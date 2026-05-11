About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS

Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS

MH6032GAS
Vorderansicht von Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
Vorderansicht von Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS
LG Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS, MH6032GAS

Hauptmerkmale

  • Smart Inverter Magnetron®: präzise Leistungs- und Temperaturregelung mit 10 Jahren Garantie
  • Quarzgrill: effektiver und schneller als ein konventioneller Grill
  • Infrared Heating® mit Carbon-Heizelement: schnellere, schonendere und sparsame Zubereitung
  • Antibakteriell beschichteter Innenraum mit Easy Clean
  • Tür aus echtem Glas: hitzebeständiges Sicherheitsglas
Mehr

Einfach, vielseitig, LG NeoChef®

Zeigt den LG NeoChef® in der Küche.

LG Infrared Heating®

Eine Vielzahl gesunder Gerichte zubereiten

Kochen Sie einfach und genussvoll mit der passenden Temperatur und verschiedenen Zubereitungsarten - für eine gesunde Küche.

*Das verfügbare Dampfzubehör kann je nach Land und Produkt variieren.

 

*Alle Videos und Abbildungen dienen nur als Beispiel. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen und den Funktionen variieren. Die Produktverfügbarkeit kann je nach Land variieren.

Benutzerfreundliche Features

Äußerst komfortable benutzerfreundliche Funktionen

Benutzerfreundliche Features

EasyClean®

Ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung.

Benutzerfreundliche Features

Stabiler Drehteller

Benutzerfreundliche Features

3x hellere LED-Leuchte

Benutzerfreundliche Features

Kompakter und geräumiger

Drucken

Alle Spezifikationen

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

Für dich ausgesucht

Vor Ort finden

Find a retailer.
0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 