
*Usługa „LG ConnectedCare” jest sprzedawana osobno.
*Dostępność usługi „LG ConnectedCare” różni się w zależności od regionu – prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem LG w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Panel kontrolny
Panel LG ConnectedCare umożliwia podgląd i monitorowanie wielu urządzeń jednocześnie, co oszczędza czas i zwiększa efektywność.
Aktualnie wyświetlane są panele kontrolne dostępne w LG ConnectedCare.
Zdalne sterowanie
LG ConnectedCare umożliwia scentralizowane i proste sterowanie wyświetlaczami Signage połączonymi z systemem. Najczęściej używane funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie zasilania, ustawienia harmonogramu i regulacja jasności ekranu, mogą być stosowane zdalnie.
Administrator IT może zdalnie sterować urządzeniami w klasie, korzystając z funkcji takich jak włączanie/wyłączanie zasilania, harmonogramy i regulacja jasności ekranu.
Transmisja
Z systemu centralnego można wysyłać komunikaty i inne treści do poszczególnych urządzeń połączonych z LG ConnectedCare. Wydarzenia firmowe lub ogłoszenia mogą być nadawane zdalnie z systemu centralnego na wszystkie urządzenia jednocześnie.
Firmowe ogłoszenia są zdalnie transmitowane na wielu ekranach zainstalowanych w biurze, lobby i strefie relaksu.
Komunikaty alarmowe
W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar czy klęska żywiołowa, można ręcznie rozesłać komunikaty alarmowe w całym systemie, aby nauczyciele i uczniowie mogli szybko zareagować i podjąć odpowiednie działania.
LG ConnectedCare umożliwia zdalne nadawanie komunikatów, dzięki czemu można wysłać wiadomość do wielu wybranych urządzeń jednocześnie.
Certyfikat Google
Certyfikat Google
LG CreateBoard posiada certyfikację Google, co umożliwia użytkownikom płynną integrację z ekosystemem Google poprzez połączenie konta Google.
*Mogą wystąpić wyjątki w krajach, w których usługi Google są niedostępne.
*Do korzystania z ekosystemu Google wymagane jest konto Google.
Sklep Google Play
Użytkownicy mają dostęp do sklepu Google Play, gdzie mogą pobierać szeroki wybór aplikacji, w tym edukacyjne gry, narzędzia i inne materiały rozszerzające możliwości korzystania z urządzenia.
*Mogą wystąpić wyjątki w krajach, w których usługi Google są niedostępne.
**Do korzystania ze Sklepu Google Play wymagane jest konto Google.
Funkcje zabezpieczeń
Funkcja blokady ekranu umożliwia blokowanie i odblokowywanie ekranu.
Blokada ekranu
Użytkownicy mogą zablokować ekran za pomocą funkcji blokady i odblokować go hasłem. Zabezpieczenie to można skonfigurować w menu Ustawienia, chroniąc urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.
Tryb blokady USB
Tryb blokady USB to środek bezpieczeństwa uniemożliwiający kopiowanie danych na nieautoryzowane urządzenia, co jest niezwykle ważne w miejscach o zaostrzonych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.
Automatyczne usuwanie plików
Użytkownicy mogą ustawić tablicę LG CreateBoard tak, aby regularnie usuwała pliki w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Inne funkcje
W sali konferencyjnej uczestnicy aktywnie wymieniają się pomysłami, pisząc równocześnie na ekranie interaktywnej tablicy cyfrowej LG.
Wiele punktów dotyku
LG CreateBoard oferuje funkcję wielodotyku, która jednocześnie rozpoznaje do 50 punktów dotyku. Ta funkcja umożliwia równoczesne wprowadzanie dotyku i gestów przez wielu użytkowników, wspierając łatwą współpracę i wymianę pomysłów między członkami zespołu. Dzięki temu możliwa jest efektywna interakcja podczas zajęć grupowych lub spotkań.
Łączność przez USB-C upraszcza podłączanie urządzeń, umożliwia łatwą transmisję danych i pozwala na ładowanie urządzeń z mocą do 65 W.
Połączenie typu C
Łączność USB-C upraszcza połączenia dzięki możliwości jednoczesnego ładowania i przesyłania danych za pomocą tylko jednego kabla.
*Kable USB typu C są sprzedawane oddzielnie.
Inteligentna tablica LG może łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami takimi jak klawiatury, myszy czy głośniki za pośrednictwem Bluetooth.
Połączenie Bluetooth
LG CreateBoard obsługuje bezprzewodowe połączenia Bluetooth z różnymi urządzeniami, takimi jak głośnik, mysz, klawiatura itp. Jest to optymalne rozwiązanie do budowania środowiska hybrydowego, dzięki czemu zajęcia online i offline mogą przebiegać płynnie.
Konstrukcja ze złączami z przodu
LLG CreateBoard została zaprojektowana z portami z przodu wyświetlacza, co ułatwia użytkownikom podłączanie i odłączanie kabli.
*Niektóre porty, w tym zasilający, znajdują się z boku i z tyłu urządzenia.
Głośnik przedni i subwoofer
LG CreateBoard zapewnia czystość dźwięku dzięki mocnym głośnikom skierowanym do przodu oraz dedykowanemu subwooferowi. LG CreateBoard oferuje niezawodną jakość dźwięku, wspierając skuteczną komunikację i współpracę bez potrzeby korzystania z dodatkowego sprzętu audio.
Dzięki funkcji redukcji migotania w tablicy cyfrowej LG użytkownicy mogą wygodniej korzystać z urządzenia, nawet patrząc na ekran przez dłuższy czas.
