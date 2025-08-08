We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
DUALCOOL AI Air PREMIUM, 4,35 kW, Energieeffizienz A+++/A+++ (Skala A+++ bis D)
IDEA Award
IDEA Award Finalteilnehmer 2024
The Red Dot
LG DUALCOOL, Gewinner des Red Dot Awards 2024 in der Kategorie „Heizungs- und Klimatechnik“.
Intelligente Kühlung, perfekt abgestimmt
AI Air
Dual Vane
Proaktive Energiesteuerung
Vollreinigung
AI Air
Erlebe intelligente Kühlung mit KI
AI Air1) verfolgt deinen Standort, überprüft die Temperatur und passt den Luftstrom an, um eine angenehme Umgebung für dich zu schaffen.
Soft Air
Eine sanfte Brise, angepasst an deine Bedürfnisse
Soft Air3) schaltet auf indirekten Luftstrom um, sobald die von dir gewünschte Temperatur erreicht ist, sodass du dich wohlfühlst und nicht frierst.
Dual Vane
Ideale Luftstromrichtung, Komfort bei jeder Temperatur
DUAL Vane verteilt den Luftstrom nach oben oder unten, weiter und schneller4), für idealen Komfort zu jeder Jahreszeit.
Komfort-Feuchtigkeitsregelung
Mache es dir bei angenehmer Luftfeuchtigkeit gemütlich
Nicht zu feucht, nicht zu trocken – Luft, die genau richtig ist. Komfort-Feuchtigkeitsregelung6) sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau bleibt, das deiner bevorzugten Temperatur entspricht.
DUAL Inverter™ Wärmepumpen-Kompressor
Energieeffizienz trifft auf Wärme
Erlebe zuverlässige Wärme mit unserer energieeffizienten Dual Inverter Heat Pump. Bleib entspannt mit geringem Energieverbrauch.
Intelligentes Heizen, weniger Energieverbrauch
Kombiniere die Wärmepumpe der Klimaanlage mit einer herkömmlichen Heizung, um die Temperaturen hoch zu halten und den Energieverbrauch zu senken.
*Der TÜV Rheinland hat bestätigt, dass die LG Dual Inverter Heat Pump™ (A13RJH) unter den vorgeschlagenen Testbedingungen mehr Energie spart als Elektroheizungen.
*Datum/Test: 2021.10 LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume,
*Testbedingung: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, Innen-DB (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%
*Test Modell/Methode:
-A13RJH(LG DUAL Inverter Heat Pump(3.500 W, hohe Lüftergeschwindigkeit, Einstellung 29℃)
-Standheizkörper mit elektrischem Heizelement (3.200 W, hohe Lüftergeschwindigkeit, maximale Temperatur)
-Standheizkörper mit elektrischem Heizelement (3.000 W, hohe Lüftergeschwindigkeit, maximale Temperatur)
*Jede Probe wurde unter Testbedingungen insgesamt 8 Stunden lang betrieben, und der Stromverbrauch wurde gemessen und verglichen.
*Testergebnis: Die LG Dual Inverter Heat Pump (A13RJH) spart unter den vorgeschlagenen Testbedingungen bis zu 66 % mehr Energie als ein Ferninfrarotstrahler und 68 % mehr Energie als ein Heizkörper.
*Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
AI Heating
Schnelle Wärme mit intelligenter KI-Heizung
Mit AI Heating bleibst du das ganze Jahr über gemütlich warm, denn es heizt deinen Raum 6 % schneller auf, damit du dich zu jeder Jahreszeit wohlfühlst.
*Datum: 2023.10.
*Testbedingungen: LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume, 20,9 m²/50,1 m³, Jet-Modus, Einstellung der Innenraum-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ im Kühlmodus, Einstellung der Innenraum-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ im Heizmodus
*Testmethode: Messung der Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur von der anfänglichen durchschnittlichen Raumtemperatur um 5 ℃ zu senken (bei Kühlung) bzw. um 5 ℃ zu erhöhen (bei Heizung).
