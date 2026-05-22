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83-Zoll Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026

OLED83W69LA_EU.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt
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Produktinformationsblatt

83-Zoll Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026

OLED83W69LA
Vorderansicht von 83-Zoll Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026 OLED83W69LA
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 83-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1844 mm, einer Gesamthöhe von 1061 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 9,95 mm ohne Standfuß.
Die Zero Connect Box mit dem LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über ein kompaktes rechteckiges Design mit den Maßen 245 x 245 mm und einer Höhe von 69,8 mm. Sie ermöglicht eine übersichtliche kabellose TV-Installation, die nun um 35 % kleiner ist als zuvor.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Flush-fit-Montage und Zero Gap wird flach an der Wand montiert und ohne sichtbaren Abstand dargestellt. Die Darstellung erfolgt aus verschiedenen Blickwinkeln, die das schlanke Seitenprofil, die hohe Bildqualität und das klare, kabellose Display hervorheben.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit vielfältigen Kunstinhalten aus der LG Gallery+ zeigt Vincent van Goghs „Sternennacht“ auf dem Bildschirm in einem Wohnzimmer mit raumhohen Fenstern und wertet das Interieur mit kuratierten Kunstwerken im Galerie-Stil auf.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Visually Lossless Performance zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz an und bewahrt feine Details, natürliche Farbe und sanfte Bewegung drahtlos.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV unterstreicht seine branchenweite Anerkennung mit Auszeichnungslogos von CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTVTest und USA Today auf dem Bildschirm – eine Bekräftigung seiner weltweiten Anerkennung und Führungsrolle auf der CES 2026.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ausgestattet mit Hyper Radiant Color Tech, bietet eine 3,9-mal hellere Bilddarstellung dank alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium sowie den Emblemen „Perfektes Schwarz“ und „Perfekte Farbe“ in einem fünfeckigen Layout.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbgenauigkeit und Reflexionsfreiheit.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Reflection Free Premium wird im direkten Vergleich mit einem blendfreien, matten Display gezeigt. Dabei bleibt das Bild des schwarzen Jaguars klar, mit tiefen Schwarztönen und feiner Textur, insbesondere in hellen Umgebungen. Das Gerät verfügt über eine Intertek-Zertifizierungskennzeichnung.
Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV für unschlagbares Gameplay in 4K 165 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung, einen auffälligen „WIN“-Schriftzug auf dem Bildschirm sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV besticht durch sein nur 9,9 mm dünnes Wallpaper-Design, das sich nahtlos vor ein Panoramafenster einfügt und ein lebhaftes Stadtbild bei Sonnenuntergang zeigt, dessen leuchtende Farben und gestochen scharfe Details das moderne Wohnzimmer aufwerten.
Vorderansicht von 83-Zoll Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 4K Smart TV 2026 OLED83W69LA
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 83-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1844 mm, einer Gesamthöhe von 1061 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 9,95 mm ohne Standfuß.
Die Zero Connect Box mit dem LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über ein kompaktes rechteckiges Design mit den Maßen 245 x 245 mm und einer Höhe von 69,8 mm. Sie ermöglicht eine übersichtliche kabellose TV-Installation, die nun um 35 % kleiner ist als zuvor.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Flush-fit-Montage und Zero Gap wird flach an der Wand montiert und ohne sichtbaren Abstand dargestellt. Die Darstellung erfolgt aus verschiedenen Blickwinkeln, die das schlanke Seitenprofil, die hohe Bildqualität und das klare, kabellose Display hervorheben.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit vielfältigen Kunstinhalten aus der LG Gallery+ zeigt Vincent van Goghs „Sternennacht“ auf dem Bildschirm in einem Wohnzimmer mit raumhohen Fenstern und wertet das Interieur mit kuratierten Kunstwerken im Galerie-Stil auf.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Visually Lossless Performance zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz an und bewahrt feine Details, natürliche Farbe und sanfte Bewegung drahtlos.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV unterstreicht seine branchenweite Anerkennung mit Auszeichnungslogos von CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTVTest und USA Today auf dem Bildschirm – eine Bekräftigung seiner weltweiten Anerkennung und Führungsrolle auf der CES 2026.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ausgestattet mit Hyper Radiant Color Tech, bietet eine 3,9-mal hellere Bilddarstellung dank alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium sowie den Emblemen „Perfektes Schwarz“ und „Perfekte Farbe“ in einem fünfeckigen Layout.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbgenauigkeit und Reflexionsfreiheit.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Reflection Free Premium wird im direkten Vergleich mit einem blendfreien, matten Display gezeigt. Dabei bleibt das Bild des schwarzen Jaguars klar, mit tiefen Schwarztönen und feiner Textur, insbesondere in hellen Umgebungen. Das Gerät verfügt über eine Intertek-Zertifizierungskennzeichnung.
Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV für unschlagbares Gameplay in 4K 165 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung, einen auffälligen „WIN“-Schriftzug auf dem Bildschirm sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV besticht durch sein nur 9,9 mm dünnes Wallpaper-Design, das sich nahtlos vor ein Panoramafenster einfügt und ein lebhaftes Stadtbild bei Sonnenuntergang zeigt, dessen leuchtende Farben und gestochen scharfe Details das moderne Wohnzimmer aufwerten.

