LG CreateBoard Standard

LG CreateBoard Lab obsługuje wiele systemów operacyjnych, dzięki czemu można z niego korzystać nie tylko z LG CreateBoard, ale także z innych urządzeń. Umożliwia to użytkownikom płynną pracę na tabletach, laptopach i innych urządzeniach – również poza salą lekcyjną.

*Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od systemu operacyjnego.