*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG-Plattform der Vorgängergeneration – Single Vane), S3-M121L1C0 (LG-Plattform der neuen Generation – DUAL Vane)
*Testergebnis: Die neue Plattform von LG (DUAL Vane) ist im Kühlmodus bis zu 23 % schneller und im Heizmodus bis zu 6 % schneller als die vorherige Plattform von LG (Single Vane), basierend auf den Testbedingungen.
*Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
Vollreinigung
Stressfrei mit der vollständigen Selbstreinigung von AI Air
Mit dem LG ThinQ10) ist mühelose Wartung nur einen Fingertipp entfernt und erreicht sogar schwer zugängliche Bereiche.c.
Auto Clean+
Trocknet den Wärmetauscher nach Gebrauch automatisch
Auto Clean+11) aktiviert sich nach dem Gebrauch und bläst Luft aus, um Feuchtigkeit zu entfernen. Läuft bis zu 20 Minuten lang und passt die Lautstärke für schnelleres Trocknen oder leiseren Betrieb an.
Frostreinigung
Hält schwer zugängliche Bereiche leicht zu reinigen
Der Frostreinigungs12)-Modus vereinfacht die Reinigung des Inneren deiner Klimaanlage. Aufgetautes Eis hilft dabei, schmutzige Schadstoffe wegzuspülen und schädliche Bakterien zu reduzieren, damit dein Zuhause frischer wird.
Smart Air Care
Intelligent Leben beginnt mit LG ThinQ™
Steuere deine Klimaanlage und erhalte die neuesten Benachrichtigungen auf dem praktischen LG ThinQ™ 15).
*Die oben gezeigten Bilder und Videos sind inszeniert und wurden zu Illustrationszwecken erstellt, um das Verständnis zu erleichtern. Je nach der tatsächlichen Produktinstallationsumgebung kann es zu Abweichungen kommen.
1) AI Air
-AI Air kann über eine Fernbedienung oder LG ThinQ bedient werden.
-AI Air ist sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus verfügbar.
-Bei Verwendung von AI Air wird die Lüftergeschwindigkeit und die Luftstromrichtung automatisch an die jeweiligen Bedingungen angepasst. AI Air wird ausgeschaltet, wenn die Luftstromrichtung geändert wird.
-Bevor du AI Air benutzt, solltest du mit LG ThinQ ein Foto vom Raum machen oder den Standort der Klimaanlage und die Personen im Raum einstellen.
-Wenn AI Air aktiviert ist, erkennt der Radarsensor die Position der Personen und aktiviert automatisch den direkten/indirekten Luftstrom.
-Die Erfassungsreichweite des Radarsensors beträgt bis zu 5 m. Je nach Installation und Einsatzumgebung des Produkts kann es zu Abweichungen bei der Erfassungsreichweite kommen.
2) Human Detecting Sensor
-Diese Funktion kann über die Fernbedienung oder LG ThinQ genutzt werden.
Der „Human Detecting Sensor“ arbeitet nur im Kühl- und Heizmodus.
-Die Reichweite des Sensors zur Erkennung von Personen beträgt bis zu 5 m. Je nach Nutzungsbedingungen kann sich der Erfassungsbereich des Sensors verkürzen.
- Die Zeitdauer für die Erkennung der Abwesenheit von Personen kann über LG ThinQ zwischen 20 und 120 Minuten eingestellt werden (Standardwert: 20 Minuten).
3) Soft Air
-Im Soft-Air-Modus ist der untere Luftauslass geschlossen und der vordere Luftauslass sorgt für einen indirekten Luftstrom.
-Diese Funktion ist nur im Kühl-/Ventilator-/AI-Luftmodus verfügbar.
-Im Modus AI Air wird die Soft Air-Funktion automatisch entsprechend der Raumumgebung aktiviert.
-Um die Soft Air-Funktion allein zu verwenden, kann sie manuell über die Fernbedienung oder LG ThinQ aktiviert werden.
-Die Luftstromtemperatur kann bei LG ThinQ nur im Soft-Air-Modus eingestellt werden, nicht im AI-Air-Modus.
-Wenn der Soft-Air-Modus verwendet wird, kann die niedrigste Raumtemperatur auf 24 °C eingestellt werden.
4) DUAL Vane
-Datum 2023.10.