Hauptmerkmale

  • Wallpaper-Design im 9-mm-Format für räumliche Ästhetik
  • Weltweit erste 4K 165Hz True-Wireless-Technologie für optisch verlustfreie Bildqualität
  • 3,9-mal höhere Spitzenhelligkeit mit alpha 11 AI Processor Gen3 für lebendige Highlights und Details
  • Perfektes Schwarz und perfekte Farbe mit Reflection Free Premium sorgen für einen tieferen Kontrast und lebendige, genaue Farbe in jedem Licht
  • Perfektes Schwarz und perfekte Farbe mit Reflection Free Premium sorgen für einen tieferen Kontrast und lebendige, genaue Farbe in jedem Licht
Mehr
Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde von CNN aufgrund von Gesamtbildqualität, Design und Innovationskraft als „Best of CES 2026“ ausgezeichnet.

CNN Underscored – Das Beste der CES 2026

LG OLED evo W6

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde aufgrund von Panel-Leistung und Bildverarbeitung der neuesten Generation von LG als „TechRadar Best in Show CES 2026“ ausgezeichnet.

TechRadar – Das Beste der CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde für seine erstklassige Bildqualität als T3 CES 2026 Best in Show ausgezeichnet.

T3 – CES 2026 Best in Show

LG OLED evo W6

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde von HDTVTest aufgrund von Gesamtbildqualität, Design und Innovationskraft als „Best TV of CES 2026“ ausgezeichnet.

HDTVTest – Best TV of CES 2026

LG OLED evo W6

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde von „USA Today“ als „Top Pick“ der CES 2026 ausgezeichnet.

USA Today – Top Picks CES 2026

LG OLED evo W6

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

LG Shield-Applied TV OS-Plattform

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Multi-AI-Architektur

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„8 Jahre als bestes Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum LG Wallpaper TV W6?

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit seinem nur 9 mm dünnen Wallpaper-Design hebt sein ultraschlankes Seitenprofil vor einem dunklen Hintergrund hervor und unterstreicht durch seine bemerkenswert schlanke Form die nahtlose Integration in den Raum.

Wallpaper-Design im 9-mm-Format

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV bietet 4K 165 Hz True Wireless-Leistung mit Zero Connect Box und sorgt für ein sauberes, kabelloses Setup bei hoher Bildqualität.

Weltweit erstes 4K 165 Hz True Wireless

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ausgestattet mit Hyper Radiant Color Tech, bietet eine 3,9-mal hellere Bilddarstellung dank alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium sowie den Emblemen „Perfektes Schwarz“ und „Perfekte Farbe“ in einem fünfeckigen Layout.

