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65 Zoll LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026

OLED65B6ELC_EU.pdf
Energieklasse : AT
TV
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65 Zoll LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026

OLED65B6ELC
Vorderansicht von 65 Zoll LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 OLED65B6ELC
Die Vorderansicht des LG OLED AI B6E zeigt ein Bild aus vielschichtigen, bunten Formen mit perfektem Schwarz und perfekter Farbe sowie dem Emblem „World's No. 1 OLED TV for 13 years“.
LG OLED AI B6E shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1449 mm-wide screen, an overall height of 832 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
Der LG OLED AI B6E zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet.
Der alpha 8 Gen 3 4K AI-Prozessor des LG OLED AI B6E erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der LG OLED AI B6E bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED AI B6, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG OLED AI B6E vergleicht 120 Hz mit 60 Hz in einem Motorradrennspiel und demonstriert, dass das 120-Hz-Panel extrem flüssig und ohne Ruckeln funktioniert. NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos werden oben links angezeigt.
Der LG OLED AI B6E ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Er zeichnet sich durch ein schlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.
Vorderansicht von 65 Zoll LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 OLED65B6ELC
Die Vorderansicht des LG OLED AI B6E zeigt ein Bild aus vielschichtigen, bunten Formen mit perfektem Schwarz und perfekter Farbe sowie dem Emblem „World's No. 1 OLED TV for 13 years“.
LG OLED AI B6E shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1449 mm-wide screen, an overall height of 832 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
Der LG OLED AI B6E zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet.
Der alpha 8 Gen 3 4K AI-Prozessor des LG OLED AI B6E erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der LG OLED AI B6E bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED AI B6, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG OLED AI B6E vergleicht 120 Hz mit 60 Hz in einem Motorradrennspiel und demonstriert, dass das 120-Hz-Panel extrem flüssig und ohne Ruckeln funktioniert. NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos werden oben links angezeigt.
Der LG OLED AI B6E ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Er zeichnet sich durch ein schlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.

Hauptmerkmale

  • 4K OLED AI TV-Display mit perfektem Schwarz und perfekten Farben für mehr Heimkinogefühl zuhause
  • α8 Gen3 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos für kinogleiches Entertainment
  • Flüssiges Gaming mit bis zu 4K @ 120 Hz, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync
  • Unterstützt Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) zur Anbindung von modularen, kabellosen Soundsystemen
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
Mehr
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

LG Shield der TV OS-Plattform

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Multi-AI-Architektur

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„Seit 8 Jahren das beste Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum einen LG OLED B6E?

Der LG OLED AI B6E mit perfektem Schwarz und perfekten Farben zeigt eine Planetenszene auf einem geteilten Bildschirm, bei der schwächere Schwarztöne auf der linken Seite mit klareren Details, tieferen Schwarztönen und lebendigeren Farben auf der rechten Seite kontrastieren.

Perfektes Schwarz und perfekte Farben

Der LG OLED AI B6E für unschlagbares Gameplay in 4K 120 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem roten Sportwagen in Bewegung sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.

Unschlagbares Gameplay in 4K 120 Hz

Der LG OLED AI B6E mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von AI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Der LG OLED AI B6E bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für mehr Personalisierung

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben.

Geschützt durch LG Shield

Wie liefert der LG OLED B6E eine überragende Bildqualität?

Der LG OLED B6E liefert eine atemberaubende 4K-Bildqualität mit Präzision auf Pixelebene und sorgt für perfektes Schwarz – unabhängig davon, ob deine Umgebung hell oder dunkel ist. Mit dem alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor gibt er 4K-Details und lebendige Farben detailgetreu wieder und optimiert den Klang für ein außergewöhnliches Seherlebnis.

Perfektes Schwarz

Perfektes Schwarz in jedem Licht

Genieße perfektes Schwarz mit UL-verifizierten Schwarzstufen, die sowohl in hellen als auch in dunklen Räumen für Tiefe und Klarheit sorgen.1)

Der LG OLED AI B6E zeigt eine geteilte Bildschirmansicht, in der ein blendfreies, mattes Display mit dem Display mit perfektem Schwarz verglichen wird, das bei allen Lichtverhältnissen eine klarere Bildqualität bietet, unterstützt durch eine sichtbare UL-Zertifizierung für perfektes Schwarz.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Der LG OLED AI B6E verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Der LG OLED AI B6E verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Eyesafe-zertifiziert zur Reduzierung von blauem Licht, was die Augen schont2)

alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

Fortschrittliche AI-Engine mit 5 x schnellerer NPU-Leistung

Unser Prozessor der nächsten Generation erweitert die Funktionen deines Fernsehgeräts, sodass du mithilfe von AI ein individuelles Fernseherlebnis mit schärferen 4K-Details, satterem Klang und lebendigen Farben genießt.3)

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED AI B6 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED AI B6 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Warum einen LG AI TV?