-Testbedingungen: LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume, 20,9 m²/50,1 m³, Jet-Modus, Einstellung der Innenraum-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ im Kühlmodus, Einstellung der Innenraum-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ im Heizmodus
- Testmethode: Messung der Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur von der anfänglichen durchschnittlichen Raumtemperatur um 5 ℃ zu senken (bei Kühlung) bzw. um 5 ℃ zu erhöhen (bei Heizung).
- Testmodell: S3-M12KL2MB (LG-Plattform der Vorgängergeneration – Single Vane), S3-M121L1C0 (LG-Plattform der neuen Generation – DUAL Vane)
-Testergebnis: Die neue Plattform von LG (DUAL Vane) ist im Kühlmodus bis zu 23 % schneller und im Heizmodus bis zu 6 % schneller als die vorherige Plattform von LG (Single Vane), basierend auf den Testbedingungen.
-Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
5) 22 % länger
-Datum: 2024.12, Messergebnisse im Forschungs- und Entwicklungszentrum für Klimaanlagen von LG,
-Testbedingungen: Produkthöhe 2,0 m, Luftstrom im Ventilatorbetrieb, Vane-Winkel P1.
-Testmethode: Mit einer Luftstrommesssonde wurden Messungen in Abständen von 0,2 m in einer Höhe von 0,1 m bis 1,7 m durchgeführt. Die maximale Reichweite des Luftstroms wurde durch Messung der Luftstromgeschwindigkeit über einen Zeitraum von 180 Sekunden an jedem Punkt ermittelt, wobei der Luftstrom als erreicht galt, wenn die Geschwindigkeit in mehr als 50 % der Zeit 0,25 m/s überschritt.
-Testmodell: S3-Q24121D0(LG neue Plattform DUAL Vane)
-Testergebnis: Unter den vorgeschlagenen Testbedingungen wurde bestätigt, dass die maximale Reichweite des Luftstroms über 22 m beträgt.
- Die Luftstromreichweite der vorherigen Plattform von LG mit Single Vane (S3-W18KL33A) beträgt bis zu 18 m.
-Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
6) Komfort-Feuchtigkeitsregelung
*Der Luftstrom ändert sich automatisch je nach Betriebsumgebung.
-Diese Funktion kann über die Fernbedienung oder LG ThinQ genutzt werden.
-Mit dieser Funktion kann nur die gewünschte Temperatur eingestellt werden (die Luftfeuchtigkeit wird automatisch geregelt).
7) Sleep Timer+
-Sleep Timer+ passt die Temperatur automatisch an, indem es deine Nutzungsmuster während des Betriebs im Schlafmodus analysiert.
Um die Funktion Sleep Timer+ nutzen zu können, musst du sie zuerst über LG ThinQ einrichten.
-Sleep Timer+ kann nur im Kühlmodus verwendet werden.
-Die Luftstromstärke wird automatisch anhand einer Nutzungsmusteranalyse eingestellt und kann über LG ThinQ angepasst werden.
-Der einstellbare Temperaturbereich von Sleep Timer+ liegt zwischen 22 und 28 °C.
8) kW-Manager
-Die „kW-Manager“-Funktion ist in allen Betriebsmodi verfügbar, einschließlich Kühlung, Entfeuchtung, Schlafmodus und sogar Jet-Modus, jedoch nicht im Heizmodus.
-Während des festgelegten Zeitraums wird der kumulierte Stromverbrauch überwacht und für den verbleibenden Zeitraum wird eine Leistungsbegrenzung (Stromverbrauch) durchgeführt.
-Falls der Stromverbrauch aufgrund einer Überschreitung der täglichen Nutzungszeit steigt, wird der verbleibende Stromverbrauch für den Betrieb des Produkts für jeden Tag neu berechnet.
-Diese Funktion kann nur über LG ThinQ genutzt werden.
-Wenn der innerhalb des festgelegten Zeitraums angesammelte Stromverbrauch die Zielmenge überschreitet, wird die Funktion aktiviert und in den allgemeinen Betriebsmodus mit einer LG ThinQ-Benachrichtigung umgeschaltet.
