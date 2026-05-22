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50″ LG QNED evo AI QNED8E Mini LED 4K Smart TV 2026

50QNED8EB3F_EU.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt
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Produktinformationsblatt

50″ LG QNED evo AI QNED8E Mini LED 4K Smart TV 2026

50QNED8EB3F
Vorderansicht von 50″ LG QNED evo AI QNED8E Mini LED 4K Smart TV 2026 50QNED8EB3F
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, hier gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 50-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1.122 mm und einer Bildschirmhöhe von 654 mm, eine Höhe von 718 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 67,9 mm und eine Standfläche von 941 x 230 mm.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Ein alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor 4K des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Außenszene aus der Froschperspektive mit einem Mann zwischen farbenfrohen Gebäuden. KI erkennt die Szene und skaliert jedes Einzelbild auf 4K-Auflösung hoch.
LG Shield, angewendet auf LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Sports Forecast by AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm. Das Panel zeigt Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten an und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED für Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um die dank Motion Booster 120 flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED in Slim Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.
Vorderansicht von 50″ LG QNED evo AI QNED8E Mini LED 4K Smart TV 2026 50QNED8EB3F
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, hier gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 50-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1.122 mm und einer Bildschirmhöhe von 654 mm, eine Höhe von 718 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 67,9 mm und eine Standfläche von 941 x 230 mm.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.
Ein alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor 4K des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit 4K Super Upscaling und Dynamic Tone Mapping zeigt eine Außenszene aus der Froschperspektive mit einem Mann zwischen farbenfrohen Gebäuden. KI erkennt die Szene und skaliert jedes Einzelbild auf 4K-Auflösung hoch.
LG Shield, angewendet auf LG QNED evo AI QNED80 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Sports Forecast by AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm. Das Panel zeigt Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten an und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED für Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um die dank Motion Booster 120 flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED in Slim Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.

Hauptmerkmale

  • 4K QNED evo AI TV mit Dynamic QNED Color Pro-Display und Mini-LED-Backlight für reinste Farben
  • α7 Gen9 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
  • Gaming mit bis zu 4K @ 60 Hz, Motion Booster 120-Technologie (gilt nicht für 55" Modell) und HGiG
Mehr

Warum LG QNED evo Mini LED?

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED vermittelt ein rasantes Erlebnis bei Sportereignissen auf einem klaren Bildschirm. Der Spielverlauf wird in Echtzeit analysiert und KI-gesteuerte Panels zeigen Vorhersagen, Informationen über Akteure und Daten zur Liga an.

Rasanter Sport mit LG QNED evo

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.

Dynamic QNED Color Pro

Mit Zertifikat „100% Color Volume“

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht „Mini LED“ anhand einer geteilten Küstenklippenszene. Es wird gezeigt, dass „Mini LED“ tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste in Felsstrukturen und Details des Meeres im Vergleich zu herkömmlichen LEDs hervorbringt und so mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Mini LED

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Services, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt den AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Geschützt durch LG Shield

Wie bringt LG QNED evo Mini LED dynamische Farben in jede Szene?

QNED evo TVs von LG mit Dynamic QNED Color Pro, zertifiziert für 100% Farbraumabdeckung, und unsere Mini-LED-Technologie sorgen zusammen für ultra-lebendige Farben und Details. Genieße ein immersives Seherlebnis, von Sport bis Spielfilm und darüber hinaus.

Dynamic QNED Color Pro

LGs Nanopartikel basierte Farbtechnologie bringt 100% Farbraumabdeckung auf Deinen TV.

Dank der auf Nanopartikel basierenden breiteren Farbraumabdeckung kannst du dynamische und lebendige Farben in Bewegung genießen. Diese Technologie löst Quantum Dot ab. Dadurch wird der Grad der Farbwiedergabe deines Fernsehgeräts weiter gesteigert und dein Fernsehgerät kann mittels Dynamic QNED Color Pro eine noch breitere Palette von Stimmungen zum Ausdruck bringen.2)

Ein LG QNED evo AI QNED82 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen, mit flüssigen Übergängen und einem breiten Farbraum, der den für Quantum-Dot-Displays typischen Farbraum übertrifft.

