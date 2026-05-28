LG Electronics bringt ultrastromsparendes "LG E-Paper Display" für gewerbliche Räume auf den Markt

Mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Lösung überzeugt durch papierähnliches Design, Energieeffizienz und flexibles Content-Management.

LG Electronics (LG) stärkt seine führende Position im Markt für gewerbliche Displays mit der Einführung des ultrastromsparenden „LG E-Paper Display“. Das neue Produkt, das für sein innovatives, nutzerzentriertes Design mit dem Red Dot Award "Product Design 2026" ausgezeichnet wurde, wird zunächst Anfang des kommenden Monats in Südkorea eingeführt, gefolgt von Europa im Juli.

Kerntechnologie und ultraniedrige Energieaufnahme

Das LG E-Paper Display verfügt über einen 32-Zoll-Bildschirm mit QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln im 16:9-Format. Es nutzt elektronische Tintenpanel-Technologie, bei der Bilder durch das Bewegen und Positionieren elektrisch geladener Farbpartikel mittels eines elektrischen Feldes erzeugt werden.

Das Display verbraucht nur dann Strom, wenn die angezeigten Inhalte aktualisiert werden, wodurch der Energieverbrauch deutlich reduziert wird. Die Möglichkeit, dynamische Inhalte zu aktualisieren und zugleich den Einsatz gedruckter Werbematerialien – etwa Point-of-Purchase-Displays oder In-Store-Signage – zu verringern, macht die Lösung besonders geeignet für gewerbliche Innenräume, darunter Einzelhandel, Hotellerie und Unternehmensumgebungen.*

Papierähnliches Design und angenehmes Seherlebnis

Ein weiteres herausragendes Merkmal des LG E-Paper Display ist seine Fähigkeit, die Textur und Anmutung eines klassischen Papierposters zu vermitteln. Da keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist, fügt sich das Display mühelos in unterschiedliche gewerbliche Umgebungen ein.

Das Produkt weist eine Gesamtdicke von 17,8 Millimetern auf – an der dünnsten Stelle misst es nur 8,6 Millimeter – und wiegt einschließlich integriertem Akku lediglich 3,1 Kilogramm. Dadurch lässt es sich einfach installieren und flexibel neu positionieren.

Das Display bietet zudem ein angenehmes Seherlebnis und weite Betrachtungswinkel von 180 Grad horizontal und 180 Grad vertikal. Möglich wird dies durch das hintergrundbeleuchtungsfreie, reflektierende Panel. Mithilfe des proprietären Bildoptimierungsalgorithmus von LG gibt das E-Paper Display lebendige Farben wieder, die die visuelle Wirkung der angezeigten Inhalte optimieren.

Intelligentes Energie- und Content-Management

Das innovative neue Display von LG wurde entwickelt, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Der leistungsstarke 72-Wh-Akku unterstützt eine lange Betriebsdauer und kann mit dem mitgelieferten Ladegerät in rund drei Stunden vollständig aufgeladen werden, wenn das Produkt ausgeschaltet ist. Darüber hinaus unterstützt das Display kabelloses Laden über einen abnehmbaren magnetischen Akku.

Die Power-Management-Funktion erhöht die Effizienz zusätzlich, indem sie den Stromverbrauch des LG E-Paper Display automatisch auf Basis benutzerdefinierter Content-Zeitpläne steuert. Dadurch wird der Energieverbrauch minimiert, da das Display nur dann aktiviert wird, wenn Aktualisierungen erforderlich sind.

Ausgestattet mit einer für B2B-Signage optimierten Version von webOS – der intuitiven Smart-Plattform von LG – sowie integrierter WLAN-Konnektivität ermöglicht das LG E-Paper Display eine komfortable Fernverwaltung. Über die browserbasierte Signage-Management-Lösung von LG können Nutzer:innen den Gerätestatus einfach überwachen, Einstellungen anpassen, Software-Updates durchführen und Inhalte austauschen.

Für eine noch flexiblere Content-Verteilung unterstützt das Display die Integration mit der LG SuperSign Content-Management-Lösung (CMS). Damit können Nutzer:innen einzelne Bildinhalte aus der Ferne auf mehrere E-Paper Display-Einheiten verteilen und zeitlich planen. Darüber hinaus unterstützt das Display die Content-Verteilung über USB-Speichermedien oder über eigene CMS-Server der Kund:innen.

„Mit seinem ultraleichten, ultraschlanken Design und seiner wegweisenden ultrastromsparenden Technologie ist das LG E-Paper Display eine überzeugende neue gewerbliche Display-Lösung für B2B-Kund:innen“, sagt Nicolas Min, Leiter des Information Display Business der LG Media Entertainment Solution Company.

* Das LG E-Paper Display ist für den Betrieb in Innenräumen bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 % ausgelegt. Eine Installation in direktem Sonnenlicht ist nicht zulässig. Schäden, die durch eine Installation mit Ausrichtung zu Fenstern entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.