Hyper Radiant Color Tech

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit perfektem Schwarz, perfekter Farbe und Reflexionsfreiheit zeigt eine geteilte Planetenszene, bei der schwächere Schwarztöne auf der linken Seite mit klareren Details, tieferen Schwarztönen und lebendigeren Farben auf der rechten Seite kontrastieren.

Perfektes Schwarz und perfekte Farbe mit Reflexionsfreiheit

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem LG AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist in einem Wohnzimmer mit Blick auf die Stadt installiert und zeigt eine lebendige Küstenlandschaft bei Sonnenuntergang mit den Bildschirmsymbolen, auf denen „9-mm-Wallpaper-Design“, „Hyper Radiant Color Tech“ und „Weltweit erstes 165 Hz True Wireless“ zu lesen ist.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist in einem Wohnzimmer mit Blick auf die Stadt installiert und zeigt eine lebendige Küstenlandschaft bei Sonnenuntergang mit den Bildschirmsymbolen, auf denen „9-mm-Wallpaper-Design“, „Hyper Radiant Color Tech“ und „Weltweit erstes 165 Hz True Wireless“ zu lesen ist.

Wallpaper TV, Reborn
Großartigkeit in ihrer schlanksten Form

*Der tatsächliche Messwert beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren. 

*Powerboard und Lautsprecher sind nahtlos in den Bildschirm integriert.

*Omdia. 13 Jahre lang die Nummer 1 unter den meistverkauften Geräten 2013 bis 2025. Dieses Ergebnis stellt keine Befürwortung von LGE oder seinen Produkten dar. Weitere Details auf https://www.omdia.com/.

Warum LG Wallpaper TV W6?

Das LG Wallpaper TV W6 ist das Flaggschiff der LG OLED evo AI-Produktreihe und das Ergebnis unermüdlicher Innovation, die sich in einer atemberaubenden, ultradünnen Form mit einer Tiefe von nur 9 mm widerspiegelt, in der Ästhetik und fortschrittliche Technik miteinander verschmelzen. Sein bahnbrechendes Design wertet die Raumästhetik auf: Es wirkt wie in die Wand integriert, statt einfach nur dort montiert. Und die zertifizierte True-Wireless-Leistung unterstützt visuell verlustfreies 4K mit bis zu 165 Hz und sorgt so für kabellose, minimalistische Bildqualität. Hyper Radiant Color Tech liefert unübertroffene Helligkeit mit perfektem Schwarz, perfekter Farbe und Reflection Free Premium für Realismus, der bei jedem Licht eindringlich wirkt.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV besticht durch ein ultradünnes Profil, das sich nahtlos in eine elegante Glasfront einfügt, auf deren Bildschirm ein leuchtend goldenes, abstraktes Walmotiv zu sehen ist.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Der Gipfel der räumlichen Ästhetik, realisiert durch Innovationen im 9-mm-Format

Das Wallpaper TV der 9-mm-Serie verkörpert kompromisslose Raffinesse. Ohne Vorsprünge und Unterbrechungen fügt es sich nahtlos in die Wand ein und fühlt sich an wie ein Teil der Architektur selbst. Das Ergebnis ist ein klares Statement von Raffinesse, das das gesamte Raumerlebnis aufwertet.1)

 

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist in zwei Wohnräumen zu sehen: In einer Szene wechselt der Blick von einem Ballettgemälde in einem Zimmer mit Flussblick zu einer Insellandschaft in einem Zimmer mit Stadtblick, während in einem anderen Raum ein lebhaftes Gemälde mit Meeresmotiv zu sehen ist.

