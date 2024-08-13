• Esnek kurulum

• Isıtma, soğutma ve sıcak su tedariği

• A+++ enerji sınıfı (ortalama iklimde 35℃ su çıkışında)

• Çıkış suyu sıcaklığı R32 5, 7, 9 kW modeller için 65 ℃'ye kadar / R410A modelleri için 57 ℃'ye kadar / R32 4,6kW modelleri için 55 ℃'ye kadar / Yüksek sıcaklık modeli için 80 ℃'ye kadar

• R32 5, 7, 9 kW, R410A ve Yüksek Sıcaklık modelleri için -25 ℃'ye kadar kadar düşük dış ortam sıcaklığında / R32 4, 6 kW modeller için -20 ℃

• Dış ünitesi iç ünitesine soğutucu akışkan boruları ile bağlanır

• Potansiyel donma riski içermez

• Duvara monte hydro box tipi iç ünitesi