9) Fensteröffnungserkennung
-Bei Versand des Produkts ist die Grundeinstellung deaktiviert. -Diese Funktion kann nur über LG ThinQ genutzt werden.
-Die Funktion „Fensteröffnungserkennung“ ist nur im Kühl- und Heizmodus verfügbar.
-Diese Funktion erkennt plötzliche Änderungen der Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit (wenn innerhalb von 5 Minuten ein Anstieg um 1,5 °C oder ein Rückgang um 2,5 °C festgestellt wird).
*Die standardmäßige Betriebszeit im Energiesparmodus liegt bei 10 Minuten und kann über ThinQ auf bis zu 60 Minuten eingestellt werden.
10) Vollreinigung
Vollreinigung kann nur über LG ThinQ ausgeführt werden.
-Bei Verwendung der Vollreingungsfunktion werden die Funktionen Kondenswasserbildung, Frostreinigung und Auto Clean+ nacheinander ausgeführt.
-Bei Modellen mit UV-Funktion wird die UV-LED während des Vollreinigungsvorgangs aktiviert.
-Die Funktion kann durch Beenden des Betriebs oder Ändern der Modi/Einstellungen mit der Fernbedienung deaktiviert werden.
-Die Betriebsdauer der Vollreinigungsfunktion kann je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen variieren.
11) Auto Clean+
-Auto Clean+ startet automatisch die Trocknungsfunktion nach Beendigung des Kühlvorgangs, was durch die auf dem Produkt verbleibenden Rückstände indiziert wird.
-Auto Clean+ kann je nach vorherigem Nutzungsmuster des Kühlbetriebs bis zu 20 Minuten lang automatisch im Ventilatorbetrieb laufen, um Feuchtigkeit aus dem Wärmetauscher zu entfernen.
-Die Trocknungsbedingungen im Inneren können je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Raumluft variieren.
-Du kannst die Luftstromstärke über LG ThinQ auswählen, um den Luftstrom und die Trocknungszeit anzupassen.
-Auto Clean+ wird bei Auslieferung des Produkts aktiviert und kann ohne zusätzliche Einstellungen verwendet werden.
12) Frostreinigung
-TÜV Rheinland Korea bestätigt, dass der Verdampfer-Gefrierreinigungsmodus von LG-Klimaanlagen basierend auf den Testergebnissen unter den vorgeschlagenen Testbedingungen eine bakterienreduzierende Wirkung hat. Bericht-Nr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
Dieses Testergebnis beruht auf dem Testbericht eines international anerkannten Labors über eine Reduktionsrate von Pseudomonas Aeruginosa um 99,0 %. Dies kann abhängig von der tatsächlichen Umgebung variieren.
Testinstitut: TÜV Rheinland
-Testzeitraum: 2023. 04-05
- Testmodell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Testbakterien: Reduktionsrate von „Pseudomonas Aeruginosa” um bis zu 99,0 % bestätigt
-Diese Funktion kann nur über ThinQ bedient werden.
-Abhängig von der Umgebung kann die Betriebszeit im Frostreinigungs-Modus bis zu 65 Minuten betragen.
13) Plasmaster™ Ionizer++
-Der TÜV Rheinland hat bestätigt, dass der Plasmaster™Ionizer++ in einem Testraum von 30 ㎥ bis zu 99,9 % der anhaftenden Bakterien (Staphylococcus aureus, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa) entfernt. Das getestete Modell war SW09BAJWAN. Der Test hat nicht die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien in der Klimaanlage gemessen und die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien kann von den aktuellen Nutzungsbedingungen abweichen.
-Intertek hat bestätigt, dass der Plasmaster™Ionizer++ in einem Testraum von 30 ㎥ bis zu 99,9 % der anhaftenden Bakterien (Staphylococcus aureus, Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa) entfernt. Das getestete Modell war SW09BAJWAN. Der Test hat nicht die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien in der Klimaanlage gemessen und die Effizienz bei der Entfernung von Bakterien kann von den aktuellen Nutzungsbedingungen abweichen.
14) Allergiefilter
-Der BAF-geprüfte Allergiefilter entfernt in der Luft schwebende allergieauslösende Stoffe wie Hausstaubmilben.