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

Flush-fit-Wallpaper-Design ohne Abstand

Wallpaper-Design im 9-mm-Format – wo deine Wand endet, beginnt ein makellos ausgerichtetes Kunstwerk

Das LG OLED evo W6 lässt sich bündig an der Wand befestigen, sodass kein Spalt sichtbar ist, und sorgt so für ein klares, nahtloses Erscheinungsbild. Durch die präzise Ausrichtung wird der Vorsprung minimiert, sodass sich das Display nahtlos in die Wandfläche einfügt und die Raumgestaltung mit zurückhaltender Eleganz aufwertet.2)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Flush-fit-Montage und Zero Gap wird flach an der Wand montiert und ohne sichtbaren Abstand dargestellt. Die Darstellung erfolgt aus verschiedenen Blickwinkeln, die das schlanke Seitenprofil, die hohe Bildqualität und das klare, kabellose Display hervorheben.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Auch von hinten ein Blickfang, der die Raumästhetik auf elegante Weise unterstreicht

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV steht in einem modernen Wohnzimmer mit Panoramablick auf die Stadt und zeigt eine lebendige kosmische Szene, die die visuelle Tiefe verstärkt und gleichzeitig die architektonische Harmonie des Raumes bewahrt.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+ erweckt Meisterwerke an deiner Wand zum Leben

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte ihn individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.3)

Das weltweit erste 4K 165 Hz True Wireless TV für kabellose Freiheit

True-Wireless-Technologie bietet Video- und Audioqualität auf dem Niveau kabelgebundener Geräte ohne Abstriche bei der Bildqualität. Mit der Zero Connect Box, die nun 35 % kleiner ist als im Vorjahr und in einer Entfernung von bis zu 10 Metern aufgestellt werden kann, werden visuell verlustfreie 4K-Video- und Audiodaten drahtlos mit extrem geringer Latenz übertragen, selbst bis zu 4K bei 165 Hz. Dank echter kabelloser Freiheit kannst du mit dem W6 deine Wohnräume neu gestalten und jeden Winkel deines Zuhauses in ein Meisterwerk modernen Wohnens verwandeln. W6 ist die ultimative räumliche Weiterentwicklung, die traditionelle Installationsbeschränkungen überwindet, deinen Wohnraum von Kabeln befreit und ein neues Kapitel in den Gestaltungsmöglichkeiten deines Zuhauses aufschlägt.4)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit True-Wireless-Technologie lässt sich im Wohnzimmer frei bewegen – vom Fenster an die Wand oder sogar in die Mitte des Raumes – und ermöglicht so eine flexible Aufstellung, die die Raumaufteilung neu gestaltet.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Visuell verlustfrei

Weltweit erste Zertifizierung für True Wireless Lossless Vision 4K 165 Hz

Erlebe die verlustfreie 4K-Technologie von LG mit geringer Latenz, die jetzt vom TÜV Rheinland die „True Wireless Lossless Vision“-Zertifizierung für drahtlose 4K-Übertragung bei 165 Hz erhalten hat. Die optische Integrität bewahrt authentische Farben und HDR-Farbtöne, während die räumliche Integrität ursprüngliche 4K-Details mit pixelgenauer Schärfe beibehält. Sie bietet die Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung: keine Kabel, keine Kompromisse, nur echte Leistung.5)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Visually Lossless Performance zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz an und bewahrt feine Details, natürliche Farbe und sanfte Bewegung drahtlos mit zertifizierter Wireless Performance.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Visually Lossless Performance zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz an und bewahrt feine Details, natürliche Farbe und sanfte Bewegung drahtlos mit zertifizierter Wireless Performance.