Zaawansowana ochrona wzroku
LG CreateBoard wykorzystuje funkcję eliminacji migotania. Dzięki ograniczeniu migotania podświetlenia monitora użytkownicy mogą korzystać z urządzenia bardziej komfortowo, nawet podczas długotrwałego użytkowania.
*Wszystkie modele TR3DQ, niezależnie od rozmiaru, uzyskały oficjalny certyfikat Flicker Free wydany przez TUV Rheinland. (styczeń 2025 r. ~ styczeń 2028 r.). Podczas testu redukcji migotania potwierdzono brak widocznego oraz niewidocznego migotania, zgodnie z normami testowymi w zakresie częstotliwości 0–3000 Hz przy różnych poziomach jasności.
Wbudowane gniazdo OPS
LG CreateBoard obsługuje sloty OPS, umożliwiając użytkownikom wygodne zamontowanie modułu OPS z tyłu ekranu bez potrzeby podłączania zewnętrznego komputera stacjonarnego. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z różnych funkcji PC oraz oprogramowania Windows.
*OPS: Open Pluggable Specification
*Slot OPS sprzedawany jest osobno
Tryb wielu ekranów
LG CreateBoard obsługuje tryb wieloekranowy, umożliwiając jednoczesne korzystanie z kilku ekranów. Użytkownicy mogą jednocześnie robić notatki, odtwarzać wideo i przeglądać internet, co zwiększa efektywność pracy.
*Tryb wielu okien może nie działać z niektórymi aplikacjami.
Wszystkie specyfikacje
PANEL
Rozmiar ekranu (cale)
86"
Typ panelu
IPS
Typ podświetlenia
Direct
Proporcje obrazu
16:9
Rozdzielczość natywna
3840x2160 (UHD)
Częstotliwość odświeżania
60Hz
Jasność
400nit (typ.)
Współczynnik kontrastu
1200:1
Dynamiczny wsp. kontrastu CR
5000:1
Gama kolorów
NTSC 72%
Kąt widzenia (pion x poziom)
178 X 178
Głębia kolorów (liczba kolorów)
8bit+FRC, 1.07G
Czas reakcji
8ms
Surface Treatment (Haze)
25%
Żywotność
50,000 Hrs(L50, Min.)
Czas pracy (godzin/dni)
16/7
Pion / Poziom
X / TAK
ŁĄCZNOŚĆ
Wejście DP
TAK(1)
Wejście RGB
TAK(1, VGA)
Wejście Audio
TAK(1)
Wejście RS232C
TAK(1)
Wejście RJ45 (LAN)
TAK(1)
Wejście USB
USB3.0 Type A(5) - Front2/Back2/Top1
USB2.0 Type A(1),
USB Type-C(2, For the front 1, PD 65W without OPS/
DP-Alt ) - Front1/Back1
Wyjście HDMI
TAK(1)
Wyjście Audio
TAK(1), Optical TAK(1, SPDIF)
Touch USB
TAK(3, Front1/Back2)
Wyjście RJ45 (LAN)
TAK(1)
SPECYFIKACJA MECHANICZNA
Kolor ramki
Black
Szerokość ramki
T/R/L/B：25.6/15/15/43.5mm
Waga (ekran)
54.1Kg
Waga z opakowaniem
70.7Kg
Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)
1957×1170.8×99.7mm
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)
2110×1291×225mm
Uchwyt
TAK
Standard mocowania VESA
800x600mm
FUNKCJE - SPRZĘT
Pamięć wewnętrzna (eMMC)
64GB
Wi-Fi/BT (wbudowany)
TAK (Slot type)
Automatyczny czujnik jasności
TAK
Wskaźnik zasilania
TAK
Klawiatura lokalna
TAK
FUNKCJE - OPROGRAMOWANIE
Wersja systemu operacyjnego (webOS)
Android14(EDLA)
Logo przy uruchamianiu
TAK
Synchronizacja RS232C
TAK (LG RS232C Command)
PIP
TAK(1) external source
PBP
TAK(4)
Udostępnianie ekranu
TAK (CreateBoard Share)
Ustawianie klonowania danych
TAK
Crestron Connected
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK (Energy Saving)
Wake on LAN
TAK
Network Ready
TAK (Fast Power On)
HDMI-CEC
TAK
webRTC
TAK(CreateBoard Share website mirr used WebRTC)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy
0℃ to 40℃
Wilgotność pracy
10% to 90%
ZASILANIE
Zasilacz
AC 100-240V~, 50/60Hz
Rodzaj zasilania
Built-In Power
POBÓR MOCY
typ.
235W(measured:215W)
maks.
400W(measured:370W)
Inteligentne oszczędzanie energii (70%)
TAK
DPM
TAK
Wyłączanie zasilania
＜0.5W
DŹWIĘK
Głośnik (wbudowany)
speaker：TAK (20Wx2 + 20W)
output：TAK (18Wx2 + 18W)
CERTYFIKATY
Bezpieczeństwo
IEC 62368-1:2018;
UL 62368-1:2019
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ERP / Energy Star
TAK / TAK
KOMPATYBILNOŚĆ OPS
Kompatybilny z typem OPS
TAK(Slot)
Wbudowany zasilacz OPS
TAK
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA
Connected Care
TAK
JĘZYK
OSD
English, Simplified Chinese, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian, Thai, Indonesian, Kazakh, Catalan, Basque, Japanese,Estonian, Lithunian
AKCESORIA
Podstawowy
Power Cord 3 M*1, USB Cable(Type A-Type B) 5 M*1, USB Type-C Cable(C to C) 1.8 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
Opcjonalny
WIB9060H
FUNKCJE SPECJALNE
Kompatybilność z nakładką dotykową
TAK
Powłoka ochronna (płyta zasilająca)
TAK
Ochrona zasilania
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.