[BAF-Zertifizierung]
-Zertifizierungsstelle: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
-Zertifizierungskategorie: Zur Reduzierung der Belastung durch Hausstaubmilbenallergene
-Auslöser: Pilze, Hausstaubmilben, Schimmelpilze
-Lizenznummer: 397 Gültig bis: 31. Dezember 2025
15) LG ThinQ
-LG SmartThinQ“ heißt jetzt LG ThinQ.
-Intelligente Funktionen und Sprachassistenten sind abhängig von Land und Modell. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort erfahren.
-Google und Google Home sind Handelsmarken von Google LLC.
-Amazon, Alexa und alle zugehörigen Marken sind Handelsmarken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.
-Ein sprachgesteuerter intelligenter Lautsprecher ist nicht enthalten.
Häufig gestellte Fragen
Q.
Welche Temperatureinstellung ist für meine Klimaanlage sinnvoll?
A.
Wenn du die Klimaanlage zum ersten Mal einschaltest, stelle sie auf eine niedrige Temperatur ein und verwenden einen starken Luftstrom, um die Raumtemperatur schnell zu senken. Sobald der Raum ausreichend heruntergekühlt ist, ist 25 °C die optimale Temperatur für ein kühles Haus und zum Energie sparen. Die DUAL Inverter Compressor™-Technologie ermöglicht eine um 40 %1) schnellere Kühlung und spart bis zu 70 %2) mehr Energie als Nicht-LG-Modelle oder Modelle ohne Inverter.
1) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) kühlen bis zu 40 % schneller als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). *Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃).
2) Vom TÜV geprüft: Die Inverter-Klimaanlagen von LG (US-Q242K*) sparen bis zu 70 % mehr Energie als LG-Klimaanlagen ohne Inverter (TS-H2465DAO). *Anfangstemperatur (im Freien 35 ℃, in Innenräumen 33 ℃), eingestellte Temperatur (26 ℃), Testzeit (8 Stunden).
Q.
Was ist der Unterschied zwischen einer Klimaanlage mit Inverter und einer Klimaanlage ohne Inverter?
A.
Klimaanlagen mit Inverter arbeiten effizienter als Klimaanlagen ohne Inverter. Klimaanlagen ohne Inverter verfügen über Kompressoren, die mit der gleichen Geschwindigkeit unabhängig von der Temperatur im Inneren funktionieren. Sie schalten sich ab, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird und schalten sich ein, wenn die Temperatur steigt. Die Klimaanlagen mit Inverter arbeiten, indem sie die Kompressorgeschwindigkeit bei höheren Temperaturen beschleunigen und bei niedrigeren Temperaturen verlangsamen. Das bedeutet, dass sie mehr Energie als Klimaanlagen ohne Inverter sparen und eine schnellere Kühlung und einen leiseren Betrieb ermöglichen.
Q.
Wie kann ich die Klimaanlage reinigen und warten?
A.
Für eine klare Luft und starke Leistung muss der Filter alle zwei Wochen gereinigt werden. Wasche den Pre-Filter mit lauwarmem Wasser oder mit einem neutralen Reinigungsmittel für hartnäckigeren Schmutz. Trockne den Pre-Filter nach dem Waschen im Schatten mit direktem Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Reinige einen optionalen Filter (ultrafeiner Staubfilter, Fine Dust Filter, usw.) mit einem Staubsauger oder einer sanften Bürste. Reinige ihn jedoch nicht mit Wasser. Du kannst die Auto Clean+1)-Funktion zur bequemeren Wartung der Klimaanlage verwenden, die den Innenbreich der Klimaanlage beim Ausschalten automatisch trocknet2).
1.) Die erste Inbetriebnahme der Auto Clean+-Funktion erfordert die ThinQ-App oder die Fernbedienung. Lies das Benutzerhandbuch, das dem Produkt beigefügt ist, um mehr zu erfahren.
2) Wenn das Produkt ausgeschaltet wird, stellt es automatisch eine geeignete Trocknungszeit, basierend auf den Betriebsbedingungen, ein. Die Trocknungszeit kann bis zu 30 Minuten betragen und je nach Produkt variieren. Die Funktion ist bei der Auslieferung vom Werk ausgeschaltet. Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lies das Benutzerhandbuch, das dem Produkt beigefügt ist, um mehr zu erfahren.