Preisgekröntes LG OLED evo W6, das weltweit beliebte revolutionäre Wallpaper TV

LG OLED evo W6

CNN Underscored – Das Beste der CES 2026

„… hauchte den impressionistischen Gemälden im Metropolitan Museum of Art neues Leben ein …“

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LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

„Es sieht so aus, als würde es ein fantastisches Fernsehgerät werden, dank des Bildschirms und der Bildverarbeitung der neuesten Generation von LG ...“ (01/2026)

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LG OLED evo W6

iF DESIGN AWARD 2026 6)

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LG OLED evo W6

T3 – CES 2026 Best in Show

„… eine erstklassige Bildqualität, die sogar noch heller ist als die mehrschichtige OLED-Panel-Technologie des letzten Jahres.“ (01/2026)

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LG OLED evo W6

HDTVTest – Best TV of CES 2026

„Das LG OLED evo W6 Wallpaper TV wurde von HDTVTest auf Basis der auf der CES gezeigten Gesamtbildqualität, seines Designs und seiner Innovationskraft als bestes Fernsehgerät der CES 2026 ausgezeichnet.“

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LG OLED evo W6

USA Today – Top Picks CES 2026

Hyper Radiant Color Tech setzt neue Maßstäbe bei OLED TVs im 9-mm-Format

Unser Wallpaper TV sprengt die Grenzen der 9-mm-Reihe und hebt jeden Aspekt der Bildqualität auf ein völlig neues Niveau. Hyper Radiant Color Tech ist unsere OLED-Technologie der nächsten Generation, die unvergleichliche Helligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farbe in jedem Licht bietet, kombiniert mit atemberaubenden 4K-Bildern und unserem besten alpha 11 AI Processor Gen3. OLED evo W6 ist sogar für Reflection-Free Premium zertifiziert und liefert eine glasklare Bildqualität ohne Reflexion in jedem Licht – jederzeit. Erlebe OLED wie nie zuvor. Sieh den Unterschied, spüre die Brillanz und entdecke einen neuen Standard beim Betrachten.

Das LG OLED evo W6 zeigt Bildschirmsymbole für eine 3,9-mal höhere Spitzenhelligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farbe, Reflection Free Premium sowie den alpha 11 AI Processor 4K Gen3 über einem kosmischen Ausbruch aus violetten und blauen Partikeln an, die die Form eines Wals bilden.

Das LG OLED evo W6 zeigt Bildschirmsymbole für eine 3,9-mal höhere Spitzenhelligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farbe, Reflection Free Premium sowie den alpha 11 AI Processor 4K Gen3 über einem kosmischen Ausbruch aus violetten und blauen Partikeln an, die die Form eines Wals bilden.

Brightness Booster Ultra

3,9-mal heller, erreicht den höchsten Helligkeitswert

Der neue Light Boosting Algorithmus und die Light Control Architecture des alpha 11 AI Processor Gen3 bieten bis zu 3,9-mal höhere Spitzenhelligkeit, wodurch lebendigere Highlights und klarere Details sichtbar werden.7)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Brightness Booster Ultra zeigt eine dunkle Szene, in der leuchtende Partikel eine Walsilhouette umgeben, und liefert eine bis zu 3,9-mal höhere Spitzenhelligkeit mit höherer Leuchtkraft und klareren Details.

Perfektes Schwarz und perfekte Farbe

Perfektes Schwarz und perfekte Farbe in jedem Licht – jederzeit

Das LG OLED TV bietet UL-verifiziertes perfektes Schwarz und perfekte Farbe für einen tieferen Kontrast, eine verbesserte Helligkeit und eine lebendige, genaue Farbwiedergabe. So siehst du jeden Stern deutlich, selbst in einem hellen Raum.8)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbgenauigkeit und Reflexionsfreiheit.

Reflection Free Premium

Zertifiziertes Reflection-Free Premium sorgt auch in hellen Räumen für ein gleichmäßiges perfektes Schwarz

Das Reflection Free Premium-zertifizierte OLED-Display von LG minimiert die Reflexion und bewahrt gleichzeitig die Durchlässigkeit für kompromissloses Schwarz und Farbe. Andere OLED TVs mit Displays „Matt“ absorbieren und streuen Licht, verschieben Schwarz zu Grau und verfälschen Farben, insbesondere in hellen Umgebungen.9)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über das UL-Zertifikat „Eyesafe RPF 40“. Dieses Zertifikat bestätigt den Nachweis eines verringerten Blaulichtanteils.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über das UL-Zertifikat „Eyesafe RPF 40“. Dieses Zertifikat bestätigt den Nachweis eines verringerten Blaulichtanteils.