Ein LG QNED evo AI QNED82 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen, mit flüssigen Übergängen und einem breiten Farbraum, der den für Quantum-Dot-Displays typischen Farbraum übertrifft.

Zertifiziert für „100% Color Volume“3)

Mini LED

Brillanz, verfeinert durch punktgenaue Präzision

Entdecke mit der Technologie „Mini LED“ von LG noch tiefere Kontraste und noch helle Bilder. Diese Technologie sorgt für eine präzise Lichtsteuerung in jeder Szene.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verdeutlicht anhand einer geteilten Küstenklippenszene, wie „Mini LED“ schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails als herkömmliche LEDs hervorbringt und tieferes Schwarz sowie verfeinerte Kontraste mit mehr Klarheit und Tiefe erzeugt.

*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken nachgestellt.

alpha 7 Gen9 4K AI-Prozessor

Weiterentwickelt für noch intelligentere, noch leistungsstärkere Verarbeitung

Dank weiter gesteigerter Leistung von GPU und CPU optimiert der alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor die Bilder im Nanobereich und erzielt so 4K-Klarheit mit noch besserem Kontrast und dreidimensionaler Tiefe.

Ein alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.

Ein alpha 7 Gen9 4K AI Prozessor des LG QNED evo AI QNED80 Mini LED erstrahlt in der Mitte einer gelben Leiterplatte und verdeutlicht so eine intelligentere, leistungsfähigere KI-Verarbeitung, durch die die Klarheit von 4K-Bildern mit noch besserem Kontrast und noch größerer Tiefe gesteigert wird.

Warum LG AI TV?

LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit dem personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über LG AI TV

Entdecke 3 herausragende Vorteile de AI Hub

Erweiterte Multi AI Suche mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System stellt eine Verbindung zu mehreren KI-Modellen her und kann dadurch breitere, relevantere Ergebnisse liefern.6)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Die Funktion "In This Scene" gibt dir relevante Empfehlungen und Informationen zu deinem derzeit angeschauten Programm. Parallel dazu ermöglicht Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern.7)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", einer speziell auf dich zugeschnittenen Menüseite.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.8)

Vor einem dunklen Hintergrund wird das Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026 gezeigt. „Multi-AI Architecture“ wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Vor einem dunklen Hintergrund wird das Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026 gezeigt. „Multi-AI Architecture“ wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund von LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund von LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System ausgezeichnet

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ebenfalls gezeigt wird ein Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ebenfalls gezeigt wird ein Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Entdecke mehr über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden10)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Die einzelnen Symbole stehen für Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Die einzelnen Symbole stehen für Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Dein LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – Dein LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

AI Experience über eine einzige AI-Schaltfläche freischalten

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über eine AI-Schaltfläche steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird jede Bedienung zum Kinderspiel.11)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Tauche ein in jeden Sport

Sportvorhersagen von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und genieße es, das Team mit diesen KI-generierten Erkenntnissen zu unterstützen.12)

TruMotion

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

AI Genre Selection erkennt das Genre des Inhalts, und TruMotion passt das Ruckelniveau so an, dass bei allen Filmen, Sportübertragungen und mehr die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis erzielt wird.

Sports Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spiele, um zu gewinnen, mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz

Erlebe schnelleres Gaming. Mit 60Hz VRR, Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, ideal für Gaming-Wettbewerbe.13)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um die dank Motion Booster 120 flüssigere Bewegung hervorzuheben. Zudem werden 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.15)

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub für das Gaming

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.16)

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Echtes Kino, mit Erhalt der Detailtreue

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind die Logos „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind die Logos „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

FILMMAKER MODE

Filme ansehen, wie es der Regisseur beabsichtigt hat

Im Filmmaker Mode werden zusätzliche Verarbeitungen ausgeschaltet. Das bewahrt das vom Regisseur gewählte Farb-, Bewegungs- und Bildseitenverhältnis. Filme werden so wiedergegeben, wie es im Studio beabsichtigt war.17)

Design, das deinen Raum verschönert

Schlankes Design

Schlanke Silhouette, die sich in dein Interieur einfügt

Das schlanke Profil deines Fernsehgeräts mit minimalistischen Linien und raffinierten Details verleiht deinem Zuhause einen raffinierten Touch, ohne abzulenken.

Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED in Slim Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte den Raum individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.18)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu und zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos anhand von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.22)

Ein an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebrachter LG QNED evo AI QNED80 Mini LED zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Bei aktiviertem Gallery Mode kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit bei jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.23)

Bewegungssensor

Reaktion auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.24)

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen zu einem einzigen Hub und vereinfacht dir so die Suche nach den von dir geschätzten Inhalten.25)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit Smart Connectivity zeigt auf dem Bildschirm die Benutzeroberfläche von Home Hub mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ mit Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout an.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.26)

Die LG Soundbar wertet durch ihren unglaublich vollen Surround-Sound jede Szene auf.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar zu einer einzigen Einheit erweitert das System die Tiefe und Gerichtetheit zu einem unglaublich vollen Surround-Erlebnis.27)

Ein LG QNED evo AI QNED80 Mini LED mit WOW Orchestra zeigt auf dem Bildschirm Musiker bei einem Auftritt. Gleichzeitig füllen Schichten von Schallwellen vom Fernseher und der Soundbar darunter unten das Wohnzimmer und erzeugen so ein synchronisiertes Surround-Sound-Erlebnis.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Unterstützung der Konnektivität zu Audio-Hilfsgeräten.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Region, Modell und Größe.

*Die Verfügbarkeit des Services variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Services können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Services und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

 

2)*QNED evo verfügt im Vergleich zu QNED über einen größeren Farbumfang.

 

3)*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums „DCI-P3“. Das wurde vom unabhängigen Unternehmen Intertek bestätigt.

 

4)*AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse sind möglicherweise von der Auflösung der Quelle abhängig.

 

5)*Der Klang ist möglicherweise von der Hörumgebung abhängig.

 

6)*AI Search (Copilot) ist verfügbar bei Modellen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD mit webOS Re:New-Programm, die ab 2022 auf den Markt gekommen sind.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und KI-Services von Partnern können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

7)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

8)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

9)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

10)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Services können je nach Produkt, Modell und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

11)*Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

12)*Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

13)*60Hz ist die maximale Bildwiederholrate der variablen Bildwiederholrate (VRR) und funktioniert nur mit Eingängen, die 60Hz unterstützen.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die in Kooperation Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festlegen und der Öffentlichkeit zugänglich machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Modus „Motion Booster“ wird die Auflösung möglicherweise verringert, damit die optimale Leistung gegeben ist.

*Ein 55-Zoll-QNED80B unterstützt Motion Booster nicht.

*Der Motion Booster 120 erreicht eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.

 

15)*Bluetooth Ultra Low Latency trifft nur für ausgewählte 2026 LG TVs zu. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Gaming-Controller ist gesondert zu erwerben.

 

16)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Services kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services sind möglicherweise ein Abo und ein Gamepad erforderlich.

*Gamepad ist gesondert zu erwerben.

 

17)*FILMMAKER MODE ist eine Marke von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

 

18)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

20)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

21)*Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

22)*Die Funktion kannst du verwenden, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

23)*Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

24)*Nur die Modelle W6 und G6 sind mit Bewegungssensoren ausgestattet.

 

25)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

26)*LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Services und Funktionen können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

27)*Die Soundbar ist gesondert zu erwerben.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Nutzung der LG-TV-Fernbedienung ist auf bestimmte Funktionen beschränkt.