Q.
Wie kann ich meine Stromrechnung senken, während ich die Klimaanlage benutze?
A.
Du kannst Energie durch Auswahl der angemessenen Temperaturen bei der Kühlung und Erhitzung und die regelmäßige Reinigung der Filter zur Reduzierung von Energieverschwendung sparen. Die Einstellung der Klimaanlage auf 25 °C für die Kühlung und 21 °C für die Erhitzung wird empfohlen. Darüber hinaus hilft dir die kW-Manager-Funktion der LG-Klimaanlagen dabei, genau die gewünschte Leistung zu nutzen. Um die KW-Manager-Funktion nutzen zu können, ist eine Verbindung zu ThinQ erforderlich. Die Funktion ist daher nur bei Modellen verfügbar, die diese Funktion unterstützen. Lies das dem Produkt beigefügte Benutzerhandbuch, um mehr zu erfahren.
Q.
Wie montiere ich die Klimaanlage?
A.
Unter den verschiedenen Arten von Klimaanlagen müssen Kombimodell-Klimaanlagen von einem Fachmann installiert werden, weil dafür Wände durchbohrt werden müssen, um die Außen- und Innengeräte zu verbinden, und weil elektrische Verkabelungsarbeiten erforderlich sind.
Q.
Können LG-Klimaanlagen sowohl heizen als auch kühlen?
A.
LG-Klimaanlagen verfügen sowohl über Kühl- als auch über Heizfunktionen, sodass sie das ganze Jahr über genutzt werden können. LG-Klimaanlagen nutzen Wärmepumpentechnologie, um eine effiziente Heizleistung zu erzielen.
Q.
Wie leise ist die Klimaanlage?
A.
Dank der DUAL Inverter Compressor™-Technologie von LG sind Inverter-Klimaanlagen grundsätzlich leise. Modelle, die mit der DUAL Inverter Compressor™-Technologie von LG ausgestattet sind, optimieren Betriebsgeräusche, um eine ruhige Umgebung zu gewährleisten. Geräuschpegel können je nach Modell variieren, daher ist es ratsam, vor dem Kauf die Geräuschspezifikationen der einzelnen Modelle zu überprüfen. Im Allgemeinen arbeiten Inverter-Klimaanlagen leiser als Nicht-Inverter-Klimaanlagen.
Q.
Was sind die Vorteile von DUAL Vane?
A.
Die DUAL Vanes sorgen zu jeder Jahreszeit für idealen Komfort, indem sie den Luftstrom sowohl nach oben als auch nach unten verteilen und so eine größere Reichweite und Geschwindigkeit erzielen. Mit biomimetischer Technologie bieten die 6-stufig winkelverstellbaren DUAL Vanes eine maßgeschneiderte Luftstromsteuerung auf Knopfdruck.
Ein starker Luftstrom kann sowohl von den vorderen als auch von den unteren Lamellen ausgerichtet werden. Die DUAL Vanes können kühle Luft nach oben leiten, um eine bis zu 23 % schnellere Kühlung ohne Zugluftgefühl zu erzielen, und warme Luft nach unten leiten, um eine bis zu 6 % schnellere Erwärmung zu erzielen, ohne dass direkte heiße Luft entsteht.
*Datum 2023.10.
*Testbedingungen: LG Klimaanlagen-Testkammer für Wohnräume, 20,9 m²/50,1 m³, Jet-Modus, Einstellung der Innenraum-DB (33 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ im Kühlmodus, Einstellung der Innenraum-DB (12 ± 0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ im Heizmodus
*Testmethode: Messung der Zeit, die benötigt wird, um die Temperatur von der anfänglichen durchschnittlichen Raumtemperatur um 5 ℃ zu senken (bei Kühlung) bzw. um 5 ℃ zu erhöhen (bei Heizung).