Eyesafe-zertifiziert zur Reduzierung von blauem Licht, jedes Bild schont die Augen10)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 mit Dual AI Engine

Ultimative 4K-Bildqualität mit dem fortschrittlichsten alpha 11 AI Processor von LG mit Dual AI Engine

Der alpha 11 AI Processor Gen3 erweitert die Leistungsfähigkeit von OLED über die Grenzen hinaus und steuert präzise 8,3 Millionen selbstleuchtende Pixel – jetzt noch leistungsstärker mit Dual AI Engine. Diese fortschrittliche Verarbeitung geht über eine einzelne KI-Engine hinaus und optimiert gleichzeitig Schärfe und Textur, wodurch eine schärfere und natürlichere 4K-Bildqualität erzielt wird.11)

Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

OLED Care+

5 Jahre zuverlässige, sorgenfreie OLED-Panelabdeckung

Das LG OLED-Panel ist fünf Jahre lang durch eine zuverlässige und sorgenfreie Garantie geschützt.12)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.15)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.16)

Auto Brightness Control

Optimal brightness in any light

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.17)

Motion Sensor

Responsive to your presence

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.18)

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.19)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.20)

Genieße ein erstklassiges LG AI TV-Erlebnis mit nur 9 mm Tiefe

AI HDR Remastering

Optimiere jedes Bild auf HDR-Qualität

Die KI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveaus für eine reichhaltigere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.24)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.25)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.26)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden28)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen 

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden, indem du klickst, ziehst und ablegst, oder einfach für Sprachbefehle sprechen. 29)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV bietet AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Wallpaper-TV mit zertifizierter, weltweit einzigartiger Gaming-Leistung im 9-mm-Format

Flüssiges, tränenfreies Gameplay

Weltweit erstes kabelloses 4K 165 Hz-Gaming mit G-Sync und AMD FreeSync

Bis zu 165 Hz sorgen für schärfere, flüssigere Action bei jedem Spiel. G-Sync-Kompatibilität und AMD FreeSync Premium sorgen für stabile und ruckelfreie Bewegungen, VRR und ultraniedrige Eingangsverzögerungen stellen sicher, dass Bewegungen flüssig und reaktionsschnell bleiben und bei jedem Spiel einen klaren Vorteil bieten.30)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ultraglattem Gameplay ohne Tearing auf dem Bildschirm mit 165 Hz, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium-Logos.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ultraglattem Gameplay ohne Tearing auf dem Bildschirm mit 165 Hz, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium-Logos.

VESA Display Stream Compression

Weltweit erstes VESA DSC-zertifiziertes visuell verlustfreies Gaming mit geringer Latenz

Mit VESA-zertifiziertem DSC erhältst du visuell verlustfreie Details und Echtzeit-Gaming-Reaktionsfähigkeit, konform mit HDMI 2.1 – für ein reibungsloses, hochauflösendes Gameplay mit sauberen, verzerrungsfreien Bildern.31)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit VESA Display Stream Compression hebt die VESA-zertifizierte DSC-Unterstützung für visuell verlustfreies Gaming über HDMI 2.1 hervor.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit VESA Display Stream Compression hebt die VESA-zertifizierte DSC-Unterstützung für visuell verlustfreies Gaming über HDMI 2.1 hervor.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz-HDR-Games auf deinem Fernsehgerät, auch ohne Extra-Gerät, mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.32)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit NVIDIA GeForce NOW bietet 4K 120 Hz HDR Cloud-Gaming-Funktionen.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit NVIDIA GeForce NOW bietet 4K 120 Hz HDR Cloud-Gaming-Funktionen.

Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.33)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Bluetooth Ultra Low Latency bietet Unterstützung für Bluetooth Ultra Low Latency Controller, dargestellt mit dem RAZER Wolverine V3 Bluetooth-Emblem.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Bluetooth Ultra Low Latency bietet Unterstützung für Bluetooth Ultra Low Latency Controller, dargestellt mit dem RAZER Wolverine V3 Bluetooth-Emblem.

Kurze Eingangsverzögerung

Mit einer zertifizierten Reaktionszeit von 0,1 ms reagiert OLED sofort und ohne Geisterbilder.

Mit einer Pixelreaktionszeit von 0,1 ms und ALLM für extrem niedrige Latenz wird jeder Befehl mit unmittelbarer Präzision ausgeführt. Diese erhöhte Reaktionsfähigkeit sorgt für ein klares und kontrolliertes schnelles Gameplay und bietet einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.34)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit geringer Eingangsverzögerung bietet eine Reaktionszeit von 0,1 ms, die mit ALLM- und Intertek-Zertifizierungslogos angezeigt wird.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit geringer Eingangsverzögerung bietet eine Reaktionszeit von 0,1 ms, die mit ALLM- und Intertek-Zertifizierungslogos angezeigt wird.

Bewegungsscharfe Bilder

Verfolge jede Bewegung präzise – dank des VESA-zertifizierten, erstklassigen ClearMR 10000

Wenn es schnell zur Sache geht, ist es unerlässlich, den Überblick über die Details zu behalten. Das LG OLED evo mit ClearMR 10000-Zertifizierung minimiert Bewegungsunschärfen zwischen den Einzelbildern, sodass Bewegungen auch bei rasanten Szenen scharf und klar erkennbar bleiben, während HGiG das HDR-Tonwertmapping genau so beibehält, wie es der Spieleentwickler beabsichtigt hat – mit präzisen Lichtern, tiefen Schatten und ausgewogenen Farben. Die ClearMR-Zertifizierung und HGiG sorgen gemeinsam dafür, dass Bewegungen klar und HDR präzise wiedergegeben werden, sodass jede Szene genau so dargestellt wird, wie sie gedacht war.35)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ClearMotion bietet VESA-zertifizierte ClearMR 10000- und HGiG-Unterstützung.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ClearMotion bietet VESA-zertifizierte ClearMR 10000- und HGiG-Unterstützung.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt das LG Gaming Portal auf dem webOS-Bildschirm an und präsentiert einen Gaming-Hub mit einer One-Step-Oberfläche, die über Cloud-Gaming-Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und webOS-Apps Zugriff auf mehrere Game-Apps bietet.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.36)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Erlebe Kino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und FILMMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.37)

Dolby Atmos

Durch die Wiedergabe von Ton als immersive 360°-Audioobjekte anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine Heimkino-Umgebung, in der Details und Tiefe der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Die LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Einheit erweitert das System die Tiefe und Richtungsmäßigkeit für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.39)

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit WOW Orchestra zeigt eine Konzertszenerie mit einer Soundbar unterhalb des Bildschirms. Grafische Schallwellen, die durch das Wohnzimmer laufen, stellen synchronisierten, kabellosen Surround-Sound dar.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

*The images above in this product detail page are for illustrative purposes only. Refer to the gallery images for a more accurate representation.

*Specifications and features vary by region, model, and size.

*Service availability varies by region and country.

*Personalized services may vary depending on the policies of the 3rd party application.

*LG Account and acceptance of relevant Terms & Conditions is required to access network-based smart services and features, including streaming apps. Without LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) and terrestrial/over-the-air TV (only for TVs with tuners) is available. There is no fee to create LG Account.

1)*Der tatsächliche Messwert beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren.

*Powerboard und Lautsprecher sind nahtlos in den Bildschirm integriert.

 

2)*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich. 

*Die Installationsanforderungen können abweichen.

 

3)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

4)*Kabelfreier OLED TV bezieht sich auf die Konnektivität zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm.

