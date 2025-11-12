Life's Good!

LG OLED-TVs überzeugen vor allem durch eine besonders hohe Farbgenauigkeit. Sie liefern lebensechte Farben und perfektes Schwarz und sorgen so für ein unvergleichliches Seherlebnis, die Farbgenauigkeit wurde vom TÜV Rheinland, einer renommierten deutschen Prüf- und Zertifizierungsorganisation, mit dem Zertifikat „True Visual Experience with Indoor Lighting“ ausgezeichnet und ist damit die erste Fernsehmarke, die eine solche Zertifizierung erhalten hat.10 Das Herzstück der OLED-Exzellenz von LG ist auch sein exklusiver α (Alpha) AI-Prozessor, ein spezieller OLED-Prozessor, der im Laufe der Jahre auf der Grundlage von 1,6 Milliarden Bildern und 40 Millionen Tondatenpunkten entwickelt wurde.1 Mit der AI Magic Remote bringt LG den Verbrauchern fortschrittliche AI-Funktionen, die eine einfache Steuerung mit Voice ID ermöglichen und hyper-personalisierte Inhalte liefern, die zu jedem Nutzer passen.

LG OLEDs nutzen auch fortschrittliche KI-Funktionen - sie liefern hyper-personalisierte Bilder und Klänge, die mit der KI-Magic-Remote einfach gesteuert werden können, so dass der Nutzer ohne manuelle Einstellungen ein optimiertes Bild genießen kann.11 Um den Zugang zu Inhalten weiter zu verbessern, arbeitet LG mit großen Anbietern wie Disney+, Apple TV+, Rakuten und Mubi zusammen und setzt auf Initiativen wie die LG Streaming Week-Kampagne vom 19. Mai bis 30. Juni , die Nutzerinnen und Nutzern in 42 europäischen Ländern eine große Auswahl an kostenlosen und vergünstigten Streaming-Inhalten bietet.12,13