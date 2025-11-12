About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Inspiration

Meilenstein bei TV-Verkäufen: LG OLED-TV erreicht 10 Millionen Verkäufe in Europa

  

Smart Home
Celebratory image marking LG’s 10 million OLED TVs sold in Europe, with satellite view of Europe.

Celebratory image marking LG’s 10 million OLED TVs sold in Europe, with satellite view of Europe.

LG freut sich, einen bedeutenden Meilenstein verkünden zu können: 10 Millionen verkaufte LG OLED-TVs in Europa bis zum zweiten Quartal 2025. Dieser Erfolg zeigt das anhaltende Vertrauen und die Beliebtheit bei europäischen Kundinnen und Kunden. Somit ist LG seit 12 Jahren durchgehend Marktführer auf dem globalen OLED-TV-Markt.1

Die Geschichte der LG OLED-Innovationen

 
Im Sinne des Markenmottos Life’s Good with Brave Optimism2 hat LG OLED das Premium-TV-Erlebnis durch weltweit beispiellose Innovationen stetig weiterentwickelt.
 

Der Beginn einer neuen Ära mit dem weltweit ersten kommerziellen 55-Zoll-OLED-Fernseher

2013 brachte LG den weltweit ersten 55-Zoll-OLED-TV auf den Markt und führte selbstleuchtende Pixel ein, die für perfekte Schwarztöne und unendliche Kontraste sorgten. Der bahnbrechende Bildschirm wurde bei den CES Innovation Awards ausgezeichnet, mit der Begründung, dass OLED möglicherweise die beste TV-Technologie aller Zeiten“ sei.3

Die Erweiterung von OLED durch 4K und HDR

Als nächstes entwickelte LG den ersten 4K-OLED-TV mit HDR-Unterstützung, der durch unvergleichlich realistische Bilder beeindruckte.4 Er erhielt Top-Bewertungen von anerkannten Portalen wie AV Forums oder der Verbraucherorganisation Which?, die die Führungsposition des Unternehmens festigten.

Das dünnste OLED-Wallpaper der Welt

Das ultradünne OLED W5 aus dem Jahr 20175 hat die Branche mit seinem 3,85 mm dünnen Design6 und seiner atemberaubenden Displayleistung begeistert. Sein Formfaktor wurde mit dem Red Dot Design Award und dem iF Design Award für Innovation prämiert.

Revolutionärer OLED R – der weltweit erste aufrollbare Fernseher

Mit OLED R setzte LG neue Maßstäbe im Bildschirmdesign und kreierte 2020 den weltweit ersten aufrollbaren Fernseher – eine gleichermaßen praktische wie futuristische Meisterleistung, die LG weltweit Designauszeichnungen einbrachte.7

Der Erfolg von OLED M – kabellose Übertragung mit Zero Connect

2023 erschien die LG OLED evo M-Serie mit der ersten komplett kabellosen Übertragung über die Zero Connect Box. Dies ermöglichte ein übersichtliches Setup ohne Kabelgewirr. Der von What Hi-Fi für seine „fantastische Bildqualität gelobte OLED M setzt neue Maßstäbe im Heimkino-Bereich.8

Die transparente Technologie von OLED T

Der 2024 vorgestellte transparente OLED T verbindet Technologie mit Design und eröffnet neue Möglichkeiten für Einzelhandel, Galerien und Inneneinrichtung. Die Innovation hat bereits jetzt den CES „Best of Innovation“-Award erhalten.9

Wachstum von LG OLED in Europa

 
LG hat sich in einem umkämpften Markt durchgesetzt und sich als Marktführer unter den OLED-TV- Marken Europas etabliert.
 
LG OLED TV sales bar chart showing growth to 10 million units in Europe from 2013 to 2025.

LG OLED TV sales bar chart showing growth to 10 million units in Europe from 2013 to 2025.

Was macht LG OLED zur besten Wahl für dein Home Entertainment?

 

LG OLED-TVs überzeugen vor allem durch eine besonders hohe Farbgenauigkeit. Sie liefern lebensechte Farben und perfektes Schwarz und sorgen so für ein unvergleichliches Seherlebnis, die Farbgenauigkeit wurde vom TÜV Rheinland, einer renommierten deutschen Prüf- und Zertifizierungsorganisation, mit dem Zertifikat „True Visual Experience with Indoor Lighting“ ausgezeichnet und ist damit die erste Fernsehmarke, die eine solche Zertifizierung erhalten hat.10  Das Herzstück der OLED-Exzellenz von LG ist auch sein exklusiver α (Alpha) AI-Prozessor, ein spezieller OLED-Prozessor, der im Laufe der Jahre auf der Grundlage von 1,6 Milliarden Bildern und 40 Millionen Tondatenpunkten entwickelt wurde.1 Mit der AI Magic Remote bringt LG den Verbrauchern fortschrittliche AI-Funktionen, die eine einfache Steuerung mit Voice ID ermöglichen und hyper-personalisierte Inhalte liefern, die zu jedem Nutzer passen.

 

LG OLEDs nutzen auch fortschrittliche KI-Funktionen - sie liefern hyper-personalisierte Bilder und Klänge, die mit der KI-Magic-Remote einfach gesteuert werden können, so dass der Nutzer ohne manuelle Einstellungen ein optimiertes Bild genießen kann.11 Um den Zugang zu Inhalten weiter zu verbessern, arbeitet LG mit großen Anbietern wie Disney+, Apple TV+, Rakuten und Mubi zusammen und setzt auf Initiativen wie die LG Streaming Week-Kampagne vom 19. Mai bis 30. Juni, die Nutzerinnen und Nutzern in 42 europäischen Ländern eine große Auswahl an kostenlosen und vergünstigten Streaming-Inhalten bietet.12,13

 

Herstellung von OLED-TVs in Europa

Exterior view of LG's advanced OLED TV production factory in Mława, Poland.

