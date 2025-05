LG-Kampagne „Care For Where You Live: New Horizon“ erhält zwei Sterne von Ecoprod

Vom Konzept bis zur Ausführung: Die Kampagne „Care For Where You Live: New Horizon“ von LG stellt das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund und integriert umweltbewusste Praktiken in viele Aspekte des Filmprozesses. Das Kampagnenvideo erzählt eine authentische Geschichte – mit Darstellern, deren Handlungen und Verhaltensweisen zeigen, wie wichtig und wertvoll es ist, umweltbewusst zu leben.

Sieh dir die Geschichte hinter den Kulissen des „Care For Where You Live: New Horizon“-Kampagnenvideos an.2