Der LG AI TV optimiert Bild und Ton ganz automatisch und macht mit einem personalisierbaren AI Hub deinen Alltag noch smarter.

Erfahre mehr über die LG AI TVs

AI HDR Remastering

Optimiert jedes Bild auf HDR-Qualität

AI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveau für eine intensivere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile des AI Hubs

Erweitertes Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Frage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das AI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren AI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.7)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

Der AI Concierge schlägt dir Inhalte vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Zudem findest du unter "In dieser Szene"  szenenbasierte, relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir gerne ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.8)

Der LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", die speziell auf dich zugeschnitten ist.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu Spielständen deines Lieblingssports.9)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS - geschützt durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Bestes Smart-TV-System seit 8 Jahren

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.11)

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

Deinen TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden12)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Der LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – der LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote-Fernbedienung

Starte deine AI Experience mit nur einem Tastendruck

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über den AI Button steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird die Steuerung damit einfach und intuitiv.13)

Der LG OLED AI B6E bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Der LG OLED AI B6E bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Warum einen LG OLED Gaming TV?

Flüssiges, ruckelfreies Gameplay

Erlebe 4K 120 Hz Gaming mit G-SYNC- und AMD FreeSync-Kompatibilität

Bis zu 120 Hz sorgen für schärfere, flüssigere Action bei jedem Spiel. G-Sync-Kompatibilität und AMD FreeSync Premium sorgen für stabile und ruckelfreie Bewegungen, VRR und ultraniedrige Eingangsverzögerungen stellen sicher, dass Bewegungen flüssig und reaktionsschnell bleiben und dir bei jedem Spiel einen klaren Vorteil bieten.14)

Der LG OLED AI B6E für besonders flüssiges und ruckelfreies Gaming zeigt ein rasantes Rennspiel in Bewegung und bietet einen visuellen Vergleich, der die flüssige 120-Hz-Bewegung mit NVIDIA G-SYNC-, AMD FreeSync-, ALLM- und HGiG-Logos oben hervorhebt.

Der LG OLED AI B6E für besonders flüssiges und ruckelfreies Gaming zeigt ein rasantes Rennspiel in Bewegung und bietet einen visuellen Vergleich, der die flüssige 120-Hz-Bewegung mit NVIDIA G-SYNC-, AMD FreeSync-, ALLM- und HGiG-Logos oben hervorhebt.

Der LG OLED AI B6E mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

Der LG OLED AI B6E mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz HDR-Games direkt auf deinem Fernsehgerät, auch ohne weitere Geräte, wie Spielekonsolen - mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.15)

Der LG OLED AI B6E mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Der LG OLED AI B6E mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.16)

Der LG OLED AI B6E zeigt das LG Gaming Portal auf dem webOS-Bildschirm an und präsentiert einen Gaming Hub mit einer One-Step-Oberfläche, die über Cloud-Gaming-Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und webOS-Apps Zugriff auf mehrere Game-Apps bietet.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub für Gaming

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für die TV-Fernbedienung oder ein Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.17)

Der LG OLED AI B6E mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Der LG OLED AI B6E mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard & Optimizer

Einfache Feinabstimmung deiner Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Aktualisierungsrate, Latenz und visuelle Modi an, um jede Game-Session schnell und einfach zu optimieren.

Warum ist ein LG OLED eine gute Wahl für Designliebhaber?

Ein schlankes Design, das zu deinem modernen Lebensstil passt

Mit seinen schmalen Rändern und dem schmalen Profil steht der Bildschirm im Mittelpunkt und sorgt für einen minimalistischeren Look. Das Design wirkt von Rand zu Rand nahtlos und fügt sich elegant in dein Zuhause ein.18)

Der LG OLED AI B6E ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Er zeichnet sich durch ein schlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.

Der LG OLED AI B6E ist in einem stilvollen Wohnraum an der Wand montiert. Er zeichnet sich durch ein schlankes Design mit schmalen Rahmen aus. Auf dem Bildschirm ist eine Landschaft in Regenbogenfarben mit Bergketten zu sehen.