Exterior view of LG's advanced OLED TV production factory in Mława, Poland.

 

Viele der LG OLED-TVs werden im LG Werk im polnischen Mława produziert. Dies gewährleistet eine diversifizierte Produktionsstruktur und schafft höhere Kapazitäten für die europäische Kundschaft.14 Das 1999 eröffnete Werk in Mława beschäftigt knapp 5.000 Mitarbeitende und trägt damit zu regionalem Wachstum und Steuereinnahmen bei. Das Werk produziert eine Vielzahl an Produkten, wie LG QNED-, OLED- und NanoCell-TVs, aber auch Monitore und Information-Display-Lösungen. Jedes Produkt wird strengen Belastungstests unterzogen – darunter Farbgenauigkeitstests, Tests bei Extremtemperaturen und Falltests –, um höchste Qualitätsstandards sicherzustellen.15

 

In ganz Europa für herausragende OLED-Qualität bekannt

Pie chart of 2025 OLED market share in Europe showing LG leading with 56.4% share.

Pie chart of 2025 OLED market share in Europe showing LG leading with 56.4% share.

 

Aufgrund der unübertroffenen Bildqualität sowie der innovativen Eigenschaften und Designs erhalten LG OLED TVs europaweit Anerkennung und Lob von Verbraucherinnen und Verbrauchern.

 

OLED in Kunst und Kultur

Erste Wahl bekannter Regisseure

Renommierte Filmemacher, wie Sean Baker und Natasha Braier, schätzen LG OLED für seine realistische Bildqualität und nutzen die Bildschirme für ihre Arbeit.21,22

Unterstützung europäischer Digitalkünstler

LG war Partner großer Events wie der „Digital Tour“ der Frieze London 2024 mit Sir John Akomfrah23 und Damien Hirst x LG OLED im Jahr 2021.24 Um das Engagement von LG für die Kunst zusätzlich zu unterstreichen, hat LG mit Künstlern wie Anish Kapoor25 und Tobias Rehberger zusammengearbeitet.26 Mit seiner Initiative LG OLED ART hat das Unternehmen außerdem eine Plattform für digitale Kunst geschaffen.

 

Für die Zukunft plant LG, das Seherlebnis weiter zu optimieren – durch schärfere Bildqualität und intelligentere Plattformen. Heaven Lee, Vertreter für die Region Europa bei LG Electronics, sagt dazu: „Der LG OLED evo für 2025 wird über einen noch schärferen Bildschirm und eine noch intelligentere, KI-gestützte webOS-Plattform verfügen, um ein immersives Seherlebnis zu liefern.“27 Durch kontinuierliche Fortschritte bei Design, Leistung und Inhalten gestaltet LG OLED weiterhin maßgeblich die Fernsehgewohnheiten in Europa mit.

 

 

 

Life's Good!

 

 

 

OLED Innovation – 12 Jahre branchenprägende Innovationen. *Omdia: Kumulierte OLED-TV-Verkäufe auf dem europäischen Markt (2013~2025.4)

LG Newsroom – Brave Optimism

LG AT – Wie haben sich OLED-TVs in den letzten 10 Jahren weiterentwickelt?

LG AT – Die ersten LG OLED-TVs mit HDR-Funktion

LG AT – CES 2017 OLED W

LG Global - Perfektion realisiert (OLED W hauchdünnes Design)

Red Dot Design Award – LG SIGNATURE OLED-TV R

What Hi-Fi – Rezension des kabellosen LG OLED M3 Fernsehers

LG DE  - Transparenter LG 4K OLED T

10 LG DE - LG 2025 OLED-TVs erhalten die Zertifizierung „True Visual Experience with Indoor Lighting“. *LG 2025 65-Zoll M5/G5/C5/B5 sind vom TÜV für True Visual Experience with Indoor Lighting zertifiziert.

11 LG DE – KI und Hyperpersonalisierung

12 LG DE – LG geht Partnerschaft mit Rakuten ein

13 LG AT – LG Streaming Week

14 LG Global – LG Werk im polnischen Mława

15 rtvmaniak.pl – LG Electronics Mława

16 LG DE – Der weltweit erste 4K-120-Hz-Fernseher

17 Stuff – Bester Fernseher des Jahres

18 KED Global – Which? Awards

19 LG DE – 12 Jahre Marktführerschaft bei OLED-TVs

20 Pulse MK – Französische IT-Verbraucherplattform Les Numériques

21 LG OLED MOVIE CLUB – Sean Baker

22 LG OLED MOVIE CLUB – Natasha Braier

23 LG OLED Art – „Digital Tour“ der Frieze London 2024

24 LG OLED Art – Damien Hirst bei der Frieze London 2021

25 LG OLED Art – Anish Kapoor x LG SIGNATURE OLED R

26 LG OLED Art – Tobias Rehberger x LG OLED

27 LG Newsroom – Die erste Marke, die 10 Millionen OLED-TVs verkauft

Passende Produkte

Weitere Artikel

lg smart home geräte
Inspiration

Nachhaltige Zukunft mit LG: umweltfreundliche Smart-Home-Geräte

  

Mehr erfahren
LG Electronics: Ökodesign und nachhaltige Produkte
Inspiration

Die Zukunft von LG im Zeichen der Nachhaltigkeit: Eco-Design und nachhaltige Produkte

  

Mehr erfahren
Hände halten Plastikmüll
Inspiration

Die nachhaltige Zukunft von LG: Clean Technology – Prozesse und Materialien

Erfahre, wie LG Clean-Technology-Prozesse in ihre Soundbars und OLED evo TV-Geräte einbindet, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Mehr erfahren
0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 