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Wesentliche Spezifikationen

  • PICTURE (DISPLAY) - Display-Typ

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Bildwiederholfrequenz

    50/60 Hz (nativ)

  • PICTURE (DISPLAY) - Farbumfang (Wide Color Gamut)

    Dynamic QNED Color Pro (100% Farbvolumern zertifiziert)

  • BILDBVERARBEITUNG - Prozessor

    Alpha 6 Gen9 4K AI-Prozessor

  • BILDBVERARBEITUNG - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Leistung

    20W

  • AUDIO - Lautsprechersystem

    2.0 Kanal

  • ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

    1 122 x 654 x 67,9

  • ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - Gewicht ohne Standfuß (kg)

    9,8

Alle Spezifikationen

PICTURE (DISPLAY)

  • Display-Typ

    4K QNED MiniLED

  • Farbumfang (Wide Color Gamut)

    Dynamic QNED Color Pro (100% Farbvolumern zertifiziert)

  • Bildwiederholfrequenz

    50/60 Hz (nativ)

  • Display-Auflösung

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

  • Hintergrundbeleuchtung (BLU)

    Mini LED

BILDBVERARBEITUNG

  • Prozessor

    Alpha 6 Gen9 4K AI-Prozessor

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Voreingestellte Bildmodi

    9 Bildmodi

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja

  • Auto Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeitssteuerung

    Ja

  • AI-gestütztes Hochskalieren (AI Upscaling)

    4K Super Upscaling

  • AI HDR Remastering

    Ja

GAMING

  • HGIG-Modus

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (bis zu 60 Hz)

  • Motion Booster

    Motion Booster 120

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

SMART TV

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 26

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • LG Gallery+

    Ja (verfügbare kostenpflichtige Dienste variieren ja nach Land)

  • LG Channels

    Ja

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja

  • Home Hub

    Ja (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

  • Always Ready-Funktion

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • AI Magic Remote-Fernbedienung

    im Lieferumfang enthalten

  • AI Chatbot

    Ja

  • Smartphone Fernbedienungs-App

    Ja (LG ThinQ)

  • USB Webcam-kompatibel

    Ja

  • Works with Apple Airplay

    Ja

  • Apple Home

    Ja

  • LG Shield

    Ja

  • My Page

    Ja

AUDIO

  • Leistung

    20W

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Audio Codecs

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)

  • Bessere Sprachverständlichkeit

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Simultane Audioausgabe

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Abstrahlrichtung des Lautsprechers

    Nach unten abstrahlend

  • Lautsprechersystem

    2.0 Kanal

  • AI Sound

    AI Sound Pro (virtueller 9.1.2 Up-mix)

  • Adaptive akustische Feinabstimmung

    Ja

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingänge

    3 (unterstützt eARC, ALLM)

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (v 5.3)

  • CI-Slot

    1

  • LAN

    1

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    Ja (HDMI 2)

  • Tuner-Anschluss (Antenne/Kabel)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • Digitaler Audioausgang (optisch)

    1

  • USB-Anschlüsse

    1 (USB 2.0)

  • WLAN

    Ja (Wi-Fi 5 ( 802.11ac)

BARRIEREFREIHEIT

  • Hoher Kontrast

    Ja

  • Farben umkehren

    Ja

  • Graustufen

    Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT mm)

    1 122 x 654 x 67,9

  • Gewicht ohne Standfuß (kg)

    9,8

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung

    12,2

  • Abmessungen mit Standfuß (BxHxT mm)

    1 122 x 710 x 235

  • Abmessungen Standfuß (BxT mm)

    982 x 235

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT mm)

    1 215 x 760 x 142

  • Gewicht mit Standfuß (kg)

    9,9

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH mm)

    200 x 200

NETZTEIL

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    AI Magic Remote MR26GB (mit Zifferntaste)

  • Stromkabel

    Ja (abnehmbar)

EAN CODE

  • EAN CODE

    8806096728062

TV-EMPFANG (TUNER)

  • Analog TV Empfang

    Ja

  • Digital TV Empfang

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite)

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

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