Entdecke unzählige Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte dein Zuhause mit über 5.000 kuratierten Kunstwerken

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte dein Zuhause auf und gestalte es ganz individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.19)

Der LG OLED AI B6E zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Der LG OLED AI B6E zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Meine Fotos

Greife leicht auf Google Fotos zu und zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Fotos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere dein Zuhause, indem du Inhalte aus deiner eigenen Fotobibliothek verwendest.23)

Der LG OLED AI B6E ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt ein Dashboard mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Dashboard

Bleib mit deinem personalisierten Dashboard jederzeit auf dem Laufenden

Alle Information auf einen Blick. Erhalte Wetter-Updates, Sport-News, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für deinen Home Hub und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Zuhause einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Auto Brightness Control

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt den Bildschirm automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an und sorgt für eine klares und komfortables Seherlebnis in jeder Umgebung.24)

Motion Sensor

Reagiert auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.25)

LG Channels

Grenzenloses Entertainment - ganz kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.26)

Der LG OLED AI B6E mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Smart Connectivity

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.27)

Echtes Kino, detailgetreu wiedergegeben

  • Dolby Vision & Filmmaker Ambient Mode

    Erlebe Heimkino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und dem Filmmaker Mode mit Umgebungslichterkennung, die sich an deine Umgebung anpassen und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergeben.28)

  • Dolby Atmos

    Durch die Ton-Wiedergabe mit immersiven 360°-Audioobjekten anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine atemberaubende Heimkino-Umgebung, in der Details und Intensität der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

Tauche ein in jedes Match

LG Soundbar - für noch mehr Heimkino-Gefühl

WOW Orchestra

Synchronisiert TV und Soundbar zu einem Full-Surround-Soundsystem

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Sound-Einheit erweitert das System die Sound-Tiefe für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.31)

Der LG OLED AI B6E mit WOW Orchestra und WOWCAST zeigt eine Konzertszene mit einer Soundbar unterhalb des Bildschirms. Grafische Schallwellen, die sich im Wohnzimmer ausbreiten, stellen synchronisierten, kabellosen Surround-Sound dar.

Der LG OLED AI B6E mit WOW Orchestra und WOWCAST zeigt eine Konzertszene mit einer Soundbar unterhalb des Bildschirms. Grafische Schallwellen, die sich im Wohnzimmer ausbreiten, stellen synchronisierten, kabellosen Surround-Sound dar.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Mehr Barrierefreiheit

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf mehr Barrierefreiheit hin entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung.

*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.

*Die Verfügbarkeit der Dienste kann je nach Region und Land variieren.

*Personalisierte Dienste können je nach Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.

*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

*LG OLED-Displays sind von UL für perfektes Schwarz und perfekte Farben verifiziert.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

 

2)*Nur OLEDs verfügen über die Zertifizierung für reduziertes blaues Licht (RPF40).

 

3)*Im Vergleich zu den OLED-Vorjahresmodellen mit alpha 8 Gen2 4K AI-Prozessor.

 

4)*AI Picture Pro funktioniert auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

5)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

 

6)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

7)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New-Programm-fähigen OLED TV-/MRGB TV-/QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modellen, ab Modelljahr 2022.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-AI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

8)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Keyword-Vorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das „On Now“-Menü ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Das „Generative AI“-Menü ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

9)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für die 2026er OLED TV-, MRGB TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle.

 

10)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

11)*Die LG-Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus ungewöhnlichen Quellen außer LG Apps usw. aus.

*Reguläre Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gesichert.

 

12)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

13)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

14)*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 120 Hz unterstützen.

*NVIDIA G-Sync kompatibel mit RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 Grafikkarten. Ältere GPUs unterstützen keine G-SYNC-Kompatibilität.

 *LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

 

15)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die Modell-Serien LG OLED evo W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

16)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026er LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Der Gaming Controller muss separat erworben werden.

 

17)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

 

18)*Die tatsächliche Installation kann je nach Montagebedingungen variieren.

 

19)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

21)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

22)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

 

23)*Die Funktion wird aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

24)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

25)*Die Bewegungssensoren sind nur bei den Modell-Serien des OLED evo W6 und G6 erhältlich.

 

26)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

27)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

28)*Der Filmmaker Ambient Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*Es wird der Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision unterstützt.

