About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monthly LG | November

LG Wiederentdeckt: 
Erfahrungen aus erster Hand

Entdecken Sie LG an diesem Black Friday neu – dank der Geschichten von echten Nutzern.

Der Black Friday ist der Tag, an dem Sie endlich die Technologie in Ihren Warenkorb legen können, auf die Sie schon lange ein Auge geworfen haben.
Wie wäre es, wenn Sie sich bei den Black Friday Sales dieses Jahr auf Technik konzentrieren, die Ihnen das Alltagsleben wirklich einfacher macht?

In der diesmonatigen Ausgabe von Monthly LG haben wir echte Bewertungen gesammelt, die zeigen, wie LG-Geräte in den Alltag passen, um die Dinge einfacher, smarter und angenehmer zu gestalten.

*Bilder wurden mithilfe von KI zur Veranschaulichung der Geschichten erstellt.
*Die in diesem Inhalt vorgestellten Bewertungen basieren auf verifiziertem Kundenfeedback, das auf LG.com/uk, LG.com/de und LG.com/es veröffentlicht wurde. Einige wurden gekürzt oder leicht bearbeitet, ohne ihre Bedeutung zu verändern. Die Bewertungen spiegeln individuelle Verbrauchermeinungen wider, und die Produktleistung kann je nach Nutzungsbedingungen, Umgebung und Modell variieren.

 

 

 

 

 

LG OLED TV

Helle Tage, Dunkle Nächte – Immer klare Sicht

"

★★★★★

Nach der Arbeit eine Serie zu schauen, ist mein Ritual, und das Bild auf diesem TV ist so tief und lebendig, dass es meine Verbindung zur Geschichte verändert.

"

"

★★★★★

Unser Wohnzimmer bekommt viel Sonnenlicht, aber die automatische Helligkeitsanpassung hält das Bild selbst tagsüber gestochen scharf.

"

"

★★★★★

Früher habe ich Gesichter von Schauspielern in dunklen Szenen nicht mehr erkannt, aber mit OLED sehe ich immer noch jeden einzelnen Ausdruck.

"

transparenter Hintergrund

„Jede Szene fühlt sich völlig anders und so real an. Ich muss mir nicht einmal Gedanken über Helligkeit oder Farbbalance machen.“

Wenn Sie endlich Zeit haben, sich niederzulassen und eine Serie anzusehen, verwandeln Sie Ihr Zuhause in ein privates Kino. Der AI-Prozessor des LG OLED TV passt Helligkeit und Farben Szene für Szene an, korrigiert dunkle Momente, um jedes Detail zu zeigen, und glättet schnelle Schnitte. Er skaliert sogar ältere Clips mit geringerer Auflösung hoch, damit sie wieder frisch und scharf aussehen.

LG Tipp
Wechseln Sie in den AI-Bildmodus und genießen Sie automatische Helligkeits- und Farbanpassungen, Tag und Nacht.

LG Trockner

Fasern Erkennen, Schonend Trocknen

"

★★★★★

Meine Kleidung kommt weich und nicht steif heraus.

"

"

★★★★★

Jede Wäsche kommt komplett trocken und frisch heraus, sodass ich sie sofort anziehen kann.

"

"

★★★★★

Er passt sich dem Stoff an, sodass es weniger Falten gibt und das Bügeln viel weniger Arbeit macht.

"

transparenter Hintergrund

„Meine Lieblingskleidung wird entsprechend ihren Fasern getrocknet. Ich sehe weniger Falten, und sie hält länger.“

Wir alle kennen das Problem steifer Pullover oder zerknitterter Hemden nach dem Trocknen. Verschiedene Stoffe benötigen unterschiedliche Pflege, aber die meisten Trockner können sich nicht anpassen. Das AI Dry System des LG Trockners trocknet alles präzise und passt sich an Stoff und Umgebung an. Das bedeutet reibungslosere Waschtage und Kleidung, die sich so frisch anfühlt, wie sie aussieht!

LG Tipp
Vertrauen Sie selbst empfindliche Stoffe AI Dry an, das Materialien automatisch erkennt und sich für eine wirklich sanfte Pflege anpasst.

LG Washing Machine

Sanft zu Stoffen, Leiser für Ihre Ohren

"

★★★★★

Die Vibrationen sind selbst bei starken Zyklen minimal, sodass ich sie überall im Haus ohne Störungen verwenden kann.

"

"

★★★★★

Lärm hat mich abends gestört, aber jetzt ist sie merklich leiser.

"

"

★★★★★

Früher musste ich um die Schlafenszeit herum planen, aber jetzt kann ich die Wäsche ohne Sorge laufen lassen.

"

transparenter Hintergrund

„Keine Sorge mehr, die Wäsche spät in der Nacht zu machen.“

Sind Sie das laute Poltern eines Waschgangs leid? Vermeiden Sie das Waschen während der Schlafenszeit wegen der Vibrationen? Mit dem leisen Design von LG können Sie zu jeder Tageszeit in Ruhe waschen. Stoffe werden mit der AI DD™ Technologie sanft gepflegt, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung einzugehen.

LG Tipp
Nutzen Sie die LG ThinQ App, um den aktuellen Status Ihrer Wäsche zu überprüfen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der Waschgang beendet ist.

Angesichts unzähliger Optionen an diesem Black Friday sollten Sie auf echte Rezensionen achten, um den wahren Wert und die Bequemlichkeit der LG-Produkte kennenzulernen. Entdecken Sie neu, was das Leben einfacher, smarter und angenehmer macht – mit LG.

Eine Ausstellung von LG-Haushaltsgeräten und Geschenkboxen vor einem dunklen Hintergrund.

Eine Ausstellung von LG-Haushaltsgeräten und Geschenkboxen vor einem dunklen Hintergrund.

Mach dich bereit für den LG Black Friday

Spannende LG-Angebote stehen bevor – sei bereit zu sparen!

Machen Sie das Leben einfacher, smarter mit LG

Weitere monatliche Monthly LG Storys

Miniaturansicht von Oktober-Inhalten

Hinter der Rezension: Fokus und Flow finden

Mehr erfahren
Miniaturansicht des September-Inhalts

Die Londoner Küche mit koreanischer Seele

Mehr erfahren
Miniaturansicht von August-Inhalten

Einen raum zum eigenen machen

Mehr erfahren
0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 