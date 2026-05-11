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Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS
Mikrowelle Schwarz (20 L, 1050 Watt) mit Quarzgrill, Smart Inverter Technologie & EasyClean | MH6032GAS
Hauptmerkmale
- Smart Inverter Magnetron®: präzise Leistungs- und Temperaturregelung mit 10 Jahren Garantie
- Quarzgrill: effektiver und schneller als ein konventioneller Grill
- Infrared Heating® mit Carbon-Heizelement: schnellere, schonendere und sparsame Zubereitung
- Antibakteriell beschichteter Innenraum mit Easy Clean
- Tür aus echtem Glas: hitzebeständiges Sicherheitsglas
Einfach, vielseitig, LG NeoChef®
Zeigt den LG NeoChef® in der Küche.
LG Infrared Heating®
Eine Vielzahl gesunder Gerichte zubereiten
Kochen Sie einfach und genussvoll mit der passenden Temperatur und verschiedenen Zubereitungsarten - für eine gesunde Küche.
*Das verfügbare Dampfzubehör kann je nach Land und Produkt variieren.
*Alle Videos und Abbildungen dienen nur als Beispiel. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen und den Funktionen variieren. Die Produktverfügbarkeit kann je nach Land variieren.
Benutzerfreundliche Features
Äußerst komfortable benutzerfreundliche Funktionen
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