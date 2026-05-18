LG Electronics präsentiert Art-TV-Lineup, bei dem Design die Wirkung von Kunst im Raum prägt

Mit Wallpaper TV, OLED evo G6 und Gallery TV bietet LGs Art-TV-Lineup unterschiedliche Designansätze, die Kunst in verschiedenen Wohnräumen visuell authentisch zur Geltung bringen.

LG Electronics (LG) führt sein Art-TV-Lineup ein und vereint damit den LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, den LG OLED evo AI G6 und den LG Gallery TV AI mit Rahmen zu einer Kollektion für kunstorientierte Wohnräume. Aufbauend auf LGs OLED-Führungsrolle integrieren sich die einzelnen Modelle nahtlos in Wohnumgebungen und präsentieren Kunst mit visueller Integrität, sodass Inhalte so erscheinen, wie sie gedacht sind. Dieser Designansatz wurde auch international gewürdigt: Der Wallpaper TV erhielt für seine herausragende Gestaltung den iF Design Award und den Red Dot Design Award.

Entwickelt für mehr als nur Fernsehen

LGs Art-TV-Lineup interpretiert neu, wie ein Bildschirm in einem Raum wirken soll. Statt ihn als herkömmlichen Fernseher zu betrachten, gestaltet LG seine Form so, dass sie zu unterschiedlichen Umgebungen passt – ob durch eine besonders zurückhaltende Präsenz, eine präzise Wandintegration oder eine Präsentation als gerahmtes Element. Dadurch erhalten Kund:innen die Freiheit, ihre Innenräume danach zu gestalten, wie sie Kunst erleben möchten, wie ihr Fernseher aussehen soll und wie sie Kunst zuhause wahrnehmen wollen.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV – Designed for minimal distraction

Mit einem ultradünnen Profil im Bereich von 9 mm¹ und zertifizierter True-Wireless-Konnektivität² minimiert der Wallpaper TV visuelle Ablenkungen, indem sichtbare Kabel reduziert werden. So fügt sich der Bildschirm nahtlos wie eine Tapete in die Wand ein.

LG OLED evo G6 – Designed to integrate

Das bündige Gallery Design³ schließt präzise mit der Wandoberfläche ab und schafft eine klare, minimalistische Präsenz, die sich natürlich in den Raum einfügt.

LG Gallery TV – Designed as a gallery piece

Mit anbringbaren Rahmen⁴ und einer galerieartigen Präsentation versteht der Gallery TV den Bildschirm als dekoratives Objekt, das Teil der Innenraumgestaltung wird.

Entwickelt, um Kunst so zu zeigen, wie sie gedacht ist

LGs Art-TV-Lineup verbindet seinen Designansatz mit fortschrittlichen Displaytechnologien, die unterstützen, wie Kunst gesehen werden soll. So wie sich Kunstwerke in einer Galerie je nach natürlichem Licht im Tagesverlauf subtil verändern, hängt auch das Kunsterlebnis zu Hause davon ab, wie präzise Farben, Kontraste und Details unter wechselnden Bedingungen erhalten bleiben.

Farbe und Tiefe

Kunst erscheint satter und lebensechter, mit tiefem Kontrast und präziser Farbdarstellung, die auch feine Tonabstufungen bewahrt. Möglich wird dies durch LGs selbstleuchtende OLED-Technologien, darunter Perfect Black⁵ und Perfect Color⁶, sowie durch eine fortschrittliche Farbverarbeitung, die die Genauigkeit über verschiedene Inhalte hinweg erhält.

Helligkeit und realitätsnahes Seherlebnis

Kunstwerke bleiben auch bei wechselnden Lichtverhältnissen natürlich und konsistent – von hellem Tageslicht bis hin zu weicheren Innenraumbedingungen. Die Hyper Radiant Color Technology⁷, unterstützt durch den α11 AI Processor Gen3, erhöht die Helligkeit und bewahrt gleichzeitig eine präzise Farbwiedergabe.

Reduzierte Reflexionen

Reduzierte Reflexionen sorgen dafür, dass Inhalte auch bei Tageslicht klar und gut sichtbar bleiben – mit minimaler Ablenkung, ähnlich wie ein Kunstwerk in einer Galerie. Reflection Free Premium⁸ minimiert bei ausgewählten OLED-Modellen Spiegelungen und trägt dazu bei, die visuelle Textur von Kunstwerken bei wechselnden Lichtbedingungen zu bewahren. Beim Gallery TV wird dieser Effekt durch einen speziellen Bildschirm erzielt, der mit Unterstützung von Museumskurator:innen entwickelt wurde.

LG Gallery+ erweitert das Kunsterlebnis

Mit LG Gallery+⁹ können Kund:innen ihren Fernseher in ein personalisiertes Kunstdisplay verwandeln und so das Erlebnis einer Premium-Galerie nach Hause holen.

Zur Einführung des Art-TV-Lineups 2026 beinhalten der LG OLED evo W6 Wallpaper TV, der LG OLED evo G6 und der LG Gallery TV eine kostenlose dreimonatige LG Gallery+ Mitgliedschaft¹⁰. Kund:innen in ausgewählten Märkten erhalten damit ohne zusätzliche Kosten Zugang zu mehr als 5.000 kuratierten Kunstwerken.

Der Service bietet kuratierte Kunstwerke renommierter Kulturinstitutionen sowie Fotografie und eine breitere Auswahl an visuellen Inhalten. Kund:innen können außerdem persönliche Fotos anzeigen oder KI-generierte Visuals erstellen, um individuell festzulegen, was auf dem Bildschirm erscheint.

LG führt sein Art-TV-Lineup 2026 weltweit in mehreren Phasen ein. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren.

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¹ Die tatsächliche Messung beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren.

² Visuell verlustfrei, basierend auf TÜV Rheinland-Zertifizierungstests; Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.

³ Die tatsächliche Passform kann je nach Installationsbedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernseher und Wand ist möglich. Die Installationsanforderungen können unterschiedlich sein.

⁴ Die Verfügbarkeit der anbringbaren Gallery-TV-Rahmen kann je nach Land variieren. Ein Rahmentyp ist enthalten, ein weiterer wird separat verkauft.

⁵ Das LG OLED Display wurde von UL für Perfect Black gemäß IDMS 11.5 Ring-light Reflection Standards verifiziert. Gilt für die Serien W6 und G6.

⁶ Das LG OLED Display wurde von UL für Perfect Color gemäß IDMS 11.5 Ring-light Reflection Standards verifiziert. Gilt für die Serien W6 und G6.

⁷ Gilt für die Serien W6 und G6, ausgenommen 97-Zoll-Modelle.

⁸ Das LG OLED Display ist von Intertek für Reflection Free gemäß IDMS 11.2.2 Sampling-Sphere-Implementierung zertifiziert.

⁹ Abonnementbasierter Service, verfügbar auf LG Smart TVs mit webOS 25 und höher, einschließlich älterer TV-Modelle mit webOS-25-Upgrade.

¹⁰ Das Aktionsangebot gilt vom 1. Mai bis 31. Dezember für den abonnementbasierten LG Gallery+ Service und ist nur in Märkten verfügbar, in denen dieser Service derzeit angeboten wird: Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Island, Korea, USA, Vereinigtes Königreich und Australien.