*Die Platzierung der Zero Connect Box in einem Schrank kann je nach Material und Dicke des Schranks zu Signalstörungen führen.

*Die Zero Connect Box sollte niedriger als der kabellose Empfänger des Fernsehgeräts installiert werden.

*Geräte müssen per Kabel mit der Zero Connect Box verbunden sein.

*Anschluss des Netzkabels sowohl an das Fernsehgerät als auch an die Zero Connect Box erforderlich.

*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich.

*Die Installationsanforderungen können abweichen.

 

5)*Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen mit ISO/IEC 29170-2 und Messergebnissen, die je nach Verbindungsstatus variieren können.

 

6)*Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

 

7)*Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren.

*Laut internen Messungen ist die maximale Helligkeit 3,9-mal heller als LG OLED bei 3 % Fenster.

 

8)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.

*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

*Die Wiedergabe von Schwarzwerten ≤ 0,24 Nit bis 500 Lux durch das LG OLED Display wurde von UL entsprechend IDMS, Abschnitt 11.5, „Messen von ringförmigen Lichtreflexionen“ bestätigt.

*Die Farbkonsistenzwerte von > 99 % bis 500 Lux für das LG OLED Display wurden von UL entsprechend IDMS, Abschnitt 11.5, „Messen von ringförmigen Lichtreflexionen“ bestätigt.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

 

9)*Der Reflexionsgrad wird als SCI-Wert (Specular Component Included) bei 550 nm angegeben, unabhängig getestet von Intertek. 

*Beim LG OLED Display wurde eine Reflexion von weniger als 0,5 % gemessen, entsprechend IDMS, Abschnitt 11.2.2, „Methode der gewölbten Probekörper“. Konkrete Ergebnisse sind von den konkreten Bedingungen abhängig.

 

10)*LG OLED TV-Displays wurden von UL als „Low Blue Light Platinum“ verifiziert.

 

11)*Verglichen mit dem 2025 alpha 9 AI Processor Gen8, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

12)*Das erste Jahr der Garantie deckt die Kosten für Panel, Teile und Arbeitsaufwand ab. Vom zweiten bis zum fünften Jahr sind nur Panels und Teile abgedeckt und es fallen Arbeitskosten an. Die Gewährleistungsdeckung unterliegt den geltenden Geschäftsbedingungen.

*OLED Care+ gilt für OLED W6, G6.

 

13)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

14)*Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

15)*Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

16)*Die Energiesparfunktion gilt nur, wenn sowohl Gallery Mode als auch Always Ready aktiviert sind. Wenn „Always Ready“ ausgeschaltet ist, verbraucht der Gallery Mode die gleiche Energie wie bei eingeschaltetem TV.

 

17)*Helligkeitssensoren können je nach Modell und Land variieren.

 

18)*Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

 

19)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

20)*LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

21)*AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

*Schnellere Verarbeitung im Vergleich zum alpha 9 AI Processor Gen8 2025 entsprechend internem Spec-Vergleich.

 

22)*Muss über das Menü „Klangmodus“ aktiviert werden. Zudem ist der Klang von der Hörumgebung abhängig. 

 

23)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

24)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

25)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

26)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

27)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

28)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

29)*Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

30)*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*NVIDIA G-Sync kompatibel mit RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 Grafikkarten. Ältere GPUs unterstützen keine G-Sync-Kompatibilität.

 

31)*LG OLED TVs wurden von VESA als DSC zertifiziert.

 

32)*Abonnement erforderlich. Serviceangebote können je nach Mitgliedschaftsplan variieren.

*Nur verfügbar für LG OLED W6, G6, C6 und MRGB95, MRGB9M.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

33)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

34)*LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

 

35)*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*ClearMR ist ein Zertifizierungsprogramm der VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfe von Bildschirmen.

 

36)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE mit Dolby Vision wird unterstützt.

*FILMMAKER Ambient MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

*FILMMAKER Ambient MODE ist bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

38)*Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

39)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

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Alle Spezifikationen

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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