*Testmodell: S3-M12KL2MB (LG-Plattform der Vorgängergeneration – Single Vane), S3-M121L1C0 (LG-Plattform der neuen Generation – DUAL Vane)
*Testergebnis: Die neue Plattform von LG (DUAL Vane) ist im Kühlmodus bis zu 23 % schneller und im Heizmodus bis zu 6 % schneller als die vorherige Plattform von LG (Single Vane), basierend auf den Testbedingungen.
*Das Leistungsergebnis kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
Zusammenfassung
ABMESSUNGEN
Wesentliche Spezifikationen
Produkttyp
Wandgerät
Kühlleistung max. (W)
4 350
Maximal Heizleistung
6 000
Kühlung Nennleistungsaufnahme/Min(W)
815 / 160
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Ionizer
Ja
Alle Spezifikationen
BAR CODE
Bar Code
8806096338421
KÜHLEN
4 Wegevetil
Oben-Unten/Links-Richt
Luftstromregelung (links/rechts)
Ja
Luftstromregelung (nach oben/unten)
Ja (6-stufig)
Comfort Air
Ja
Lüftergeschwindigkeit
6-Stufig
Power-Modus
Ja
Soft Air
Ja
LUFTREINIGUNG
Raumluftqualitätsanzeige
N/V
Ionizer
Ja
PM 1.0 Sensor
N/V
PRÜFZEICHEN
Launch-Monat (JJJJ-MM)
2025-01
Hersteller (Importeur)
LG Electronics
Produktbezeichnung
S3-M121L1CA
Produkttyp und Modellname
Wall Mounted & H09S1PA
KOMFORT
Automatischer Neustart
Ja
Luftbetrieb
Ja
Filteralarm
N/V
Zwangsschalterbetrieb
Ja
Anwesenheitsdetektor
Ja
leiser Betrieb
Ja
An/Aus Zeitplan
Ja
Fernbedienung
Ja
Zeitplan
Ja
Smarte Diagnose
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Tropische Nacht Komfort-Schlaf
N/V
Sprachsteuerung (Drittanbieter-Gerät)
N/V
ENERGIEEINSPARUNG
Aktive Energieregelung
Ja
Energieanzeige
Ja
Energieüberwachung
Ja
Energieeinsparen (Kühlen)
N/V
ICA (I-Steuerung Ampere)
N/V
Kuhlenergiequalitat
A+++
Heizenergiequalitat
A+++
Energiemanager
Ja
virtueller Fensterkontakt
Ja (nur ThinQ)
DESIGN
Farbe
Weiß
Farbe (Auslass)
Schwarz
Display
Magic Display
FILTER
Allergie-Filter
Ja
Feinstaubfilter
N/V
Vorfilter
Ja
HEIZEN
geringe Heizung
Ja
Power-Heizmodus
Ja
HYGIENE
Autoreinigung
Ja
Reinigung des Warmetauschers
Ja
AUSSENEINHEIT
Modellbezeichnung des Außengeräts
S3UM121L1CA
ALLGEMEIN
Kühlleistung max. (W)
4 350
Kühlleistung nom./min (W)
3 500 / 890
Kühlung Nennleistungsaufnahme/Min(W)
815 / 160
Maximal Heizleistung
6 000
Heizleistung nom.
4 000 / 650
Leistungsaufnahme im Heizen nom./min. (W)
850 / 160
Inneneinheit Abmessungen BxHxT (mm)
895x307x235
Inneneinheit Gewicht (kg)
12,6
Inneneinheit Gewicht (lb)
27,6
Außeneinheit Abmessungen BxHxT (mm)
770 x 545 x 288
Außeneinheit Gewicht (kg)
29,9
Außeneinheit Gewicht (lb)
65,9
Produkttyp
Wandgerät
Spannungsversorgung (V, Hz)
220 ~ 240, 50
Kältemittel-Typ
R32
Schalldruckpegel (Kühlen) SH/H/M/L/SL(dB(A))
47 / 40 / 35 / 27 / 19
Schalldruckpegel (Heizen) SH/H/M/L/SL(dB(A))
48 / 40 / 35 / 27 / 0
ENTFEUCHTUNG
Entfeuchtung
Ja
Feuchtigkeitsfühler
Ja
COMPLIANCE-INFORMATION
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
