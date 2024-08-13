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Hepsi Bir Arada THERMA V Monoblok ile Isıtmada Kolay Çözüm

Monoblok, ek iç ünitesi içermeyen hepsi bir arada bir çözümdür. Sadece su tankı bağlantısı gerektirdiği için montajı çok kolay ve basittir. Bu sürdürülebilir ısı pompası sistemi için bizimle iletişime geçin.

Bahçedeki çimler görünür ve ürün duvara bağlıdır

Özellikler Isı pompası SSS İlgili ürünler
Özellikler
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Kuruluma Hazır, Tak ve Çalıştır Isı Pompası

Monoblok sadece su boruları ile bağlanır, bu nedenle ek soğutucu boruları gerektirmez. Kombi yerine kolay ve basit bir çözüm olmanın yanı sıra dışarıdan bir su deposuyla birleştirerek kullanmak için idealdir. Ayrıca, makine dairesi içinde sadece su deposu kurulumu yapıldığı için daha az yer kaplar.

Sessiz Çalışan, Verimli Isı Pompası

Ortalama ev enerji kullanımında, enerji maliyetinin %70'i ev ısıtma ve sıcak su ısıtma içindir.* LG Therma V
Monoblok, A+++ sınıfı enerji verimliliği ile tüm evin yıl boyu ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılayabilir. -15℃'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında bile Monoblok %100 kapasitede güçlü ısıtma sağlar. Resmi düzenlemelere uygun düşük gürültü seviyeleri ile daha esnek kurulum yapılabilir.

* Kaynak: Alternatif Teknoloji Merkezi, ev ısıtması %50, sıcak su ısıtması %20, diğer %30
** Enerji Etiketi, 811/2013 Sayılı (AB) KOMİSYON YÖNETMELİĞİNE dayanmaktadır. LG Therma V R32 Monoblok S, 35°C LWT alan ısıtma için ErP A+++ ve 55°C LWT alan ısıtma için ErP A++ enerji etiketine sahiptir. Enerji etiketinin sonuçları LG Therma V modeline göre değişiklik gösterebilir. Modele özgü bilgiler için lütfen LG Uyumluluk Bilgileri ana sayfasına (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) bakın.
*** PDB'nin (Ürün Veri Kitabı) performans tablosuna göre, -15 ℃ Dış Ortam Sıcaklığında Normal Kapasitenin %100'ü (16kW modeli hariç) DB ve Çıkış Suyu Sıcaklığı 35 ℃. Performans tablosundaki kapasiteler EN14511'e uygundur ancak simülasyon değerleridir ve gerçek değerlerden farklılık gösterebilir.

R1 Kompresör

Verimli ve güvenilir ev ısıtması, R1 Kompresör teknolojisi ile sağlanır. Scroll'un geliştirilmiş eğme hareketi, genel verimliliği ve güvenilirliği artırır.

ThinQ

Kullanıcılar LG ThinQ™ uygulaması ile her zaman ve her yerden ısıtma sistemini kolayca kontrol edebilirler. Isıtma sistemine uzaktan erişim kullanıcılara maksimum konfor sunar.

Sezgisel Kumanda

Sezgisel kumanda, basit bir dokunuşla hızlı ve kolay kullanım sağlar. Kullanıcılar, yaşam tarzlarına uygun programları seçebilir ve günlük veya aylık güç izleme programları ile enerji tüketimini yönetebilir.

Enerji Durumu

LG Therma V, enerji tasarrufu sağlayan güç durumlarına sahiptir, elektrik şirketi durum sinyallerini otomatik olarak takip edebilir, güneş enerjisi ve enerji depolama çözümlerimizle entegre edildiğinde evinizin enerji üretip depolamasına olanak tanır.

Teknik Özellikleri

LG havadan suya ısı pompası ürünlerin teknik özelliklerini inceleyin.

Table Caption
Özellikler R32 Monoblok S R32 Monoblok S
R32 Monoblok S (1Fan)
R32 Monoblok S (1Fan)
R32 Monoblok S (2Fan)
R32 Monoblok S (2Fan)
Soğutucu Tip ve GWP R32 / 675 R32 / 675
Kapasite Aralığı (kW) (1Ø) 9 (1Ø) 12 / 16
Enerji Verimliliği Sınıfı ısıtma için A+++ / A++ (35℃ / 55℃) ısıtma için A+++ / A++ (35℃ / 55℃)
Güç Kaynağı (V, Ø, Hz) (1Ø, 9 kW) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Boyut ve Ağırlık (GxYxD, mm kg) 1,239 × 834 × 330 / (1Ø) 89.5 1,239 × 1,380 × 330 / (1Ø) 119.1
Ses Gücü Seviyesi (dB(A)) 57 60 / 61
Çalışma Aralığı (DOS, ℃) Isıtma: -25 ~ 35 Soğutma: 5 ~ 48 Isıtma: -25 ~ 35 Soğutma: 5 ~ 48
Çalışma Aralığı (ÇSS, ℃) Isıtma: 15 ~ 65 Soğutma: 5 ~ 27 (16 ~ 27)1) Isıtma: 15 ~ 65 Soğutma: 5 ~ 27 (16 ~ 27)1)
Çalışma Aralığı ÇSS, ℃ DHW: 15 ~ 802) DHW: 15 ~ 802)
Model Adı (1Ø) ZHBW096A1 ZHBW126A1 ZHBW166A1

1) Fanlı ısıtıcı ünitesi kullanılmadığında.
2) DHW 55 ~ 80°C işletimi yalnızca elektrikli ısıtıcı çalışırken mevcuttur.
*OAT: Dış Hava Sıcaklığı, LWT: Çıkış Suyu Sıcaklığı

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Isı Pompası SSS

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Split

• Esnek kurulum
• Isıtma, soğutma ve sıcak su tedariği
• A+++ enerji sınıfı (ortalama iklimde 35℃ su çıkışında)
• Çıkış suyu sıcaklığı R32 5, 7, 9 kW modeller için 65 ℃'ye kadar / R410A modelleri için 57 ℃'ye kadar / R32 4,6kW modelleri için 55 ℃'ye kadar / Yüksek sıcaklık modeli için 80 ℃'ye kadar
• R32 5, 7, 9 kW, R410A ve Yüksek Sıcaklık modelleri için -25 ℃'ye kadar kadar düşük dış ortam sıcaklığında / R32 4, 6 kW modeller için -20 ℃
• Dış ünitesi iç ünitesine soğutucu akışkan boruları ile bağlanır
• Potansiyel donma riski içermez
• Duvara monte hydro box tipi iç ünitesi
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