*Der Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und der Amazon Prime Video-App.

*Der Filmmaker Ambient Mode ist nur bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

29)*Das „In This Scene“-Menü ist nur in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

31)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

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Wesentliche Spezifikationen

  • PICTURE (DISPLAY) - Display-Typ

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Bildwiederholfrequenz

    120 Hz nativ (120 Hz VRR)

  • BILDBVERARBEITUNG - Prozessor

    Alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

  • BILDBVERARBEITUNG - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - G-Sync-kompatibel (Nvidia)

    Ja

  • GAMING - FreeSync-kompatibel (AMD)

    Ja

  • AUDIO - Leistung

    20W

  • AUDIO - Lautsprechersystem

    2.0 Kanal

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ja

  • ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

    1 449 x 832 x 45,9

  • ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Gewicht ohne Standfuß (kg)

    17,1

Alle Spezifikationen

PICTURE (DISPLAY)

  • Display-Typ

    4K OLED

  • Bildwiederholfrequenz

    120 Hz nativ (120 Hz VRR)

  • Display-Auflösung

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

BILDBVERARBEITUNG

  • Prozessor

    Alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

  • AI-gestütztes Hochskalieren (AI Upscaling)

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Automatische Helligkeitssteuerung

    Ja

  • Auto Kalibrierung

    Ja

  • Dimming-Technologie

    Pixel Dimming

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Motion

    OLED Motion

  • Voreingestellte Bildmodi

    9 Bildmodi

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Genre-Auswahl

    Ja (SDR/HDR)

  • AI Picture Pro

    Ja

GAMING

  • HGIG-Modus

    Ja

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (bis zu 120 Hz)

  • Reaktionszeit

    weniger als 0.1ms

  • G-Sync-kompatibel (Nvidia)

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • FreeSync-kompatibel (AMD)

    Ja

  • Dolby Vision für Gaming (4K 120Hz)

    Ja

SMART TV

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 26

  • Apple Home

    Ja

  • Works with Apple Airplay

    Ja

  • USB Webcam-kompatibel

    Ja

  • Smartphone Fernbedienungs-App

    Ja (LG ThinQ)

  • My Page

    Ja

  • Multi View

    Ja

  • LG Gallery+

    Ja (verfügbare kostenpflichtige Dienste variieren ja nach Land)

  • LG Shield

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja

  • Home Hub

    Ja (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ja

  • Always Ready-Funktion

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Magic Remote-Fernbedienung

    im Lieferumfang enthalten

  • AI Chatbot

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

AUDIO

  • Leistung

    20W

  • Lautsprechersystem

    2.0 Kanal

  • Abstrahlrichtung des Lautsprechers

    Nach unten abstrahlend

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Simultane Audioausgabe

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Bessere Sprachverständlichkeit

    Ja

  • Adaptive akustische Feinabstimmung

    Ja

  • Audio Codecs

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (virtueller 11.1.2 Up-mix)

  • AI Object Remastering

    Ja (AI Object Remastering Pro)

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingänge

    4x (unterstützt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT wie in HDMI 2.1 spezifiziert)

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (v 5.3)

  • Tuner-Anschluss (Antenne/Kabel)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • Digitaler Audioausgang (optisch)

    1

  • USB-Anschlüsse

    1 (USB 2.0)

  • WLAN

    Ja (Wi-Fi 5 ( 802.11ac)

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    Ja (HDMI 2)

  • CI-Slot

    1

  • LAN

    1

BARRIEREFREIHEIT

  • Hoher Kontrast

    Ja

  • Farben umkehren

    Ja

  • Graustufen

    Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

    1 449 x 832 x 45,9

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT mm)

    1 600 x 950 x 172

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung

    24,4

  • Abmessungen mit Standfuß (BxHxT mm)

    1 449 x 900 x 218

  • Abmessungen Standfuß (BxT mm)

    1 069 x 218

  • Gewicht ohne Standfuß (kg)

    17,1

  • Gewicht mit Standfuß (kg)

    17,3

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH mm)

    300 x 200

NETZTEIL

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    Wechselstrom, 100~240 Volt, 50-60 Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    AI Magic Remote MR26GB (mit Zifferntaste)

  • Stromkabel

    Ja (fest am TV angebracht)

EAN CODE

  • EAN CODE

    8806096768440

TV-EMPFANG (TUNER)

  • Analog TV Empfang

    Ja

  • Digital TV Empfang

    DVB-T2 (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit)

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

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